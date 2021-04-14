УАФ пожизненно дисквалифицировал 26 спортсменов, игравших за футбольные команды "ЛДНР"

Контроль-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола пожизненно отстранил от футбола 26 спортсменов, которые выступали за сборные так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УАФ.

"За действия и поведение, которые вредят репутации футбола и УАФ, КДК УАФ запретил Гарненко С.А, Федотову Е.А., Пархоменко А.А., Охмату Е.И., Томазову С.С., Махно Я.М., Лагоде А.А., Бессалову А.Л., Фролову В.В., Асьмаеву С.В., Белавину Н.Е., Жарому С.С., Ткачеву А.С., Рябчинскому В.С. , Варванину А.А., Майбороде А.А., Коновалову Р. В., Яковленко О. В., Еремину О.В., Циндрику С.А., Рудницкому И.В., Бебенину В.М., Дризе С.С., Наумову Е.С., Захарову Н. А., Зубахину И. А. осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и т.п.), пожизненно", - говорится в сообщении.

Отмечается. что вышеупомянутые лица могут обжаловать данное решение в Апелляционном комитете УАФ не позднее 10 дней с момента получения текста решения с мотивировочной частью.

Напомним, ранее сообщалось, что комитет УАФ открыл производство против украинских футболистов, выступавших за команды "ЛДНР"

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