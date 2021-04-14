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УАФ пожизненно дисквалифицировал 26 спортсменов, игравших за футбольные команды "ЛДНР"

УАФ пожизненно дисквалифицировал 26 спортсменов, игравших за футбольные команды

Контроль-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола пожизненно отстранил от футбола 26 спортсменов, которые выступали за сборные так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УАФ.

"За действия и поведение, которые вредят репутации футбола и УАФ, КДК УАФ запретил Гарненко С.А, Федотову Е.А., Пархоменко А.А., Охмату Е.И., Томазову С.С., Махно Я.М., Лагоде А.А., Бессалову А.Л., Фролову В.В., Асьмаеву С.В., Белавину Н.Е., Жарому С.С., Ткачеву А.С., Рябчинскому В.С. , Варванину А.А., Майбороде А.А., Коновалову Р. В., Яковленко О. В., Еремину О.В., Циндрику С.А., Рудницкому И.В., Бебенину В.М., Дризе С.С., Наумову Е.С., Захарову Н. А., Зубахину И. А. осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и т.п.), пожизненно", - говорится в сообщении.

Отмечается. что вышеупомянутые лица могут обжаловать данное решение в Апелляционном комитете УАФ не позднее 10 дней с момента получения текста решения с мотивировочной частью.

Напомним, ранее сообщалось, что комитет УАФ открыл производство против украинских футболистов, выступавших за команды "ЛДНР"

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Автор: 

дисквалификация (51) оккупация (10194) спорт (2440) футбол (3587) Донбасс (26957)


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Топ комментарии
+23
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https://twitter.com/mudakoff #MDK



В подмосковном городе Кашира, детей участвовавших в соревнованиях по самбо, наградили сушками на нитках, вместо обычных медалей.

УАФ пожизненно дисквалифицировал 26 спортсменов, игравших за футбольные команды "ЛДНР" - Цензор.НЕТ 2060

УАФ пожизненно дисквалифицировал 26 спортсменов, игравших за футбольные команды "ЛДНР" - Цензор.НЕТ 8753
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14.04.2021 15:50 Ответить
+19
Бєларусь може підняти свій рівень футболу за рахунок цього золотого фонду ЛДНР.
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14.04.2021 15:59 Ответить
+12
Да, смогут,
в Приднестровье, Ю.Осетии, Абхазии, Карабахе
Вейшнория уже разослала приглашения.
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14.04.2021 16:11 Ответить
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хм.. а расстрелять что забыли !? ну какие же вы фашисты !!!
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14.04.2021 15:48 Ответить
Расстреливать не надо, пусть помучаются.
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14.04.2021 16:02 Ответить
https://twitter.com/mudakoff

https://twitter.com/mudakoff #MDK



В подмосковном городе Кашира, детей участвовавших в соревнованиях по самбо, наградили сушками на нитках, вместо обычных медалей.

УАФ пожизненно дисквалифицировал 26 спортсменов, игравших за футбольные команды "ЛДНР" - Цензор.НЕТ 2060

УАФ пожизненно дисквалифицировал 26 спортсменов, игравших за футбольные команды "ЛДНР" - Цензор.НЕТ 8753
показать весь комментарий
14.04.2021 15:50 Ответить
Хоть поедят вдоволь...
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14.04.2021 15:53 Ответить
Одним бубликом? 😲 А з тренером поділитися?
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14.04.2021 15:57 Ответить
Так с тренером - то святое. Я про крошки
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14.04.2021 15:58 Ответить
Все з'їсть та, що зайняла третє місце. Подивіться на її морду ліца та ляжки, у порівнянні з іншими. Я коли роздивилась як вона на них дивиться, то одразу зрозуміла, хто тут буде переможцем.
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14.04.2021 16:20 Ответить
если сам взял первые 3 места, можно под чаёк, 3 бублика съесть

а недофутболёрам этим, сто буёв в сраку, ездили к террористам и изображали там футбольную лигу, Иуды ублюдочные, надеюсь те 33 сребреника, которые им мокшане заплатили, им хватит на мыло и верёвку ...
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14.04.2021 15:58 Ответить
Нищеброды..оборванцы...пьянь...зарыгань. "Рюзгемир" как он есть. А нашим "ватанам" нравится. Братья по разуму.
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14.04.2021 16:11 Ответить
Жлобы, а ведь могли и грамоту дать от ***** , на нитке .
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14.04.2021 16:13 Ответить
конфетки-бараночки!!!! а лапти где?
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14.04.2021 16:20 Ответить
Тепер у горе-футболістів один шлях - у апалчєнці.
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14.04.2021 15:55 Ответить
Знатоки, объясните дилетанту, плиз.
Смогут ли они уехать в другую страну и играть за какую-нибудь команду или сборную той страны? И смогут ли они играть за ту команду в матчах, проходящих в Украине?
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14.04.2021 15:56 Ответить
Бєларусь може підняти свій рівень футболу за рахунок цього золотого фонду ЛДНР.
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14.04.2021 15:59 Ответить
Играть в Украине смогут, но недолго. С поля сразу в застенки СБУ.
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14.04.2021 16:01 Ответить
на падвал!
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14.04.2021 16:21 Ответить
Та хто ж їх візьме?
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14.04.2021 16:02 Ответить
Да, смогут,
в Приднестровье, Ю.Осетии, Абхазии, Карабахе
Вейшнория уже разослала приглашения.
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14.04.2021 16:11 Ответить
Мьянма и конечно-же Сев Корея!!!!
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14.04.2021 16:22 Ответить
Венесуела теж. Отже, у них велике майбутнє))
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14.04.2021 18:03 Ответить
Не, Вейшнория вряд ли. Это же злейший враг Московской ********* и её сателлитов!
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14.04.2021 20:39 Ответить
..к сожалению уже нет... их уже распяли...два раза на плантациях рабовладельцев-бендеровцев...
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14.04.2021 16:33 Ответить
Так это не футболисты,а отребье. Низшие лиги в любой стране-их потолок.
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14.04.2021 16:53 Ответить
Дьік суркісьі2 гаварят шо внє палітікі ото всьо...
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14.04.2021 15:56 Ответить
Это какие -то недофутболисты. Теперь сбухаются.
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14.04.2021 16:11 Ответить
Я чего-то не понял - за команды "лднр" за 7 лет играло всего 26 футболистов - типа по 13 за каждую республику?
С другой стороны, проф. футбол - такая же работа за деньги, как и все остальные. По такой логике можно дисквалифицировать абсолютно всех жителей, работавших на гос. предприятиях этих терр. образований. И тогда и не так высокая мотивация возвращаться в Украину у них просто опустится до 0.
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14.04.2021 16:14 Ответить
Ща тебе расскажут по чём нынче дыни на базаре - ибо то что ты написал - это нельзя так писать )))
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14.04.2021 16:40 Ответить
для этих истот есть работа - чампиёнат на колыме. мотивацией може быть тока чукотка и магадан.
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14.04.2021 16:45 Ответить
Якось згадалось...
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BBeath_match_bill.jpg
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14.04.2021 16:26 Ответить
26 "человек" ... Стесняюсь спросить : кто эти люди в спортивных одеждах , откуда они и куда идут ?..
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14.04.2021 16:38 Ответить
Це не перша дискваліфікація від ФФУ (УАФ).
Мене цікавить, - а чи Павелко з командою відслідковують інших, раніше дискваліфікованих? Адже можуть поміняти паспорт на курку-мутанта, і грати в касапії, Казахстані...
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14.04.2021 18:05 Ответить
Треба також всіх футболістів які грають після 2014 року в росії позбавити всіх українських пільг та пенсій. Це якийсь сюрреалізм. Росіяни щодня вбивають українців, а хтось спокійно собі в росії грає у футбол. а ще хтось навіть замість того щоб купувати українську електрику, купує російську (за рахунок закриття українських атомних енергоблоків на АЕС)
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14.04.2021 20:57 Ответить
 
 