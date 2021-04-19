УКР
Сьогодні стартувало оформлення виплат ФОПам за карантин. Список КВЕДів + Інструкція

Фізичні особи - підприємці (ФОПи) і наймані працівники з 19 квітня можуть подавати заявки на отримання 8 тисяч гривень компенсації за запроваджені карантинні обмеження. Заявки можуть подавати тільки особи з "червоних" зон.

За даними порталу "Дія", подання заявки займе приблизно 5 хвилин. Кінцевий термін подання заяви: 30 днів з дня запровадження "червоного" рівня в регіоні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Для подання заяви необхідно:

  1. Зареєструватися чи авторизуватися в кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID.
  2. "Дія" автоматично перевірить дані в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду та Державної податкової служби України на відповідність умовам виплати.
  3. Обрати область, в якій проводиться діяльність.
  4. Підтвердити своє поточне місце роботи.
  5. Ввести номер свого гривневого рахунку у форматі IBAN. Отримати кошти можна лише на особистий рахунок. Дізнатися IBAN свого рахунку можна тут.
  6. Перевірити та надіслати сформовану заяву.
  7. Отримати повідомлення про зарахування виплати.

Якщо діяльність проводиться в області, яку було віднесено до "червоної" зони протягом лютого-березня 2021 року, подати заяву можна до 18 травня 2021 року включно.

З 19 квітня починається оформлення виплат ФОПам, чий бізнес постраждав через обмеження карантину. Компенсацію у розмірі 8 тисяч гривень зможуть отримати підприємці та наймані працівники з регіонів "червоної" зони. При цьому їх вид діяльності має відповідати переліку КВЕД, який затвердив Кабмін, пише видання.

На отримання виплат з 19 квітня можуть зареєструватися ФОПи і наймані працівники підприємств, які були змушені призупинити свою діяльність на час дії "червоної" зони карантину.

Відповідний перелік основних видів економічної діяльності, що підпадають під обмеження, був затверджений урядом.

Зокрема, в списку КВЕДів: роздрібна торгівля різними групами непродовольчих товарів, послуги сфери громадського харчування, розваг, діяльність музеїв, бібліотек, архівів, кіно і театрів, спортклубів та фітнес-центрів, послуги хімчисток, ремонтних майстерень.

Сьогодні стартувало оформлення виплат ФОПам за карантин 01

Закон про підтримку малого бізнесу в разі посилення карантину в Україні набув чинності 9 квітня.

Згідно з документом, фізичні особи-підприємці та наймані працівники, які зазнали збитків у зв'язку з введенням додаткових карантинних заходів, можуть розраховувати на отримання одноразової допомоги з держбюджету за таких умов:

  • в регіоні, де зареєстровано ФОП, встановлений "червоний" рівень епідемічної небезпеки;
  • вид основної діяльності підприємства відповідає затвердженому переліку Кабміну;
  • відсутня зборгованість по сплаті ЄСВ за останній квартал (для найманих працівників) за 6 місяців останнього звітного року (для ФОП);
  • максимальна зарплата найманого працівника не повинна перевищувати 30 тисяч гривень на місяць;
  • на момент подачі заявки про компенсацію ФОП зареєстрований більше 3 місяців;
  • ФОП не є одночасно найманим працівником.

Програма компенсацій розрахована на весь 2021 рік. Варто зазначити, що послуга буде доступна і для тих громадян, які отримали "карантинні виплати" через зимовий локдаун наприкінці 2020 року.

Оформити заявку на отримання компенсації можна протягом 30 днів з дня введення "червоного" рівня в області.

Якщо людина працює в регіоні, в якому такі обмеження діяли раніше, то відлік 30 календарних днів починається через 10 днів після вступу в силу закону, тобто з 19 квітня 2021 року.

Наприклад, якщо карантин "червоної" зони був запроваджений у лютому-березні 2021 року, то подати заяву можна до 18 травня 2021-го включно.

Виплата проводиться на вказаний в заявці рахунок. Пенсійний фонд здійснює перерахування коштів не пізніше наступного операційного дня після її подання.

Не знаю что они там наплатят но то что зеленая падаль под прикрытием "проверок карантина" организовала грандиозную кормушку для мусоров єто факт. Ходят косяками, за день по три раза - 17.000 штрафа для маленького магазинчика за отсутствие полосок на полу! Или меньше, но уже в карман проверяльщиков....
19.04.2021 12:45 Відповісти
дия отвечает ,что регистрация по ЖИТОМИРСКОЙ ОБЛАСТИ закончена 18.04.Нам большую дулю и привет от Зеленского.
19.04.2021 15:47 Відповісти
Учитывая, что бабки раздаются просто так, Буба мог бы организовать какой-нибудь "метла-челенж" и вывести всех своих базарников на уборку улиц + подключить туда же учителей на карантинах красить бордюры и таксистов мусор вывозить.
19.04.2021 21:18 Відповісти
 
 