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Рада в п'ятницю заслухає Степанова під час години запитань до уряду

Рада в п'ятницю заслухає Степанова під час години запитань до уряду

Верховна Рада в п'ятницю, 16 квітня заслухає міністра охорони здоров'я Максима Степанова під час години запитань до уряду.

Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив на погоджувальній раді в понеділок, 12 квітня передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Запрошуємо міністра Степанова (на годину запитань до уряду. - Ред.)", - сказав Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 37 тисяч українців померли через COVID-19 від початку пандемії, - Степанов

Нагадаємо, раніше спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що Верховна Рада у вівторок, 13 квітня, може зібратися на два позачергові засідання. Обидва засідання ініціювали депутатські фракції і групи.

Автор: 

ВР (15027) Степанов Максим (2197) Разумков Дмитро (1528)


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Степашка будет в новой курточке?
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12.04.2021 12:34 Відповісти
ця лиса земразь має сидіти
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12.04.2021 12:34 Відповісти
Хотят узнать где степашка такое пальто отхватил???
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12.04.2021 12:35 Відповісти
Его уже давно в прокуратуре заслушивать должны ...
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12.04.2021 12:40 Відповісти
Рада в п'ятницю заслухає Степанова під час години запитань до уряду - Цензор.НЕТ 8375
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12.04.2021 12:46 Відповісти
Видимо, будут спрашивать где он одевается. Может получится купить куртку еще дороже.
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12.04.2021 13:26 Відповісти
 
 