Второй случай тромбоза после вакцинации препаратом AstraZeneca зафиксирован в Канаде

В Канаде зафиксировали второй случай образование тромбов через неделю после иммунизации вакциной против коронавируса Vaxzevria, разработки шведско-британской фармацевтической компании AstraZeneca.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters 18 апреля.

В Минздраве Канады отметили, что пациент из провинции Альберта, который пережил редкий случай тромбоза, вылечен и выздоравливает.



В то же время, в Канаде по-прежнему считают, что преимущества вакцины Vaxzevria превышают потенциальные риски, отменять иммунизацию препаратом в стране не намеренны.

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Департамент здравоохранения Канады подтвердил связь между вакцинацией препаратом от COVID-19 от компании AstraZeneca (в том числе и Covishield, который производят в Индии и применяют в Украине) и образованием тромбов. В заявлении ведомства от 14 апреля сообщалось, что очень редкие случаи тромбоза могут быть связаны с введением вакцины.

В марте более 10 стран заявляли о приостановке применения вакцины от коронавируса AstraZeneca или отдельных ее партий. В некоторых странах появились сообщения о случаях тромбоза у пациентов, которые получили вакцину. Другие государства заявляли, что таких случаев не фиксировали, однако приостанавливают вакцинацию этим препаратом в качестве меры предосторожности.

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