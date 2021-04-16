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Новости Коронавирус и карантин
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За неделю в Украине от COVID-19 умер 2 741 человек, - ЦОЗ

За неделю в Украине от COVID-19 умер 2 741 человек, - ЦОЗ

За неделю в Украине обнаружили 103 621 новых случаев COVID-19, 30 122 человек госпитализированы, к сожалению, 2 741 случаев заболевания стали летальными.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

Показатель госпитализаций больных с COVID-19 снижается, однако все еще превышен в 22 регионах. В частности, в Закарпатской области показатель снизился до 40,2, в Ивано-Франковской - до 49,4, в Кировоградской - 47,1. Самый высокий показатель в Хмельницкой области - 125,4 на 100 тыс. населения, в Черниговской - 97,7, в Сумской - 91,2, в Николаевской - 90,0.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мир приближается к самому высокому уровню распространения COVID-19, - ВОЗ

Самый высокий показатель загруженности коек с кислородом состоянию на 15 апреля в Киеве - 78,2%, в Одесской области - 73,2%, во Львовской - 72,9%, в Николаевской - 72,4%, Киевской - 71,5% (при определенном показателе 65%).

Как сообщалось, в Украине за сутки от COVID-19 умерли 438 человек, зафиксированы 17 479 новых случаев заражения, 12 054 человека - выздоровели.

карантин (16729) ЦОЗ (269) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
які всі грамотні.. а ти прийди під вікна реанімації і послухай як кричать люди, яки задихаються вдихаючи повітря на повні груди, а потім розкажи про свої висновки родичам померлих..
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16.04.2021 17:08 Ответить
+4
Доктор смерть в пальтишко за 600 тыс чхать хотел на лохов, которые ходят на выборы по-приколу. Свою семейку он уже обеспечил деньгами на целую жизнь и вакцинировал пфайзером, а вы лошары и дальше рассказывайте как Супрун крала и как плохо при ней стало в медицине.
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16.04.2021 17:25 Ответить
+3
Было убито украинской властью. Так вернее.
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16.04.2021 16:52 Ответить
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Такими темпами за год небольшой облцентр уйдет на небеса.
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16.04.2021 16:52 Ответить
Было убито украинской властью. Так вернее.
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16.04.2021 16:52 Ответить
Украинская власть ходила без масок и заражала их?
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16.04.2021 16:56 Ответить
Українська влада будувала шляхи, які вже розсипаються, продавала маски, та запроваджувала бездумні локдауни, чим вбила довіру громадаян до серьозності ситуації.. і це замість, того щоб дійсно готуватися до пандемії і займатися закупівлями вакцин.. а тепер в своєму законопроекті, щоб знайти гроші на вакцини, лишають медичні заклади державних гарантій і перекладають цей тягар на місцеву владу..
а у всьому іншому влада не при чому..
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16.04.2021 17:05 Ответить
Кстати, да.
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17.04.2021 02:54 Ответить
які всі грамотні.. а ти прийди під вікна реанімації і послухай як кричать люди, яки задихаються вдихаючи повітря на повні груди, а потім розкажи про свої висновки родичам померлих..
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16.04.2021 17:08 Ответить
****. Как же ****** такие пиарасы, как ты. Люди сотнями в муках умирают в рассвете сил. А такие чмохи за деньги несут фуету про положительный тест в апельсинах.
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16.04.2021 19:03 Ответить
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16.04.2021 21:42 Ответить
Почему-то. когда власть трындит про борьбу с коррупцией и всепереможные реформы, граждане как-то понимают, что это пи...ж. А когда им Стёпа придуманную стистику лепит, все слушают. разинув рты.
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16.04.2021 17:02 Ответить
06.02.2020 15:50 "2019 року в Україні у ДТП загинуло 3 454 людини."
Доктор "жизнь" и "мастер спорта".
За неделю в Украине от COVID-19 умер 2 741 человек, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 4293
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16.04.2021 17:20 Ответить
Доктор смерть в пальтишко за 600 тыс чхать хотел на лохов, которые ходят на выборы по-приколу. Свою семейку он уже обеспечил деньгами на целую жизнь и вакцинировал пфайзером, а вы лошары и дальше рассказывайте как Супрун крала и как плохо при ней стало в медицине.
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16.04.2021 17:25 Ответить
Хто там каже що карантину не треба???? Вся освіта і дитячі садочки мають бути на карантині в 100 відсатках!
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16.04.2021 17:36 Ответить
Рік назад Зеленський обіцяв, що Україна отримає вакцини одна з найперших, саме вакцина могла би зберегти життя цим людям ...Тому ці смерті - це результат саме його бездіяльності...
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16.04.2021 18:18 Ответить
степашка энд компашка не может заботится о людях это протиоестествено.
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16.04.2021 18:59 Ответить
Посчитай сколько ошибок ты сделал в одном предложении.
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16.04.2021 21:44 Ответить
Шануймося українці!
В звязку з "Депопуляцією " населення України,треба негайно
вводити МАТРІАРХАТ.Гроші повинні ходити за дитиною,а відсоток
з того має йти мамі.Жінка,яка народила трьох-середній клас,4-х і більше
- богаті і дуже богаті.Народження і виховання українців-основне джерело доходів
української берегинні.Як перший крок-зняти/знизити податки з доходів жінок ..і тд.
Інакше-іслам,паранжа і гарем.Там жінку ніхто нічо не питає................
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17.04.2021 06:32 Ответить
 
 