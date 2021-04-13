Реформу митниці мають завершити до кінця року, - "слуга народу" Гетманцев

Реформу Державної митної служби планують завершити до кінця року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев

"До кінця цього року ми маємо завершити реформу (реформу митниці. - Ред.)", - сказав Гетманцев.

Нардеп також наголосив, що рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 квітня 2021 року про застосування санкцій проти контрабандистів сприятиме процесу реформування митниці.

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