Посилений карантин продовжено у Львові до 4 травня, - Садовий

Львівська комісія з надзвичайних ситуацій продовжила жорсткий карантин, з невеликими послабленнями, на території міста до 4 травня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці повідомив львівський міський голова Андрій Садовий у п'ятницю.

"Рішення комісії з надзвичайних ситуацій: посилений карантин у Львові продовжено до 4 травня; з понеділка 19 квітня за парти повертаються учні 1-4 класів; з 19 квітня непродовольчі ринки можуть відновити свою роботу за окремим протоколом; також починають роботу літні майданчики і тераси закладів громадського харчування", - написав Садовий.

Він уточнив, що всі послаблення карантину мають супроводжуватися суворим дотриманням всіх карантинних вимог, а "порушників закриють у той же день".

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"Сьогодні міські лікарні завантажені на 63%. Я прошу зрозуміти, що ці заходи не є зеленим світлом і завершенням карантину. Мені дуже тривожно щоранку відкривати статистику госпіталізацій, тому що вона досі залишається невтішною. Люди потрапляють до лікарень у важкому стані. Не нехтуйте карантинними правилами", - зазначив мер Львова.

Він підкреслив, що карантинні обмеження - це вимушений захід, який дозволить щодня рятувати людські життя.

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