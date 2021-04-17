США не планировали присоединяться к переговорам в Париже, - Белый дом
Белый дом не рассматривал возможности присоединиться к встрече лидеров Франции, Германии и Украины по обсуждению ситуации вокруг российской агрессии.
Об этом сообщила в пятницу на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Я не слышала об этом от нашей команды, которая занимается вопросами национальной безопасности, имеем ли мы планы или решение об участии", - отметила представительница администрации.
Читайте также: Зеленский анонсировал встреча советников "нормандской четверки" 19 апреля.
Таким образом она ответила на вопрос, рассматривал президент Байден идею, высказанную ранее президентом Зеленским о созыве саммита с участием лидеров Франции, Германии, США и Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Как Запад должен относиться к неадекватному, самовлюбленному, наглому, необучаемому дурачку?
Байден что, тупых и самовлюбленных вороватых клоунов-наркоманов не видел?
А хрипатый что делает? Сегодня одну чушь несет, завтра другую, послезавтра третью. Окружил себя предателями и ворами---КТО с ним серьезно говорить будет?