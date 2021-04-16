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Китай забороняє своїм чиновникам контактувати з окупаційною "владою" Криму, - Єнін

Китай забороняє своїм чиновникам контактувати з окупаційною

Уряд КНР не визнає спробу анексії Криму Росією, а також заборонив органам центральної і регіональної влади Китаю контактувати з окупаційною "владою".

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

Єнін зазначив, що відбулися політичні консультації з першим заступником міністра закордонних справ КНР Ле Юйченом.

МЗС двох держав домовилися про механізм кризових комунікацій для обговорення питань, що становлять ключове значення для національних інтересів України та Китаю.

"Уряд КНР підтверджує готовність сприяти Україні в подоланні COVID-19, зокрема шляхом погодження експортноі ліцензіі на декілька мільйонів доз вакцини. Домовились про напрацювання пакету рішень з лібералізації торгівлі між Україною та КНР. Активізація міжлюдських контактів - спільний пріоритет - за дорученням Президента України ближчим часом розпочнемо відповідний переговорний процес", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за словами Єніна, уряд КНР не визнає спроби анексії АРК Росією і повідомив органам центральної і регіональної влади Китаю інформацію про заборону контактів з окупаційною "владою".

Нагадаємо на початку березня 2021 року окупаційна адміністрація РФ у Криму повідомила про "делегацію з Китаю, яка оцінила туристичний потенціал" півострова: це повідомлення поширили пропагандистські ЗМІ. Однак з'ясувалося, що "делегати" є торговцями з ринків Москви.

Також читайте: Росія і Китай зближуються для протистояння Заходу, - Боррель

Автор: 

Китай (4703) Крим (14190) окупація (6751) Єнін Євген (348)


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Топ коментарі
+4
Ну китайцы такие, они могут в одну сторону одно говорить, в другую другое
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16.04.2021 12:50 Відповісти
+2
Ну пока что Зеленский в поисках мира лижет Путину, ползая на коленях
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16.04.2021 12:45 Відповісти
+2
Угу только с другой стороны чем нам, если речь о Тибете
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16.04.2021 12:52 Відповісти
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Ну пока что Зеленский в поисках мира лижет Путину, ползая на коленях
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16.04.2021 12:45 Відповісти
Лахта, ти в слові з шести букв зробила 7 помилок.
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16.04.2021 12:53 Відповісти
Вобче без юмора в башке? Китай с США махается за экономику) а тут зелень под ногами... я пошутил неудачно...
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16.04.2021 13:14 Відповісти
смешно в 45 было
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16.04.2021 14:21 Відповісти
Тебе приснилось,где ?
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16.04.2021 15:30 Відповісти
А як же. Вони в очікуванні відкриття ЗЕленого ринку землі.
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16.04.2021 12:46 Відповісти
Для Народной Республики Китай эта проблема близка и болезнена.
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16.04.2021 12:46 Відповісти
Угу только с другой стороны чем нам, если речь о Тибете
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16.04.2021 12:52 Відповісти
А кроме Тибета есть еще Тайвань, а в ситуации с Тайванем уже немного ближе.
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16.04.2021 13:12 Відповісти
Я щось не зрозумів... А хіба окупаційна адміністрація Криму - це не кацапрейх? Тобто Путін, уряд ерефії, держдупа... Їх Китай теж не визнає? Чи тільки Гобліна, якиє є хрєн на нуль помножений?
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16.04.2021 12:48 Відповісти
Ну китайцы такие, они могут в одну сторону одно говорить, в другую другое
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16.04.2021 12:50 Відповісти
Это все могут! не зависимо от стран и национальности!
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16.04.2021 13:15 Відповісти
Китайцы сравнили экономическую выгоду от рынков Барабашова и 7 Километр, и однозначно приняли решение в пользу таковых в сравнении со всей Рашией. У Русських нет денег даже на Китайские трусы и носки. Империя всегда была и останется голожопой во всем.
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16.04.2021 12:57 Відповісти
Скоро китайцы фабрики в россию перенесут
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16.04.2021 13:41 Відповісти
зараз московія щось інфековане знайде в товарах з Китаю
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16.04.2021 13:03 Відповісти
Жодного посилання на інфу з кетая. Ткніть, плз!
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16.04.2021 13:07 Відповісти
Сибирь наш !Китай забороняє своїм чиновникам контактувати з окупаційною "владою" Криму, - Єнін - Цензор.НЕТ 7165
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16.04.2021 13:25 Відповісти
мала-мала давай,иван !Китай забороняє своїм чиновникам контактувати з окупаційною "владою" Криму, - Єнін - Цензор.НЕТ 3497
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16.04.2021 13:27 Відповісти
И снова японцам с курилами не повезёт
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16.04.2021 13:46 Відповісти
https://censor.net/ru/photo_news/3096865/zamgenprokurora_enin_kotoryyi_vydal_tumgoeva_rossii_nesmotrya_na_obeschaniya_lutsenko_ne_otstranen_ot

https://biz.censor.net/video_news/3100484/zamestitel_genprokurora_zapisal_svoyu_nedvijimost_na_ottsa_video
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16.04.2021 13:29 Відповісти
+1, тому думаю, що туфта.
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16.04.2021 14:10 Відповісти
???? «Новые санкции США против России - однобокие меры гегемона, против которых выступает все мировое сообщество», - отметил 16 апреля официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. (коцапЗМІ)
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16.04.2021 15:41 Відповісти
идиеты, бл... провокаторы собственной страны. Или нанятые суки...
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16.04.2021 14:43 Відповісти
Неожиданно... Но приятно!
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16.04.2021 14:52 Відповісти
 
 