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Минветеранов вынесло на общественное обсуждение проект постановления о создании ветеранского фонда

Минветеранов вынесло на общественное обсуждение проект постановления о создании ветеранского фонда

Министерство по делам ветеранов Украины вынесло на общественное обсуждение проект постановления о создании Украинского ветеранского фонда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Образование Украинского ветеранского фонда поможет привлечь финансовые и материально-технические ресурсы для реализации программ и проектов, направленных на реинтеграцию ветеранов в активную общественную жизнь, восстановление физического и психического здоровья, повышение профессионального и образовательного уровня ветеранов и ведение предпринимательской деятельности", - сказала министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

Отмечается, что в соответствии с Положением об Украинском ветеранском фонде, он будет неприбыльной организацией, финансируемой за счет средств государственного бюджета, добровольных взносов правительств, агентств и учреждений иностранных государств, международных финансовых и других организаций, целевых грантов, а также средств других доноров, благотворительных взносов, других источников, не запрещенных законодательством Украины.

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Органами управления Фонда станут Наблюдательный совет и Дирекция.

Как сообщается, в состав Наблюдательного совета, который является высшим руководящим органом Фонда, будут входить 9 человек - по три представителя от Минветеранов, от общественных объединений ветеранов и членов их семей, и от международных и других доноров, сотрудничающих с Минветеранов и Фондом. Они будут избираться на 3 года и не могут занимать должность более двух сроков подряд.

Общественное обсуждение проекта продлится до 20 апреля 2021 года.

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Автор: 

ветераны (1119) фонд (145) обсуждение (25) Министерство по делам ветеранов (232)


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Топ комментарии
+2
Створення такого фонду значно поліпшить матеріально-технічне становище працівників міністерства ветеранів,спостережної ради й директорату фонду.
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14.04.2021 06:57 Ответить
+2
Ви теж бачите россійський прапор на робочому місці чиновника з Міністерства у Справах Ветеранів?Може хтось спитає в Андрія Штефанюка, на допомогу ветеранам ЯКОЇ САМЕ КРАЇНИ скерована його робота?

Минветеранов вынесло на общественное обсуждение проект постановления о создании ветеранского фонда - Цензор.НЕТ 1034
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14.04.2021 07:03 Ответить
+1
Де гарантія що Зеля і цей фонд не закатає в асфальт?
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14.04.2021 00:41 Ответить
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Де гарантія що Зеля і цей фонд не закатає в асфальт?
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14.04.2021 00:41 Ответить
Зеленский не ворует
И взяток не берёт.
Бандитов всех прессует,
Врагов на части рвёт!
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14.04.2021 05:36 Ответить
ты что тут делаешь? по г+г сватов крутят)))
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14.04.2021 06:31 Ответить
Антиватник, да понимаешь - заблудилась. Никак выбраться не могу. Портативный телепорт сломался.
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14.04.2021 07:02 Ответить
как по моему то у тебя не телепорт голова крепко барахлит )))))) напомню что сваты и слуга народа есть в инете, смотри в удобное время)))
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14.04.2021 13:38 Ответить
Еще один распил
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14.04.2021 06:09 Ответить
Ви теж бачите россійський прапор на робочому місці чиновника з Міністерства у Справах Ветеранів?Може хтось спитає в Андрія Штефанюка, на допомогу ветеранам ЯКОЇ САМЕ КРАЇНИ скерована його робота?

Минветеранов вынесло на общественное обсуждение проект постановления о создании ветеранского фонда - Цензор.НЕТ 1034
показать весь комментарий
14.04.2021 07:03 Ответить
Створення такого фонду значно поліпшить матеріально-технічне становище працівників міністерства ветеранів,спостережної ради й директорату фонду.
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14.04.2021 06:57 Ответить
А бюджет не треснет?!
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14.04.2021 06:58 Ответить
Неа, не треснет, если от него по кусочку отщипывать, то он уменьшается. А вот если бы увеличивался, то мог бы треснуть
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14.04.2021 07:13 Ответить
Ну пока все согласны, я бы сказала - уверенны, шо энтод хвонд лепят для кормления чиновников, а доля малая пойдёт на откаты тем от кого зависит величина финансирования и нет сомнения в ином. Наверное нас прокляли! (задумалась). Эта, так мы же сами плодим аферистов властных: Они нас трахают (фигурально) потом откармливают обещаниями, приходит срок и мы "рожаем" похожих на попередников клонов... Точно нас прокляли!
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14.04.2021 09:45 Ответить
членограй решил со шменделью очередной дерибан замутиьь ?
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14.04.2021 09:04 Ответить
 
 