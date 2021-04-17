США не планировали присоединяться к переговорам в Париже, - Белый дом

Белый дом не рассматривал возможности присоединиться к встрече лидеров Франции, Германии и Украины по обсуждению ситуации вокруг российской агрессии.

Об этом сообщила в пятницу на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Я не слышала об этом от нашей команды, которая занимается вопросами национальной безопасности, имеем ли мы планы или решение об участии", - отметила представительница администрации.

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Таким образом она ответила на вопрос, рассматривал президент Байден идею, высказанную ранее президентом Зеленским о созыве саммита с участием лидеров Франции, Германии, США и Украины.

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