Сьогодні стартувало оформлення виплат ФОПам за карантин. Список КВЕДів + Інструкція
Фізичні особи - підприємці (ФОПи) і наймані працівники з 19 квітня можуть подавати заявки на отримання 8 тисяч гривень компенсації за запроваджені карантинні обмеження. Заявки можуть подавати тільки особи з "червоних" зон.
За даними порталу "Дія", подання заявки займе приблизно 5 хвилин. Кінцевий термін подання заяви: 30 днів з дня запровадження "червоного" рівня в регіоні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Для подання заяви необхідно:
- Зареєструватися чи авторизуватися в кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID.
- "Дія" автоматично перевірить дані в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду та Державної податкової служби України на відповідність умовам виплати.
- Обрати область, в якій проводиться діяльність.
- Підтвердити своє поточне місце роботи.
- Ввести номер свого гривневого рахунку у форматі IBAN. Отримати кошти можна лише на особистий рахунок. Дізнатися IBAN свого рахунку можна тут.
- Перевірити та надіслати сформовану заяву.
- Отримати повідомлення про зарахування виплати.
Якщо діяльність проводиться в області, яку було віднесено до "червоної" зони протягом лютого-березня 2021 року, подати заяву можна до 18 травня 2021 року включно.
З 19 квітня починається оформлення виплат ФОПам, чий бізнес постраждав через обмеження карантину. Компенсацію у розмірі 8 тисяч гривень зможуть отримати підприємці та наймані працівники з регіонів "червоної" зони. При цьому їх вид діяльності має відповідати переліку КВЕД, який затвердив Кабмін, пише видання.
На отримання виплат з 19 квітня можуть зареєструватися ФОПи і наймані працівники підприємств, які були змушені призупинити свою діяльність на час дії "червоної" зони карантину.
Відповідний перелік основних видів економічної діяльності, що підпадають під обмеження, був затверджений урядом.
Зокрема, в списку КВЕДів: роздрібна торгівля різними групами непродовольчих товарів, послуги сфери громадського харчування, розваг, діяльність музеїв, бібліотек, архівів, кіно і театрів, спортклубів та фітнес-центрів, послуги хімчисток, ремонтних майстерень.
Закон про підтримку малого бізнесу в разі посилення карантину в Україні набув чинності 9 квітня.
Згідно з документом, фізичні особи-підприємці та наймані працівники, які зазнали збитків у зв'язку з введенням додаткових карантинних заходів, можуть розраховувати на отримання одноразової допомоги з держбюджету за таких умов:
- в регіоні, де зареєстровано ФОП, встановлений "червоний" рівень епідемічної небезпеки;
- вид основної діяльності підприємства відповідає затвердженому переліку Кабміну;
- відсутня зборгованість по сплаті ЄСВ за останній квартал (для найманих працівників) за 6 місяців останнього звітного року (для ФОП);
- максимальна зарплата найманого працівника не повинна перевищувати 30 тисяч гривень на місяць;
- на момент подачі заявки про компенсацію ФОП зареєстрований більше 3 місяців;
- ФОП не є одночасно найманим працівником.
Програма компенсацій розрахована на весь 2021 рік. Варто зазначити, що послуга буде доступна і для тих громадян, які отримали "карантинні виплати" через зимовий локдаун наприкінці 2020 року.
Оформити заявку на отримання компенсації можна протягом 30 днів з дня введення "червоного" рівня в області.
Якщо людина працює в регіоні, в якому такі обмеження діяли раніше, то відлік 30 календарних днів починається через 10 днів після вступу в силу закону, тобто з 19 квітня 2021 року.
Наприклад, якщо карантин "червоної" зони був запроваджений у лютому-березні 2021 року, то подати заяву можна до 18 травня 2021-го включно.
Виплата проводиться на вказаний в заявці рахунок. Пенсійний фонд здійснює перерахування коштів не пізніше наступного операційного дня після її подання.
