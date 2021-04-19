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По версии следствия, российские агенты планировали организовать взрыв не в Чехии, а после доставки боеприпасов в Болгарию, - вице-премьер Гамачек

По версии следствия, российские агенты планировали организовать взрыв не в Чехии, а после доставки боеприпасов в Болгарию, - вице-премьер Гамачек

Чешская полиция в настоящее время склоняется к версии, согласно которой, российские спецслужбы изначально планировали организовать взрыв чуть позже - когда боеприпасы должны были доставить в Болгарию. Почему взрыв произошел в Чехии и с чем это связано, он не уточнил.

Об этом заявил глава МВД, первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По сообщению чешского радио, министр объяснил, что, по версии следствия, российская разведка планировала организовать взрыв после того, как боеприпасы будут доставлены в Болгарию. Предполагается, что груз предназначался предпринимателю Эмилиану Гебреву. В 2015 году его попытались отравить, однако Гебрев выжил. Судебные власти Болгарии в итоге обвинили трех россиян в попытке отравления предпринимателя.

Гамачек заверил, что у чешской полиции достаточно информации, указывающей на причастность российских спецслужб ко взрыву в 2014 году.

Чешская пресса указывает, что, по ее данным, склад, на котором произошел взрыв, вообще принадлежал Гебреву. Он, в частности, продавал оружие и боеприпасы властям Украины, отмечается в сообщениях.

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Напомним, 17 апреля глава МИД Чехии Ян Гамачек принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были идентифицированы как офицеры российских спецслужб. Всего в списке 18 российских дипломатов. Кроме этого, правоохранители Чешской Республики запросили помощь в поиске двух лиц, которые в октябре 2014 года были на территории Чехии и причастны к взрывам во Врбетице.

Тогда взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека. Причина взрыва оставалась неизвестной, по одной из версий он случился из-за халатности рабочих.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение Праги выслать 18 дипломатов серьезно повредит двусторонним отношениям с РФ и анонсировал последующие ответные меры.

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Шпили- вили : мы не разведчики , мы 3,14гарасы !!!!
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19.04.2021 09:21 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1Kh4x32Gfv8
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19.04.2021 09:57 Ответить
Ето ш мєняєт дєло !
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19.04.2021 09:33 Ответить
В статье написано не все! Та партия боеприпасов, предназначалась для продажи в 2 страны: В Украину (а это напомню октябрь 2014 года) и в Сирию (противникам Ассада). Они просто хотели одним выстрелом двух зайцев уложить. Взорвали в Чехии, поскольку боялись, что груз разойдется и будет сложнее - одновременный взрыв на разных складах, был слишком паливный
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19.04.2021 10:40 Ответить
Сдєлано в СССР...
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19.04.2021 09:35 Ответить
"Почему взрыв произошел в Чехии и с чем это связано, он не уточнил." - так это как раз известно: с мокшанской рукожопостью.Источник:https://censor.net/ru/n3260510
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19.04.2021 09:50 Ответить
Чуть выше я написал с чем это связано. Все оружие не прибыло бы одновременно и часть была бы в пути, а часть прибывшая в Болгарию просто пошла бы сразу на погрузку заказчику (Украина и Сирия). Взорвали пока все было в одном месте
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19.04.2021 10:43 Ответить
Ви краще скажіть, хто українські склади взривав та зробіть так, що більше не взривали.
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02.05.2021 21:30 Ответить
 
 