"Укрзалізниця" завершила розслідування аварії поїзда Інтерсіті "Київ - Запоріжжя": шістьох керівників Придніпровської залізниці буде звільнено

"Укрзалізниця" завершила службове розслідування сходження 6 вагонів поїзда Інтерсіті "Київ - Запоріжжя". Попередні причини аварії підтвердилися - грубі порушення в утриманні верхньої будови колії. За службове недбальство буде звільнено 6 працівників керівного складу Придніпровської залізниці.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці".

Так, за підсумками розслідування було встановлено, що передумовою транспортної події є недотримання відповідальними керівниками діючих в колійному господарстві вимог нормативних документів, інструкцій в частині безпечної організації та виконання робіт із обслуговування, утримання у справному стані ввірених об’єктів інфраструктури. А також неприйняття заборонних заходів у разі неможливості виконання необхідного обсягу ремонтних робіт.

"Укрзалізниця не терпітиме грубих порушень та службової недбалості у своїй роботі. Усі винні у цьому прикрому випадку понесуть заслужене покарання. Я запевняю, що Укрзалізниця рішуче боротиметься з будь-якими порушеннями й забезпечить найвищий рівень безпеки залізничних перевезень", — наголосив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик.

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Наразі вже ухвалено рішення про звільнення працівників регіональної філії "Придніпровська залізниця", які допустили порушення, а саме: першого заступника начальника та головного інженера структурного підрозділу "Служба колії", начальника та заступника начальника структурного підрозділу "Запорізька дистанція колії. Також прийнято рішення про звільнення майстра, який виконував обов’язки головного інженера дистанції колії; старшого майстра та бригадира структурного підрозділу "Запорізька дистанція колії".

Крім цього, за порушення посадових обов’язків буде розірвано трудовий договір із заступником директора регіональної філії "Придніпровська залізниця" з інфраструктури.

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Разом з тим, вже завершується процес підрахунків збитків від цієї транспортної події для підготовки претензійного матеріалу з метою подальшого відшкодування винними допущених збитків. Також за фактом сходження вагонів поїзда Національна поліція відкрила кримінальне провадження.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" створила комісію, яка розслідувала причини сходження з рейок декількох вагонів поїзда №732 Київ - Запоріжжя 29 березня 2021 року. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.