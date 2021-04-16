Китай забороняє своїм чиновникам контактувати з окупаційною "владою" Криму, - Єнін

Уряд КНР не визнає спробу анексії Криму Росією, а також заборонив органам центральної і регіональної влади Китаю контактувати з окупаційною "владою".

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

Єнін зазначив, що відбулися політичні консультації з першим заступником міністра закордонних справ КНР Ле Юйченом.

МЗС двох держав домовилися про механізм кризових комунікацій для обговорення питань, що становлять ключове значення для національних інтересів України та Китаю.

"Уряд КНР підтверджує готовність сприяти Україні в подоланні COVID-19, зокрема шляхом погодження експортноі ліцензіі на декілька мільйонів доз вакцини. Домовились про напрацювання пакету рішень з лібералізації торгівлі між Україною та КНР. Активізація міжлюдських контактів - спільний пріоритет - за дорученням Президента України ближчим часом розпочнемо відповідний переговорний процес", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за словами Єніна, уряд КНР не визнає спроби анексії АРК Росією і повідомив органам центральної і регіональної влади Китаю інформацію про заборону контактів з окупаційною "владою".

Нагадаємо на початку березня 2021 року окупаційна адміністрація РФ у Криму повідомила про "делегацію з Китаю, яка оцінила туристичний потенціал" півострова: це повідомлення поширили пропагандистські ЗМІ. Однак з'ясувалося, що "делегати" є торговцями з ринків Москви.

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