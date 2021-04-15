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Україна вітає новий пакет санкцій США проти Кремля, - МЗС
Україна підтримує введення США нових санкцій до РФ за її дії в Криму і втручання в американські вибори.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в твіттері написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Україна вітає новий пакет санкцій США, який посилює відповідальність Кремля за окупацію Криму та масштабні порушення прав людини на півострові. Ми також підтримуємо реакцію США на зловмисне втручання РФ у справи інших країн, зокрема у вибори в США. Демократія потребує захисту", - написав Кулеба.
Нагадаємо, сьогодні, 15 квітня, США ввели нові санкції проти Росії за "шкідливу зовнішню діяльність".
У НАТО підтримали санкції США.
Топ коментарі
+7 Evro7
показати весь коментар15.04.2021 18:18 Відповісти Посилання
+7 Дмитро Черних #470343
показати весь коментар15.04.2021 18:19 Відповісти Посилання
+3 Олег Шафрай
показати весь коментар15.04.2021 18:24 Відповісти Посилання
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а то санкции... санкции... санкции....
ГДЕ ИХ ПЕРЕЧЕНЬ?
мне зачем - радоваться хочу...
зачем - прикинуть то время когда карлика на дыбе растянут...
А вообще чего ты спрашиваешь если не знаешь где эти сведения опубликованы? Так...
просто поговорить захотелось?
сайт Держдепу.
https://www.interfax.ru/world/761423
В 2019 году, когда были введены первые санкции в отношении суверенного долга РФ, OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) разъяснял, что в термин "банк" для целей трактовки санкций включаются не только собственно кредитно-депозитные учреждения, но и трастовые компании, брокеры, дилеры, биржи, инвесткомпании, клиринговые организации. Запрет также распространяется на американские подразделения и офисы зарубежных финансовых институтов, но не на сами эти институты.
Новая санкционная директива расширяет действующие с августа 2019 года ограничения, говорится в релизе Минфина США. Текст заявления ведомства размещен по адресу https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0127
Предприятия, против которых вводятся новые санкции, так или иначе связаны с военными разработками в области безопасности связи. У «Технополиса "ЭРА"» (Анапа) в списке интеллектуальной собственности более 60 продуктов. Среди них и довольно безобидные «Средство автоматизации процесса выявления ранее подключаемых неидентифицированных USB-накопителей к ПК на языке С#» или «Электронный помощник пользователей сайта Министерства обороны Российской Федерации». А то и вовсе «Веб-интерфейс для автономной системы поиска новостных материалов в средствах массовой информации». Но есть и такие патенты, открывать рефераты которых с праздной целью может, по нынешним временам, немного боязно: «Программа имитационного моделирования процесса наведения управляемой ракеты «воздух-поверхность» с активной радиолокационной головкой самонаведения на плоскости» или «Графическое приложение для программного комплекса имитационного моделирования процесса наведения на неподвижную наземную цель».
Примечательно, что в своей работе «Технополис "ЭРА"» американские технологии совершенно точно использует. Иначе как бы он смог выполнить недавно поставленную перед ним задачу «Модуль формирования.docx файла дайджеста новостей системы поиска научно-технической информации "Сфера"». Этот самый модуль должен быть совместим с текстовым редактором из пакета Microsoft Office.
Есть совершенно явные признаки использования продукции потенциального врага и у другого участника нового санкционного списка - московского НПЦ «Дельта». На одном из снимков, где демонстрируется новейшая разработка в области поиска возможных каналов информационных утечек, явственно изображен компьютер, оснащенный Windows. Будут ли теперь военные технари отлучены от главной мировой операционной системы и других продуктов MIcrosoft, не очень понятно. Однако то, что крупнейшие американские разработчики ПО последовательно лишают компании из санкционных списков возможности пользоваться своими продуктами, - https://www.fontanka.ru/2021/04/12/69862853/ свершившийся факт .
https://www.fontanka.ru/2021/04/15/69868262/
теперь Алекс Брежнев лишённый кремлёвской зарплаты перестанет брехать по ютубу про америку...
Поетапно блокувати всі контакти Рашки в космічній галузі, постачання запчастин до авіатехніки (в Рашці літають здебільшого на Боїнгах), виробництва автомобілів, станків. Поетапно заблокувати постачання засобів хімічного захисту рослин,бо *********** перероблять їх у зброю.
Те саме стосується компонентів для виробництва парфумерії та косметики.
Нехай смердять і не маскуються.
Захід має тісні зв'язки з Пакистаном, який постачає в Росію значні об'єми тканин. Вони можуть бути використані для військових потреб, тому повинні бути заблоковані.
Припинити постачання фарб та пігментів, оптики. Повністю припинити постачання "антитерористичних" виробів, адже в Росію постачалися снайперські комплекси, спецзасоби радіотехнічного характеру. Потрібно все блокувати - рашисти давно самі стали терористами.
Наприклад, травневі путівки на південь раші зросли в ціні після закриття "турецького напряму" на 25 відсотків..
ну а зарплати там далі від москви та пітєра - ненабагато більші українських