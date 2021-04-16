За неделю в Украине от COVID-19 умер 2 741 человек, - ЦОЗ

За неделю в Украине обнаружили 103 621 новых случаев COVID-19, 30 122 человек госпитализированы, к сожалению, 2 741 случаев заболевания стали летальными.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

Показатель госпитализаций больных с COVID-19 снижается, однако все еще превышен в 22 регионах. В частности, в Закарпатской области показатель снизился до 40,2, в Ивано-Франковской - до 49,4, в Кировоградской - 47,1. Самый высокий показатель в Хмельницкой области - 125,4 на 100 тыс. населения, в Черниговской - 97,7, в Сумской - 91,2, в Николаевской - 90,0.

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Самый высокий показатель загруженности коек с кислородом состоянию на 15 апреля в Киеве - 78,2%, в Одесской области - 73,2%, во Львовской - 72,9%, в Николаевской - 72,4%, Киевской - 71,5% (при определенном показателе 65%).

Как сообщалось, в Украине за сутки от COVID-19 умерли 438 человек, зафиксированы 17 479 новых случаев заражения, 12 054 человека - выздоровели.