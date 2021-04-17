США не планували приєднуватися до переговорів у Парижі, - Білий дім

Білий дім не розглядав можливості приєднатися до зустрічі лідерів Франції, Німеччини та України щодо обговорення ситуації навколо російської агресії.

Про це повідомила в п'ятницю на брифінгу прессекретар Білого дому Джен Псакі, передає Цензор.НЕТ із посиланнямна Укрінформ.

"Я не чула про це від нашої команди, яка займається питаннями національної безпеки, чи маємо ми плани або рішення щодо участі", - зауважила представниця адміністрації.

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Таким чином вона відповіла на запитання, чи розглядав президент Байден ідею, висловлену раніше президентом Зеленським щодо скликання саміту за участю лідерів Франції, Німеччини, США й України.

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