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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Китай запрещает своим чиновникам контактировать с оккупационными "властями" Крыма, - Енин

Китай запрещает своим чиновникам контактировать с оккупационными

Правительство КНР не признает попытку аннексии Крыма Россией, а также запретило органам центральной и региональной власти Китая контактировать с оккупационными "властями".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил замглавы МИД Украины Евгений Енин.

Енин отметил, что прошли политические консультации с первым заместителем министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэном.

МИДы двух государств договорились о механизме кризисных коммуникаций для обсуждения вопросов, представляющих ключевое значение для национальных интересов Украины и Китая.

"Правительство КНР подтверждает готовность содействовать Украине в преодолении COVID-19, в частности путем согласования експортной лицензии на несколько миллионов доз вакцины. Договорились о наработке пакета решений по либерализации торговли между Украиной и КНР. Активизация контактов между людьми - совместный приоритет - по поручению Президента Украины в ближайшее время начнем соответствующий переговорный процесс", - говорится в сообщении.

Кроме того, по словам Енина, правительство КНР не признает попытки аннексии АРК Россией и сообщил органам центральной и региональной власти Китая информацию о запрете контактов с оккупационными "властями".

Напомним в начале марта 2021 года оккупационная администрация РФ в Крыму сообщила о "делегации из Китая, которая оценила туристический потенциал" полуострова: это сообщение распространили пропагандистские СМИ. Однако выяснилось, что "делегаты" являются торговцами с рынков Москвы.

Читайте: Россия и Китай сближаются для противостояния Западу, - Боррель

Автор: 

Китай (3045) Крым (26425) оккупация (10199) Енин Евгений (328)


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Топ комментарии
+4
Ну китайцы такие, они могут в одну сторону одно говорить, в другую другое
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16.04.2021 12:50 Ответить
+2
Ну пока что Зеленский в поисках мира лижет Путину, ползая на коленях
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16.04.2021 12:45 Ответить
+2
Угу только с другой стороны чем нам, если речь о Тибете
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16.04.2021 12:52 Ответить
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Ну пока что Зеленский в поисках мира лижет Путину, ползая на коленях
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16.04.2021 12:45 Ответить
Лахта, ти в слові з шести букв зробила 7 помилок.
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16.04.2021 12:53 Ответить
Вобче без юмора в башке? Китай с США махается за экономику) а тут зелень под ногами... я пошутил неудачно...
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16.04.2021 13:14 Ответить
смешно в 45 было
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16.04.2021 14:21 Ответить
Тебе приснилось,где ?
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16.04.2021 15:30 Ответить
А як же. Вони в очікуванні відкриття ЗЕленого ринку землі.
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16.04.2021 12:46 Ответить
Для Народной Республики Китай эта проблема близка и болезнена.
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16.04.2021 12:46 Ответить
Угу только с другой стороны чем нам, если речь о Тибете
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16.04.2021 12:52 Ответить
А кроме Тибета есть еще Тайвань, а в ситуации с Тайванем уже немного ближе.
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16.04.2021 13:12 Ответить
Я щось не зрозумів... А хіба окупаційна адміністрація Криму - це не кацапрейх? Тобто Путін, уряд ерефії, держдупа... Їх Китай теж не визнає? Чи тільки Гобліна, якиє є хрєн на нуль помножений?
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16.04.2021 12:48 Ответить
Ну китайцы такие, они могут в одну сторону одно говорить, в другую другое
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16.04.2021 12:50 Ответить
Это все могут! не зависимо от стран и национальности!
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16.04.2021 13:15 Ответить
Китайцы сравнили экономическую выгоду от рынков Барабашова и 7 Километр, и однозначно приняли решение в пользу таковых в сравнении со всей Рашией. У Русських нет денег даже на Китайские трусы и носки. Империя всегда была и останется голожопой во всем.
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16.04.2021 12:57 Ответить
Скоро китайцы фабрики в россию перенесут
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16.04.2021 13:41 Ответить
зараз московія щось інфековане знайде в товарах з Китаю
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16.04.2021 13:03 Ответить
Жодного посилання на інфу з кетая. Ткніть, плз!
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16.04.2021 13:07 Ответить
Сибирь наш !Китай забороняє своїм чиновникам контактувати з окупаційною "владою" Криму, - Єнін - Цензор.НЕТ 7165
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16.04.2021 13:25 Ответить
мала-мала давай,иван !Китай забороняє своїм чиновникам контактувати з окупаційною "владою" Криму, - Єнін - Цензор.НЕТ 3497
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16.04.2021 13:27 Ответить
И снова японцам с курилами не повезёт
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16.04.2021 13:46 Ответить
https://censor.net/ru/photo_news/3096865/zamgenprokurora_enin_kotoryyi_vydal_tumgoeva_rossii_nesmotrya_na_obeschaniya_lutsenko_ne_otstranen_ot

https://biz.censor.net/video_news/3100484/zamestitel_genprokurora_zapisal_svoyu_nedvijimost_na_ottsa_video
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16.04.2021 13:29 Ответить
+1, тому думаю, що туфта.
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16.04.2021 14:10 Ответить
???? «Новые санкции США против России - однобокие меры гегемона, против которых выступает все мировое сообщество», - отметил 16 апреля официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. (коцапЗМІ)
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16.04.2021 15:41 Ответить
идиеты, бл... провокаторы собственной страны. Или нанятые суки...
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16.04.2021 14:43 Ответить
Неожиданно... Но приятно!
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16.04.2021 14:52 Ответить
 
 