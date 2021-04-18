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Новини Коронавірус і карантин
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Другий випадок тромбозу після вакцинації препаратом AstraZeneca зафіксовано в Канаді

Другий випадок тромбозу після вакцинації препаратом AstraZeneca зафіксовано в Канаді

У Канаді зафіксували другий випадок утворення тромбів через тиждень після імунізації вакциною проти коронавірусу Vaxzevria, розробки шведсько-британської фармацевтичної компанії AstraZeneca.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters 18 квітня.

У МОЗ Канади зазначили, що пацієнт із провінції Альберта, який пережив рідкісний випадок тромбозу, вилікуваний і одужує.

Водночас у Канаді вважають, що переваги вакцини Vaxzevria перевищують потенційні ризики, скасовувати імунізацію препаратом у країні не планують.

Читайте також: Підтверджується зв'язок між окремими випадками утворення тромбів і використанням AstraZeneca та Covishield, - департамент охорони здоров'я Канади

Департамент охорони здоров'я Канади підтвердив зв'язок між вакцинацією препаратом проти COVID-19 від компанії AstraZeneca (зокрема і Covishield, який виробляють в Індії і застосовують в Україні) і утворенням тромбів. У заяві відомства від 14 квітня повідомлялося, що дуже рідкісні випадки тромбозу можуть бути пов'язані з введенням вакцини.

У березні понад 10 країн заявляли про припинення застосування вакцини проти коронавірусу AstraZeneca або окремих її партій. У деяких країнах з'явилися повідомлення про випадки тромбозу у пацієнтів, які отримали вакцину. Інші держави заявляли, що таких випадків не фіксували, проте припиняють вакцинацію цим препаратом.

Читайте також: Грузія і Португалія ввели обмеження на використання вакцини AstraZeneca

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) AstraZeneca (140)


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Топ коментарі
+3
Вот Спутник прекрасная вакцина никто на неё не жалюеться. Тихо лежат лежат на кладбище и не жалууються!
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18.04.2021 17:45 Відповісти
+3
Чоловік моєї дочки штрикнувся Файзером в США. Після процедури вони ще сидять десь до пів години у лікарні. Після нього штрикнулась ще якась жінка. Хвилин через 10 їй стало погано, вона впала, її почало трясти - було щось схоже на єпілиптичний припадок. Лікарі відпрацювали з нею спокійно і кажуть що таке трапляється кожний тиждень. Чоловік каже, що якби він це знав, то ніколи б не штрикався. Каже, що це останнє його штрикання.
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18.04.2021 20:03 Відповісти
+2
Слава богу, что мы не в Канаде.
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18.04.2021 17:01 Відповісти
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Слава богу, что мы не в Канаде.
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18.04.2021 17:01 Відповісти
Бідні канадійці. Нехай просять Трюдо НЕГАЙНО!!! ПЕРЕДАТИ ВСІ ДЕСЯТКИ МІЛЬЙОНІВ ДОЗ УКРАЇНІ...
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18.04.2021 17:05 Відповісти
Чоловік моєї дочки штрикнувся Файзером в США. Після процедури вони ще сидять десь до пів години у лікарні. Після нього штрикнулась ще якась жінка. Хвилин через 10 їй стало погано, вона впала, її почало трясти - було щось схоже на єпілиптичний припадок. Лікарі відпрацювали з нею спокійно і кажуть що таке трапляється кожний тиждень. Чоловік каже, що якби він це знав, то ніколи б не штрикався. Каже, що це останнє його штрикання.
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18.04.2021 20:03 Відповісти
Я вже писала: тут таку одну (32 роки) ледве відволодали.
Цікаво, чи попреться за другою дозою.
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18.04.2021 22:32 Відповісти
А велика кількість німців подивилися, як трясе Меркель, коли вона стала канцлером, і вирішили назавжди піти з політики.
Але при всьому тому, Меркель не злякалася вакцинуватися Астразенекою...
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19.04.2021 08:05 Відповісти
Сколько всего случаев тромбоза было зафиксировано в Канаде, за время от начала вакцинации астрозенекой?
Многие тысячи! Но это не важно.
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18.04.2021 17:01 Відповісти
А сколько случаев тромбоза фиксировалось в Канаде до вакцинации?
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18.04.2021 17:06 Відповісти
Столько же, что и после.
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18.04.2021 17:08 Відповісти
У мужика будет еще шанс откинуть копыта.... теперь вторая доза на очереди...а потом через полгода еще парочка.... ну так далее...
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18.04.2021 17:08 Відповісти
Уколись пфайзером и узбагойся.
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18.04.2021 17:09 Відповісти
Уколись дурашка мочой зеленгскаГа....тебе поможет....
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18.04.2021 17:10 Відповісти
а вообще то весьма прикольно:-
радостно вакцинироваться от КОВИДа и потом грустно дохнуть от тромбоза. Минут пять в сознании резать дуба от нехватки кислорода...
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18.04.2021 17:10 Відповісти
Радісно мабуть таке писати. А ще більше радості у бовдурів які за життя рахувати не навчилися. У Канаді на початок квітня мало бути 500тис ковішилда, тобто вже 200 тис по найгіршим показникам ввели. Із 200тис лише дві людини мали побічну реакцію тромбоз, смертність від цієї реакції 40%, тобто шанс померти від тромбозу через вакцину 0.0004%. в Україні майже 2млн перехворіли з них 41тис померлих це 2.05%. То що потрібно вибрати?!
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18.04.2021 20:48 Відповісти
Все люди которые лежат на кладбище, не зависимо от того сколько им было лет на момент смерти, дышали воздухом, ели хлеб смотрели телевизор
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18.04.2021 17:40 Відповісти
Но большинство из них верили пригожинским троллям.
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18.04.2021 17:45 Відповісти
Не все. Есь много тех, кто умер до выпуска телевизоров.
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18.04.2021 18:53 Відповісти
Урсула Фон дер Ляйен сказала: -"Тромбоз после вакцины АстраЗенека бывает. Но тромбоз может наблюдаться после применения ВСЕХ вакцин! " А ватные пропагандоны с Евроньюса передают:-"Тромбоз после вакцины АстраЗенека бывает." И все! Как будто второго предложения не было! Вот так с.ут в мозг ватникам на просторах всей планеты!
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18.04.2021 17:44 Відповісти
Вот Спутник прекрасная вакцина никто на неё не жалюеться. Тихо лежат лежат на кладбище и не жалууються!
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18.04.2021 17:45 Відповісти
На Pfizer тоже. Хотя от нее умерло уже достаточно людей. Это заказуха.
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18.04.2021 19:23 Відповісти
 
 