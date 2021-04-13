НСЗУ должна разработать пакеты по реабилитации пациентов после ковида, - нардеп Дмитриева

Поскольку в декабре прошлого года был принят закон о реабилитации в целом и в нем оговорено, что НСЗУ должен разработать пакеты по реабилитации пациентов после COVID-19, это будет сделано.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала замглавы Комитета ВР по вопросам здоровья нации Оксана Дмитриева.

"Недавно общались с Тодуровым на тему реабилитации, потому что очень много пациентов после ковида жалуются на заболевания, связанные с сердечно-сосудистой системой. Миокардиты, тромбозы и т.п.. Пока как таковой государственной программы по реабилитации после ковида нет, но многие специализированные медицинские центры начали уже заниматься с пациентами, страдающими постковидным синдромом, нарабатывая протоколы, особенно по фтизиатрии и кардиологии.

Главное, чтобы у нас не стало больше пациентов в очереди на трансплантацию легких после ковида", - отметила нардеп.

По ее словам, сейчас в очереди на операцию по трансплантации легких стоит около 20 человек. "Это люди, нуждающиеся в трансплантации по другим показаниям. Но ковид – зараза такая, что неизвестно, какими могут быть последствия болезни через год-полтора", - сказала Дмитриева.

Она также подчеркнула, что в прошлом году удалось существенно нарастить темпы в развитии трансплантации по стране в целом. В прошлом году было сделано 126 операций, а в 2019 году – 78.

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"Все так хорошо запустилось и пошло, а сейчас боюсь, что все остановится. С середины марта у нас показатель по количеству операций по трансплантации упал, - объяснила политик. - Сейчас каждый второй может быть с ковидом из-за того, что он так быстро развивается. Трансплантация сама по себе очень сложная операция, здесь надо максимально исключить риски осложнений. Вдруг кто-то из медперсонала окажется инфицирован, но не знает об этом. Одним словом, риски очень высокие.

Родственные еще потихонечку делают. Продолжают делать пересадки костного мозга. Там технически так устроены боксы, что все стерильно и закрыто, следовательно, риски ниже. В этом году было также сделано 37 органных трансплантаций".

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