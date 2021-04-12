Рада завтра проведе три засідання, - нардеп "Голосу" Железняк
Верховна Рада завтра проведе три засідання, де розгляне поправки до земельного закону, питання тарифів, а також збереться на позачергове засідання за ініціативою нардепів "Слуги народу".
Про це в Telegram повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
"Отже, завтра:
1) 10:00-15:00 чергове засідання (повістка - правки в 2194 земельний закон);
Потім година кварцування
2) 16:00 позачергове засідання щодо тарифів
3) 17:30 позачергове засідання за ініціативою "Слуг", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, раніше Разумков заявив, що Верховна Рада у вівторок може зібратися на два позачергові засідання. Їх ініціювали депутатські фракції і групи.
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