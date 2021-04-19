Сегодня стартовало оформление выплат ФОПам за карантин. Список КВЭДов+Инструкция

Физические лица - предприниматели (ФОПы) и наемные работники с 19 апреля могут подавать заявки на получение 8 тысяч гривен компенсации за введенные карантинные ограничения. Заявки могут подавать только люди из "красных" зон. "Дія"

По данным портала "Дія", подача заявки займет около 5 минут. Конечный срок подачи заявления: 30 дней со дня введения "красного" уровня в регионе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Для подачи заявления необходимо:

Зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID. "Дія" автоматически проверит данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда и Государственной налоговой службы Украины на соответствие условиям выплаты. Выбрать область, в которой производится деятельность. Подтвердить свое текущее место работы. Ввести номер своего гривневого счета в формате IBAN. Получить средства можно только на личный счет. Узнать IBAN своего счета можно здесь. Проверить и отправить сформированное заявление. Получить уведомление о зачислении выплаты.

Если деятельность проводится в области, которая была отнесено к "красной" зоне в течение февраля-марта 2021 года, подать заявление можно до 18 мая 2021 года включительно.

С 19 апреля начинается оформление выплат ФОПам, чей бизнес пострадал из-за карантинных ограничений. Компенсацию в размере 8 тысяч гривен смогут получить предприниматели и наемные работники из регионов "красной" зоны. При этом их вид деятельности должен соответствовать перечню КВЭД, который утвердил Кабмин, пишет издани.

На получение выплат с 19 апреля могут зарегистрироваться ФОПы и наемные работники предприятий, которые были вынуждены приостановить свою деятельность на время действия "красной" зоны карантина.

Соответствующий перечень основных видов экономической деятельности, подпадающих под ограничения, был утвержден правительством.

В частности, в списке КВЭДов: розничная торговля разными группами непродовольственных товаров, услуги сферы общепита, развлечений, деятельность музеев, библиотек, архивов, кино и театров, спортклубов и фитнес-центров, услуги химчисток, ремонтных мастерских.

Закон о поддержке малого бизнеса в случае ужесточения карантина в Украине вступил в силу 9 апреля.

Согласно документу, физические лица-предприниматели и наемные работники, которые понесли убытки в связи с введением дополнительных карантинных мер, могут рассчитывать на получение единовременной помощи из госбюджета при следующих условиях:

в регионе, где зарегистрирован ФОП, установлен "красный" уровень эпидемической опасности;

вид основной деятельности предприятия соответствует утвержденному перечню Кабмина;

отсутствует долг по уплате ЕСВ за последний квартал (для наемных работников) за 6 месяцев последнего отчетного года (для ФОП);

максимальная зарплата наемного работника не должна превышать 30 тысяч гривен в месяц;

на момент подачи заявки о компенсации ФОП зарегистрирован более 3 месяцев;

ФОП не являетя одновременно наемным работником.

Программа компенсаций рассчитана на весь 2021 год. Стоит отметить, что услуга будет доступна и для тех граждан, которые получили "карантинные выплаты" из-за зимнего локдауна в конце 2020 года.

Оформить заявку на получение компенсации можно в течение 30 дней со дня введения "красного" уровня в области.

Если человек работает в регионе, в котором такие ограничения действовали ранее, то отсчет 30 календарных дней начинается через 10 дней после вступления в силу закона, то есть с 19 апреля 2021.

Например, если карантин "красной" зоны был введен в феврале-марте 2021, то подать заявление можно до 18 мая 2021 включительно.

Выплата производится на указанный в заявке счет. Пенсионный фонд осуществляет перечисление средств не позднее следующего операционного дня после ее подачи.