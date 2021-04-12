У світі сім тижнів поспіль зростає кількість заражень COVID-19, - ВООЗ

Кількість заражень коронавірусом COVID-19 у всьому світі зростало сім тижнів поспіль, а кількість летальних випадків збільшувалася чотири тижні поспіль.

Про це повідомив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У січні і лютому кількість випадків COVID-19 у світі знижувалася шість тижнів поспіль. Зараз ми бачили, як сім тижнів поспіль кількість заражень зростала, і чотири тижні поспіль збільшувалася кількість смертей", - сказав Тедрос Адханом Гебреєсус.

Гендиректор ВООЗ зазначив, що в деяких країнах Азії і Близького сходу зростання кількості заражень було значною. Раніше він заявляв, що серед країн світу спостерігається вкрай нерівномірний розподіл вакцин від коронавірусу COVID-19, який визначається рівнем доходів конкретної держави.

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Від початку пандемії у світі коронавірусом заразилися понад 136 млн осіб, понад 2,9 млн померли.

Як повідомлялося, в Україні за добу від COVID-19 померли 287 осіб, зафіксовано 7 856 нових випадків зараження, 5 355 осіб - одужали.