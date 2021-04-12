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Новости Коронавирус и карантин
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В мире семь недель подряд растет число заражений COVID-19, - ВОЗ

В мире семь недель подряд растет число заражений COVID-19, - ВОЗ

Число заражений коронавирусом COVID-19 по всему миру росло семь недель подряд, а количество летальных исходов увеличивалось четыре недели подряд.

Об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина

"В январе и феврале число случаев COVID-19 в мире снижалось шесть недель подряд. Сейчас мы видели, как семь недель подряд число заражений росло, и четыре недели подряд увеличивалось число смертей", - сказал Тедрос Адханом Гебрейесус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав начинает доставку вакцины CoronaVac в регионы, - Степанов

Гендиректор ВОЗ отметил, что в ряде стран Азии и Ближнего востока рост число заражений был значительным. Ранее он заявлял, что среди стран мира наблюдается крайне неравномерное распределение вакцин от коронавируса COVID-19, определяемое уровнем доходов конкретного государства.

С начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 136 млн человек, более 2,9 млн умерли.

Как сообщалось, в Украине за сутки от COVID-19 умерли 287 человек, зафиксированы 7 856 новых случаев заражения, 5 355 человек - выздоровели.

ВОЗ (777) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
сходіть в лікарню і прозрійте
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12.04.2021 18:15
+4
Недавно передачу смотрел, в Африке, в джунглях охрана заповедника в масках!! В джунглях ска. Наши дебилы хуже негров. Тупее.
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12.04.2021 18:40
+2
Не хочешь в ковид-реанимацию волонтёром на недельку?
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12.04.2021 18:15
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Прекращайте корона-фейк с корона-бесием и обманом всей общественности. Всех пособников этой лже-пандемии ожидает новый Нюрнбергский трибунал, и врачей тоже.
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12.04.2021 18:13 Ответить
сходіть в лікарню і прозрійте
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12.04.2021 18:15 Ответить
Йому ніколи, диванчик остине, дупі буде холодно.
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12.04.2021 18:26 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/vaktsynatsiya-********-i-dosvid-izrayiliu/31199456.html Успіхи Ізраїлю у вакцинації безсумнівні - більше половини населення Ізраїлю вже вакциновані проти «ковіду». Як може досвід вашої країни бути корисним для України?


- Перш за все треба розуміти, що в Ізраїлі заборонено вакцинувати дітей, молодших від 16 років. Отже якщо їх не рахувати, то вакциновано значно більший відсоток населення - близько 80% населення вже отримали вакцину. Лише мільйон ізраїльтян, яких можна вакцинувати, ще не отримали щеплення. І дуже маленький відсоток з них відмовились від вакцини навмисно або їм об'єктивно не можна її робити.
Отже ми рухаємось до відкриття країни. Вчора, якщо я не помиляюсь, в Ізраїлі зафіксували тільки 87 випадків COVID-19 - дякувати Всевишньому.
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12.04.2021 20:16 Ответить
Не хочешь в ковид-реанимацию волонтёром на недельку?
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12.04.2021 18:15 Ответить
Правильно, бо лікарі вже з ніг падають, обдираючи хворих.
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12.04.2021 20:28 Ответить
Как-то странно. С одной стороны массовая вакцинация идет - с другой рост числа заражений.
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12.04.2021 18:17 Ответить
тому що на планеті 6 мільярдів невакцинованих і вакцінація просто не встигає за темпами розповсюдження! тим більше дебіли не носять маски!
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12.04.2021 18:20 Ответить
чи тому шо в сто раз заразніший мікроб на щастя для розливак-вакцинак з.явився. тепер мона тоті вакцини мішати кожен сезон іншу)
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12.04.2021 18:36 Ответить
Недавно передачу смотрел, в Африке, в джунглях охрана заповедника в масках!! В джунглях ска. Наши дебилы хуже негров. Тупее.
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12.04.2021 18:40 Ответить
Сранник,-в Великобритании на данный момент заболевают десяток-два людей в сутки,а осенью и зимой умирали по 1500 человек в сутки! АстраЗенека не эффективна,-да тартаровец?
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13.04.2021 06:27 Ответить
Ну я не берусь судить, но к примеру https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/uk/ на 12.04.2021 3568 заразившихся и 13 умерших это аж никак не десяток-два людей.
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13.04.2021 16:48 Ответить
Ну,и 13 человек скончавшихся -это не десяток-два? А раньше были по 1500 до 2000 смертей!
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14.04.2021 16:58 Ответить
С начала текущего года не было 1500-2000 смертей. За прошлый год статистику не смотрел. А вообще думаю основная проблема в том, что эту заразу тупо не лечат ничем. По крайней мере в начальной стадии. Противовирусные препараты вообще не назначают. Вот потому и картина такая печальная. Но это сугубо мое ИМХО.
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14.04.2021 18:11 Ответить
Твое ИМХО я знаю,-11 р. 80 коп. любой ценой!
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15.04.2021 16:35 Ответить
Фантазия закончилаь? Пичаль.
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15.04.2021 16:55 Ответить
Нет,фантазии не закончились. Просто мне на тебя нас.ать.
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15.04.2021 19:02 Ответить
Угу. Типа я за Вами гналась четыре квартала, чтобы сказать Вам на сколько Вы мне безразличны.
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15.04.2021 19:54 Ответить
Еще раз -Мне на тебя насрать!
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16.04.2021 06:29 Ответить
Еще раз я за Вами гналась четыре квартала, чтобы сказать Вам на сколько Вы мне безразличны.
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16.04.2021 10:21 Ответить
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16.04.2021 17:32 Ответить
Плющит? Пичалька.
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16.04.2021 21:31 Ответить
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17.04.2021 08:27 Ответить
Как-то странно... Антиваксерам раз по 10 уже каждому писали, что єпидемия ковида пойдет на спад при степени вакцинации порядка 75-80% (в зависимости от заразности штаммов на тот момент), а они опять ту же самую пластинку крутят...
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13.04.2021 12:42 Ответить
Ну значит в наших реалиях - никогда. А точнее как было с предыдущими вирусами когда иммунитет наработает большинство - само по себе сойдет на нет и будет с нами каждый год в различных модификациях только не на столько возможно опасное для человека.
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13.04.2021 16:40 Ответить
То есть Вам психологически легче хоронить по 400-450 украинцев в сутки, чем добиваться такой ситуации с вакцинацией, как в Израиле? А помните как Вы сильно переживали за 250 умирающих за сутки от всех видов онкологии? Что, снова двойные стандарты?
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13.04.2021 16:50 Ответить
Я добиваться вакцинации не могу ничем. У меня для этого никаких рычагов влияния нет. Что касаемо лично моего здоровья, и моего желания вакцинироваться - ЭТО ЛИЧНО МОЕ ДЕЛО. И свое видение этого всего я уже Вам по-моему озвучил. Равно как и свое отношение. Каждый для себя решает сам. Только вот маневра маловато для тех кто таки решил вакцинироваться. В этом плане что у меня, что у Вас шансы равновелики. Только я это по собственной воле решил, а Вы вынужденно. И относительно двойных стандартов - Вас же не интересуют онко больные и то что они умирают в таком количестве уже не одно десятилетие. Вас я смотрю, больше задевает то что творится в течение последние чуть более года. Так что не Вам меня упрекать в двойных стандартах.
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13.04.2021 17:10 Ответить
На каком основании Вы утверждаете, что мое решение вакцинироваться было не по собственной моей воле? И с чего Вы решили, что онкобольные меня не интересуют? Статистику по ним я Вам привел, Вы ее не знали и Вам они были нужны лишь для спекуляций.
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13.04.2021 17:24 Ответить
А с чего Вы взяли что я решил, что Ваше решение вакцинироваться было не по Вашей воле? Возможно написал сумбурно. Но имелось в виду что у нас вакцинироваться на данный момент шансы равновелики. Как у меня - того, кто пока решил с этим не торопиться, так и у Вас, кто решил и хочет вакцинироваться. Вакцины просто нет в достаточном количестве. И наши хотелки/нехотелки тут роль играют последнюю. И еще ранее я Вам говорил, что статистика по онко больным мне известна. Мало того эта проблема коснулась моей семьи непосредственно около четырех лет тому назад. И никаких спекуляций мне не нужно. Я против вообще чтобы люди умирали от болезней разного рода. Но сама жизнь у нас не спрашивает. Все есть как есть. И я не говорю и не говорил, что вирус ковида не опасен и что его нет. Я просто противник той истерии и танцев с бубном, что вокруг его устроили. Надеюсь понятно пояснил свою точку зрения.
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13.04.2021 17:34 Ответить
"Но имелось в виду что у нас вакцинироваться на данный момент шансы равновелики. " Не совсем. Я записался и стою в очереди. Мне в любой момент могут позвонить, если осталось 1-3 дозы в 10-дозовой ампуле и я подскочу в пункт вакцинации и сделаю прививку. А ту, что для Вас закупили либо утилизируют и будут новую покупать, либо в лучшем случае вколят другому.
Не врите хотя бы мне. Вы утверждали, что по онкобольным на тот момент смертность в разы выше, чем от ковида, а на то время смертность от ковида уже превышала таковую от онкологии и я Вам на это указал.
По поводу "истерии". Если говорить образно, то онкология похожа на болото в которм каждый год тонет опр количество людей, а инфекционные заболевания похожи на приближающийся лесной пожар. И если нихрена не делать, то будет плохо.
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13.04.2021 17:58 Ответить
Ну вот и делайте. Я Вам ни в чем не мешаю. Покуда вакцинация добровольна я волен поступать как считаю нужным. Что-то изменится в данном плане - буду реагировать в соответствие новым реалиям. И мою вакцину покуда еще не купили. Я последний в списках. Или право не имею занимать очередь тогда когда хочу? Может я Пфайзером хочу вакцинироваться - имею право? Или опять кто-то мою судьбу за меня решать будет?
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13.04.2021 19:03 Ответить
Мне Вы не мешаете. Вы мешаете колеблющимся сделать правильный выбор, когда строите из себя дурачка, делая заявления типа "Как-то странно. С одной стороны массовая вакцинация идет - с другой рост числа заражений.".
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13.04.2021 22:37 Ответить
Не переживайте,-результат его работы это увеличение могил ватников на кладбище!
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14.04.2021 17:00 Ответить
А добиваться высокой степени вакцинации для Вас не так и сложно
1. Перестать распространять антиваксерские выдумки
2. Перестать корчит из себя дурачка и задавать вопросы, ответы на которые Вы заведомо знаете, но они Вам не нравятся
3. Разбираться с вакцинами на основе объективных данных.
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13.04.2021 17:29 Ответить
Для себя я уже во всем разобрался и выводы сделал. Остальные думаю сами разберутся. Народ у нас неглупый и умеет сопоставлять факты. В конце концов еще раз акцентирую, что каждый для себя решает сам. Ну а свою точку зрения на статьи я излагаю по ситуации и когда считаю нужным. И думаю, что она имеет право быть не менее чем Ваша.
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13.04.2021 17:37 Ответить
Разобрался он... А то, что для остановки панднмии надо порядка 75-80% иммунизированных Вы типа никогда не слышали? Или слышали, но недоразбирались?
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13.04.2021 17:48 Ответить
Меня лично Ваши проблемы не касаются. Я соблюдаю социальную дистанцию, ношу маску в общественных местах согласно рекомендациям, вон на дистанционке в начале прошлого года четыре месяца был и сейчас вон с начала ноября опять. Согласно социальной ответственности я делал и делаю что могу. Остальное, ребята без меня. Есть закон об обязательной поголовной вакцинации? Нет? Вакцинация добровольная? Вот и ладушки. Колитесь, вакцинируйтесь как хотите. Я никого не отговариваю. А я покуда в сторонке подожду, понаблюдаю. Я не вакцинируюсь тем чему не доверяю. Я понимаю, что мое здоровье и моя жизнь для популяции вцелом мало значат тем более, что мне уже 55 лет, но вот как-то так сложилось, что они для меня лично сильно важны. Вот именно поэтому я покуда не готов вакцинироваться данными вакцинами. А Вам Бог, как говорится, в помощь. Я ж не против. И никого не отговариваю и не мешаю. Т.е. своеобразный паритет. Я не призываю Вас не вакцинироваться, ну а Вы меня вакцинироваться. На том надеюсь и разойдемся.
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13.04.2021 17:58 Ответить
Когда таких, сильно любящих свое здоровье и кладущих болт на общество накопится более 15-20%, вирус ковида будет гулять по Украине бесконечно, размножаясь и мутируя в организмах таких особей. А когда в результате выведется новый штамм (а это дело времени), против которых вакцины малоэффективны, будет новая смертоносная вспышка. С кучей жертв, на фоне которых Ваша скорбь по 250 умирающим в день от онкологии будет выглядеть просто кощунственно.
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13.04.2021 18:10 Ответить
Да. Вот такая я вот свинья. Каюсь. Люблю свое здоровье. И не готов его почем зря положить в угоду нашим чинушам вороватым от медицины в новых куртках по сколько там тыщь - запамятовал. И я уже писал, что на общество болт не клал, а придерживаюсь всех рекомендаций. Даже из дома крайне редко выхожу. Что, не помогает? А говорили носите маски, мойте руки дезинфицирующим раствором, соблюдайте дистанцию и будет Вам счастье. Цельный год сим увещевали, предлагая как единственное средство от вируса. Вот все это я делаю. В чем проблема? А вирус мутирует кстати, еще задолго до того как вакцинацию закончат, если судить по ее темпам и скорости возникновения новых штаммов. Так что Ваши упреки в никуда.
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13.04.2021 18:59 Ответить
Вирус мутирует, размножаясь в организмах людей и чем больше таких организмов, тем вероятность мутации выше.
А то что маски и дезинфекция у нас не дала феноменальных результатов - так посмотрите сколько людей носит маски и КАК они их носят. у 25-30% нос над маской. А на ыорумах и у врачей они заявляют что все соблюдают и маску всегда носят.
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13.04.2021 22:20 Ответить
Ясно. Можете не продолжать. Я биться головой об стену и доказывать Вам что соблюдаю рекомендации не собираюсь. Ну то такое. Кста, сегодня имел возможность убедится что ковид на начальной стадии у нас тупо не лечат. Даже не пытаются. Заболел сотрудник ковидом. Первую неделю прописали мовиназу и жаропонижающие если температура. Ну прям зашибись лечение. Ну и как результат - героическая борьба с последствием, вызванным вирусом, на второй неделе прописали антибиотик. Класс лечение, правда же? Да бляха для обычного гриппа и то больше препаратов сразу же выписывают. А вот к примеру тот же рибавирин, который и является антивирусным препаратом и стоит можно сказать копейки хер кто даже пытается назначать. Типа неэффективен. А вообще ничем не лечить значит более эффективно. Вот я теперь и не удивляюсь почему у нас такая смертность. Потому что лечить никто даже и не пытается. Т.е. поборол организм вирус сам - зашибись, молодец. Ну а на нет и суда нет. А Вы мне тут маски тычете и вакцинами попрекаете. Лечите людей и будет всем нам счастье.
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14.04.2021 11:10 Ответить
Вот протокол лечения ковид https://moz.gov.ua/uploads/5/28069-dn_3094_31_12_2020_dod.pdf
Как только найдешь там Рибовирин - напишешь.
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14.04.2021 11:45 Ответить
пардон, Рибавирин.
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14.04.2021 11:46 Ответить
Мне честно говоря начхать на протоколы. Это что догма или руководство к действию? Я так понимаю, что таки догма. Результат этого лечения я уже вижу. И сейчас вон наблюдаю как моего товарища по работе "лечат" даже не попробовав ни единого!!! антивирусного препарата. Даже самого задрипаного, которые однозначно назначают при лечении ОРВИ причем на начальной стадии заболевания. Так что вижу что спасение утопающих у нас как всегда у нас дело рук самих утопающих. Вот такая у нас медицина рехвормированная. Ну да собственно и не удивили. Кста, а зачем протоколы пишут и утверждают? Я вот к примеру с машинками больше вожусь и то знаю, что даже их двух одинаковых не бывает. А тут людей под одну гребенку гребут всех протоколами без разбору. Ну собственно результат я и наблюдаю в ежедневной статистике по смертности. Спасибо и низкий поклон. Все. Даже не собираюсь дальше этот бесполезный флуд продолжать. Веры нет. Я не знаю кому выгодно не лечить людей. Очевидно хотят снизить давление на почву и пенсионный фонд. И если растет заболеваемость и смертность, то извините это прямой результат прежде всего лечения людей по данным протоколам. Лично для меня вывод таков. Так что лечитесь по протоколам, колитесь всякой хренью - короче делайте со своим здоровьем что хотите. А я буду делать со своим что считаю нужным и хочу я. На результаты Вашего лечения и профилактики насмотрелся. Спасибо.
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14.04.2021 14:47 Ответить
Если б ты читал тот протокол, то знал бы, что там предусмотрены варианты лечения в зависимости от тыжести блезни и сопутствующих заболеваний.
А по поводу экспериментальных способов лечения - вы же один из тех, кто орал, что вакцины не прошли всех положенных стадий испытаний. Хотите экстремально экспериментального лечения - купите пирамидку у Гордона или сами наложите пирамидку - эффект будет одинаков.
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14.04.2021 15:06 Ответить
Почему же эксперементальное? Им прекрасно подавили пандемию атипичной пневмонии в 2003 году. А в борьбе с ковид решили вообще не использовать противовирусные препараты. Т.с. дадим вирусу гулять свободно. Ну и относительно Ваших вакцин. Они вообще-то предназначены аж никак не для лечения, а для профилактики. Так что сравнивать их с лекарствами я бы не стал. Они не помогают, организму бороться. Они заражают организм и вынуждают таким образом его активизировать иммунный механизм. Т.е. действие с лекарствами абсолютно разные. Ну да собственно наши эскулапы и не лечат людей. То, что они делают называется положить на выживание. Выживет - хорошо. Не выжевет, ну что ж...
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14.04.2021 15:33 Ответить
Для лечения ковида оно экспериментальное. Или давай ссылку на инструкцию к нему, где указано, что оно ковид лечит, на какой группе клинические испытания проводили, какая побочка, какие противопоказания... Все как это положено ДЛЯ ЛЕКАРСТВ.
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14.04.2021 15:39 Ответить
Да господи, набираете в гугле и Вас сразу же отправит на аптеки где оно продается с полным его описанием и фарм назначением. Абсолютно никакой тайны. Эго уже не один десяток лет используют для лечения. Вообще-то его применяли для лечения от вируса из того же семейства, что и ковид-19 в 2003 году. И довольно успешно использовали совсместно с пренизолоном, который также по сей день применяется для лечения многих заболеваний. Так в чем эксперементальность? В том, что им не стали даже пытаться лечить ковид-19?
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14.04.2021 15:46 Ответить
То есть, Вам нет никакого труда дать ссылку на инструкцию, где указано, что Рибавирин ковид лечит, на какой группе клинические испытания проводили, какая побочка, какие противопоказания? Отлично, давайте ссылку.
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14.04.2021 16:07 Ответить
Это называется демагогия. Естественно у меня нет такой ссылки. Потому что им никто и не пробовал лечить. Ответ прост. А как Вы можете узнать лечит это лекарство или нет, если Вы не пробовали им лечить? Как к примеру по-вашему узнали, что вакцина ковид защищает от ковида? Гаданием на кофейной гуще? Следуя Вашим демагогическим принципам, отвечу также как и Вы. А дайте мне ссылку, где сказано что провели определенный объем исследований по лечению больных данным лекарством и оно дало отрицательный результат. Т.е. оказалось неэффективным при лечении ковид. У Вас такая ссылка есть?
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14.04.2021 16:11 Ответить
И не нужно сравнивать лекарство, которое продается в аптеках уже не первый десяток лет и которым лечат людей уже тоже не один десяток лет с шмурдяком, сляпанным на коленке за полгода.
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14.04.2021 15:39 Ответить
И нужно сравнивать. Вы про коленку о векторной вакцине, созданной в Оксфорде? Ну-ну. Сможете лучшую сделать не на коленке?
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14.04.2021 15:41 Ответить
Да не кидайте в меня громкими названиями. Не нужно. Не действует. Я смотрю по срокам и смотрю по тому, что с того же Оксфорда сняли ответственность за изготавливаемый им продукт. Любопытно почему же, если он такой крутой и десять тысяч раз перепроверен и не на коленке сделан?
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14.04.2021 15:48 Ответить
Потому что, например, в Украине по четыре с лишним сотни людей каждый день хоронят. И просим мы. А на кой хрен Астразенеке продавать товар, если та страна купит условно 500 тыс доз, провакцинирует 250 тыс человек, спасет таким образом около 6250 человек, но двое умрут от побочек или нового штамма и та страна слупит компенсаций как за 600 тыс доз.
Кто-то захочет таким бизнесом заниматься? Наверное, нет. Но нам очень нужна вакцина, ибо как почитаешь - все офигенно соблюдают масочный режим, а глянешь на улицу - у 20-30% или нос сверху или маска на подбородке.
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14.04.2021 16:05 Ответить
Да успокойтесь. Уже никакого смысла ей нет вообще его продавать. Крутой институт на столько крут, что даже не смог обеспечить необходимых объемов.
https://censor.net/ru/news/3259690/evrokomissiya_reshila_ne_prodlevat_kontrakty_na_vaktsiny_astrazeneca_i_johnson_johnson_smi

На счет масок - можете еще и на пятую точку ее нацепить для верности. Вряд ли конечно поможет, но возможно откроете новый модный тренд. А всего то нужно просто НАЧАТЬ ЛЕЧИТЬ ЛЮДЕЙ еще на ранней стадии заболевания и не доводить до осложнений.
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14.04.2021 16:15 Ответить
Да успокойтесь. Во-первых, Оксфорд - это университет. во-вторых Оксфордский университет вакцины не производит, он их разрабатывает. Производят фирмы Астразенека или Серум институт.
В Тайване таких умников, как Вы не слушали, дружно надели маски и у них на 23-миллионную страну 1067 случаев ковида за все время и аж 11 смертей от него.
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14.04.2021 16:45 Ответить
Та не. Не поверю ни за что. Там надо посмотреть их протоколы лечения. Вполне может оказаться, что его там просто лечат в отличие от нас.
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14.04.2021 18:12 Ответить
https://www.bbc.com/russian/features-51708954 Вот интересная статейка от БиБиСи от прошлого года показывает чем и как лечили и где. За Тайвань там нет, но вот по Китаю инфа есть. И думаю что медицина в Тайване мало чем отличается от Китайской. А основное отличие в том, что наша традиционная медицина там нетрадиционная и наоборот. Потому и результат иной.

Особенно эффективно лечить больных Covid-19 при помощи микстуры Цинфей пайду (Qingfei Paidu) - наряду с основной терапией, http://www.xinhuanet.com/english/2020-02/29/c_138830308.htm сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на главврача одной из пекинских больниц Ван Ронбин.
Этот традиционный препарат делается на основе лекарственных трав и других растений, в число которых входит хвойник китайский и корень лакрицы.
И в то же время лечение европейской медицины было направлено на совсем другое:
С начала эпидемии коронавируса для лечения инфекции было перепробовано множество медикаментов - в основном симптоматических, то есть направленных не против самой болезни, а против ее типичных проявлений.

И не думаю что что-то радикально изменилось и сейчас. Т.е. не саму болезнь лечим, а уже проявления появившиеся в ходе течения болезни. Вместо того, чтобы до этого не доводить.
Вот Вам и ответ почему так там, а у нас здесь. Просто там людей лечат, а у нас собирают статистику.
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14.04.2021 18:24 Ответить
https://www.bbc.com/russian/features-51708954 В середине февраля китайские медики обнаружили, что эффективно бороться с коронавирусом помогает хлорохин - препарат, который широко применяется для профилактики и лечения малярии. Теперь его хотят внести и в официальные рекомендации по лечению больных Covid-19.

"А основное отличие в том, что наша традиционная медицина там нетрадиционная и наоборот." Кстати, обратите внимание на последнее предложение. Есть результаты - и ХОТЯТ внести. Ибо это непростая процедура.
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14.04.2021 18:29 Ответить
Мне начхать на бюрократические процедуры. Вы можете сколько угодно заниматься буквоедством, но факт как говорится налицо. А он состоит в том, что у нас не лечат саму болезнь. Бороться начинают только с симптомами. Т.е. уже с последствиями болезни. И это при том что есть достаточное количество антивирусных препаратов. Но их попросту не назначают на ранней стадии болезни именно когда они наиболее эффективны. Почему так - я лично ХЗ. Но, как говорится, картина маслом. Я могу согласиться, что возможно они не будут на сто процентов эффективны против короны, но более чем уверен они в разы эффективнее чем просто жаропонижающие и отхаркивающие средства. И обратите внимание - статья от четвертого марта прошлого года. Вакцин тогда вообще не существовало или только начинали создаваться и возможно проходить испытания. За это время до сегодняшнего дня почему-то на коленке сляпанные вакцины внести успели, а это так и не сподобились. Интересно почему, правда? Видать наверное так хотели внести. Если бы таким же образом у нас лечили грипп, то думаю картина была бы подобна той, что мы имеем сейчас с ковидом. Ибо грипп у нас лечить начинают сразу же с первых проявлений симптомов противовирусными препаратами не доводя до пневмонии, а вот с ковидом почему-то так не поступают. Вот мне и любопытно почему.
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14.04.2021 18:37 Ответить
Когда умирает пациент и проводится расследование, то следакам далеко не начхать на вопросы "На каком основании Вы прописали больному это лекарство?".
А вирусы - они очень разные. Даже вирусы гриппа не все поддаются одним и тем же лекарствам. Там проблема несколько сложнее апельсина.
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14.04.2021 18:44 Ответить
Ну вот и подошли к пониманию вопроса почему так лечат. Вот пазл и сложился. Просто прикрываем зад. Хотя... Думаю что еще и строгое указание есть не отходить от протокола лечения. Ибо иначе не могу объяснить, т.к. наши врачи назначают лечение достаточно свободно. И риск потерять лицензию в случае врачебной ошибки у нас достаточно минимален в отличие от той же Европы и Америки. И вирусы действительно не всем лекарствам поддаются одинаково. Более чем согласен. НО!!!! Вирусы еще меньше поддаются жаропонижающим и отхаркивающим препаратам. У так Вами любимых вакцин также эффективность не стопроцентная. Я не говорю о том, что противовирусные препараты на сто процентов будут действенны, но ход течения болезни вполне облегчить могут. А в совокупности с антибиотиками широкого спектра и тем же преднизолоном могут вообще не допустить развития пневмонии. А за это время иммунная система организма сможет сама непосредственно с вирусом справится. Пневмония опасная болезнь. Я видел как человек за три дня "сгорел" от нее. А тут неделями не лечат, а потом ай-ай - где наши ИВЛ. А до ИВЛ можно было не доводить? Вопрос риторический.
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14.04.2021 18:54 Ответить
"Вирусы еще меньше поддаются жаропонижающим и отхаркивающим препаратам. " Вы уверены, что подошли к пониманию вопроса почему так лечат"? В данном случае врачи как могут поддерживают организм, пока его иммунитет расправляется с вирусами.
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14.04.2021 23:26 Ответить
Оригинальный способ поддержания организма ничего неделанием в течении продолжительного времени - порядка недели и более. Не находите? Не сильно они перенапрягаются в лечении. Человек остается практически один на один с вирусом. И это в то время когда вирус довольно агрессивен и с большой долей вероятности может привести к пневмонии. Кстати основная то опасность ковид-19 именно осложнения в виде пневмонии. Т.е. как я понимаю первое время ничего не делаем, а вот когда организм сам не справился и не расправился с вирусом, когда вирус его ослабил и привел к осложнению - короче когда настал почти полный ппц вот тут и появляются супергерои с ИВЛ и антибиотиками и типа начинают лечить. Круть. Кста, как по мне ковид-19 менее агрессивен чем некоторые ОРВИ. В плане того, что не вызывает реакцию организма в виде зашкаливающей температуры в большинстве случаев. Я не знаю что там и как могут врачи, но факты говорят сами за себя. В отличие от лечения гриппа и других известных ОРВИ ковид-19 на начальной стадии заболевания можно сказать не лечат совсем и не назначают никакие противовирусные препараты, хотя таковые присутствуют в изобилии. Для других ОРВИ назначают буквально с первого дня, а вот с ковид-19 почему-то нет. С другими ОРВИ врачи могут, а вот с ковид-19 почему-то рука не поднимается у врачей. Вот это мне кажется очень странным. Хотя, если честно, до сегодняшнего дня к сторонникам заговора себя не относил.
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15.04.2021 00:43 Ответить
То есть вместо того, чобі прочитать в протоколе лечения ковида, клгда уже в средней степени тяжести болезни предусмотрено введение низкомолекулярного гепарина и прелагается раммотреть целесообразность введения ремдесивира (с постоянным мониторингом его токсичности), Вы тут третий том своих фантазий строчите.
https://moz.gov.ua/uploads/5/28069-dn_3094_31_12_2020_dod.pdf Перед початком та щодня протягом застосування ремдесивіру у дорослих пацієнтів рекомендовано визначати розрахункову швидкість клубочкової фільтрації (eGFR). 9 До початку прийому ремдесивіру кожному пацієнту необхідно провести дослідження функціонального стану печінки та відстежувати його протягом всього періоду лікування. Ремдесивір слід застосовувати пацієнтам із порушеннями функцій печінки лише в тих випадках, коли потенційна користь перевищує потенційний ризик. Ремдесивір не слід застосовувати пацієнтам, у яких рівень аланінамінотрансферази (АЛТ) у крові більше, ніж у 5 разів перевищує верхню межу норми. Слід припинити застосування ремдесивіру пацієнтами, у яких: АЛТ більше, ніж у 5 разів перевищує верхню межу норми внаслідок лікування ремдесивіром. Прийом можна відновити, коли АЛТ менше, ніж 5 разів перевищує верхню межу норми

Кроме того
https://moz.gov.ua/uploads/5/28069-dn_3094_31_12_2020_dod.pdf Протокол оновлюється відповідно до накопичення нових даних. Дотепер продовжуються клінічні дослідження медичних технологій для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19), і на момент актуалізації Протоколу в листопаді 2020 року в світі проводиться понад 2400 клінічних випробувань.
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15.04.2021 10:48 Ответить
Я констатирую факты. У нас вирус на начальной стадии не лечится антивирусными препаратами. Доводят до ппц, а потом вводят дорогостоящую артиллерию. Все. Остальной мне Ваш флуд уже не интересен. Уже не раз говорил, что выводы уже сделал для себя. Вы мне про среднюю степень тяжести, а Вам о начальной стадии - когда человек почувствовал недомогание. И мне начхать на эти протоколы. Как они действуют я вижу по числу смертей каждый день.
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15.04.2021 11:23 Ответить
Вы снова упорно не хотите прочитать протоколлечения ковида и выдаете за факт свои фантазии. Читайте
https://moz.gov.ua/uploads/5/28069-dn_3094_31_12_2020_dod.pdf Ремдесивір найкраще призначати у перші 5 днів від появи перших симптомів захворювання, але можливо у будь-якій термін за наявності клінічних показань.

Это рекомендовано при среднем и тяжелом течении болезни.
А Ваши лживые выдумки мне не интересны, пора прекращать дискуссию.
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15.04.2021 11:57 Ответить
Это рекомендовано при среднем и тяжелом течении болезни.

А что рекомендовано в начальной стадии при легком течении болезни? И второе - товарищу даже и по истечении недели так его и не назначили.
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15.04.2021 12:04 Ответить
Вы не заметили, что ремдесивир назначают не всем? Прочитайте протокол лечения еще раз. Я что, каждый раз по кускам его весь Вам сюда переность должен?
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15.04.2021 12:38 Ответить
А других противовирусных препаратов назначать нельзя? Короче, давайте на этом заканчивать. Вы мне ничего не докажете. Я руководствуюсь фактами, которые мне доступны. А они мне говорят о том, что я изложил выше. Так что дальнейшая наша дискуссия считаю бессмысленна.
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15.04.2021 12:40 Ответить
Тех, что не вкючны в протокол - нельзя.

В Великобритании в 60-х был хирург, который решил, что удаление прямой кишки принесет большую пользу его пациентам. Он сделал более 600 операций, приведших к инвалидностям, пока его не остановили. Это небольшой пример лечения без протоколов. Хотите такого лечения?
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15.04.2021 12:49 Ответить
Уже не хочу ничего. П крайней мере до следующего очередного раза нашего общения.
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15.04.2021 13:05 Ответить
55-летний Сранник,с мозгами семиклассника!
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16.04.2021 06:33 Ответить
Очень веский аргумент.
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16.04.2021 10:20 Ответить
Знаю многих ватников которые заслуженно загорают с ковидом на койках! А мы себе поставили цель -не заболеть до появления вакцины и потом вакцинироваться. Цель достигнута,-не заболев,дождались вакцины и мы с супругой сегодня вакцинировались вакциной АстраЗенека (произведена в Швеции). Пока что,АБСОЛЮТНО НИКАКОГО ОТКЛОНЕНИЯ нет от обычного каждодневного состояния!
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12.04.2021 19:18 Ответить
Сочувствую. При контакте с южно-африканским штаммом уколотые сильно болеют и чаще умирают, чем неуколотые.
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12.04.2021 19:30 Ответить
Уколотые недоспутником? Я знаю,что после вакцины спутником,очень многие в рашке,и не только,(даже президент Аргентины!) заболели также как не вакцинированные! Так что сочувствовать нужно тебе московитский холоп! И про московские смисру я знаю что они чемпионы мира по вранью,потому можешь не тужиться,-я ссылки (как ниже у тебя) таких раССейских дебилов как ты,даже не открываю!
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13.04.2021 06:22 Ответить
Что у тебя в башке? Эта ссылка на самую известную эстонскую газету.
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13.04.2021 19:53 Ответить
РуССко язычную газету?
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14.04.2021 17:01 Ответить
Наверное не знаешь, что и у цензора есть русскоязычная версия.
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14.04.2021 18:26 Ответить
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15.04.2021 16:36 Ответить
Вот объяснение. Вакцинированные чаще заболевают.
"Распространенность штамма была в восемь раз выше у пациентов, получивших две дозы вакцины, чем у невакцинированных пациентов, 5,4% и 0,7% соответственно."
https://rus.postimees.ee/7222081/yuzhnoafrikanskiy-shtamm-mozhet-probivatsya-cherez-zashchitu-ot-vakciny-pfizer
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12.04.2021 19:34 Ответить
Четверо человек умерло после получения русской вакцины "Спутник V". Еще 6 человек в критическом положении. Эти частичные данные, которые удалось выявить несмотря на цензуру, приводит Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в Амстердаме. https://euobserver.com/world/151483?utm_source=euobs&utm_medium=email
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13.04.2021 17:06 Ответить
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13.04.2021 17:19 Ответить
 
 