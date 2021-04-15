Правоохранители нашли 2-летнего мальчика, пропавшего накануне на Киевщине, - Нацполиция. ФОТО
Сегодня, 15 апреля, правоохранители нашли 2-летнего Богдана Униченко, пропавшего накануне в селе Раговка Киевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
"Поиски ребенка в Киевской области увенчались успехом. Мальчик жив, с ним все хорошо! Это отличный результат титанической непрерывной работы всех, кто принимал участие в поисках", - отметили в Нацполиции.
Детали обещают предоставить позже.
Как сообщалось, вчера на Киевщине пропал ребенок. Мать обнаружила отсутствие сына вчера около 16:00 и сначала пыталась искать мальчика собственными силами, около 21:00 женщина обратилась в полицию.
Топ комментарии
+34 4xish
показать весь комментарий15.04.2021 13:42 Ответить Ссылка
+24 VOLVO XC 70
показать весь комментарий15.04.2021 13:39 Ответить Ссылка
+17 Владислав Обужеванний
показать весь комментарий15.04.2021 13:42 Ответить Ссылка
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але мамка цього разу по сраці не даватиме