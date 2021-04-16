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Новости Коронавирус и карантин
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Усиленный карантин продлен во Львове до 4 мая, - Садовый

Усиленный карантин продлен во Львове до 4 мая, - Садовый

Львовская комиссия по чрезвычайным ситуациям продлила жесткий карантин, с небольшими послаблениями, на территории города до 4 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил львовский мэр Андрей Садовый в пятницу.

"Решение комиссии по чрезвычайным ситуациям: усиленный карантин во Львове продлен до 4 мая; с понедельника 19 апреля за парты возвращаются ученики 1-4 классов; с 19 апреля непродовольственные рынки могут возобновить свою работу по отдельным протоколом; также начинают работу летние площадки и террасы заведений общественного питания", - написал Садовой.

Он уточнил, что все послабления карантина должны сопровождаться строгим соблюдением всех карантинных требований, а "нарушителей закроют в тот же день".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Львов продлевает усиленный карантин до 19 апреля, - Садовый

"Сегодня городские больницы загружены на 63%. Я прошу понять, что эти меры не являются зеленым светом и завершением карантина. Мне очень тревожно каждое утро открывать статистику госпитализаций, потому что она до сих пор остается неутешительной. Люди попадают в больницы в тяжелом состоянии. Не пренебрегайте карантинными правилами", - отметил мэр Львова.

Он подчеркнул, что карантинные ограничения это вынужденная мера, которая позволят каждый день спасать человеческие жизни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Львов хочет ослабить карантин: Открыть рынки и отправить учеников младших классов в школу

Автор: 

карантин (16729) Львов (4599) Садовый Андрей (651) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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человеку фридмана виднее...
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16.04.2021 19:48 Ответить
интересно чем етакурва бует кормить народ зимой....если летом у него карантин
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16.04.2021 19:51 Ответить
а давай вже після свят
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16.04.2021 19:54 Ответить
Різдвяних 2022 року?
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16.04.2021 20:10 Ответить
Мало этому ******** стерляли из ракетницы. Надо бы напомнить. Что то очкастый, засиделся на дотациях.
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16.04.2021 20:38 Ответить
почему страдающие онкологией, после инфарктов и инсультов, инвалиды и инсулинозависимые не пишут в сми про свои проблемы? Как вы думаете, почему "ковидники" в касте ?
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16.04.2021 20:38 Ответить
Потому что они не сгорают за неделю или две..у них есть время даже попрощаться с родственниками..а у ковидныз больных его нет...вам этого не понять...инвалиды живут ездят в санатории лечатся(я ухаживала за родственницей)и никто от них не шарахается..а здесь лотерея..повезет не повезет..и ещё после ковид будете бегать по узким специалистам..кардиолога..невропатологу..эндокринологу..ревматолога..это как вам повезет...
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16.04.2021 22:27 Ответить
их залечивают за неделю, а не они сгорают, вам этого не понять
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17.04.2021 08:39 Ответить
Садовий - під............................................ер !
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16.04.2021 21:12 Ответить
 
 