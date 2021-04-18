Другий випадок тромбозу після вакцинації препаратом AstraZeneca зафіксовано в Канаді
У Канаді зафіксували другий випадок утворення тромбів через тиждень після імунізації вакциною проти коронавірусу Vaxzevria, розробки шведсько-британської фармацевтичної компанії AstraZeneca.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters 18 квітня.
У МОЗ Канади зазначили, що пацієнт із провінції Альберта, який пережив рідкісний випадок тромбозу, вилікуваний і одужує.
Водночас у Канаді вважають, що переваги вакцини Vaxzevria перевищують потенційні ризики, скасовувати імунізацію препаратом у країні не планують.
Департамент охорони здоров'я Канади підтвердив зв'язок між вакцинацією препаратом проти COVID-19 від компанії AstraZeneca (зокрема і Covishield, який виробляють в Індії і застосовують в Україні) і утворенням тромбів. У заяві відомства від 14 квітня повідомлялося, що дуже рідкісні випадки тромбозу можуть бути пов'язані з введенням вакцини.
У березні понад 10 країн заявляли про припинення застосування вакцини проти коронавірусу AstraZeneca або окремих її партій. У деяких країнах з'явилися повідомлення про випадки тромбозу у пацієнтів, які отримали вакцину. Інші держави заявляли, що таких випадків не фіксували, проте припиняють вакцинацію цим препаратом.
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Цікаво, чи попреться за другою дозою.
Але при всьому тому, Меркель не злякалася вакцинуватися Астразенекою...
Многие тысячи! Но это не важно.
радостно вакцинироваться от КОВИДа и потом грустно дохнуть от тромбоза. Минут пять в сознании резать дуба от нехватки кислорода...