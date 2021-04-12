Грузинский продюсер Брендон Стоун внесен в перечень угрожающих нацбезопасности лиц, - МКИП
По представлению Службы безопасности Украины грузинский музыкальный продюсер Брендон Стоун (настоящее имя Бесарион Шпетишвили) внесен в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информационной политики.
"12 апреля 2021 в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Бесариона Шпетишвили", - говорится в сообщении.
Соответствующим приказом МКИП от 9 апреля 2021 композитор, продюсер, певец Бесарион Шпетишвили был включен в перечень.
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