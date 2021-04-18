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Три країни вже заявили про готовність прийняти саміт Байдена та Путіна

Три країни вже заявили про готовність прийняти саміт Байдена та Путіна

Фінляндія, Австрія і Швейцарія сигналізували про готовність прийняти можливий саміт президентів США і Росії.

Про це заявив Канцлер Австрії Себастьян Курц, інформує Цензор.НЕТ і посиланням на DW.

 "Ми вже контактуємо з російською та американською сторонами, якщо така зустріч дійсно матиме місце", - заявив канцлер.

При цьому він зазначив, що не потрібно перебільшувати значення місця проведення саміту, мовляв, Відень не відіграватиме роль посередника. "Традиційно ми завжди мали добрі контакти на сході. Ми - нейтральна держава, а тому, можливо, також бажаний співрозмовник і для Росії", - додав Курц, цитує інформагенція dpa.

Раніше президент Фінляндії Саулі Нііністе заявив про готовність країни організувати можливу зустріч президентів США і РФ. У 2018 році у Гельсінкі відбулася зустріч експрезидента США Дональда Трампа і Володимира Путіна.

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Крім того, не проти прийняти можливий саміт і Швейцарія. Посольства країни у Вашингтоні і Москві вже зробили перші кроки у цьому напрямку, повідомили місцеві ЗМІ. МЗС Швейцарії поки не коментує цю інформацію "з міркувань конфіденційності" і обмежилося лише словами про те, що країна завжди рада запропонувати свої послуги, коли це корисно.

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Австрія (975) Байден Джо (2893) перемовини (3014) путін володимир (24130) Фінляндія (1331) Швейцарія (872) Курц Себастьян (86)


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Топ коментарі
+10
Три страны уже заявили о готовности принять саммит Байдена и Путина - Цензор.НЕТ 2911Три страны уже заявили о готовности принять саммит Байдена и Путина - Цензор.НЕТ 6026
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18.04.2021 10:08 Відповісти
+9
Путин сразу предупредил " Гаагу не предлагать". На что получил ответ, ну и вы не Беларусь, Сербию, ....
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18.04.2021 10:09 Відповісти
+6
Рейкьявик не рассматривается, его захватил Захерченко чтобы освободить из концлагеря свою бабушку.
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18.04.2021 10:10 Відповісти
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Щось у мене сумніви. Мабуть ми на передодні великого шухера, як казав Попандопуло
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18.04.2021 12:12 Відповісти
У Черчилля руль справа. Хватит.
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18.04.2021 12:41 Відповісти
Це позавчорашня новина, про Черчилля себто.
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18.04.2021 14:29 Відповісти
Важливо!
Два удари по путинській Росії: https://www.youtube.com/watch?v=i0bqnsgKX-8 американський кіберспеціаліст Майкл Телен про "гарні" перспективи країни Кацапії.
Канал Newsader, Олександр Кушнарь.
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18.04.2021 13:22 Відповісти
ця зустріч не могила ***** не виправе...
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18.04.2021 13:32 Відповісти
А Білорусія чому мовчить?
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18.04.2021 13:54 Відповісти
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