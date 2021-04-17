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Новости Агрессия России против Украины
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США не планировали присоединяться к переговорам в Париже, - Белый дом

США не планировали присоединяться к переговорам в Париже, - Белый дом

Белый дом не рассматривал возможности присоединиться к встрече лидеров Франции, Германии и Украины по обсуждению ситуации вокруг российской агрессии.

Об этом сообщила в пятницу на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Я не слышала об этом от нашей команды, которая занимается вопросами национальной безопасности, имеем ли мы планы или решение об участии", - отметила представительница администрации.

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Таким образом она ответила на вопрос, рассматривал президент Байден идею, высказанную ранее президентом Зеленским о созыве саммита с участием лидеров Франции, Германии, США и Украины.

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Автор: 

переговоры (5073) США (27156) Псаки Джен (168)


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Топ комментарии
+11
Зачем? Сообщить как продвигается дело против Байдена? рассказать о результатах "экспертизы" голосов на дырках плевкача?
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17.04.2021 01:28 Ответить
+10
Чтобы что? Поразить Байдена своим умом? знаниями? опытом? патриотизмом? сыграть пипеткой на рояле?
Байден что, тупых и самовлюбленных вороватых клоунов-наркоманов не видел?
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17.04.2021 01:21 Ответить
+8
Саміт у Парижі - символічний підсумок 2-річної Зе-політики: без обіцяного миру, жодного метра землі не звільнено, безвихідь у перемовинах з тривожними перспективами, найвища з 2014 ескалація вздовж кордонів, жодних дієвих пропозицій для партнерів, та брак адекватних підходів... Це жах, але прогнозований жах, нажаль...(с)
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17.04.2021 00:56 Ответить
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Якщо США настільки демонстративно роблять з нас цапа-відбувайло, нехай вже щось вирішує з Европою, якщо та спроможна хоч на щось. Проте насправді мотивація незрозуміла, таке враження що ми тим Штатам борщ зіпсували, але ж це не так... Пані Джен, ви не могли б трохи внести ясності, що відбувається? Можна по будь-яким каналам, у кого є очи побачить.
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17.04.2021 00:54 Ответить
А не зіпсували? Это не из-за зебила у Трампа чуть импичмент не случился? не зебил против Байдена дела за коррупцию открывал? не? это ничего?
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17.04.2021 01:19 Ответить
Ну, навіть після того діалог був доволі звичайний без таких провалів. А тут все, за два три дні повне демонстративне згортання відносин. Незрозумілий Байден, якій від "вбивця" до "чего изволите". Абсолютно недружня реакція багатьох політиків у Франції та Німеччині, можна сказати ворожа реакція. З колоссального досвіду конфліктів з жінками, можу вас запевнити, що такі речи відбуваються коли вони на вас дуже образились) Але звісно ж не кажуть в чому причина. Питання за що? Дрібненькі дипл. проколи і негаразди не рахуються, в політиці такого безліч кожен день. Ні там щось значно більше, ми їм не просто свиню підсунули, а якусь велику, брудну, смердючу свиню, не менше.
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17.04.2021 01:50 Ответить
Так чмо же наобещало пуйлу всего в Нормандии в 19 году---вот кацапье и требует исполнения,самит НАТО чмо нагло проигнорировало в 19м, потом само договорняки с пуйлом устраивало через патрушева, дмитриева, ермака--самостоятельность и "гениальность" свою демонстрировало,сдало кремлю международную спецоперацию, потом 8 месяцев вещало, что у нас мир---а когда петух в попу ожидаемо для всех клюнул, начало орать на весь Запад : Вы нам должны, вы недорабатываете, почему мы не в НАТО, где Петриоты!
Как Запад должен относиться к неадекватному, самовлюбленному, наглому, необучаемому дурачку?
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17.04.2021 02:13 Ответить
Та мы им не нужны !вы что-то не понимаете ?
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17.04.2021 03:09 Ответить
Саміт у Парижі - символічний підсумок 2-річної Зе-політики: без обіцяного миру, жодного метра землі не звільнено, безвихідь у перемовинах з тривожними перспективами, найвища з 2014 ескалація вздовж кордонів, жодних дієвих пропозицій для партнерів, та брак адекватних підходів... Це жах, але прогнозований жах, нажаль...(с)
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17.04.2021 00:56 Ответить
Зеленскому нужно встретится лично с Байденом!
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17.04.2021 01:18 Ответить
Чтобы что? Поразить Байдена своим умом? знаниями? опытом? патриотизмом? сыграть пипеткой на рояле?
Байден что, тупых и самовлюбленных вороватых клоунов-наркоманов не видел?
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17.04.2021 01:21 Ответить
Украине нужен статус главного союзника США вне НАТО!
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17.04.2021 15:35 Ответить
Статус нужен, для этого и был нужен Порох, который систематически бил в эту точку!
А хрипатый что делает? Сегодня одну чушь несет, завтра другую, послезавтра третью. Окружил себя предателями и ворами---КТО с ним серьезно говорить будет?
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17.04.2021 18:52 Ответить
Зачем? Сообщить как продвигается дело против Байдена? рассказать о результатах "экспертизы" голосов на дырках плевкача?
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17.04.2021 01:28 Ответить
ШвондЫрь, байден, до речі, пишеться з маленької літери. Ти зуби зе заговорюй, відповідай, нікчемний та убогий телепню, ти гвинтівку хведералам здав? Мавзера з тужуркою отримав? Своє житло на гуртожиток для понаїхавших латиносів переобладнав?
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17.04.2021 14:15 Ответить
Ну ты и дебил....
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17.04.2021 15:40 Ответить
Та байдэн уже забил на этого наркомана.он с путиным встречаеться.зачем ему наркоман!
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17.04.2021 07:36 Ответить
Пуп ЗЕмли подумал, что если будет отводить СВОИ (ляха-муха) войска от линии фронта, то ему будут оказывать помощь? И после этого без приглашения переться в Париж со свитой (супругой и пресс-супругой) спросить "почему вы нас не защищаете". Как нормальные мировые лидеры на это посмотрят. И вообще-то интересно, как приЗЕдента на вакцинацию проверяли?
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17.04.2021 01:31 Ответить
Байден сообщил Миру что создает новое НАТО против Мавзолейного быдла,назвав Путлера убийцей...,многие восприняли санкции Байдена типа легкими и не совсем жесткими в связи с хакерскими атаками на правительственные учреждения США со стороны ГРУ РАБссии...,но это далеко не так... Байден старый и опытный Лис... РАБссии кирдык пришел...Сливайте воду мавзолейные...
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17.04.2021 07:50 Ответить
О, да, чжоу бай-ден - старий і опитний професійний корупціонер. Спитайте Сі Цзіньпіна.
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17.04.2021 14:17 Ответить
 
 