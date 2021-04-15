Правоохранители нашли 2-летнего мальчика, пропавшего накануне на Киевщине, - Нацполиция. ФОТО

Сегодня, 15 апреля, правоохранители нашли 2-летнего Богдана Униченко, пропавшего накануне в селе Раговка Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

"Поиски ребенка в Киевской области увенчались успехом. Мальчик жив, с ним все хорошо! Это отличный результат титанической непрерывной работы всех, кто принимал участие в поисках", - отметили в Нацполиции.

Детали обещают предоставить позже.

Читайте также: В оккупированном Крыму пропал 3-летний сын политзаключенного Сулейманова

Как сообщалось, вчера на Киевщине пропал ребенок. Мать обнаружила отсутствие сына вчера около 16:00 и сначала пыталась искать мальчика собственными силами, около 21:00 женщина обратилась в полицию.