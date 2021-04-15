США намерены выслать российских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка, - CNN

Власти США в рамках готовящихся санкций против РФ планируют выслать российских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка.

Об этом телеканалу CNN заявили информированные источники, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Российские дипломаты, которых высылают, находятся в Вашингтоне и Нью-Йорке. У них будет 30 дней, чтобы покинуть страну, объяснил представитель властей США, знакомый с этими планами", - передает телеканал.

По словам источника, все меры будут приниматься в форме указа президента США Джо Байдена. Введение санкций будет координироваться с госдепартаментом и министерством финансов США. При этом, по данным источников, госдепартамент призвал союзников Вашингтона также готовиться к ответным мерам Москвы.

Ранее Bloomberg сообщил, что США готовят новые санкции против России.

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