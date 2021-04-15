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Правоохранители нашли 2-летнего мальчика, пропавшего накануне на Киевщине, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители нашли 2-летнего мальчика, пропавшего накануне на Киевщине, - Нацполиция. ФОТО

Сегодня, 15 апреля, правоохранители нашли 2-летнего Богдана Униченко, пропавшего накануне в селе Раговка Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

"Поиски ребенка в Киевской области увенчались успехом. Мальчик жив, с ним все хорошо! Это отличный результат титанической непрерывной работы всех, кто принимал участие в поисках", - отметили в Нацполиции. 

Детали обещают предоставить позже.

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Правоохранители нашли 2-летнего мальчика, пропавшего накануне на Киевщине, - Нацполиция 01

Как сообщалось, вчера на Киевщине пропал ребенок. Мать обнаружила отсутствие сына вчера около 16:00 и сначала пыталась искать мальчика собственными силами, около 21:00 женщина обратилась в полицию.

Автор: 

дети (6576) Нацполиция (16562) пропажа (84)


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Топ комментарии
+34
Дякувати богу, живий.
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15.04.2021 13:42 Ответить
+24
на фронт пробирался разведчик
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15.04.2021 13:39 Ответить
+17
От шпендик. Де ж воно лазило?
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15.04.2021 13:42 Ответить
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на фронт пробирался разведчик
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15.04.2021 13:39 Ответить
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15.04.2021 13:41 Ответить
Цигане?
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15.04.2021 14:06 Ответить
Ні - православний
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15.04.2021 14:25 Ответить
Цигани викрали? Так зрозуміліше?
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15.04.2021 14:29 Ответить
Якби цигани викрали ,тоб не знайшли б мандрівника !!)))
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15.04.2021 14:33 Ответить
Выловили начинающего скаута!
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15.04.2021 13:40 Ответить
Козарлюга, росте !!!))))
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15.04.2021 13:43 Ответить
Ну і в чому сенс цієї "новини" ???))))
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15.04.2021 13:40 Ответить
Ты злой или тупой ?
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15.04.2021 13:42 Ответить
Мабуть тупий ,бо тупої новини ні про що не розумію !!)))
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15.04.2021 13:44 Ответить
Спам ,це не аргумент ,це тупість !!!)))
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15.04.2021 14:02 Ответить
Хіба не видно? І зле, і тупе.
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15.04.2021 14:05 Ответить
І недолуге !!!))
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15.04.2021 14:31 Ответить
Прикольный пацан .
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15.04.2021 13:41 Ответить
Дякувати богу, живий.
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15.04.2021 13:42 Ответить
Богу!!!
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15.04.2021 14:15 Ответить
От шпендик. Де ж воно лазило?
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15.04.2021 13:42 Ответить
По бабам))
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15.04.2021 14:06 Ответить
Стопудово ,шерше ля фам і до ворожки не ходи !!!)))
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15.04.2021 14:30 Ответить
слава богу...
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15.04.2021 13:43 Ответить
Вижив вночі сам на сам, 2 роки, а вже козак
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15.04.2021 13:46 Ответить
Леший знает , где его носило . Kommando .
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15.04.2021 13:52 Ответить
Як далеко він у п'ять років піде?
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15.04.2021 13:48 Ответить
Мале пішло погулять. А шо?
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15.04.2021 13:51 Ответить
а наше друне взагалі в турне може поїхать, правда за ним єрмак наглядає
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15.04.2021 13:53 Ответить
красава !
але мамка цього разу по сраці не даватиме
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15.04.2021 13:54 Ответить
Трохи не завадило б !!!)))
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15.04.2021 14:03 Ответить
Мамці треба надавати, і то добре за те, що не вгледіла. В селі дітей часто залишають на самих себе, бо думають "куди ж воно з подвір'я дінеться"...
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15.04.2021 14:20 Ответить
І таткові і бабці з дідусем !!!))))
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15.04.2021 14:29 Ответить
Даже страшно представить что пережили родители …
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15.04.2021 13:55 Ответить
Богдана сам Бог береже!
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15.04.2021 14:02 Ответить
Пацану леденец, мамке ремня.
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15.04.2021 14:02 Ответить
Слава Богу (і подяка Людям, які знайшли)
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15.04.2021 14:05 Ответить
уу, люди в черном, як в кіно.
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15.04.2021 14:12 Ответить
Ах ты ж жопа гулявая... Ходок твою мать! Представляю что там мама себе нарисовала за время отсутствия этого путешественника. Я был курсантом Черкаского пожарно-технического училища когдав вот также искали двух маль чишек 4-х и 2-х лет... Нашли еле живых посреди огромного поля. Радости было за глаза... малышей особенно жалко.
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15.04.2021 14:23 Ответить
Лет через 20: Вы мне будете рассказывать за выживание? Да я в 2 года....Слава Богу живой, засранец
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15.04.2021 14:30 Ответить
Хороший мальчик, щечки классные. Интересно, где он был
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15.04.2021 14:32 Ответить
Хорошая новость, к удачи для Украины.
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15.04.2021 15:00 Ответить
Правоохоронці знайшли 2-річного хлопчика, який зник напередодні на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2018
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15.04.2021 16:15 Ответить
если за такое героя Украины не дадут ментам - то это не государство
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15.04.2021 16:17 Ответить
маме можно только на себя или папу пенять, поскольку модели поведения закладываются генетически
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15.04.2021 20:32 Ответить
 
 