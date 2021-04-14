Минветеранов вынесло на общественное обсуждение проект постановления о создании ветеранского фонда

Министерство по делам ветеранов Украины вынесло на общественное обсуждение проект постановления о создании Украинского ветеранского фонда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Образование Украинского ветеранского фонда поможет привлечь финансовые и материально-технические ресурсы для реализации программ и проектов, направленных на реинтеграцию ветеранов в активную общественную жизнь, восстановление физического и психического здоровья, повышение профессионального и образовательного уровня ветеранов и ведение предпринимательской деятельности", - сказала министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

Отмечается, что в соответствии с Положением об Украинском ветеранском фонде, он будет неприбыльной организацией, финансируемой за счет средств государственного бюджета, добровольных взносов правительств, агентств и учреждений иностранных государств, международных финансовых и других организаций, целевых грантов, а также средств других доноров, благотворительных взносов, других источников, не запрещенных законодательством Украины.

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Органами управления Фонда станут Наблюдательный совет и Дирекция.

Как сообщается, в состав Наблюдательного совета, который является высшим руководящим органом Фонда, будут входить 9 человек - по три представителя от Минветеранов, от общественных объединений ветеранов и членов их семей, и от международных и других доноров, сотрудничающих с Минветеранов и Фондом. Они будут избираться на 3 года и не могут занимать должность более двух сроков подряд.

Общественное обсуждение проекта продлится до 20 апреля 2021 года.

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