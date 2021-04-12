Украина ввела временные режимные ограничения на границе с Беларусью, - Госпогранслужба

С целью усиления контроля за соблюдением пограничного режима, предупреждения правонарушений и защиты национальной безопасности на государственной границе Украины в пределах Березовской, Старосельской, Высоцкой, Миляцкой, Локницкой и Зареченской объединенных территориальных общин Сарненского и Варашского районов Ривненской области введены дополнительные временные режимные ограничения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.



Введенные ограничения согласованны с председателем Ривненской ОГА, областным управлением СБУ, ГУ Национальной полиции и действуют с сегодняшнего дня до 31 декабря 2021 года.

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В частности, вводятся ограничения относительно запрета:

- проведения различного рода работ с 22.00 до 06.00 в полосе местности от пограничных знаков в глубину пограничной полосы на расстояние до 100 метров (кроме работ, связанных с сельскохозяйственной деятельностью на собственных земельных участках, находящихся в этой полосе, с обязательным предварительным, не позднее 6:00 до начала работ, информированием подразделения охраны государственной границы, в зоне ответственности которого будут проводиться такие работы);

- движения транспортных средств и лиц (кроме техники и оборудования для агропромышленного комплекса, задействованных в проведении сельскохозяйственных работ) по дорогах, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к линии государственной границы и не обеспечивают передвижение с установленными пунктов пропуска через государственную границу с 22.00 до 06.00 ;

-стоянки транспортных средств и техники на обочинах дорог между линией государственной границы и пунктами пропуска, которые не связаны с техническими неисправностями и пребыванием перед пунктами пропуска (контрольными постами) в ожидании пересечения государственной границы;

- движения (съезда) транспортных средств в объезд (с) автомобильных дорог, посадки и высадки лиц, оставление транспортных средств, любых товаров и предметов, разгрузки или загрузки имущества, осуществления разворотов транспортных средств без фактического пересечения государственной границы между линией государственной границы и пунктами пропуска;

- осуществление любых полетов легкомоторных летательных аппаратов, квадрокоптер и других беспилотных летательных аппаратов, воздушных безмоторных средств передвижения (планеры, дельтапланы, аэростаты, дирижабли), без предварительного, не позднее чем за 24 часа до начала их проведения, информирования подразделения охраны государственной границы в зоне ответственности которого проводятся полеты;

- водителям транспортных средств, начальникам поездов и проводникам вагонов, подвозить в контролируемый пограничный район и вывозить из него лиц, не имеющих документов, удостоверяющих их личность;

- выход маломерных судов и других плавсредств, на озера и другие водоемы, которые находятся в контролируемом пограничном районе или пограничной полосе, без предварительного, не позднее чем за 1:00, информирования подразделения охраны государственной границы, в зоне ответственности которого осуществляется выход;

- проведение водолазных работ и любых других спусков под воду без предварительного, не позднее чем за 24 часа, информирования подразделений охраны государственной границы, в зоне ответственности которых они проводятся;

- остановка поездов (кроме пассажирских) при въезде на таможенную территорию Украины от линии государственной границы до железнодорожной станции "Сарны" и в обратном направлении, при выезде с таможенной территории Украины. В случае вынужденной остановки поезда по техническим или иным причинам во время следования, дежурный по железнодорожной станции "Сарны" немедленно сообщает об этом старшему пограничных нарядов в пунктах контроля и старшего дежурной смены отдела таможенного оформления, при этом перевозчик обязан принять меры по сохранению целостности груза .

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Учитывая вышеприведенную информацию пограничники обращаются к предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам с просьбой учесть и не нарушать дополнительные временные режимные ограничения во время пребывания в приграничье.