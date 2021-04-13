УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8712 відвідувачів онлайн
Новини
1 148 6

Реформу митниці мають завершити до кінця року, - "слуга народу" Гетманцев

Реформу митниці мають завершити до кінця року, -

Реформу Державної митної служби планують завершити до кінця року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев

"До кінця цього року ми маємо завершити реформу (реформу митниці. - Ред.)", - сказав Гетманцев.

Нардеп також наголосив, що рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 квітня 2021 року про застосування санкцій проти контрабандистів сприятиме процесу реформування митниці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Державна система повністю прогнила", - Саакашвілі про митницю. ВIДЕО

Автор: 

митниця (1881) реформи (3209) Гетманцев Данило (898) Державна митна служба (658)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Король кассовых аппаратов и знаток засрашкинских законов реформирует таможню,был бардак под управлением взяточников, все так и останется,только со штампом - отреформировано.
показати весь коментар
13.04.2021 13:08 Відповісти
Точно... Ну хотя бы басню Крылова "Квартет" перечитали! Все ж реформы таможни, суда, прокуратуры идут "по лекалам" басни "Квартет" - Осел, Козел, Мартышка и Мишка должны остаться "при любой рехворме"! А потом - осленок, козленок, мартышенок и мишонок...
показати весь коментар
13.04.2021 17:12 Відповісти
Почитайте декларацию Гетманцева и вы поймёте, что после "очередной" реформы у горе-реформаторов (и их мамулек) имущества и бабла всё больше и больше !
показати весь коментар
13.04.2021 13:12 Відповісти
Дайте им пограбить до конца года а потом амнистия с чистого листа,РЕФОРМАААА
показати весь коментар
13.04.2021 13:14 Відповісти
Під реформою Гєтманцев розуміє заміну старих кадрів на власні і відповідно перенаправлення грошових потоків.Ставки зростуть,бо нові завжди голодніші і захламніші.Розтаможка тюку турецького барахла за Янека коштувала п"ятдесят баксів,зараз двісті...Ну а після закінчення "реформування" ціна ще раз зміниться,і наївно думати що в меншу сторону...
показати весь коментар
13.04.2021 13:23 Відповісти
Ну если он будет реформировать, то я спокоен, ни чего не изменится.
показати весь коментар
13.04.2021 15:59 Відповісти
 
 