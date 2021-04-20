"Бразильский штамм SARS-CoV-2 вдвое заразнее своих предшественников - исследование"

Международная группа исследователей обнаружила доказательства того, что вариант коронавируса P.1, впервые обнаруженный в некоторых частях Бразилии, передается вдвое лучше, чем предыдущие штаммы

Об этом сообщет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Моделирование показало, что этот вариант в 1,7-2,4 раза более трансмиссивен, чем предыдущие штаммы вируса. Исследователи не смогли определить, было ли это увеличение вызвано более длительным пребыванием вируса в организме или увеличением вирусной нагрузки", - говорится в публикации Medical Xpress.

Ученые подсчитали, что инфицированные в бразильском Манаусе, где был впервые выявлен этот штамм, имели в 1,2-1,9 раза больше шансов умереть от инфекции P.1, чем от предыдущих штаммов, однако не ясно, было ли это связано с изменениями в вирусе или с перегрузкой системы здравоохранения в городе.

Кроме того, исследователи выяснили, что вирус имеет 17 идентифицируемых мутаций и что три мутации спайковых белка - N501Y, E484K и K417T - вызывают особую тревогу, поскольку они, по-видимому, позволяют вирусу более плотно связываться с клетками человека, а в некоторых случаях помогают уклоняться от антител.

"Они также обнаружили доказательства того, что этот вариант может уклоняться от иммунного ответа на предыдущие штаммы вируса", - говорится в публикации.

Вариант P. 1 SARS-CoV-2 впервые был замечен в Манаусе, столице штата Амазонас в Бразилии. Первоначальные исследования показали, что вирус возник в конце прошлого года. В начальный период заражения считалось, что примерно 70% жителей города были инфицированы. Вариант P.1 вскоре распространился по всей Бразилии, а затем и в других странах - на сегодняшний день он обнаружен в десятках государств.

