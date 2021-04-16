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Новини Коронавірус і карантин
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Посилений карантин продовжено у Львові до 4 травня, - Садовий

Посилений карантин продовжено у Львові до 4 травня, - Садовий

Львівська комісія з надзвичайних ситуацій продовжила жорсткий карантин, з невеликими послабленнями, на території міста до 4 травня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці повідомив львівський міський голова Андрій Садовий у п'ятницю.

"Рішення комісії з надзвичайних ситуацій: посилений карантин у Львові продовжено до 4 травня; з понеділка 19 квітня за парти повертаються учні 1-4 класів; з 19 квітня непродовольчі ринки можуть відновити свою роботу за окремим протоколом; також починають роботу літні майданчики і тераси закладів громадського харчування", - написав Садовий.

Він уточнив, що всі послаблення карантину мають супроводжуватися суворим дотриманням всіх карантинних вимог, а "порушників закриють у той же день".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні Львів може послабити карантин

"Сьогодні міські лікарні завантажені на 63%. Я прошу зрозуміти, що ці заходи не є зеленим світлом і завершенням карантину. Мені дуже тривожно щоранку відкривати статистику госпіталізацій, тому що вона досі залишається невтішною. Люди потрапляють до лікарень у важкому стані. Не нехтуйте карантинними правилами", - зазначив мер Львова.

Він підкреслив, що карантинні обмеження - це вимушений захід, який дозволить щодня рятувати людські життя.

Читайте також: У Львові підприємці вийшли на протест з вимогою послабити карантин, - патрульна поліція. ФОТО

Автор: 

карантин (18172) Львів (3091) Садовий Андрій (536) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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человеку фридмана виднее...
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16.04.2021 19:48 Відповісти
интересно чем етакурва бует кормить народ зимой....если летом у него карантин
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16.04.2021 19:51 Відповісти
а давай вже після свят
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16.04.2021 19:54 Відповісти
Різдвяних 2022 року?
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16.04.2021 20:10 Відповісти
Мало этому ******** стерляли из ракетницы. Надо бы напомнить. Что то очкастый, засиделся на дотациях.
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16.04.2021 20:38 Відповісти
почему страдающие онкологией, после инфарктов и инсультов, инвалиды и инсулинозависимые не пишут в сми про свои проблемы? Как вы думаете, почему "ковидники" в касте ?
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16.04.2021 20:38 Відповісти
Потому что они не сгорают за неделю или две..у них есть время даже попрощаться с родственниками..а у ковидныз больных его нет...вам этого не понять...инвалиды живут ездят в санатории лечатся(я ухаживала за родственницей)и никто от них не шарахается..а здесь лотерея..повезет не повезет..и ещё после ковид будете бегать по узким специалистам..кардиолога..невропатологу..эндокринологу..ревматолога..это как вам повезет...
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16.04.2021 22:27 Відповісти
их залечивают за неделю, а не они сгорают, вам этого не понять
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17.04.2021 08:39 Відповісти
Садовий - під............................................ер !
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16.04.2021 21:12 Відповісти
 
 