Бразильский штамм SARS-CoV-2 вдвое заразнее своих предшественников - исследование
Международная группа исследователей обнаружила доказательства того, что вариант коронавируса P.1, впервые обнаруженный в некоторых частях Бразилии, передается вдвое лучше, чем предыдущие штаммы
Об этом сообщет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Моделирование показало, что этот вариант в 1,7-2,4 раза более трансмиссивен, чем предыдущие штаммы вируса. Исследователи не смогли определить, было ли это увеличение вызвано более длительным пребыванием вируса в организме или увеличением вирусной нагрузки", - говорится в публикации Medical Xpress.
Ученые подсчитали, что инфицированные в бразильском Манаусе, где был впервые выявлен этот штамм, имели в 1,2-1,9 раза больше шансов умереть от инфекции P.1, чем от предыдущих штаммов, однако не ясно, было ли это связано с изменениями в вирусе или с перегрузкой системы здравоохранения в городе.
Кроме того, исследователи выяснили, что вирус имеет 17 идентифицируемых мутаций и что три мутации спайковых белка - N501Y, E484K и K417T - вызывают особую тревогу, поскольку они, по-видимому, позволяют вирусу более плотно связываться с клетками человека, а в некоторых случаях помогают уклоняться от антител.
"Они также обнаружили доказательства того, что этот вариант может уклоняться от иммунного ответа на предыдущие штаммы вируса", - говорится в публикации.
Вариант P. 1 SARS-CoV-2 впервые был замечен в Манаусе, столице штата Амазонас в Бразилии. Первоначальные исследования показали, что вирус возник в конце прошлого года. В начальный период заражения считалось, что примерно 70% жителей города были инфицированы. Вариант P.1 вскоре распространился по всей Бразилии, а затем и в других странах - на сегодняшний день он обнаружен в десятках государств.
Рассекречены соглашения с Pfizer и Moderna: сколько платит Израиль за дозу вакцины
Как сообщил во вторник, 20 апреля, сайт 12 телеканала, которому принадлежит честь первой публикации ранее не афишируемых подробностей соглашений Израиля с компаниями Pfizer и Moderna, общая сумма сделки - 1,7 млрд шекелей. На эту сумму будет приобретено, в общей сложности, 20 млн доз вакцины.
Если эти цифры верны, то простой расчет показывает, что средняя цена одной дозы для нашей страны - 85 шекелей.
При этом обе кампании дали Израилю гарантии, что поставляться будет самая передовая версия вакцины, эффективная против максимального числа штаммов, известных на момент поставки.
10 млн доз будет закуплено у Pfizer и еще 5 млн у Moderna. Вместе с 5 млн доз, которые компании должны поставить в Израиль по ранее подписанным договорам, к концу 2022 года объем поставок достигнет 20 млн доз. Помимо этого, Израилю гарантирована возможность приобретения еще 30 млн доз вакцины, в случае необходимости.
Обозреватели отмечают, что задержка с подписанием договоров из-за конфликта «Ликуда» с «Кахоль-Лаван» не только не принесла Израилю убытков, но и позволила сэкономить порядка 2 млрд шекелей, поскольку до этой заминки предполагалось, что Израиль приобретет намного большее количество доз, чем по подписанным договорам. Сейчас многие специалисты считают, что в таких объемах не возникнет необходимости.
В каждом из соглашений есть пункт, который допускает гибкий график поставок вакцины. В том числе, перенос части поставок на 2023 год, поскольку пока темпы расходования вакцины и потребности в ней пока неизвестны.
(с) прислали по е-почте