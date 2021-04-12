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Новости Агрессия России против Украины
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Украина ввела временные режимные ограничения на границе с Беларусью, - Госпогранслужба

Украина ввела временные режимные ограничения на границе с Беларусью, - Госпогранслужба

С целью усиления контроля за соблюдением пограничного режима, предупреждения правонарушений и защиты национальной безопасности на государственной границе Украины в пределах Березовской, Старосельской, Высоцкой, Миляцкой, Локницкой и Зареченской объединенных территориальных общин Сарненского и Варашского районов Ривненской области введены дополнительные временные режимные ограничения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.


Введенные ограничения согласованны с председателем Ривненской ОГА, областным управлением СБУ, ГУ Национальной полиции и действуют с сегодняшнего дня до 31 декабря 2021 года.

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В частности, вводятся ограничения относительно запрета:

- проведения различного рода работ с 22.00 до 06.00 в полосе местности от пограничных знаков в глубину пограничной полосы на расстояние до 100 метров (кроме работ, связанных с сельскохозяйственной деятельностью на собственных земельных участках, находящихся в этой полосе, с обязательным предварительным, не позднее 6:00 до начала работ, информированием подразделения охраны государственной границы, в зоне ответственности которого будут проводиться такие работы);
- движения транспортных средств и лиц (кроме техники и оборудования для агропромышленного комплекса, задействованных в проведении сельскохозяйственных работ) по дорогах, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к линии государственной границы и не обеспечивают передвижение с установленными пунктов пропуска через государственную границу с 22.00 до 06.00 ;
-стоянки транспортных средств и техники на обочинах дорог между линией государственной границы и пунктами пропуска, которые не связаны с техническими неисправностями и пребыванием перед пунктами пропуска (контрольными постами) в ожидании пересечения государственной границы;
- движения (съезда) транспортных средств в объезд (с) автомобильных дорог, посадки и высадки лиц, оставление транспортных средств, любых товаров и предметов, разгрузки или загрузки имущества, осуществления разворотов транспортных средств без фактического пересечения государственной границы между линией государственной границы и пунктами пропуска;
- осуществление любых полетов легкомоторных летательных аппаратов, квадрокоптер и других беспилотных летательных аппаратов, воздушных безмоторных средств передвижения (планеры, дельтапланы, аэростаты, дирижабли), без предварительного, не позднее чем за 24 часа до начала их проведения, информирования подразделения охраны государственной границы в зоне ответственности которого проводятся полеты;
- водителям транспортных средств, начальникам поездов и проводникам вагонов, подвозить в контролируемый пограничный район и вывозить из него лиц, не имеющих документов, удостоверяющих их личность;
- выход маломерных судов и других плавсредств, на озера и другие водоемы, которые находятся в контролируемом пограничном районе или пограничной полосе, без предварительного, не позднее чем за 1:00, информирования подразделения охраны государственной границы, в зоне ответственности которого осуществляется выход;
- проведение водолазных работ и любых других спусков под воду без предварительного, не позднее чем за 24 часа, информирования подразделений охраны государственной границы, в зоне ответственности которых они проводятся;
- остановка поездов (кроме пассажирских) при въезде на таможенную территорию Украины от линии государственной границы до железнодорожной станции "Сарны" и в обратном направлении, при выезде с таможенной территории Украины. В случае вынужденной остановки поезда по техническим или иным причинам во время следования, дежурный по железнодорожной станции "Сарны" немедленно сообщает об этом старшему пограничных нарядов в пунктах контроля и старшего дежурной смены отдела таможенного оформления, при этом перевозчик обязан принять меры по сохранению целостности груза .

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Учитывая вышеприведенную информацию пограничники обращаются к предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам с просьбой учесть и не нарушать дополнительные временные режимные ограничения во время пребывания в приграничье.

Беларусь (7919) Госпогранслужба (6564) граница (5302) ограничение (119) Ровенская область (1244)


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с беларусской области рф можно ожидать чего угодно...... за тараканом должок перед куйлом....
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12.04.2021 17:36 Ответить
На кордоні з РФ і Белоррусією, повинна бути демаркація і стіна з укріпленнями.
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12.04.2021 21:01 Ответить
Білорусь -- не рф, і завжди була дружня до України.
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13.04.2021 05:56 Ответить
Ключевое здесь - була дружня. Как у нас сейчас называют бацьку? "Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко...." И что после этого? Полегчало? Теперь, естественно, вся Беларусь будет забита пуйловскими войсками. А протяженность белорусско-украинской границы более 1000 км. Здобули?
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13.04.2021 06:37 Ответить
А як же дружба з дояром ? Він ніколи не був до України другом ,************* погань.
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12.04.2021 17:45 Ответить
ШО? І ляктрічєство заборонили пропускати?
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12.04.2021 19:29 Ответить
Чорнобиль прикрийте. Сподіваюсь вже зробили.
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12.04.2021 22:04 Ответить
Чому не закривається кордон с РБ та РФ?
Місяць до потенційного вторгнення а у нас повний расслабон.
Здається верхи не зовсім збираються захищати країну
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12.04.2021 23:08 Ответить
Незалежна Білорусь не агресор і не треба робити з неї ворога.
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13.04.2021 05:59 Ответить
 
 