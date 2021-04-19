Open Spirit-2021: в Балтийском море стартуют противоминные учения НАТО

На территории и в акватории Эстонии в понедельник начинаются традиционные весенние учения минных тральщиков Open Spirit, в которых примет участие 21 корабль из 11 стран.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает национальное телерадиовещание ERR.

"В этот раз учения пройдут в Эстонии и более крупном масштабе, чем когда-либо ранее. Несмотря на коронавирус, будет 11 государств-участников, около 20 кораблей и подразделение водолазов", - сказал командующий ВМС Эстонии Юри Саска.

Цель учений, которые проводятся ежегодно в разных странах - обнаружение и обезвреживание взрывных устройств для повышения безопасности навигации на Балтийском море.

В прошлом году учения проходили в Латвии. Как уточняют латвийские СМИ, в Open Spirit 2021, в частности, примут участие корабли из Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Германии, Швеции, США, Румынии, а также корабли 1-й постоянной морской противоминной группы НАТО.

