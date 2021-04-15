Україна вітає новий пакет санкцій США проти Кремля, - МЗС

Україна підтримує введення США нових санкцій до РФ за її дії в Криму і втручання в американські вибори.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в твіттері написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Україна вітає новий пакет санкцій США, який посилює відповідальність Кремля за окупацію Криму та масштабні порушення прав людини на півострові. Ми також підтримуємо реакцію США на зловмисне втручання РФ у справи інших країн, зокрема у вибори в США. Демократія потребує захисту", - написав Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні, 15 квітня, США ввели нові санкції проти Росії за "шкідливу зовнішню діяльність".

У НАТО підтримали санкції США.