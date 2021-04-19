Сьогодні стартувало оформлення виплат ФОПам за карантин. Список КВЕДів + Інструкція

Фізичні особи - підприємці (ФОПи) і наймані працівники з 19 квітня можуть подавати заявки на отримання 8 тисяч гривень компенсації за запроваджені карантинні обмеження. Заявки можуть подавати тільки особи з "червоних" зон.

За даними порталу "Дія", подання заявки займе приблизно 5 хвилин. Кінцевий термін подання заяви: 30 днів з дня запровадження "червоного" рівня в регіоні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Для подання заяви необхідно:

Зареєструватися чи авторизуватися в кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID. "Дія" автоматично перевірить дані в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду та Державної податкової служби України на відповідність умовам виплати. Обрати область, в якій проводиться діяльність. Підтвердити своє поточне місце роботи. Ввести номер свого гривневого рахунку у форматі IBAN. Отримати кошти можна лише на особистий рахунок. Дізнатися IBAN свого рахунку можна тут. Перевірити та надіслати сформовану заяву. Отримати повідомлення про зарахування виплати.

Також дивіться: "Олігархи працюють, а чим ФОП гірші?": Підприємці пікетують КМДА з вимогою не продовжувати локдаун для малого бізнесу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Якщо діяльність проводиться в області, яку було віднесено до "червоної" зони протягом лютого-березня 2021 року, подати заяву можна до 18 травня 2021 року включно.

З 19 квітня починається оформлення виплат ФОПам, чий бізнес постраждав через обмеження карантину. Компенсацію у розмірі 8 тисяч гривень зможуть отримати підприємці та наймані працівники з регіонів "червоної" зони. При цьому їх вид діяльності має відповідати переліку КВЕД, який затвердив Кабмін, пише видання.

На отримання виплат з 19 квітня можуть зареєструватися ФОПи і наймані працівники підприємств, які були змушені призупинити свою діяльність на час дії "червоної" зони карантину.

Відповідний перелік основних видів економічної діяльності, що підпадають під обмеження, був затверджений урядом.

Зокрема, в списку КВЕДів: роздрібна торгівля різними групами непродовольчих товарів, послуги сфери громадського харчування, розваг, діяльність музеїв, бібліотек, архівів, кіно і театрів, спортклубів та фітнес-центрів, послуги хімчисток, ремонтних майстерень.

Закон про підтримку малого бізнесу в разі посилення карантину в Україні набув чинності 9 квітня.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Полтаві підприємці вийшли на протест через карантин: мітингувальники перекривають рух центральними вулицями міста. ФОТОрепортаж

Згідно з документом, фізичні особи-підприємці та наймані працівники, які зазнали збитків у зв'язку з введенням додаткових карантинних заходів, можуть розраховувати на отримання одноразової допомоги з держбюджету за таких умов:

в регіоні, де зареєстровано ФОП, встановлений "червоний" рівень епідемічної небезпеки;

вид основної діяльності підприємства відповідає затвердженому переліку Кабміну;

відсутня зборгованість по сплаті ЄСВ за останній квартал (для найманих працівників) за 6 місяців останнього звітного року (для ФОП);

максимальна зарплата найманого працівника не повинна перевищувати 30 тисяч гривень на місяць;

на момент подачі заявки про компенсацію ФОП зареєстрований більше 3 місяців;

ФОП не є одночасно найманим працівником.

Програма компенсацій розрахована на весь 2021 рік. Варто зазначити, що послуга буде доступна і для тих громадян, які отримали "карантинні виплати" через зимовий локдаун наприкінці 2020 року.

Оформити заявку на отримання компенсації можна протягом 30 днів з дня введення "червоного" рівня в області.

Якщо людина працює в регіоні, в якому такі обмеження діяли раніше, то відлік 30 календарних днів починається через 10 днів після вступу в силу закону, тобто з 19 квітня 2021 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Локдаун у Львові: Садовий розповів, як у місті планують святкувати Вербну неділю та Великдень

Наприклад, якщо карантин "червоної" зони був запроваджений у лютому-березні 2021 року, то подати заяву можна до 18 травня 2021-го включно.

Виплата проводиться на вказаний в заявці рахунок. Пенсійний фонд здійснює перерахування коштів не пізніше наступного операційного дня після її подання.