Рада завтра проведе три засідання, - нардеп "Голосу" Железняк

Верховна Рада завтра проведе три засідання, де розгляне поправки до земельного закону, питання тарифів, а також збереться на позачергове засідання за ініціативою нардепів "Слуги народу".

Про це в Telegram повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Отже, завтра:

1) 10:00-15:00 чергове засідання (повістка - правки в 2194 земельний закон);

Потім година кварцування

2) 16:00 позачергове засідання щодо тарифів

3) 17:30 позачергове засідання за ініціативою "Слуг", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Разумков заявив, що Верховна Рада у вівторок може зібратися на два позачергові засідання. Їх ініціювали депутатські фракції і групи.

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