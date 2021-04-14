УАФ пожизненно дисквалифицировал 26 спортсменов, игравших за футбольные команды "ЛДНР"
Контроль-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола пожизненно отстранил от футбола 26 спортсменов, которые выступали за сборные так называемых "ЛНР" и "ДНР".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УАФ.
"За действия и поведение, которые вредят репутации футбола и УАФ, КДК УАФ запретил Гарненко С.А, Федотову Е.А., Пархоменко А.А., Охмату Е.И., Томазову С.С., Махно Я.М., Лагоде А.А., Бессалову А.Л., Фролову В.В., Асьмаеву С.В., Белавину Н.Е., Жарому С.С., Ткачеву А.С., Рябчинскому В.С. , Варванину А.А., Майбороде А.А., Коновалову Р. В., Яковленко О. В., Еремину О.В., Циндрику С.А., Рудницкому И.В., Бебенину В.М., Дризе С.С., Наумову Е.С., Захарову Н. А., Зубахину И. А. осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и т.п.), пожизненно", - говорится в сообщении.
Отмечается. что вышеупомянутые лица могут обжаловать данное решение в Апелляционном комитете УАФ не позднее 10 дней с момента получения текста решения с мотивировочной частью.
Напомним, ранее сообщалось, что комитет УАФ открыл производство против украинских футболистов, выступавших за команды "ЛДНР"
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В подмосковном городе Кашира, детей участвовавших в соревнованиях по самбо, наградили сушками на нитках, вместо обычных медалей.
а недофутболёрам этим, сто буёв в сраку, ездили к террористам и изображали там футбольную лигу, Иуды ублюдочные, надеюсь те 33 сребреника, которые им мокшане заплатили, им хватит на мыло и верёвку ...
Смогут ли они уехать в другую страну и играть за какую-нибудь команду или сборную той страны? И смогут ли они играть за ту команду в матчах, проходящих в Украине?
в Приднестровье, Ю.Осетии, Абхазии, Карабахе
Вейшнория уже разослала приглашения.
С другой стороны, проф. футбол - такая же работа за деньги, как и все остальные. По такой логике можно дисквалифицировать абсолютно всех жителей, работавших на гос. предприятиях этих терр. образований. И тогда и не так высокая мотивация возвращаться в Украину у них просто опустится до 0.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BBeath_match_bill.jpg
Мене цікавить, - а чи Павелко з командою відслідковують інших, раніше дискваліфікованих? Адже можуть поміняти паспорт на курку-мутанта, і грати в касапії, Казахстані...