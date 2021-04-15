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Новости Санкции против России
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Украина приветствует новый пакет санкций США против Кремля, - МИД

Украина приветствует новый пакет санкций США против Кремля, - МИД

Украина поддерживает введение США новых санкций к РФ за ее действия в Крыму и вмешательство в американские выборы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере  написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина приветствует новый пакет санкций США, который усиливает ответственность Кремля за оккупацию Крыма и масштабные нарушения прав человека на полуострове. Мы также поддерживаем реакцию США на злонамеренное вмешательство РФ в дела других стран, в частности в выборы в США. Демократия нуждается в защите", - написал Кулеба.

Напомним, сегодня, 15 апреля, США ввели новые санкции против России за "вредную внешнюю деятельность".

В НАТО поддержали санкции США.

Автор: 

санкции (11471) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+7
А ***** так дышал, так дышал
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15.04.2021 18:18 Ответить
+7
На підтримку амерських санкцій Україна відновила імпорт електроенергіі з Росіі та Білорусі !!!)))
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15.04.2021 18:19 Ответить
+3
Зашел на кацапские сайты там реально паника, кроме пацреэтов, остальные кричат че мы жрать завтра будем? Интересно завтра курс рубля после таких новостей проверить.
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15.04.2021 18:24 Ответить
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А ***** так дышал, так дышал
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15.04.2021 18:18 Ответить
Так то когда было...
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15.04.2021 18:43 Ответить
На підтримку амерських санкцій Україна відновила імпорт електроенергіі з Росіі та Білорусі !!!)))
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15.04.2021 18:19 Ответить
Украина приветствует новый пакет санкций США против Кремля, - МИД - Цензор.НЕТ 856
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15.04.2021 18:19 Ответить
Байдену сообщили благую весть?
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15.04.2021 19:07 Ответить
Он сейчас занят. У ***** подъезды обссыкает.
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15.04.2021 19:44 Ответить
Снова санкции? Когда там голодные "гегемоны" будут смольный штурмом брать?
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15.04.2021 18:22 Ответить
А Украина хотя бы закроет свое Посольство в Москве и перестанет торговать с врагом и оккупантом?
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15.04.2021 18:22 Ответить
В кремлівському сценаріі розвитку України це непередбачено !!!))))
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15.04.2021 18:24 Ответить
так посла-то нет всё равно.
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15.04.2021 18:27 Ответить
"какая разница", да? "какая разница" есть дипломатические отношения, какой флаг над страной? так большинство украинцев думало и потеряли свою страну УНР 1918-1921. А через 15 лет ели своих детей.
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15.04.2021 18:36 Ответить
Зашел на кацапские сайты там реально паника, кроме пацреэтов, остальные кричат че мы жрать завтра будем? Интересно завтра курс рубля после таких новостей проверить.
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15.04.2021 18:24 Ответить
"Не пей воду с копитца ,козлёнком станешь" !!!)))
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15.04.2021 18:27 Ответить
Дай ссылку на эти сайты !
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15.04.2021 18:30 Ответить
Красавец старина Байден,поманил пыню как собачёнку,а затем-с ноги под хвост,ну что-бы не зарывался,а ещё предупредил что это-только "цветочки" и лёгкая разминка.
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15.04.2021 18:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=2NnzOunP644 Секретный груз: в Украину зачастила транспортная авиация НАТО
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15.04.2021 18:28 Ответить
Салам алейкум ,Мурзо !!! Віка та здоров"я тобі та твоїй родині !----------------------- Ну і яку гуманітарку нам надали, цього разу ???)))
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15.04.2021 18:32 Ответить
Ва-Алейкум Салaм, земляче! Навзаем. Хтозна...но раз природу грузов не разглашают, значит шо-то серьезное. И это радует.
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15.04.2021 18:35 Ответить
огласите весь список санкций!
а то санкции... санкции... санкции....
ГДЕ ИХ ПЕРЕЧЕНЬ?
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15.04.2021 18:29 Ответить
тебе-зачем?
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15.04.2021 18:29 Ответить
Чеченская бутылка его уже не удовлетворяет...
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15.04.2021 18:49 Ответить
и еще хочу знать сколько млрд убытков эти самые санкции ежегодно приносят путену.
мне зачем - радоваться хочу...
зачем - прикинуть то время когда карлика на дыбе растянут...
А вообще чего ты спрашиваешь если не знаешь где эти сведения опубликованы? Так...
просто поговорить захотелось?
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15.04.2021 18:52 Ответить
гугл в помощь.
сайт Держдепу.
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15.04.2021 19:41 Ответить
не нашел данные
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15.04.2021 19:47 Ответить
По информации Минфина США, в санкционный список попал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов, который, по оценке Вашингтона, курировал деятельность прокремлевских СМИ, направленную на создание внутриполитической напряженности в США "путем дискредитации избирательного процесса в США в 2020 году".

https://www.interfax.ru/world/761423

В 2019 году, когда были введены первые санкции в отношении суверенного долга РФ, OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) разъяснял, что в термин "банк" для целей трактовки санкций включаются не только собственно кредитно-депозитные учреждения, но и трастовые компании, брокеры, дилеры, биржи, инвесткомпании, клиринговые организации. Запрет также распространяется на американские подразделения и офисы зарубежных финансовых институтов, но не на сами эти институты.
Новая санкционная директива расширяет действующие с августа 2019 года ограничения, говорится в релизе Минфина США. Текст заявления ведомства размещен по адресу https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0127
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15.04.2021 19:53 Ответить
Удар по военспецам
Предприятия, против которых вводятся новые санкции, так или иначе связаны с военными разработками в области безопасности связи. У «Технополиса "ЭРА"» (Анапа) в списке интеллектуальной собственности более 60 продуктов. Среди них и довольно безобидные «Средство автоматизации процесса выявления ранее подключаемых неидентифицированных USB-накопителей к ПК на языке С#» или «Электронный помощник пользователей сайта Министерства обороны Российской Федерации». А то и вовсе «Веб-интерфейс для автономной системы поиска новостных материалов в средствах массовой информации». Но есть и такие патенты, открывать рефераты которых с праздной целью может, по нынешним временам, немного боязно: «Программа имитационного моделирования процесса наведения управляемой ракеты «воздух-поверхность» с активной радиолокационной головкой самонаведения на плоскости» или «Графическое приложение для программного комплекса имитационного моделирования процесса наведения на неподвижную наземную цель».
Примечательно, что в своей работе «Технополис "ЭРА"» американские технологии совершенно точно использует. Иначе как бы он смог выполнить недавно поставленную перед ним задачу «Модуль формирования.docx файла дайджеста новостей системы поиска научно-технической информации "Сфера"». Этот самый модуль должен быть совместим с текстовым редактором из пакета Microsoft Office.
Есть совершенно явные признаки использования продукции потенциального врага и у другого участника нового санкционного списка - московского НПЦ «Дельта». На одном из снимков, где демонстрируется новейшая разработка в области поиска возможных каналов информационных утечек, явственно изображен компьютер, оснащенный Windows. Будут ли теперь военные технари отлучены от главной мировой операционной системы и других продуктов MIcrosoft, не очень понятно. Однако то, что крупнейшие американские разработчики ПО последовательно лишают компании из санкционных списков возможности пользоваться своими продуктами, - https://www.fontanka.ru/2021/04/12/69862853/ свершившийся факт .
https://www.fontanka.ru/2021/04/15/69868262/
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15.04.2021 19:58 Ответить
Крупнейшей компанией, которая к тому же явно не относится к сфере интересов российского Минобороны, стало АО «Позитив Текнолоджиз». Эта московская фирма с оборотом более 4,5 млрд рублей принадлежит Юрию Максимову. Это выпускник физфака МГУ, публичная персона, активно раздающая интервью. Видимо, именно для него, а не для военных программистов санкции будут наиболее болезненными. Сейчас, судя по информации на сайте компании, она сотрудничает с десятками мировых производителей ПО, включая SAP, Oracle, Microsoft и IBM. Представители компании до сих пор активно участвовали в международных программах, продвигая свои продукты вроде сканера уязвимостей, системы анализа трафика для выявления атак, управления инцидентами кибербезопасности. Попадание в санкционный список поставит эту активность под вопрос, тем более что причиной такого решения Госдеп назвал то, что «Позитив текнолоджиз» организовывает «встречи, которые используются в качестве вербовочных мероприятий для ФСБ и ГРУ».
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15.04.2021 19:59 Ответить
ну всё!
теперь Алекс Брежнев лишённый кремлёвской зарплаты перестанет брехать по ютубу про америку...
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15.04.2021 21:30 Ответить
Потрібно більше максимально болючих санкцій проти ВСІХ друзів *****, всіх їх родичів і знайомих. Віднайти всі їх контакти з закордоном, до найменших, і заблокувати їх.
Поетапно блокувати всі контакти Рашки в космічній галузі, постачання запчастин до авіатехніки (в Рашці літають здебільшого на Боїнгах), виробництва автомобілів, станків. Поетапно заблокувати постачання засобів хімічного захисту рослин,бо *********** перероблять їх у зброю.
Те саме стосується компонентів для виробництва парфумерії та косметики.
Нехай смердять і не маскуються.
Захід має тісні зв'язки з Пакистаном, який постачає в Росію значні об'єми тканин. Вони можуть бути використані для військових потреб, тому повинні бути заблоковані.
Припинити постачання фарб та пігментів, оптики. Повністю припинити постачання "антитерористичних" виробів, адже в Росію постачалися снайперські комплекси, спецзасоби радіотехнічного характеру. Потрібно все блокувати - рашисти давно самі стали терористами.
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15.04.2021 18:32 Ответить
Депів.ру вже пігнали лопатами з вр, чи ще ні?
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15.04.2021 18:34 Ответить
А тем временем караван идёт .
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15.04.2021 18:38 Ответить
Зачем? Это же холопам на пользу...
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15.04.2021 18:59 Ответить
Хто має російські рублі швидше їх продавайте. Завтра російські рублі девалювують на 8-9 відсотків.
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15.04.2021 19:07 Ответить
важливіше від девальвації рубля для рядового косяпен купівельна спроможність руБЛЯ...
Наприклад, травневі путівки на південь раші зросли в ціні після закриття "турецького напряму" на 25 відсотків..
ну а зарплати там далі від москви та пітєра - ненабагато більші українських
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15.04.2021 19:49 Ответить
 
 