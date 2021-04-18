Другий випадок тромбозу після вакцинації препаратом AstraZeneca зафіксовано в Канаді

У Канаді зафіксували другий випадок утворення тромбів через тиждень після імунізації вакциною проти коронавірусу Vaxzevria, розробки шведсько-британської фармацевтичної компанії AstraZeneca.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters 18 квітня.

У МОЗ Канади зазначили, що пацієнт із провінції Альберта, який пережив рідкісний випадок тромбозу, вилікуваний і одужує.

Водночас у Канаді вважають, що переваги вакцини Vaxzevria перевищують потенційні ризики, скасовувати імунізацію препаратом у країні не планують.

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Департамент охорони здоров'я Канади підтвердив зв'язок між вакцинацією препаратом проти COVID-19 від компанії AstraZeneca (зокрема і Covishield, який виробляють в Індії і застосовують в Україні) і утворенням тромбів. У заяві відомства від 14 квітня повідомлялося, що дуже рідкісні випадки тромбозу можуть бути пов'язані з введенням вакцини.

У березні понад 10 країн заявляли про припинення застосування вакцини проти коронавірусу AstraZeneca або окремих її партій. У деяких країнах з'явилися повідомлення про випадки тромбозу у пацієнтів, які отримали вакцину. Інші держави заявляли, що таких випадків не фіксували, проте припиняють вакцинацію цим препаратом.

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