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Новости Коронавирус и карантин
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Второй случай тромбоза после вакцинации препаратом AstraZeneca зафиксирован в Канаде

Второй случай тромбоза после вакцинации препаратом AstraZeneca зафиксирован в Канаде

В Канаде зафиксировали второй случай образование тромбов через неделю после иммунизации вакциной против коронавируса Vaxzevria, разработки шведско-британской фармацевтической компании AstraZeneca.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters 18 апреля.

В Минздраве Канады отметили, что пациент из провинции Альберта, который пережил редкий случай тромбоза, вылечен и выздоравливает.

В то же время, в Канаде по-прежнему считают, что преимущества вакцины Vaxzevria превышают потенциальные риски, отменять иммунизацию препаратом в стране не намеренны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подтверждается связь между редкими случаями образования тромбов и использованием AstraZeneca и Covishield, - департамент здравоохранения Канады

Департамент здравоохранения Канады подтвердил связь между вакцинацией препаратом от COVID-19 от компании AstraZeneca (в том числе и Covishield, который производят в Индии и применяют в Украине) и образованием тромбов. В заявлении ведомства от 14 апреля сообщалось, что очень редкие случаи тромбоза могут быть связаны с введением вакцины.

В марте более 10 стран заявляли о приостановке применения вакцины от коронавируса AstraZeneca или отдельных ее партий. В некоторых странах появились сообщения о случаях тромбоза у пациентов, которые получили вакцину. Другие государства заявляли, что таких случаев не фиксировали, однако приостанавливают вакцинацию этим препаратом в качестве меры предосторожности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грузия и Португалия ввели ограничения на использование вакцины AstraZeneca

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) AstraZeneca (141)


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Топ комментарии
+3
Вот Спутник прекрасная вакцина никто на неё не жалюеться. Тихо лежат лежат на кладбище и не жалууються!
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18.04.2021 17:45 Ответить
+3
Чоловік моєї дочки штрикнувся Файзером в США. Після процедури вони ще сидять десь до пів години у лікарні. Після нього штрикнулась ще якась жінка. Хвилин через 10 їй стало погано, вона впала, її почало трясти - було щось схоже на єпілиптичний припадок. Лікарі відпрацювали з нею спокійно і кажуть що таке трапляється кожний тиждень. Чоловік каже, що якби він це знав, то ніколи б не штрикався. Каже, що це останнє його штрикання.
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18.04.2021 20:03 Ответить
+2
Слава богу, что мы не в Канаде.
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18.04.2021 17:01 Ответить
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Слава богу, что мы не в Канаде.
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18.04.2021 17:01 Ответить
Бідні канадійці. Нехай просять Трюдо НЕГАЙНО!!! ПЕРЕДАТИ ВСІ ДЕСЯТКИ МІЛЬЙОНІВ ДОЗ УКРАЇНІ...
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18.04.2021 17:05 Ответить
Чоловік моєї дочки штрикнувся Файзером в США. Після процедури вони ще сидять десь до пів години у лікарні. Після нього штрикнулась ще якась жінка. Хвилин через 10 їй стало погано, вона впала, її почало трясти - було щось схоже на єпілиптичний припадок. Лікарі відпрацювали з нею спокійно і кажуть що таке трапляється кожний тиждень. Чоловік каже, що якби він це знав, то ніколи б не штрикався. Каже, що це останнє його штрикання.
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18.04.2021 20:03 Ответить
Я вже писала: тут таку одну (32 роки) ледве відволодали.
Цікаво, чи попреться за другою дозою.
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18.04.2021 22:32 Ответить
А велика кількість німців подивилися, як трясе Меркель, коли вона стала канцлером, і вирішили назавжди піти з політики.
Але при всьому тому, Меркель не злякалася вакцинуватися Астразенекою...
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19.04.2021 08:05 Ответить
Сколько всего случаев тромбоза было зафиксировано в Канаде, за время от начала вакцинации астрозенекой?
Многие тысячи! Но это не важно.
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18.04.2021 17:01 Ответить
А сколько случаев тромбоза фиксировалось в Канаде до вакцинации?
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18.04.2021 17:06 Ответить
Столько же, что и после.
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18.04.2021 17:08 Ответить
У мужика будет еще шанс откинуть копыта.... теперь вторая доза на очереди...а потом через полгода еще парочка.... ну так далее...
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18.04.2021 17:08 Ответить
Уколись пфайзером и узбагойся.
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18.04.2021 17:09 Ответить
Уколись дурашка мочой зеленгскаГа....тебе поможет....
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18.04.2021 17:10 Ответить
а вообще то весьма прикольно:-
радостно вакцинироваться от КОВИДа и потом грустно дохнуть от тромбоза. Минут пять в сознании резать дуба от нехватки кислорода...
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18.04.2021 17:10 Ответить
Радісно мабуть таке писати. А ще більше радості у бовдурів які за життя рахувати не навчилися. У Канаді на початок квітня мало бути 500тис ковішилда, тобто вже 200 тис по найгіршим показникам ввели. Із 200тис лише дві людини мали побічну реакцію тромбоз, смертність від цієї реакції 40%, тобто шанс померти від тромбозу через вакцину 0.0004%. в Україні майже 2млн перехворіли з них 41тис померлих це 2.05%. То що потрібно вибрати?!
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18.04.2021 20:48 Ответить
Все люди которые лежат на кладбище, не зависимо от того сколько им было лет на момент смерти, дышали воздухом, ели хлеб смотрели телевизор
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18.04.2021 17:40 Ответить
Но большинство из них верили пригожинским троллям.
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18.04.2021 17:45 Ответить
Не все. Есь много тех, кто умер до выпуска телевизоров.
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18.04.2021 18:53 Ответить
Урсула Фон дер Ляйен сказала: -"Тромбоз после вакцины АстраЗенека бывает. Но тромбоз может наблюдаться после применения ВСЕХ вакцин! " А ватные пропагандоны с Евроньюса передают:-"Тромбоз после вакцины АстраЗенека бывает." И все! Как будто второго предложения не было! Вот так с.ут в мозг ватникам на просторах всей планеты!
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18.04.2021 17:44 Ответить
Вот Спутник прекрасная вакцина никто на неё не жалюеться. Тихо лежат лежат на кладбище и не жалууються!
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18.04.2021 17:45 Ответить
На Pfizer тоже. Хотя от нее умерло уже достаточно людей. Это заказуха.
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18.04.2021 19:23 Ответить
 
 