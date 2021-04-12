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Грузинский продюсер Брендон Стоун внесен в перечень угрожающих нацбезопасности лиц, - МКИП

Грузинский продюсер Брендон Стоун внесен в перечень угрожающих нацбезопасности лиц, - МКИП

По представлению Службы безопасности Украины грузинский музыкальный продюсер Брендон Стоун (настоящее имя Бесарион Шпетишвили) внесен в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информационной политики.

"12 апреля 2021 в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Бесариона Шпетишвили", - говорится в сообщении.

Соответствующим приказом МКИП от 9 апреля 2021 композитор, продюсер, певец Бесарион Шпетишвили был включен в перечень.

Читайте: МКИП внес российского телеведущего Дружко в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

Автор: 

Грузия (4504) Министерство культуры и информационной политики (779) СБУ (19994) продюсер (5)


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Топ комментарии
+10
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12.04.2021 17:29
+1
Та не,Брэндон жеж Стоун.американский грузин не иначе
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12.04.2021 21:35
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https://www.youtube.com/watch?v=NvqCJ8sAurs

Виталий Портников про идиотизм избирателей и смерть от популизма I Говорить Жадан

Дуже цікава розмова ! Цікаві питання від Жадана й прекрасні обгрунтовані й часом несповдівані прогнози від Портнікова.
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12.04.2021 17:29 Ответить
В такому ракурсі, я на ковід не дивився!
Шикарний ракурс - хвороба пожирає послідовників (вони бідні, дурні, непослідовні, незахищені). Навіть не знаю кому побажати успіхів?

А, побажаю хворобі, розумні виживуть.
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12.04.2021 18:31 Ответить
потужно
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12.04.2021 17:29 Ответить
Чемто похож на Зеленского
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12.04.2021 17:32 Ответить
стилем образом
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12.04.2021 17:43 Ответить
Та не,Брэндон жеж Стоун.американский грузин не иначе
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12.04.2021 21:35 Ответить
вах вах вах..... артистов душат...
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12.04.2021 17:38 Ответить
Аха ха Бесаріон Шпетішвілі став Брендон Стоун.
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12.04.2021 18:47 Ответить
Майкл Суперпупер.
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12.04.2021 18:48 Ответить
 
 