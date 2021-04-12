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Рада завтра проведет три заседания, - нардеп "Голоса" Железняк

Рада завтра проведет три заседания, - нардеп

Верховная Рада завтра проведет три заседания, где рассмотрит поправки в земельный закон, вопрос тарифов, а также соберется на внеочередное заседание по инициативе нардепов "Слуги народа".

Об этом в Telegram сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"И так, завтра:

1) 10:00-15:00 очередное заседание (повестка - правки в 2194 земельный закон);

Потом час кварцевание

2) 16:00 внеочередное заседание по тарифам

3) 17:30 внеочередное заседание по инициативе "Слуг", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Разумков заявил, что Верховная Рада во вторник может собраться на два внеочередных заседания. Их инициировали депутатские фракции и группы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада на внеочередном заседании планирует ввести штрафы за нарушение самоизоляции, - нардеп "Голоса" Железняк

Автор: 

ВР (29273) Железняк Ярослав (431)


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Почему не 33 ?
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12.04.2021 16:47 Ответить
Кварцевалка не выдюжит...
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12.04.2021 16:50 Ответить
Распорядок дня Коли Котлеты и Артёма Гантели:
Рада завтра проведет три заседания, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 9595
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12.04.2021 16:47 Ответить
Голос ещё шепчет.
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12.04.2021 16:48 Ответить
Захотіла Зелена пліsняvа зібратиsь гіvнокомандvач наказаv. тремтить перед пx-йлом .vаlіза vже зібрана. зvалить з Kраїни як шо-шо і зелені депyтати цього не прихоvyють і пишyть y Раді
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12.04.2021 17:03 Ответить
17:30 позачергове засідання за ініціативою "Слуг" - Тема "Пора валить".
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12.04.2021 18:18 Ответить
 
 