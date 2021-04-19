Open Spirit-2021: у Балтійському морі стартують протимінні навчання НАТО

На території і в акваторії Естонії в понеділок починаються традиційні весняні навчання мінних тральників Open Spirit, в яких візьме участь 21 корабель з 11 країн.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє національне телерадіомовлення ERR.

"Цього разу навчання пройдуть в Естонії у більшому масштабі, ніж будь-коли раніше. Незважаючи на коронавірус, буде 11 держав-учасниць, близько 20 кораблів і підрозділ водолазів", - сказав командувач ВМС Естонії Юрі Саска.

Мета навчань, які проводяться щороку в різних країнах - виявлення і знешкодження вибухових пристроїв для підвищення безпеки навігації на Балтійському морі.

Торік навчання проходили в Латвії. Як уточнюють латвійські ЗМІ, в Open Spirit 2021, зокрема, візьмуть участь кораблі з Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Німеччини, Швеції, США, Румунії, а також кораблі 1-ї постійної морської протимінної групи НАТО.

