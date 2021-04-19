РУС
Коронавирус и карантин
Сегодня стартовало оформление выплат ФОПам за карантин. Список КВЭДов+Инструкция

Физические лица - предприниматели (ФОПы) и наемные работники с 19 апреля могут подавать заявки на получение 8 тысяч гривен компенсации за введенные карантинные ограничения. Заявки могут подавать только люди из "красных" зон. "Дія"

По данным портала "Дія", подача заявки займет около 5 минут. Конечный срок подачи заявления: 30 дней со дня введения "красного" уровня в регионе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Для подачи заявления необходимо:

  1. Зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID.
  2. "Дія" автоматически проверит данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда и Государственной налоговой службы Украины на соответствие условиям выплаты.
  3. Выбрать область, в которой производится деятельность.
  4. Подтвердить свое текущее место работы.
  5. Ввести номер своего гривневого счета в формате IBAN. Получить средства можно только на личный счет. Узнать IBAN своего счета можно здесь.
  6. Проверить и отправить сформированное заявление.
  7. Получить уведомление о зачислении выплаты.

Если деятельность проводится в области, которая была отнесено к "красной" зоне в течение февраля-марта 2021 года, подать заявление можно до 18 мая 2021 года включительно.

С 19 апреля начинается оформление выплат ФОПам, чей бизнес пострадал из-за карантинных ограничений. Компенсацию в размере 8 тысяч гривен смогут получить предприниматели и наемные работники из регионов "красной" зоны. При этом их вид деятельности должен соответствовать перечню КВЭД, который утвердил Кабмин, пишет издани.

На получение выплат с 19 апреля могут зарегистрироваться ФОПы и наемные работники предприятий, которые были вынуждены приостановить свою деятельность на время действия "красной" зоны карантина.

Соответствующий перечень основных видов экономической деятельности, подпадающих под ограничения, был утвержден правительством.

В частности, в списке КВЭДов: розничная торговля разными группами непродовольственных товаров, услуги сферы общепита, развлечений, деятельность музеев, библиотек, архивов, кино и театров, спортклубов и фитнес-центров, услуги химчисток, ремонтных мастерских.

Сегодня стартовало оформление выплат ФОПам за карантин 01

Закон о поддержке малого бизнеса в случае ужесточения карантина в Украине вступил в силу 9 апреля.

Согласно документу, физические лица-предприниматели и наемные работники, которые понесли убытки в связи с введением дополнительных карантинных мер, могут рассчитывать на получение единовременной помощи из госбюджета при следующих условиях:

  • в регионе, где зарегистрирован ФОП, установлен "красный" уровень эпидемической опасности;
  • вид основной деятельности предприятия соответствует утвержденному перечню Кабмина;
  • отсутствует долг по уплате ЕСВ за последний квартал (для наемных работников) за 6 месяцев последнего отчетного года (для ФОП);
  • максимальная зарплата наемного работника не должна превышать 30 тысяч гривен в месяц;
  • на момент подачи заявки о компенсации ФОП зарегистрирован более 3 месяцев;
  • ФОП не являетя одновременно наемным работником.

Программа компенсаций рассчитана на весь 2021 год. Стоит отметить, что услуга будет доступна и для тех граждан, которые получили "карантинные выплаты" из-за зимнего локдауна в конце 2020 года.

Оформить заявку на получение компенсации можно в течение 30 дней со дня введения "красного" уровня в области.

Если человек работает в регионе, в котором такие ограничения действовали ранее, то отсчет 30 календарных дней начинается через 10 дней после вступления в силу закона, то есть с 19 апреля 2021.

Например, если карантин "красной" зоны был введен в феврале-марте 2021, то подать заявление можно до 18 мая 2021 включительно.

Выплата производится на указанный в заявке счет. Пенсионный фонд осуществляет перечисление средств не позднее следующего операционного дня после ее подачи.

Не знаю что они там наплатят но то что зеленая падаль под прикрытием "проверок карантина" организовала грандиозную кормушку для мусоров єто факт. Ходят косяками, за день по три раза - 17.000 штрафа для маленького магазинчика за отсутствие полосок на полу! Или меньше, но уже в карман проверяльщиков....
19.04.2021 12:45 Ответить
Документ под названием "Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений " никем не подписан. Он передан Зеленскому в качестве "консолидированного мнения заинтересованных сторон". Судя по тому, что Меркель не присутствовала, о содержании документа она не знает (или делает вид, что не знает). То что Зеленский принял этот документ и начал реализацию его содержания (поручение РНБО), он собирается его реализовывать. То что уже на сегодня назначена встреча "политических советников" глав государств-членов "Нормандского формата" свидетельствует что этот документ официально будет оформлен их голосованием.

Общий итог переговоров Макрон-Зеленский.

Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений из 11 базовых позиций принят Зеленским к реализации.
РНБО Украины дано распоряжение готовить специальное заседание по данному вопросу. Подготовленные ею проекты решений касающиеся изменений в Конституции и Законах Украины будут выносится на рассмотрение Верховной Рады Украины в закрытом режиме.
Три основных конституциональных пунктов - изменения статуса территорий определяемых как "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", предоставление прав ограниченной автономии (создание собственных органов поддержания правопорядка, право принятия регулирующих актов регионального значения) , предоставление прав фиксированной квоты в составе Верховной Рады (10%).
Кроме того - предоставление фиксированных дотационных отчислений из бюджета Украины, создание свободной экономической зоны, законодательная амнистия всех участников конфликта за период 2014-2021 год.
Из организационных механизмов - передача прав частичного контроля за государственной границей Украины под эгидой ОБСЕ до проведения выборов в районах ОРДЛО, передача полного контроля за государственной границей после проведения выборов и утверждения их результатов.
Всего мероприятий около 60. Все они расписаны в виде плана поэтапной реализации.
19.04.2021 12:48 Ответить
дия отвечает ,что регистрация по ЖИТОМИРСКОЙ ОБЛАСТИ закончена 18.04.Нам большую дулю и привет от Зеленского.
19.04.2021 15:47 Ответить
Учитывая, что бабки раздаются просто так, Буба мог бы организовать какой-нибудь "метла-челенж" и вывести всех своих базарников на уборку улиц + подключить туда же учителей на карантинах красить бордюры и таксистов мусор вывозить.
19.04.2021 21:18 Ответить
 
 