Сегодня стартовало оформление выплат ФОПам за карантин. Список КВЭДов+Инструкция
Физические лица - предприниматели (ФОПы) и наемные работники с 19 апреля могут подавать заявки на получение 8 тысяч гривен компенсации за введенные карантинные ограничения. Заявки могут подавать только люди из "красных" зон. "Дія"
По данным портала "Дія", подача заявки займет около 5 минут. Конечный срок подачи заявления: 30 дней со дня введения "красного" уровня в регионе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Для подачи заявления необходимо:
- Зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID.
- "Дія" автоматически проверит данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда и Государственной налоговой службы Украины на соответствие условиям выплаты.
- Выбрать область, в которой производится деятельность.
- Подтвердить свое текущее место работы.
- Ввести номер своего гривневого счета в формате IBAN. Получить средства можно только на личный счет. Узнать IBAN своего счета можно здесь.
- Проверить и отправить сформированное заявление.
- Получить уведомление о зачислении выплаты.
Если деятельность проводится в области, которая была отнесено к "красной" зоне в течение февраля-марта 2021 года, подать заявление можно до 18 мая 2021 года включительно.
С 19 апреля начинается оформление выплат ФОПам, чей бизнес пострадал из-за карантинных ограничений. Компенсацию в размере 8 тысяч гривен смогут получить предприниматели и наемные работники из регионов "красной" зоны. При этом их вид деятельности должен соответствовать перечню КВЭД, который утвердил Кабмин, пишет издани.
На получение выплат с 19 апреля могут зарегистрироваться ФОПы и наемные работники предприятий, которые были вынуждены приостановить свою деятельность на время действия "красной" зоны карантина.
Соответствующий перечень основных видов экономической деятельности, подпадающих под ограничения, был утвержден правительством.
В частности, в списке КВЭДов: розничная торговля разными группами непродовольственных товаров, услуги сферы общепита, развлечений, деятельность музеев, библиотек, архивов, кино и театров, спортклубов и фитнес-центров, услуги химчисток, ремонтных мастерских.
Закон о поддержке малого бизнеса в случае ужесточения карантина в Украине вступил в силу 9 апреля.
Согласно документу, физические лица-предприниматели и наемные работники, которые понесли убытки в связи с введением дополнительных карантинных мер, могут рассчитывать на получение единовременной помощи из госбюджета при следующих условиях:
- в регионе, где зарегистрирован ФОП, установлен "красный" уровень эпидемической опасности;
- вид основной деятельности предприятия соответствует утвержденному перечню Кабмина;
- отсутствует долг по уплате ЕСВ за последний квартал (для наемных работников) за 6 месяцев последнего отчетного года (для ФОП);
- максимальная зарплата наемного работника не должна превышать 30 тысяч гривен в месяц;
- на момент подачи заявки о компенсации ФОП зарегистрирован более 3 месяцев;
- ФОП не являетя одновременно наемным работником.
Программа компенсаций рассчитана на весь 2021 год. Стоит отметить, что услуга будет доступна и для тех граждан, которые получили "карантинные выплаты" из-за зимнего локдауна в конце 2020 года.
Оформить заявку на получение компенсации можно в течение 30 дней со дня введения "красного" уровня в области.
Если человек работает в регионе, в котором такие ограничения действовали ранее, то отсчет 30 календарных дней начинается через 10 дней после вступления в силу закона, то есть с 19 апреля 2021.
Например, если карантин "красной" зоны был введен в феврале-марте 2021, то подать заявление можно до 18 мая 2021 включительно.
Выплата производится на указанный в заявке счет. Пенсионный фонд осуществляет перечисление средств не позднее следующего операционного дня после ее подачи.
