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Рада завтра проведе три засідання, - нардеп "Голосу" Железняк

Рада завтра проведе три засідання, - нардеп

Верховна Рада завтра проведе три засідання, де розгляне поправки до земельного закону, питання тарифів, а також збереться на позачергове засідання за ініціативою нардепів "Слуги народу".

Про це в Telegram повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Отже, завтра:

1) 10:00-15:00 чергове засідання (повістка - правки в 2194 земельний закон);

Потім година кварцування

2) 16:00 позачергове засідання щодо тарифів

3) 17:30 позачергове засідання за ініціативою "Слуг", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Разумков заявив, що Верховна Рада у вівторок може зібратися на два позачергові засідання. Їх ініціювали депутатські фракції і групи.

Читайте також: Рада розглядатиме поправки до законопроєктів щодо земельної реформи до травня, - Разумков

Автор: 

ВР (15027) Железняк Ярослав (563)


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Почему не 33 ?
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12.04.2021 16:47 Відповісти
Кварцевалка не выдюжит...
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12.04.2021 16:50 Відповісти
Распорядок дня Коли Котлеты и Артёма Гантели:
Рада завтра проведет три заседания, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 9595
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12.04.2021 16:47 Відповісти
Голос ещё шепчет.
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12.04.2021 16:48 Відповісти
Захотіла Зелена пліsняvа зібратиsь гіvнокомандvач наказаv. тремтить перед пx-йлом .vаlіза vже зібрана. зvалить з Kраїни як шо-шо і зелені депyтати цього не прихоvyють і пишyть y Раді
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12.04.2021 17:03 Відповісти
17:30 позачергове засідання за ініціативою "Слуг" - Тема "Пора валить".
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12.04.2021 18:18 Відповісти
 
 