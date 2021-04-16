"Укрзализныця" завершила расследование аварии поезда Интерсити "Киев - Запорожье": шестеро руководителей Приднепровской железной дороги будут уволены
"Укрзализныця" завершила служебное расследование схождения 6 вагонов поезда Интерсити "Киев - Запорожье". Предварительные причины аварии подтвердились - грубые нарушения в содержании верхнего строения пути. За служебную халатность будут уволены 6 работников руководящего состава Приднепровской железной дороги.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
Так, по итогам расследования было установлено, что причиной транспортного происшествия является несоблюдение ответственными руководителями действующих в путевом хозяйстве требований нормативных документов, инструкций в части безопасной организации и выполнения работ по обслуживанию, содержанию в исправном состоянии вверенных объектов инфраструктуры. А также непринятие запретительных мер в случае невозможности выполнения необходимого объема ремонтных работ.
"Укрзализныця не потерпит грубых нарушений и служебной халатности в своей работе. Все виновные в этом досадном случае понесут заслуженное наказание. Я уверяю, что "Укрзализныця" решительно будет бороться с любыми нарушениями и обеспечит высокий уровень безопасности железнодорожных перевозок", - отметил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.
В данное время уже принято решение об увольнении работников регионального филиала "Приднепровская железная дорога", которые допустили нарушения, а именно: первого заместителя начальника и главного инженера структурного подразделения "Служба пути", начальника и заместителя начальника структурного подразделения "Запорожская дистанция пути". Также принято решение об увольнении мастера, который исполнял обязанности главного инженера дистанции пути; старшего мастера и бригадира структурного подразделения "Запорожская дистанция пути".
Кроме того, за нарушение должностных обязанностей будет расторгнут трудовой договор с заместителем директора регионального филиала "Приднепровская железная дорога" по инфраструктуре.
Вместе с тем, уже завершается процесс расчетов убытков от этой транспортного происшествия для подготовки претензионного материала с целью дальнейшего возмещения виновными допущенных убытков. Также по факту схождения вагонов поезда Национальная полиция открыла уголовное производство.
Напомним, что Укрзализныця создала комиссию, которая расследовала причины схождения с рельсов нескольких вагонов поезда №732 Киев - Запорожье 29 марта 2021. В результате инцидента никто не пострадал.
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3 сцепщика
1 уборщица баба Нюся
- может её тряпка попала в ж.д. стрелку и заблокировала её перемещение в другое положение?