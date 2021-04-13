Реформу таможни должны завершить до конца года, - "слуга народа" Гетманцев
Реформу Государственной таможенной службы планируют завершить до конца года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Укринформу" заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев
"До конца этого года мы должны завершить реформу (реформу таможни. - Ред.)", - сказал Гетманцев.
Нардеп также подчеркнул, что решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 апреля 2021 о применении санкций против контрабандистов будет способствовать процессу реформирования таможни.
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