США не планували приєднуватися до переговорів у Парижі, - Білий дім
Білий дім не розглядав можливості приєднатися до зустрічі лідерів Франції, Німеччини та України щодо обговорення ситуації навколо російської агресії.
Про це повідомила в п'ятницю на брифінгу прессекретар Білого дому Джен Псакі, передає Цензор.НЕТ із посиланнямна Укрінформ.
"Я не чула про це від нашої команди, яка займається питаннями національної безпеки, чи маємо ми плани або рішення щодо участі", - зауважила представниця адміністрації.
Таким чином вона відповіла на запитання, чи розглядав президент Байден ідею, висловлену раніше президентом Зеленським щодо скликання саміту за участю лідерів Франції, Німеччини, США й України.
Топ коментарі
+11 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар17.04.2021 01:28 Відповісти Посилання
+10 esperansa002014
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+8 Игорь Монахов
показати весь коментар17.04.2021 00:56 Відповісти Посилання
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Как Запад должен относиться к неадекватному, самовлюбленному, наглому, необучаемому дурачку?
Байден что, тупых и самовлюбленных вороватых клоунов-наркоманов не видел?
А хрипатый что делает? Сегодня одну чушь несет, завтра другую, послезавтра третью. Окружил себя предателями и ворами---КТО с ним серьезно говорить будет?