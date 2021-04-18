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Три страны уже заявили о готовности принять саммит Байдена и Путина

Три страны уже заявили о готовности принять саммит Байдена и Путина

Финляндия, Австрия и Швейцария сигнализировали о готовности принять возможный саммит президентов США и России.

Об этом заявилкКанцлер Австрии Себастьян Курц, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По его словам, уже есть соответствующие обсуждения с российской и американской сторонами, если такая встреча действительно будет иметь место.

При этом он отметил, что не нужно преувеличивать значение места проведения саммита, так как Вена не будет играть роль посредника: "Мы - нейтральное государство".

Президент Финляндии Саули Ниинисте также заявил о готовности страны организовать возможную встречу президентов США и России. Именно в Хельсинки в 2018 году состоялась встреча экс-президента США Дональда Трампа и Владимира Путина.

Кроме того, не против принять саммит и Швейцария. Посольства страны в Вашингтоне и Москве уже сделали первые шаги в этом направлении, сообщили местные СМИ. МИД Швейцарии пока не комментирует эту информацию "из соображений конфиденциальности" и ограничилось лишь словами о том, что страна всегда рада предложить свои услуги, когда это полезно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден считает, что Путину было бы выгодно провести с ним саммит, - Белый дом

Автор: 

Австрия (821) Байден Джо (2795) переговоры (5077) путин владимир (31569) Финляндия (985) Швейцария (619) Курц Себастиан (89)


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Топ комментарии
+10
Три страны уже заявили о готовности принять саммит Байдена и Путина - Цензор.НЕТ 2911Три страны уже заявили о готовности принять саммит Байдена и Путина - Цензор.НЕТ 6026
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18.04.2021 10:08 Ответить
+9
Путин сразу предупредил " Гаагу не предлагать". На что получил ответ, ну и вы не Беларусь, Сербию, ....
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18.04.2021 10:09 Ответить
+6
Рейкьявик не рассматривается, его захватил Захерченко чтобы освободить из концлагеря свою бабушку.
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18.04.2021 10:10 Ответить
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Щось у мене сумніви. Мабуть ми на передодні великого шухера, як казав Попандопуло
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18.04.2021 12:12 Ответить
У Черчилля руль справа. Хватит.
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18.04.2021 12:41 Ответить
Це позавчорашня новина, про Черчилля себто.
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18.04.2021 14:29 Ответить
Важливо!
Два удари по путинській Росії: https://www.youtube.com/watch?v=i0bqnsgKX-8 американський кіберспеціаліст Майкл Телен про "гарні" перспективи країни Кацапії.
Канал Newsader, Олександр Кушнарь.
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18.04.2021 13:22 Ответить
ця зустріч не могила ***** не виправе...
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18.04.2021 13:32 Ответить
А Білорусія чому мовчить?
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18.04.2021 13:54 Ответить
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