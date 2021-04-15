Данилов призывает украинские СМИ не способствовать распространению российских фейков: "Лучшее наше оружие - правда"

Восьмой год Украина противостоит гибридной военной агрессии России. И эта война продолжается не только на передовой, но и на информационном фронте, где одной из главных целей РФ являются украинские СМИ, эксперты, представители гражданского общества - все те, кто формирует позиции и является лидерами мнений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, все антиукраинские нарративы спланированы, создаются и управляются с российской территории; широко используется "черная" пропаганда, откровенные выдумки и ложь; для донесения дезинформации используются все возможные средства коммуникации, любые орудия.

"Весь этот информационный терроризм, информационная "пандемия" преследует единственную цель - повлиять на нашу способность противостоять российской агрессии, создать параллельную информационную реальность. Способствует этому и "пятая колонна" внутри нашего государства", - подчеркнул Данилов.

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"Платформой для массового распространения дезинформации все больше становятся не только классические средства массовой информации, но и социальные сети и мессенджеры, где нет ни самоцензуры, ни редакционной политики. К сожалению, распространению фейков иногда бессознательно способствуют и сами СМИ, отчасти не проверяя достоверность полученных данных", - добавил он.

Кроме того, с попыткой эскалации российской гибридной агрессии на Востоке Украины в геометрической прогрессии выросло количество фейков и попыток манипулирования сознанием людей.

"Поэтому ответственное отношение к достоверности информации приобретает сегодня первостепенное значение, является важным элементом информационной безопасности государства. Уважаемые журналисты, уважаемые друзья! Настоятельно просим взвешенно и максимально точно подавать информацию в период активизации пропагандистской кампании со стороны РФ, не поддаваясь на провокации и не подыгрывая дезинформационным кампаниям, цель которых - ослабить нашу способность противостоять врагу. Лучшее наше оружие - Правда!" - подытожил секретарь СНБО.

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