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Новости Агрессия России против Украины
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Данилов призывает украинские СМИ не способствовать распространению российских фейков: "Лучшее наше оружие - правда"

Данилов призывает украинские СМИ не способствовать распространению российских фейков:

Восьмой год Украина противостоит гибридной военной агрессии России. И эта война продолжается не только на передовой, но и на информационном фронте, где одной из главных целей РФ являются украинские СМИ, эксперты, представители гражданского общества - все те, кто формирует позиции и является лидерами мнений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, все антиукраинские нарративы спланированы, создаются и управляются с российской территории; широко используется "черная" пропаганда, откровенные выдумки и ложь; для донесения дезинформации используются все возможные средства коммуникации, любые орудия.

"Весь этот информационный терроризм, информационная "пандемия" преследует единственную цель - повлиять на нашу способность противостоять российской агрессии, создать параллельную информационную реальность. Способствует этому и "пятая колонна" внутри нашего государства", - подчеркнул Данилов.

Читайте также: Мы точно не планируем никаких провокаций в отношении РФ. Будет ли обострение, зависит только от Путина, - Данилов

"Платформой для массового распространения дезинформации все больше становятся не только классические средства массовой информации, но и социальные сети и мессенджеры, где нет ни самоцензуры, ни редакционной политики. К сожалению, распространению фейков иногда бессознательно способствуют и сами СМИ, отчасти не проверяя достоверность полученных данных", - добавил он.

Кроме того, с попыткой эскалации российской гибридной агрессии на Востоке Украины в геометрической прогрессии выросло количество фейков и попыток манипулирования сознанием людей.

"Поэтому ответственное отношение к достоверности информации приобретает сегодня первостепенное значение, является важным элементом информационной безопасности государства. Уважаемые журналисты, уважаемые друзья! Настоятельно просим взвешенно и максимально точно подавать информацию в период активизации пропагандистской кампании со стороны РФ, не поддаваясь на провокации и не подыгрывая дезинформационным кампаниям, цель которых - ослабить нашу способность противостоять врагу. Лучшее наше оружие - Правда!" - подытожил секретарь СНБО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "У Украины на сегодняшний день нет плана возвращать временно оккупированные территории военным путем", - Данилов

Автор: 

Данилов Алексей (1066) журналистика (3319) пропаганда (3698) россия (96184) СМИ (3842) медиа (187) фейк (684)


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Топ комментарии
+19
Лучшее оружие Слуг народа это отсутствие мозгов у граждан Украины
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15.04.2021 12:18 Ответить
+10
Це він про бєніно-медведчуківський Г+Г, який бреше про "американські лабораторії в Україні" ?
Так введи проти Бєні і Г+Г санкції, патріот Данілов.
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15.04.2021 12:21 Ответить
+10
точно
особенно про "убитого брата", "мародера", "обогатился в 82 раза" и "свинарчука" фейки зашли четко в цель
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15.04.2021 12:28 Ответить
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Лучшее оружие Слуг народа это отсутствие мозгов у граждан Украины
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15.04.2021 12:18 Ответить
Доведено виборами.
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15.04.2021 12:20 Ответить
Лохторат України ,живіше всіх живих !!!Вибори 1991 р. Кравчук-понад 60% ,В.Чорновол-23% !!!))))
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15.04.2021 12:22 Ответить
..а за ЗЕКА в 2010 році????Більше 50%%%!!! Вам цього мало!!!...Тут-і війна,і скоти,які і досі в Раді!! Вам цього мало??
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15.04.2021 18:53 Ответить
А я про що ??? Лохторат живіше всіх живих !!)))
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15.04.2021 18:57 Ответить
у тебе я бачу так точно їх немає і не було ...
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15.04.2021 12:24 Ответить
Зебобик? Считаешь себя нелохом?
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15.04.2021 12:26 Ответить
"нелох і ЗЕбобік", судячи з твого ніку це ТИ... а "отсутствие мозгов у граждан Украины " це ти про свою сім"ю? так, у нас в країні багато неадекватів, але за всіх не пиши....чмо заднєприводне...
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15.04.2021 12:30 Ответить
73% - це переважна більшість і всі вони зелебобіки - солянка з ватників, совкодрочерів і поприколістів.
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15.04.2021 12:44 Ответить
пх-пх-пх... кацапи ніфіга не паляться)))
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15.04.2021 13:04 Ответить
"...отсутствие мозгов у граждан Украины..."

===========
У твоєму випадку не тількі клепки не вистачає у всіх вище вказаних аргументах, але ще присутня амбіція "Я самий РОЗУМНИЙ"! Ти рис язикатий!
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15.04.2021 13:43 Ответить
ти кацап вшивий...водки нема...йди звідсіля
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15.04.2021 13:48 Ответить
Алкаш- ты обнутый на голову, придурок
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15.04.2021 14:51 Ответить
еще один "умный" зебобик выскочил
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15.04.2021 17:57 Ответить
Люди с мозгами поняли про кого я писал, посмотри выше.
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15.04.2021 12:29 Ответить
Бесполезно, оно уже свои мозги пропило!
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15.04.2021 12:54 Ответить
В Україні ще не покарано жодного журнаГлиста чи політика за публічну брехню !!!))
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15.04.2021 12:19 Ответить
А з зебілоїдами та БЮТоголовими ,що робити ??? Хай живут ??)))))
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15.04.2021 12:32 Ответить
..побачили і твого улюбленця "свиночолого" зі "свинарчуками" ,який в2014,коли гинули добробати,під Іловайськом,парад "перемоги" з "говнотєєм" учинив...Так що помовч...
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15.04.2021 18:57 Ответить
Далекозорий?? Ну-ну !!!))))
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15.04.2021 19:06 Ответить
Можливо пам"ятаєшь мої пости того часу ,коли чоколадний барига кермував ???)))
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15.04.2021 19:13 Ответить
ЦН - лідер інформпростору України, не дивно, що сюди останнім часом налізло борцунів з дезою під началом агента Козиря і агента Люсі.
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15.04.2021 12:41 Ответить
Тутешніх панікерів це теж стосується.
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15.04.2021 12:19 Ответить
Краще б закликав блазнів при владі цього не робити - вони в один день можуть розповідати зелохторату суто протилежні речі...
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15.04.2021 12:19 Ответить
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15.04.2021 12:21 Ответить
Безкарність публічних брехунів ,породжує вседозволеність ,хаос !!!))))
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15.04.2021 12:21 Ответить
Це він про бєніно-медведчуківський Г+Г, який бреше про "американські лабораторії в Україні" ?
Так введи проти Бєні і Г+Г санкції, патріот Данілов.
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15.04.2021 12:21 Ответить
І про державний телеканал Дом, який розказує про "праворадікалов в Кієвє"
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15.04.2021 12:26 Ответить
То нехай щось робить з ними, як глава РНБО.
Цей "Дом" обходиться українцям по мільйону грн. в день з наших кишень.

Кошторис

Бюджет Дім/Дом (канал є частиною бюджетного підприємства ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України», яка є материнською компанією телеканалу Дім/Дом)
на 2021 рік (з січня 2021 року по грудень 2021 року) становив ₴348.8 млн грн.


https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BC


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15.04.2021 12:34 Ответить
Профессиональные брехуны рассказывают о необходимости говорить правду...

Примерно как плечевая с Окружной читала б в церкви проповедь о добродетельности традиционных семейных ценностей.
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15.04.2021 12:22 Ответить
А правда це те що говорять арестович, арахамія й мендель?
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15.04.2021 12:23 Ответить
Теория прекрасна. Шо имеем на практике? зеленский и его шобла, который брехал все последнее десятилетие. И сейчас продолжает делать то же. Только вот получается хуже, поскольку до бесконечности убеждать граждан, имеющих депозиты(даже небольшие) в том, что лишение субсидий пойдет им на пользу, не получится.
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15.04.2021 12:24 Ответить
Обрати внимание на ЦН.там,через брехливые путинские РБК и интерфакс,пытаются запугивать всю страну уродом путиным и его уродливой армией монголоидов.
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15.04.2021 12:25 Ответить
Это Вы Мосейчук скажите... У нее что не вечерний выпуск новостей то сенсация! 5 минут посмотришь и начинаешь думать куда бы свалить... Включишь другой канал, так вроде и не так уж страшно все, еще жить можно...
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15.04.2021 12:25 Ответить
вот вам 100% концентрированный кацапский фейк
Данилов призывает украинские СМИ не способствовать распространению российских фейков: "Лучшее наше оружие - правда" - Цензор.НЕТ 3832
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15.04.2021 12:26 Ответить
точно
особенно про "убитого брата", "мародера", "обогатился в 82 раза" и "свинарчука" фейки зашли четко в цель
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15.04.2021 12:28 Ответить
Згадався Зеленський на стадіоні із списком кацапських фейків.
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15.04.2021 12:30 Ответить
"Самое обидное, что в информационной войне проигрывает тот, кто говорит правду. Говорящий правду ограничен только ей. Лжец может говорить что угодно."
Роберт Шекли.
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15.04.2021 12:35 Ответить
Такое правило и в Украинских судах ?
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15.04.2021 20:36 Ответить
Причем здесь сми?
Нужно подрезать языки политикам и чиновникам за брехню.
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15.04.2021 12:38 Ответить
Хочу нагадати - завдяки розповсюдженню російських фейків Зеленський прийшов до влади. Але ж у наріду коротка пам"ять.
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15.04.2021 12:50 Ответить
Достаточно одной ботофермы педробобиков, они справляются по распространением брехни лучше всяких скабеевых и соловьевых!
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15.04.2021 13:01 Ответить
Поют с ними в унисон . Оттягивают внимание от Чауса
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15.04.2021 13:02 Ответить
А може від вагнерівців?
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15.04.2021 13:21 Ответить
Херрі! Протверезій вже! Поки ви з Татьяною звинувачуєте порохоботіків, ваш Янелох Неньку ***** у Парижі здає.
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15.04.2021 13:30 Ответить
Проспись, Кокошка!
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15.04.2021 13:52 Ответить
Похмєлісь, алкоголік!
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15.04.2021 13:55 Ответить
Какие же вы, педротики, жалкие, убогие и агрессивные - точь в точь как кацапы!
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15.04.2021 17:07 Ответить
Це мені каже кацапською мовою на українському сайті Херрі Херрісовіч Херрісон. Рускагаварящій мальчік, як тебе звуть па-рузкі?
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15.04.2021 17:36 Ответить
Данилов - лучший !
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15.04.2021 13:03 Ответить
У мене одне питання Порох з"їв свого брата з кетчупом чи з гірчицею?
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15.04.2021 13:18 Ответить
А Юля просто хихикала с путеным или у них таки что-то было?
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15.04.2021 13:25 Ответить
Янелох - худший!
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15.04.2021 13:29 Ответить
Вернуть на работу Тупицкого!
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15.04.2021 13:31 Ответить
Мені подобається, що ти перейшла на коротенькі та змістовні коментарі. Завжди вважала, що стислість - це не твій коник. Бо раніше такі простирадла тут залишала, а зараз всього чотири слова і не в тему: «вєрнуть на роботу Тупицкого.
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15.04.2021 13:54 Ответить
Это зеркальный твоему комментарий. К тому же ес оспаривают отстранение Тупицкого , так что мой ответ тебе логичен в отличие от твоего невпопадного
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15.04.2021 14:26 Ответить
«Янелох - худший!» - це невпопадний? Гіршого за твого преЗЕдента навіть уявити неможливо, але ж ти за нього стоїш грудьми. Ну, то таке, користайся поки безвізом, який зробив для тебе поганий Порошенко, бо гарний Янелох робить усе, щоб перетворити його на безвиїзд.
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15.04.2021 14:31 Ответить
😁
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15.04.2021 14:33 Ответить
😉
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15.04.2021 14:35 Ответить
На зону разве что, ЧАЭС например бочки с топливом отработанным разгружать.
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15.04.2021 14:15 Ответить
Божої правди ще ніхто і ніколи не подолав. Якщо голова РНБО О. Данілов це розуміє, то хай передасть, якимось чином, свої знання щодо цього, президенту України В. Зеленському. Саме, та виключно, цих "потуг" і вимагають від нього США, ЄС та увесь вільний світ. Козел та коза, баран і вівця - дуже розумні брати наші менші. А тому змогли б самостійно і швидко осягти ці сигнали, без сумнівів. Проте, на жаль, не сталося так, як нам хотілоя. Але ж, вони (козли і барани) ніколи не були акторами "95 Кварталу". Й не гастролювали по РФії бекаючи і мекаючи... На заробітчанстві, тобто. Де слухають тільки те, що хочуть почути.
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15.04.2021 13:07 Ответить
Краща зброя, це дохлі кацапи.
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15.04.2021 14:14 Ответить
Секретар РНБО Олексій Данілов, де наші бомбосховища? В якому вони стані? Куди бігти якщо війна? Що з собою брати? Чи буде масштабне сповіщення?
Це прості питання, на які відповідь ми мали б отримати ще у 14-му. Зараз вони теж актуальні. Ніякої паніки. Просто хочу заспокоїти своїх близьких.
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15.04.2021 14:48 Ответить
А щоб знати правду читайте новини Цензор разом з коментарями.
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15.04.2021 15:12 Ответить
Про фейки - расскажи Плорошенко!
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15.04.2021 19:24 Ответить
 
 