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Новини Агресія Росії проти України
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США не планували приєднуватися до переговорів у Парижі, - Білий дім

США не планували приєднуватися до переговорів у Парижі, - Білий дім

Білий дім не розглядав можливості приєднатися до зустрічі лідерів Франції, Німеччини та України щодо обговорення ситуації навколо російської агресії.

Про це повідомила в п'ятницю на брифінгу прессекретар Білого дому Джен Псакі, передає Цензор.НЕТ із посиланнямна Укрінформ.

"Я не чула про це від нашої команди, яка займається питаннями національної безпеки, чи маємо ми плани або рішення щодо участі", - зауважила представниця адміністрації.

Також читайте: Зеленський: Ситуацію на Донбасі обговорили з Макроном і Меркель, Путін не підключився

Таким чином вона відповіла на запитання, чи розглядав президент Байден ідею, висловлену раніше президентом Зеленським щодо скликання саміту за участю лідерів Франції, Німеччини, США й України.

Також читайте: Жодних пропозицій, які виходили б за рамки інтересів України, навіть не звучало, - Єрмак про візит Зеленського до Парижу

перемовини (3010) США (23426) Псакі Джен (148)


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Топ коментарі
+11
Зачем? Сообщить как продвигается дело против Байдена? рассказать о результатах "экспертизы" голосов на дырках плевкача?
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17.04.2021 01:28 Відповісти
+10
Чтобы что? Поразить Байдена своим умом? знаниями? опытом? патриотизмом? сыграть пипеткой на рояле?
Байден что, тупых и самовлюбленных вороватых клоунов-наркоманов не видел?
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17.04.2021 01:21 Відповісти
+8
Саміт у Парижі - символічний підсумок 2-річної Зе-політики: без обіцяного миру, жодного метра землі не звільнено, безвихідь у перемовинах з тривожними перспективами, найвища з 2014 ескалація вздовж кордонів, жодних дієвих пропозицій для партнерів, та брак адекватних підходів... Це жах, але прогнозований жах, нажаль...(с)
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17.04.2021 00:56 Відповісти
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Якщо США настільки демонстративно роблять з нас цапа-відбувайло, нехай вже щось вирішує з Европою, якщо та спроможна хоч на щось. Проте насправді мотивація незрозуміла, таке враження що ми тим Штатам борщ зіпсували, але ж це не так... Пані Джен, ви не могли б трохи внести ясності, що відбувається? Можна по будь-яким каналам, у кого є очи побачить.
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17.04.2021 00:54 Відповісти
А не зіпсували? Это не из-за зебила у Трампа чуть импичмент не случился? не зебил против Байдена дела за коррупцию открывал? не? это ничего?
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17.04.2021 01:19 Відповісти
Ну, навіть після того діалог був доволі звичайний без таких провалів. А тут все, за два три дні повне демонстративне згортання відносин. Незрозумілий Байден, якій від "вбивця" до "чего изволите". Абсолютно недружня реакція багатьох політиків у Франції та Німеччині, можна сказати ворожа реакція. З колоссального досвіду конфліктів з жінками, можу вас запевнити, що такі речи відбуваються коли вони на вас дуже образились) Але звісно ж не кажуть в чому причина. Питання за що? Дрібненькі дипл. проколи і негаразди не рахуються, в політиці такого безліч кожен день. Ні там щось значно більше, ми їм не просто свиню підсунули, а якусь велику, брудну, смердючу свиню, не менше.
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17.04.2021 01:50 Відповісти
Так чмо же наобещало пуйлу всего в Нормандии в 19 году---вот кацапье и требует исполнения,самит НАТО чмо нагло проигнорировало в 19м, потом само договорняки с пуйлом устраивало через патрушева, дмитриева, ермака--самостоятельность и "гениальность" свою демонстрировало,сдало кремлю международную спецоперацию, потом 8 месяцев вещало, что у нас мир---а когда петух в попу ожидаемо для всех клюнул, начало орать на весь Запад : Вы нам должны, вы недорабатываете, почему мы не в НАТО, где Петриоты!
Как Запад должен относиться к неадекватному, самовлюбленному, наглому, необучаемому дурачку?
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17.04.2021 02:13 Відповісти
Та мы им не нужны !вы что-то не понимаете ?
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17.04.2021 03:09 Відповісти
Саміт у Парижі - символічний підсумок 2-річної Зе-політики: без обіцяного миру, жодного метра землі не звільнено, безвихідь у перемовинах з тривожними перспективами, найвища з 2014 ескалація вздовж кордонів, жодних дієвих пропозицій для партнерів, та брак адекватних підходів... Це жах, але прогнозований жах, нажаль...(с)
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17.04.2021 00:56 Відповісти
Зеленскому нужно встретится лично с Байденом!
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17.04.2021 01:18 Відповісти
Чтобы что? Поразить Байдена своим умом? знаниями? опытом? патриотизмом? сыграть пипеткой на рояле?
Байден что, тупых и самовлюбленных вороватых клоунов-наркоманов не видел?
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17.04.2021 01:21 Відповісти
Украине нужен статус главного союзника США вне НАТО!
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17.04.2021 15:35 Відповісти
Статус нужен, для этого и был нужен Порох, который систематически бил в эту точку!
А хрипатый что делает? Сегодня одну чушь несет, завтра другую, послезавтра третью. Окружил себя предателями и ворами---КТО с ним серьезно говорить будет?
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17.04.2021 18:52 Відповісти
Зачем? Сообщить как продвигается дело против Байдена? рассказать о результатах "экспертизы" голосов на дырках плевкача?
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17.04.2021 01:28 Відповісти
ШвондЫрь, байден, до речі, пишеться з маленької літери. Ти зуби зе заговорюй, відповідай, нікчемний та убогий телепню, ти гвинтівку хведералам здав? Мавзера з тужуркою отримав? Своє житло на гуртожиток для понаїхавших латиносів переобладнав?
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17.04.2021 14:15 Відповісти
Ну ты и дебил....
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17.04.2021 15:40 Відповісти
Та байдэн уже забил на этого наркомана.он с путиным встречаеться.зачем ему наркоман!
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17.04.2021 07:36 Відповісти
Пуп ЗЕмли подумал, что если будет отводить СВОИ (ляха-муха) войска от линии фронта, то ему будут оказывать помощь? И после этого без приглашения переться в Париж со свитой (супругой и пресс-супругой) спросить "почему вы нас не защищаете". Как нормальные мировые лидеры на это посмотрят. И вообще-то интересно, как приЗЕдента на вакцинацию проверяли?
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17.04.2021 01:31 Відповісти
Байден сообщил Миру что создает новое НАТО против Мавзолейного быдла,назвав Путлера убийцей...,многие восприняли санкции Байдена типа легкими и не совсем жесткими в связи с хакерскими атаками на правительственные учреждения США со стороны ГРУ РАБссии...,но это далеко не так... Байден старый и опытный Лис... РАБссии кирдык пришел...Сливайте воду мавзолейные...
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17.04.2021 07:50 Відповісти
О, да, чжоу бай-ден - старий і опитний професійний корупціонер. Спитайте Сі Цзіньпіна.
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17.04.2021 14:17 Відповісти
 
 