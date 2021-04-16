Усиленный карантин продлен во Львове до 4 мая, - Садовый

Львовская комиссия по чрезвычайным ситуациям продлила жесткий карантин, с небольшими послаблениями, на территории города до 4 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил львовский мэр Андрей Садовый в пятницу.

"Решение комиссии по чрезвычайным ситуациям: усиленный карантин во Львове продлен до 4 мая; с понедельника 19 апреля за парты возвращаются ученики 1-4 классов; с 19 апреля непродовольственные рынки могут возобновить свою работу по отдельным протоколом; также начинают работу летние площадки и террасы заведений общественного питания", - написал Садовой.

Он уточнил, что все послабления карантина должны сопровождаться строгим соблюдением всех карантинных требований, а "нарушителей закроют в тот же день".

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"Сегодня городские больницы загружены на 63%. Я прошу понять, что эти меры не являются зеленым светом и завершением карантина. Мне очень тревожно каждое утро открывать статистику госпитализаций, потому что она до сих пор остается неутешительной. Люди попадают в больницы в тяжелом состоянии. Не пренебрегайте карантинными правилами", - отметил мэр Львова.

Он подчеркнул, что карантинные ограничения это вынужденная мера, которая позволят каждый день спасать человеческие жизни.

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