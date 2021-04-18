Три страны уже заявили о готовности принять саммит Байдена и Путина

Финляндия, Австрия и Швейцария сигнализировали о готовности принять возможный саммит президентов США и России.

Об этом заявилкКанцлер Австрии Себастьян Курц, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По его словам, уже есть соответствующие обсуждения с российской и американской сторонами, если такая встреча действительно будет иметь место.

При этом он отметил, что не нужно преувеличивать значение места проведения саммита, так как Вена не будет играть роль посредника: "Мы - нейтральное государство".

Президент Финляндии Саули Ниинисте также заявил о готовности страны организовать возможную встречу президентов США и России. Именно в Хельсинки в 2018 году состоялась встреча экс-президента США Дональда Трампа и Владимира Путина.

Кроме того, не против принять саммит и Швейцария. Посольства страны в Вашингтоне и Москве уже сделали первые шаги в этом направлении, сообщили местные СМИ. МИД Швейцарии пока не комментирует эту информацию "из соображений конфиденциальности" и ограничилось лишь словами о том, что страна всегда рада предложить свои услуги, когда это полезно.

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