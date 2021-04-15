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Новини Санкції проти Росії
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Україна вітає новий пакет санкцій США проти Кремля, - МЗС

Україна вітає новий пакет санкцій США проти Кремля, - МЗС

Україна підтримує введення США нових санкцій до РФ за її дії в Криму і втручання в американські вибори.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в твіттері написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Україна вітає новий пакет санкцій США, який посилює відповідальність Кремля за окупацію Криму та масштабні порушення прав людини на півострові. Ми також підтримуємо реакцію США на зловмисне втручання РФ у справи інших країн, зокрема у вибори в США. Демократія потребує захисту", - написав Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні, 15 квітня, США ввели нові санкції проти Росії за "шкідливу зовнішню діяльність".

У НАТО підтримали санкції США.

Автор: 

санкції (12113) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+7
А ***** так дышал, так дышал
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15.04.2021 18:18 Відповісти
+7
На підтримку амерських санкцій Україна відновила імпорт електроенергіі з Росіі та Білорусі !!!)))
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15.04.2021 18:19 Відповісти
+3
Зашел на кацапские сайты там реально паника, кроме пацреэтов, остальные кричат че мы жрать завтра будем? Интересно завтра курс рубля после таких новостей проверить.
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15.04.2021 18:24 Відповісти
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А ***** так дышал, так дышал
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15.04.2021 18:18 Відповісти
Так то когда было...
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15.04.2021 18:43 Відповісти
На підтримку амерських санкцій Україна відновила імпорт електроенергіі з Росіі та Білорусі !!!)))
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15.04.2021 18:19 Відповісти
Украина приветствует новый пакет санкций США против Кремля, - МИД - Цензор.НЕТ 856
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15.04.2021 18:19 Відповісти
Байдену сообщили благую весть?
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15.04.2021 19:07 Відповісти
Он сейчас занят. У ***** подъезды обссыкает.
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15.04.2021 19:44 Відповісти
Снова санкции? Когда там голодные "гегемоны" будут смольный штурмом брать?
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15.04.2021 18:22 Відповісти
А Украина хотя бы закроет свое Посольство в Москве и перестанет торговать с врагом и оккупантом?
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15.04.2021 18:22 Відповісти
В кремлівському сценаріі розвитку України це непередбачено !!!))))
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15.04.2021 18:24 Відповісти
так посла-то нет всё равно.
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15.04.2021 18:27 Відповісти
"какая разница", да? "какая разница" есть дипломатические отношения, какой флаг над страной? так большинство украинцев думало и потеряли свою страну УНР 1918-1921. А через 15 лет ели своих детей.
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15.04.2021 18:36 Відповісти
Зашел на кацапские сайты там реально паника, кроме пацреэтов, остальные кричат че мы жрать завтра будем? Интересно завтра курс рубля после таких новостей проверить.
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15.04.2021 18:24 Відповісти
"Не пей воду с копитца ,козлёнком станешь" !!!)))
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15.04.2021 18:27 Відповісти
Дай ссылку на эти сайты !
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15.04.2021 18:30 Відповісти
Красавец старина Байден,поманил пыню как собачёнку,а затем-с ноги под хвост,ну что-бы не зарывался,а ещё предупредил что это-только "цветочки" и лёгкая разминка.
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15.04.2021 18:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=2NnzOunP644 Секретный груз: в Украину зачастила транспортная авиация НАТО
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15.04.2021 18:28 Відповісти
Салам алейкум ,Мурзо !!! Віка та здоров"я тобі та твоїй родині !----------------------- Ну і яку гуманітарку нам надали, цього разу ???)))
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15.04.2021 18:32 Відповісти
Ва-Алейкум Салaм, земляче! Навзаем. Хтозна...но раз природу грузов не разглашают, значит шо-то серьезное. И это радует.
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15.04.2021 18:35 Відповісти
огласите весь список санкций!
а то санкции... санкции... санкции....
ГДЕ ИХ ПЕРЕЧЕНЬ?
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15.04.2021 18:29 Відповісти
тебе-зачем?
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15.04.2021 18:29 Відповісти
Чеченская бутылка его уже не удовлетворяет...
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15.04.2021 18:49 Відповісти
и еще хочу знать сколько млрд убытков эти самые санкции ежегодно приносят путену.
мне зачем - радоваться хочу...
зачем - прикинуть то время когда карлика на дыбе растянут...
А вообще чего ты спрашиваешь если не знаешь где эти сведения опубликованы? Так...
просто поговорить захотелось?
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15.04.2021 18:52 Відповісти
гугл в помощь.
сайт Держдепу.
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15.04.2021 19:41 Відповісти
не нашел данные
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15.04.2021 19:47 Відповісти
По информации Минфина США, в санкционный список попал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов, который, по оценке Вашингтона, курировал деятельность прокремлевских СМИ, направленную на создание внутриполитической напряженности в США "путем дискредитации избирательного процесса в США в 2020 году".

https://www.interfax.ru/world/761423

В 2019 году, когда были введены первые санкции в отношении суверенного долга РФ, OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) разъяснял, что в термин "банк" для целей трактовки санкций включаются не только собственно кредитно-депозитные учреждения, но и трастовые компании, брокеры, дилеры, биржи, инвесткомпании, клиринговые организации. Запрет также распространяется на американские подразделения и офисы зарубежных финансовых институтов, но не на сами эти институты.
Новая санкционная директива расширяет действующие с августа 2019 года ограничения, говорится в релизе Минфина США. Текст заявления ведомства размещен по адресу https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0127
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15.04.2021 19:53 Відповісти
Удар по военспецам
Предприятия, против которых вводятся новые санкции, так или иначе связаны с военными разработками в области безопасности связи. У «Технополиса "ЭРА"» (Анапа) в списке интеллектуальной собственности более 60 продуктов. Среди них и довольно безобидные «Средство автоматизации процесса выявления ранее подключаемых неидентифицированных USB-накопителей к ПК на языке С#» или «Электронный помощник пользователей сайта Министерства обороны Российской Федерации». А то и вовсе «Веб-интерфейс для автономной системы поиска новостных материалов в средствах массовой информации». Но есть и такие патенты, открывать рефераты которых с праздной целью может, по нынешним временам, немного боязно: «Программа имитационного моделирования процесса наведения управляемой ракеты «воздух-поверхность» с активной радиолокационной головкой самонаведения на плоскости» или «Графическое приложение для программного комплекса имитационного моделирования процесса наведения на неподвижную наземную цель».
Примечательно, что в своей работе «Технополис "ЭРА"» американские технологии совершенно точно использует. Иначе как бы он смог выполнить недавно поставленную перед ним задачу «Модуль формирования.docx файла дайджеста новостей системы поиска научно-технической информации "Сфера"». Этот самый модуль должен быть совместим с текстовым редактором из пакета Microsoft Office.
Есть совершенно явные признаки использования продукции потенциального врага и у другого участника нового санкционного списка - московского НПЦ «Дельта». На одном из снимков, где демонстрируется новейшая разработка в области поиска возможных каналов информационных утечек, явственно изображен компьютер, оснащенный Windows. Будут ли теперь военные технари отлучены от главной мировой операционной системы и других продуктов MIcrosoft, не очень понятно. Однако то, что крупнейшие американские разработчики ПО последовательно лишают компании из санкционных списков возможности пользоваться своими продуктами, - https://www.fontanka.ru/2021/04/12/69862853/ свершившийся факт .
https://www.fontanka.ru/2021/04/15/69868262/
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15.04.2021 19:58 Відповісти
Крупнейшей компанией, которая к тому же явно не относится к сфере интересов российского Минобороны, стало АО «Позитив Текнолоджиз». Эта московская фирма с оборотом более 4,5 млрд рублей принадлежит Юрию Максимову. Это выпускник физфака МГУ, публичная персона, активно раздающая интервью. Видимо, именно для него, а не для военных программистов санкции будут наиболее болезненными. Сейчас, судя по информации на сайте компании, она сотрудничает с десятками мировых производителей ПО, включая SAP, Oracle, Microsoft и IBM. Представители компании до сих пор активно участвовали в международных программах, продвигая свои продукты вроде сканера уязвимостей, системы анализа трафика для выявления атак, управления инцидентами кибербезопасности. Попадание в санкционный список поставит эту активность под вопрос, тем более что причиной такого решения Госдеп назвал то, что «Позитив текнолоджиз» организовывает «встречи, которые используются в качестве вербовочных мероприятий для ФСБ и ГРУ».
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15.04.2021 19:59 Відповісти
ну всё!
теперь Алекс Брежнев лишённый кремлёвской зарплаты перестанет брехать по ютубу про америку...
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15.04.2021 21:30 Відповісти
Потрібно більше максимально болючих санкцій проти ВСІХ друзів *****, всіх їх родичів і знайомих. Віднайти всі їх контакти з закордоном, до найменших, і заблокувати їх.
Поетапно блокувати всі контакти Рашки в космічній галузі, постачання запчастин до авіатехніки (в Рашці літають здебільшого на Боїнгах), виробництва автомобілів, станків. Поетапно заблокувати постачання засобів хімічного захисту рослин,бо *********** перероблять їх у зброю.
Те саме стосується компонентів для виробництва парфумерії та косметики.
Нехай смердять і не маскуються.
Захід має тісні зв'язки з Пакистаном, який постачає в Росію значні об'єми тканин. Вони можуть бути використані для військових потреб, тому повинні бути заблоковані.
Припинити постачання фарб та пігментів, оптики. Повністю припинити постачання "антитерористичних" виробів, адже в Росію постачалися снайперські комплекси, спецзасоби радіотехнічного характеру. Потрібно все блокувати - рашисти давно самі стали терористами.
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15.04.2021 18:32 Відповісти
Депів.ру вже пігнали лопатами з вр, чи ще ні?
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15.04.2021 18:34 Відповісти
А тем временем караван идёт .
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15.04.2021 18:38 Відповісти
Зачем? Это же холопам на пользу...
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15.04.2021 18:59 Відповісти
Хто має російські рублі швидше їх продавайте. Завтра російські рублі девалювують на 8-9 відсотків.
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15.04.2021 19:07 Відповісти
важливіше від девальвації рубля для рядового косяпен купівельна спроможність руБЛЯ...
Наприклад, травневі путівки на південь раші зросли в ціні після закриття "турецького напряму" на 25 відсотків..
ну а зарплати там далі від москви та пітєра - ненабагато більші українських
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15.04.2021 19:49 Відповісти
 
 