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Новини Коронавірус і карантин
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За тиждень в Україні від COVID-19 померла 2 741 особа, - ЦОЗ

За тиждень в Україні від COVID-19 померла 2 741 особа, - ЦОЗ

За тиждень в Україні виявили 103 621 новий випадок COVID-19, 30 122 особи госпіталізовано, на жаль, 2 741 випадок захворювання став летальним.

Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

Показник госпіталізацій хворих із COVID-19 знижується, однак все ще перевищено в 22 регіонах. Зокрема, в Закарпатській області показник знизився до 40,2, в Івано-Франківській - до 49,4, в Кіровоградській - 47,1. Найвищий показник у Хмельницькій області - 125,4 на 100 тис. населення, в Чернігівській - 97,7, в Сумській - 91,2, в Миколаївській - 90,0.

Найвищий показник завантаженості ліжок із киснем станом на 15 квітня в Києві - 78,2%, в Одеській області - 73,2%, у Львівській - 72,9%, у Миколаївській - 72,4%, Київській - 71,5% (при певному показнику 65%).

Як повідомлялося, в Україні за добу від COVID-19 померли 438 осіб, зафіксовано 17 479 нових випадків зараження, 12 054 людини - одужали.

Читайте також: У Києві, Харкові та Дніпрі - критична COVID-ситуація, - Ляшко

Автор: 

карантин (18172) ЦГЗ (264) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
які всі грамотні.. а ти прийди під вікна реанімації і послухай як кричать люди, яки задихаються вдихаючи повітря на повні груди, а потім розкажи про свої висновки родичам померлих..
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16.04.2021 17:08 Відповісти
+4
Доктор смерть в пальтишко за 600 тыс чхать хотел на лохов, которые ходят на выборы по-приколу. Свою семейку он уже обеспечил деньгами на целую жизнь и вакцинировал пфайзером, а вы лошары и дальше рассказывайте как Супрун крала и как плохо при ней стало в медицине.
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16.04.2021 17:25 Відповісти
+3
Было убито украинской властью. Так вернее.
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16.04.2021 16:52 Відповісти
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Такими темпами за год небольшой облцентр уйдет на небеса.
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16.04.2021 16:52 Відповісти
Было убито украинской властью. Так вернее.
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16.04.2021 16:52 Відповісти
Украинская власть ходила без масок и заражала их?
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16.04.2021 16:56 Відповісти
Українська влада будувала шляхи, які вже розсипаються, продавала маски, та запроваджувала бездумні локдауни, чим вбила довіру громадаян до серьозності ситуації.. і це замість, того щоб дійсно готуватися до пандемії і займатися закупівлями вакцин.. а тепер в своєму законопроекті, щоб знайти гроші на вакцини, лишають медичні заклади державних гарантій і перекладають цей тягар на місцеву владу..
а у всьому іншому влада не при чому..
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16.04.2021 17:05 Відповісти
Кстати, да.
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17.04.2021 02:54 Відповісти
які всі грамотні.. а ти прийди під вікна реанімації і послухай як кричать люди, яки задихаються вдихаючи повітря на повні груди, а потім розкажи про свої висновки родичам померлих..
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16.04.2021 17:08 Відповісти
****. Как же ****** такие пиарасы, как ты. Люди сотнями в муках умирают в рассвете сил. А такие чмохи за деньги несут фуету про положительный тест в апельсинах.
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16.04.2021 19:03 Відповісти
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16.04.2021 21:42 Відповісти
Почему-то. когда власть трындит про борьбу с коррупцией и всепереможные реформы, граждане как-то понимают, что это пи...ж. А когда им Стёпа придуманную стистику лепит, все слушают. разинув рты.
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16.04.2021 17:02 Відповісти
06.02.2020 15:50 "2019 року в Україні у ДТП загинуло 3 454 людини."
Доктор "жизнь" и "мастер спорта".
За неделю в Украине от COVID-19 умер 2 741 человек, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 4293
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16.04.2021 17:20 Відповісти
Доктор смерть в пальтишко за 600 тыс чхать хотел на лохов, которые ходят на выборы по-приколу. Свою семейку он уже обеспечил деньгами на целую жизнь и вакцинировал пфайзером, а вы лошары и дальше рассказывайте как Супрун крала и как плохо при ней стало в медицине.
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16.04.2021 17:25 Відповісти
Хто там каже що карантину не треба???? Вся освіта і дитячі садочки мають бути на карантині в 100 відсатках!
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16.04.2021 17:36 Відповісти
Рік назад Зеленський обіцяв, що Україна отримає вакцини одна з найперших, саме вакцина могла би зберегти життя цим людям ...Тому ці смерті - це результат саме його бездіяльності...
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16.04.2021 18:18 Відповісти
степашка энд компашка не может заботится о людях это протиоестествено.
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16.04.2021 18:59 Відповісти
Посчитай сколько ошибок ты сделал в одном предложении.
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16.04.2021 21:44 Відповісти
Шануймося українці!
В звязку з "Депопуляцією " населення України,треба негайно
вводити МАТРІАРХАТ.Гроші повинні ходити за дитиною,а відсоток
з того має йти мамі.Жінка,яка народила трьох-середній клас,4-х і більше
- богаті і дуже богаті.Народження і виховання українців-основне джерело доходів
української берегинні.Як перший крок-зняти/знизити податки з доходів жінок ..і тд.
Інакше-іслам,паранжа і гарем.Там жінку ніхто нічо не питає................
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17.04.2021 06:32 Відповісти
 
 