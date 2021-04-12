Рада завтра проведет три заседания, - нардеп "Голоса" Железняк
Верховная Рада завтра проведет три заседания, где рассмотрит поправки в земельный закон, вопрос тарифов, а также соберется на внеочередное заседание по инициативе нардепов "Слуги народа".
Об этом в Telegram сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
"И так, завтра:
1) 10:00-15:00 очередное заседание (повестка - правки в 2194 земельный закон);
Потом час кварцевание
2) 16:00 внеочередное заседание по тарифам
3) 17:30 внеочередное заседание по инициативе "Слуг", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Разумков заявил, что Верховная Рада во вторник может собраться на два внеочередных заседания. Их инициировали депутатские фракции и группы.
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