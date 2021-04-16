За тиждень в Україні від COVID-19 померла 2 741 особа, - ЦОЗ
За тиждень в Україні виявили 103 621 новий випадок COVID-19, 30 122 особи госпіталізовано, на жаль, 2 741 випадок захворювання став летальним.
Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.
Показник госпіталізацій хворих із COVID-19 знижується, однак все ще перевищено в 22 регіонах. Зокрема, в Закарпатській області показник знизився до 40,2, в Івано-Франківській - до 49,4, в Кіровоградській - 47,1. Найвищий показник у Хмельницькій області - 125,4 на 100 тис. населення, в Чернігівській - 97,7, в Сумській - 91,2, в Миколаївській - 90,0.
Найвищий показник завантаженості ліжок із киснем станом на 15 квітня в Києві - 78,2%, в Одеській області - 73,2%, у Львівській - 72,9%, у Миколаївській - 72,4%, Київській - 71,5% (при певному показнику 65%).
Як повідомлялося, в Україні за добу від COVID-19 померли 438 осіб, зафіксовано 17 479 нових випадків зараження, 12 054 людини - одужали.
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а у всьому іншому влада не при чому..
Доктор "жизнь" и "мастер спорта".
В звязку з "Депопуляцією " населення України,треба негайно
вводити МАТРІАРХАТ.Гроші повинні ходити за дитиною,а відсоток
з того має йти мамі.Жінка,яка народила трьох-середній клас,4-х і більше
- богаті і дуже богаті.Народження і виховання українців-основне джерело доходів
української берегинні.Як перший крок-зняти/знизити податки з доходів жінок ..і тд.
Інакше-іслам,паранжа і гарем.Там жінку ніхто нічо не питає................