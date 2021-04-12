Германия призывает РФ к переговорам в нормандском формате

Берлин обеспокоен концентрацией российских войск на границе с Украиной и призывает Москву к переговорам в нормандском формате.

Об этом заявил официальный представитель федерального правительства Германии Штеффен Зайберт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией в и вокруг Украины, особенно за усилением российских войск. Такое развитие событий, это касается также усиления российского военного присутствия, нас очень беспокоит", - сказал Зайберт.

По его словам, Берлин активно консультируется по этому вопросу с европейскими и международными партнерами, прежде всего с Францией. Обе страны работают в рамках "нормандского" формата вместе с Украиной и Россией ради реализации Минских договоренностей. Именно эти договоренности были и должны быть "основой для всех шагов", - подчеркнул спикер.

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"Мы с большим беспокойством видим, что происходит сейчас вблизи украинских границ", - сказал Зайберт, и добавил, что и канцлер ФРГ подчеркнула это в телефонном разговоре с президентом РФ. "Канцлер призвала уменьшить подкрепление войск для деэскалации ситуации", - сказал чиновник.

Представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер со своей стороны напомнил, что министр Хайко Маас на днях подтвердил поддержку Германией суверенитета и территориальной целостности Украины. Берлин, по его словам, продолжает призывать Россию к переговорам в нормандском формате.

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Бургер также отметил, что Украина в последние дни пытается дипломатическими путями через ОБСЕ заставить Россию вести себя прозрачно. В минувшую субботу Германия и Франция совместно через свои представительства в ОБСЕ (в Вене) также призвали Москву предоставить "адекватное объяснение" в рамках предусмотренных механизмов (Венского документа) о перемещении войск. Россия до сих пор не ответила на этот призыв, отметил дипломат.

В то же время оба чиновника призвали "придерживаться предоставленных формулировок" в ответ на вопрос, требовала ли Ангела Меркель от Путина отвести войска и считают ли в Берлине концентрацию войск угрозой для мира в регионе.