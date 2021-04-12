Рада в п'ятницю заслухає Степанова під час години запитань до уряду

Верховна Рада в п'ятницю, 16 квітня заслухає міністра охорони здоров'я Максима Степанова під час години запитань до уряду.

Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив на погоджувальній раді в понеділок, 12 квітня передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Запрошуємо міністра Степанова (на годину запитань до уряду. - Ред.)", - сказав Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 37 тисяч українців померли через COVID-19 від початку пандемії, - Степанов

Нагадаємо, раніше спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що Верховна Рада у вівторок, 13 квітня, може зібратися на два позачергові засідання. Обидва засідання ініціювали депутатські фракції і групи.