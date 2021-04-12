В мире семь недель подряд растет число заражений COVID-19, - ВОЗ
Число заражений коронавирусом COVID-19 по всему миру росло семь недель подряд, а количество летальных исходов увеличивалось четыре недели подряд.
Об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В январе и феврале число случаев COVID-19 в мире снижалось шесть недель подряд. Сейчас мы видели, как семь недель подряд число заражений росло, и четыре недели подряд увеличивалось число смертей", - сказал Тедрос Адханом Гебрейесус.
Гендиректор ВОЗ отметил, что в ряде стран Азии и Ближнего востока рост число заражений был значительным. Ранее он заявлял, что среди стран мира наблюдается крайне неравномерное распределение вакцин от коронавируса COVID-19, определяемое уровнем доходов конкретного государства.
С начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 136 млн человек, более 2,9 млн умерли.
Как сообщалось, в Украине за сутки от COVID-19 умерли 287 человек, зафиксированы 7 856 новых случаев заражения, 5 355 человек - выздоровели.
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- Перш за все треба розуміти, що в Ізраїлі заборонено вакцинувати дітей, молодших від 16 років. Отже якщо їх не рахувати, то вакциновано значно більший відсоток населення - близько 80% населення вже отримали вакцину. Лише мільйон ізраїльтян, яких можна вакцинувати, ще не отримали щеплення. І дуже маленький відсоток з них відмовились від вакцини навмисно або їм об'єктивно не можна її робити.
Отже ми рухаємось до відкриття країни. Вчора, якщо я не помиляюсь, в Ізраїлі зафіксували тільки 87 випадків COVID-19 - дякувати Всевишньому.
Не врите хотя бы мне. Вы утверждали, что по онкобольным на тот момент смертность в разы выше, чем от ковида, а на то время смертность от ковида уже превышала таковую от онкологии и я Вам на это указал.
По поводу "истерии". Если говорить образно, то онкология похожа на болото в которм каждый год тонет опр количество людей, а инфекционные заболевания похожи на приближающийся лесной пожар. И если нихрена не делать, то будет плохо.
1. Перестать распространять антиваксерские выдумки
2. Перестать корчит из себя дурачка и задавать вопросы, ответы на которые Вы заведомо знаете, но они Вам не нравятся
3. Разбираться с вакцинами на основе объективных данных.
А то что маски и дезинфекция у нас не дала феноменальных результатов - так посмотрите сколько людей носит маски и КАК они их носят. у 25-30% нос над маской. А на ыорумах и у врачей они заявляют что все соблюдают и маску всегда носят.
Как только найдешь там Рибовирин - напишешь.
А по поводу экспериментальных способов лечения - вы же один из тех, кто орал, что вакцины не прошли всех положенных стадий испытаний. Хотите экстремально экспериментального лечения - купите пирамидку у Гордона или сами наложите пирамидку - эффект будет одинаков.
Кто-то захочет таким бизнесом заниматься? Наверное, нет. Но нам очень нужна вакцина, ибо как почитаешь - все офигенно соблюдают масочный режим, а глянешь на улицу - у 20-30% или нос сверху или маска на подбородке.
https://censor.net/ru/news/3259690/evrokomissiya_reshila_ne_prodlevat_kontrakty_na_vaktsiny_astrazeneca_i_johnson_johnson_smi
На счет масок - можете еще и на пятую точку ее нацепить для верности. Вряд ли конечно поможет, но возможно откроете новый модный тренд. А всего то нужно просто НАЧАТЬ ЛЕЧИТЬ ЛЮДЕЙ еще на ранней стадии заболевания и не доводить до осложнений.
В Тайване таких умников, как Вы не слушали, дружно надели маски и у них на 23-миллионную страну 1067 случаев ковида за все время и аж 11 смертей от него.
Особенно эффективно лечить больных Covid-19 при помощи микстуры Цинфей пайду (Qingfei Paidu) - наряду с основной терапией, http://www.xinhuanet.com/english/2020-02/29/c_138830308.htm сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на главврача одной из пекинских больниц Ван Ронбин.
Этот традиционный препарат делается на основе лекарственных трав и других растений, в число которых входит хвойник китайский и корень лакрицы.
И в то же время лечение европейской медицины было направлено на совсем другое:
С начала эпидемии коронавируса для лечения инфекции было перепробовано множество медикаментов - в основном симптоматических, то есть направленных не против самой болезни, а против ее типичных проявлений.
И не думаю что что-то радикально изменилось и сейчас. Т.е. не саму болезнь лечим, а уже проявления появившиеся в ходе течения болезни. Вместо того, чтобы до этого не доводить.
Вот Вам и ответ почему так там, а у нас здесь. Просто там людей лечат, а у нас собирают статистику.
"А основное отличие в том, что наша традиционная медицина там нетрадиционная и наоборот." Кстати, обратите внимание на последнее предложение. Есть результаты - и ХОТЯТ внести. Ибо это непростая процедура.
А вирусы - они очень разные. Даже вирусы гриппа не все поддаются одним и тем же лекарствам. Там проблема несколько сложнее апельсина.
https://moz.gov.ua/uploads/5/28069-dn_3094_31_12_2020_dod.pdf Перед початком та щодня протягом застосування ремдесивіру у дорослих пацієнтів рекомендовано визначати розрахункову швидкість клубочкової фільтрації (eGFR). 9 До початку прийому ремдесивіру кожному пацієнту необхідно провести дослідження функціонального стану печінки та відстежувати його протягом всього періоду лікування. Ремдесивір слід застосовувати пацієнтам із порушеннями функцій печінки лише в тих випадках, коли потенційна користь перевищує потенційний ризик. Ремдесивір не слід застосовувати пацієнтам, у яких рівень аланінамінотрансферази (АЛТ) у крові більше, ніж у 5 разів перевищує верхню межу норми. Слід припинити застосування ремдесивіру пацієнтами, у яких: АЛТ більше, ніж у 5 разів перевищує верхню межу норми внаслідок лікування ремдесивіром. Прийом можна відновити, коли АЛТ менше, ніж 5 разів перевищує верхню межу норми
Кроме того
https://moz.gov.ua/uploads/5/28069-dn_3094_31_12_2020_dod.pdf Протокол оновлюється відповідно до накопичення нових даних. Дотепер продовжуються клінічні дослідження медичних технологій для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19), і на момент актуалізації Протоколу в листопаді 2020 року в світі проводиться понад 2400 клінічних випробувань.
https://moz.gov.ua/uploads/5/28069-dn_3094_31_12_2020_dod.pdf Ремдесивір найкраще призначати у перші 5 днів від появи перших симптомів захворювання, але можливо у будь-якій термін за наявності клінічних показань.
Это рекомендовано при среднем и тяжелом течении болезни.
А Ваши лживые выдумки мне не интересны, пора прекращать дискуссию.
А что рекомендовано в начальной стадии при легком течении болезни? И второе - товарищу даже и по истечении недели так его и не назначили.
В Великобритании в 60-х был хирург, который решил, что удаление прямой кишки принесет большую пользу его пациентам. Он сделал более 600 операций, приведших к инвалидностям, пока его не остановили. Это небольшой пример лечения без протоколов. Хотите такого лечения?
"Распространенность штамма была в восемь раз выше у пациентов, получивших две дозы вакцины, чем у невакцинированных пациентов, 5,4% и 0,7% соответственно."
https://rus.postimees.ee/7222081/yuzhnoafrikanskiy-shtamm-mozhet-probivatsya-cherez-zashchitu-ot-vakciny-pfizer