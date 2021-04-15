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Украина приветствует новый пакет санкций США против Кремля, - МИД
Украина поддерживает введение США новых санкций к РФ за ее действия в Крыму и вмешательство в американские выборы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Украина приветствует новый пакет санкций США, который усиливает ответственность Кремля за оккупацию Крыма и масштабные нарушения прав человека на полуострове. Мы также поддерживаем реакцию США на злонамеренное вмешательство РФ в дела других стран, в частности в выборы в США. Демократия нуждается в защите", - написал Кулеба.
Напомним, сегодня, 15 апреля, США ввели новые санкции против России за "вредную внешнюю деятельность".
В НАТО поддержали санкции США.
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+7 Evro7
показать весь комментарий15.04.2021 18:18 Ответить Ссылка
+7 Дмитро Черних #470343
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+3 Олег Шафрай
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а то санкции... санкции... санкции....
ГДЕ ИХ ПЕРЕЧЕНЬ?
мне зачем - радоваться хочу...
зачем - прикинуть то время когда карлика на дыбе растянут...
А вообще чего ты спрашиваешь если не знаешь где эти сведения опубликованы? Так...
просто поговорить захотелось?
сайт Держдепу.
https://www.interfax.ru/world/761423
В 2019 году, когда были введены первые санкции в отношении суверенного долга РФ, OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) разъяснял, что в термин "банк" для целей трактовки санкций включаются не только собственно кредитно-депозитные учреждения, но и трастовые компании, брокеры, дилеры, биржи, инвесткомпании, клиринговые организации. Запрет также распространяется на американские подразделения и офисы зарубежных финансовых институтов, но не на сами эти институты.
Новая санкционная директива расширяет действующие с августа 2019 года ограничения, говорится в релизе Минфина США. Текст заявления ведомства размещен по адресу https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0127
Предприятия, против которых вводятся новые санкции, так или иначе связаны с военными разработками в области безопасности связи. У «Технополиса "ЭРА"» (Анапа) в списке интеллектуальной собственности более 60 продуктов. Среди них и довольно безобидные «Средство автоматизации процесса выявления ранее подключаемых неидентифицированных USB-накопителей к ПК на языке С#» или «Электронный помощник пользователей сайта Министерства обороны Российской Федерации». А то и вовсе «Веб-интерфейс для автономной системы поиска новостных материалов в средствах массовой информации». Но есть и такие патенты, открывать рефераты которых с праздной целью может, по нынешним временам, немного боязно: «Программа имитационного моделирования процесса наведения управляемой ракеты «воздух-поверхность» с активной радиолокационной головкой самонаведения на плоскости» или «Графическое приложение для программного комплекса имитационного моделирования процесса наведения на неподвижную наземную цель».
Примечательно, что в своей работе «Технополис "ЭРА"» американские технологии совершенно точно использует. Иначе как бы он смог выполнить недавно поставленную перед ним задачу «Модуль формирования.docx файла дайджеста новостей системы поиска научно-технической информации "Сфера"». Этот самый модуль должен быть совместим с текстовым редактором из пакета Microsoft Office.
Есть совершенно явные признаки использования продукции потенциального врага и у другого участника нового санкционного списка - московского НПЦ «Дельта». На одном из снимков, где демонстрируется новейшая разработка в области поиска возможных каналов информационных утечек, явственно изображен компьютер, оснащенный Windows. Будут ли теперь военные технари отлучены от главной мировой операционной системы и других продуктов MIcrosoft, не очень понятно. Однако то, что крупнейшие американские разработчики ПО последовательно лишают компании из санкционных списков возможности пользоваться своими продуктами, - https://www.fontanka.ru/2021/04/12/69862853/ свершившийся факт .
https://www.fontanka.ru/2021/04/15/69868262/
теперь Алекс Брежнев лишённый кремлёвской зарплаты перестанет брехать по ютубу про америку...
Поетапно блокувати всі контакти Рашки в космічній галузі, постачання запчастин до авіатехніки (в Рашці літають здебільшого на Боїнгах), виробництва автомобілів, станків. Поетапно заблокувати постачання засобів хімічного захисту рослин,бо *********** перероблять їх у зброю.
Те саме стосується компонентів для виробництва парфумерії та косметики.
Нехай смердять і не маскуються.
Захід має тісні зв'язки з Пакистаном, який постачає в Росію значні об'єми тканин. Вони можуть бути використані для військових потреб, тому повинні бути заблоковані.
Припинити постачання фарб та пігментів, оптики. Повністю припинити постачання "антитерористичних" виробів, адже в Росію постачалися снайперські комплекси, спецзасоби радіотехнічного характеру. Потрібно все блокувати - рашисти давно самі стали терористами.
Наприклад, травневі путівки на південь раші зросли в ціні після закриття "турецького напряму" на 25 відсотків..
ну а зарплати там далі від москви та пітєра - ненабагато більші українських