За неделю в Украине от COVID-19 умер 2 741 человек, - ЦОЗ
За неделю в Украине обнаружили 103 621 новых случаев COVID-19, 30 122 человек госпитализированы, к сожалению, 2 741 случаев заболевания стали летальными.
Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
Показатель госпитализаций больных с COVID-19 снижается, однако все еще превышен в 22 регионах. В частности, в Закарпатской области показатель снизился до 40,2, в Ивано-Франковской - до 49,4, в Кировоградской - 47,1. Самый высокий показатель в Хмельницкой области - 125,4 на 100 тыс. населения, в Черниговской - 97,7, в Сумской - 91,2, в Николаевской - 90,0.
Самый высокий показатель загруженности коек с кислородом состоянию на 15 апреля в Киеве - 78,2%, в Одесской области - 73,2%, во Львовской - 72,9%, в Николаевской - 72,4%, Киевской - 71,5% (при определенном показателе 65%).
Как сообщалось, в Украине за сутки от COVID-19 умерли 438 человек, зафиксированы 17 479 новых случаев заражения, 12 054 человека - выздоровели.
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а у всьому іншому влада не при чому..
Доктор "жизнь" и "мастер спорта".
В звязку з "Депопуляцією " населення України,треба негайно
вводити МАТРІАРХАТ.Гроші повинні ходити за дитиною,а відсоток
з того має йти мамі.Жінка,яка народила трьох-середній клас,4-х і більше
- богаті і дуже богаті.Народження і виховання українців-основне джерело доходів
української берегинні.Як перший крок-зняти/знизити податки з доходів жінок ..і тд.
Інакше-іслам,паранжа і гарем.Там жінку ніхто нічо не питає................