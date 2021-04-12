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Германия призывает РФ к переговорам в нормандском формате

Германия призывает РФ к переговорам в нормандском формате

Берлин обеспокоен концентрацией российских войск на границе с Украиной и призывает Москву к переговорам в нормандском формате.

Об этом заявил официальный представитель федерального правительства Германии Штеффен Зайберт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией в и вокруг Украины, особенно за усилением российских войск. Такое развитие событий, это касается также усиления российского военного присутствия, нас очень беспокоит", - сказал Зайберт.

По его словам, Берлин активно консультируется по этому вопросу с европейскими и международными партнерами, прежде всего с Францией. Обе страны работают в рамках "нормандского" формата вместе с Украиной и Россией ради реализации Минских договоренностей. Именно эти договоренности были и должны быть "основой для всех шагов", - подчеркнул спикер.

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"Мы с большим беспокойством видим, что происходит сейчас вблизи украинских границ", - сказал Зайберт, и добавил, что и канцлер ФРГ подчеркнула это в телефонном разговоре с президентом РФ. "Канцлер призвала уменьшить подкрепление войск для деэскалации ситуации", - сказал чиновник.

Представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер со своей стороны напомнил, что министр Хайко Маас на днях подтвердил поддержку Германией суверенитета и территориальной целостности Украины. Берлин, по его словам, продолжает призывать Россию к переговорам в нормандском формате.

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Бургер также отметил, что Украина в последние дни пытается дипломатическими путями через ОБСЕ заставить Россию вести себя прозрачно. В минувшую субботу Германия и Франция совместно через свои представительства в ОБСЕ (в Вене) также призвали Москву предоставить "адекватное объяснение" в рамках предусмотренных механизмов (Венского документа) о перемещении войск. Россия до сих пор не ответила на этот призыв, отметил дипломат.

В то же время оба чиновника призвали "придерживаться предоставленных формулировок" в ответ на вопрос, требовала ли Ангела Меркель от Путина отвести войска и считают ли в Берлине концентрацию войск угрозой для мира в регионе.

Автор: 

Германия (7063) россия (96095) Зайберт Штеффен (41) нормандская четверка (1596)


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Топ комментарии
+10
2 корабля от США в Черном море сейчас значат гораздо более 100000 слов немецких политиков. Вы "северный поток" просто запретите и все. И заодно счета ***** и его холуев арестуйте в Дойче Банке.
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12.04.2021 17:44
+5
Я знаю и без них. И это абсолютно не заслуга Германии или Франции. Это прежде всего заслуга США и Британии, Польши, Литвы, Латвии, Норвегии и т.д.
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12.04.2021 17:56
+4
Продажная пионерка,проклятие Германии!! Завезла в страну черных дармоедов,посадила на шею народу А в это время Польша,Чехия с удовольствием принимает в себя умных и трудолюбивых украинцев и белорусов Эта баба каждый год грозится уйти и все сидит.Все эти бездетные уроды,типа Меркель и Макрона,хуже Гитлера,тот не лицемерие,как эти двое
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12.04.2021 17:51
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Правила форума Совет форумчан
вот там похоже зеленский и подпишет капитуляцию
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12.04.2021 17:40 Ответить
"Вслед за турецким ятаганом прилетел китайский дадао"
Що чекає рашистів від Китаю
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12.04.2021 17:41 Ответить
"От Эрдогана с приветом"

А ще як сьогодні захлиналися ********* новими планами проти Турції - закрити туризм, не купувати аомідори...
Це треба бачити й чути!
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12.04.2021 17:48 Ответить
2 корабля от США в Черном море сейчас значат гораздо более 100000 слов немецких политиков. Вы "северный поток" просто запретите и все. И заодно счета ***** и его холуев арестуйте в Дойче Банке.
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12.04.2021 17:44 Ответить
Якщо подивитесь на ЮТУБ останній Фейгін-Швець, там дуже в подробицях розказаноякого масштабу навчання будуть у Европі плюс Чорне море майже півтора місяця. до початку Червня. Останні такі були в часи розвалу СССР
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12.04.2021 17:52 Ответить
...з однією різницею- зараз в них буде прймати участь й Україна
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12.04.2021 17:53 Ответить
Я знаю и без них. И это абсолютно не заслуга Германии или Франции. Это прежде всего заслуга США и Британии, Польши, Литвы, Латвии, Норвегии и т.д.
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12.04.2021 17:56 Ответить
ну той добре ) Але нехай знають людей побільше
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12.04.2021 18:03 Ответить
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12.04.2021 18:04 Ответить
а я, как гражданка Украины, требую от президента Украины и верховного главнокомандующего - верните контрснайперские группы на фронт и верните дроны, блин..., а все остальные пусть призывают кого хотят и куда хотят...
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12.04.2021 17:49 Ответить
Присоединяюсь. И передайте 3.8 млрд., заложенные на этот год в проект турецкого корвета, на производство ракетных комплексов "Нептун", "Ольха-М" и "Тайфун". Они нам были крайне нужны еще вчера. Сам по себе корвет -- это вопрос не сегодняшнего дня.
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12.04.2021 18:01 Ответить
Продажная пионерка,проклятие Германии!! Завезла в страну черных дармоедов,посадила на шею народу А в это время Польша,Чехия с удовольствием принимает в себя умных и трудолюбивых украинцев и белорусов Эта баба каждый год грозится уйти и все сидит.Все эти бездетные уроды,типа Меркель и Макрона,хуже Гитлера,тот не лицемерие,как эти двое
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12.04.2021 17:51 Ответить
А убрать штурмовую дивизию с севера Крыма Германия не хочет рашистов попросить?
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12.04.2021 17:52 Ответить
А почему молчит "фрау Риббентроп? Боится рот раскрыть а то пенсию Газпрома как прости тутка Шрёдер не получит?
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12.04.2021 17:55 Ответить
Россия будет брать Херсонщину и Крымский канал. Остальное для отвлечения внимания, - генерал Бен Ходжес. Цензору.Нет
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12.04.2021 17:55 Ответить
одна хорошая писдюлина промеж рог кацапсины будет убедительней всех призывов и озабоченностей престарелой комсомолки Макрель и мерзкого жабоеда Макарона !
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12.04.2021 17:56 Ответить
Так старая кошолка Шраркрэль на той неделе разговаривала с КУЙлом по телехфону. Выходит, что как всегда, до лампочки???
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12.04.2021 17:59 Ответить
а фрау...уже не призывает? готовиться сдать дела ?
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12.04.2021 18:01 Ответить
Ее партия, спонсируемая ШРЕДЕРАМИ (а их там пруд пруди у рашистов с акциями как и рашистских компаний новейших технологий в Германии, начиная с компании Касперского - рашаайтишников в штатском ) - так вот ей надо спасти лидерство партии на выборах , остальное бабушку ничего не щзекочет
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12.04.2021 18:16 Ответить
Важной частью российско-германской хозяйственной кооперации за последнюю четверть века стало взаимное переплетение капиталов в форме частных прямых инвестиций. Активность российских инвесторов в экономике ФРГ стала расти с середины нулевых годов. Однако по объёму и количеству инвестиционных проектов они пока уступают немецким капиталовложениям в российское хозяйство. Важно, что постоянно растёт качество инвестиционных проектов отечественные инвесторы учитывают неудачи прошлых лет. Представители как крупных, так и малых и средних фирм не только приобретают существующие компании, но и создают новые. Многие из них стремятся к выстраиванию цепочек добавленной стоимости, непосредственно связанных с основным бизнесом. Российские компании уже присутствуют в большинстве отраслей немецкой экономики и во всех федеральных землях. В ряде секторов, в первую очередь в высокотехнологических отраслях, они играют существенную роль, опираясь на собственные разработки и ноу-хау. У большинства отечественных инвесторов растёт понимание важности использования не только немецких технологических разработок, но и управленческого опыта как предпосылки достижения успеха на немецких рынках. Существенную поддержку они получают от Союза российской экономики в Германии.

АННОТАЦИЯ научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы - Белов Владислав Борисович
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12.04.2021 18:19 Ответить
Для Украиньі сейчас крайне важно возобновить переговорьі в Нормандском формате , где Путина прессуют втроем . Германия и Франция поддерживают Украину , респект !
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12.04.2021 19:30 Ответить
 
 