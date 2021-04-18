Три країни вже заявили про готовність прийняти саміт Байдена та Путіна
Фінляндія, Австрія і Швейцарія сигналізували про готовність прийняти можливий саміт президентів США і Росії.
Про це заявив Канцлер Австрії Себастьян Курц, інформує Цензор.НЕТ і посиланням на DW.
"Ми вже контактуємо з російською та американською сторонами, якщо така зустріч дійсно матиме місце", - заявив канцлер.
При цьому він зазначив, що не потрібно перебільшувати значення місця проведення саміту, мовляв, Відень не відіграватиме роль посередника. "Традиційно ми завжди мали добрі контакти на сході. Ми - нейтральна держава, а тому, можливо, також бажаний співрозмовник і для Росії", - додав Курц, цитує інформагенція dpa.
Раніше президент Фінляндії Саулі Нііністе заявив про готовність країни організувати можливу зустріч президентів США і РФ. У 2018 році у Гельсінкі відбулася зустріч експрезидента США Дональда Трампа і Володимира Путіна.
Крім того, не проти прийняти можливий саміт і Швейцарія. Посольства країни у Вашингтоні і Москві вже зробили перші кроки у цьому напрямку, повідомили місцеві ЗМІ. МЗС Швейцарії поки не коментує цю інформацію "з міркувань конфіденційності" і обмежилося лише словами про те, що країна завжди рада запропонувати свої послуги, коли це корисно.
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