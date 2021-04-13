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Реформу таможни должны завершить до конца года, - "слуга народа" Гетманцев

Реформу таможни должны завершить до конца года, -

Реформу Государственной таможенной службы планируют завершить до конца года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Укринформу" заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев

"До конца этого года мы должны завершить реформу (реформу таможни. - Ред.)", - сказал Гетманцев.

Нардеп также подчеркнул, что решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 апреля 2021 о применении санкций против контрабандистов будет способствовать процессу реформирования таможни.

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Автор: 

таможня (1962) реформы (3953) Гетманцев Даниил (410) Государственная таможенная служба (170)


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Король кассовых аппаратов и знаток засрашкинских законов реформирует таможню,был бардак под управлением взяточников, все так и останется,только со штампом - отреформировано.
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13.04.2021 13:08 Ответить
Точно... Ну хотя бы басню Крылова "Квартет" перечитали! Все ж реформы таможни, суда, прокуратуры идут "по лекалам" басни "Квартет" - Осел, Козел, Мартышка и Мишка должны остаться "при любой рехворме"! А потом - осленок, козленок, мартышенок и мишонок...
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13.04.2021 17:12 Ответить
Почитайте декларацию Гетманцева и вы поймёте, что после "очередной" реформы у горе-реформаторов (и их мамулек) имущества и бабла всё больше и больше !
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13.04.2021 13:12 Ответить
Дайте им пограбить до конца года а потом амнистия с чистого листа,РЕФОРМАААА
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13.04.2021 13:14 Ответить
Під реформою Гєтманцев розуміє заміну старих кадрів на власні і відповідно перенаправлення грошових потоків.Ставки зростуть,бо нові завжди голодніші і захламніші.Розтаможка тюку турецького барахла за Янека коштувала п"ятдесят баксів,зараз двісті...Ну а після закінчення "реформування" ціна ще раз зміниться,і наївно думати що в меншу сторону...
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13.04.2021 13:23 Ответить
Ну если он будет реформировать, то я спокоен, ни чего не изменится.
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13.04.2021 15:59 Ответить
 
 