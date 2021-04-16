За тиждень в Україні від COVID-19 померла 2 741 особа, - ЦОЗ

За тиждень в Україні виявили 103 621 новий випадок COVID-19, 30 122 особи госпіталізовано, на жаль, 2 741 випадок захворювання став летальним.

Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

Показник госпіталізацій хворих із COVID-19 знижується, однак все ще перевищено в 22 регіонах. Зокрема, в Закарпатській області показник знизився до 40,2, в Івано-Франківській - до 49,4, в Кіровоградській - 47,1. Найвищий показник у Хмельницькій області - 125,4 на 100 тис. населення, в Чернігівській - 97,7, в Сумській - 91,2, в Миколаївській - 90,0.

Найвищий показник завантаженості ліжок із киснем станом на 15 квітня в Києві - 78,2%, в Одеській області - 73,2%, у Львівській - 72,9%, у Миколаївській - 72,4%, Київській - 71,5% (при певному показнику 65%).

Як повідомлялося, в Україні за добу від COVID-19 померли 438 осіб, зафіксовано 17 479 нових випадків зараження, 12 054 людини - одужали.

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