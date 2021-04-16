Китай запрещает своим чиновникам контактировать с оккупационными "властями" Крыма, - Енин
Правительство КНР не признает попытку аннексии Крыма Россией, а также запретило органам центральной и региональной власти Китая контактировать с оккупационными "властями".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил замглавы МИД Украины Евгений Енин.
Енин отметил, что прошли политические консультации с первым заместителем министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэном.
МИДы двух государств договорились о механизме кризисных коммуникаций для обсуждения вопросов, представляющих ключевое значение для национальных интересов Украины и Китая.
"Правительство КНР подтверждает готовность содействовать Украине в преодолении COVID-19, в частности путем согласования експортной лицензии на несколько миллионов доз вакцины. Договорились о наработке пакета решений по либерализации торговли между Украиной и КНР. Активизация контактов между людьми - совместный приоритет - по поручению Президента Украины в ближайшее время начнем соответствующий переговорный процесс", - говорится в сообщении.
Кроме того, по словам Енина, правительство КНР не признает попытки аннексии АРК Россией и сообщил органам центральной и региональной власти Китая информацию о запрете контактов с оккупационными "властями".
Напомним в начале марта 2021 года оккупационная администрация РФ в Крыму сообщила о "делегации из Китая, которая оценила туристический потенциал" полуострова: это сообщение распространили пропагандистские СМИ. Однако выяснилось, что "делегаты" являются торговцами с рынков Москвы.
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