Бразильський штам SARS-CoV-2 удвічі заразніший за своїх попередників - дослідження
Міжнародна група дослідників виявила докази того, що варіант коронавірусу P.1, уперше виявлений у деяких частинах Бразилії, передається вдвічі краще, ніж попередні штами.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Моделювання показало, що цей варіант у 1,7-2,4 раза більше трансмісивний, ніж попередні штами вірусу. Дослідники не змогли визначити, чи було це збільшення спричинено більш тривалим перебуванням вірусу в організмі або збільшенням вірусного навантаження", - йдеться в публікації Medical Xpress.
Вчені підрахували, що інфіковані в бразильському Манаусі, де був уперше виявлений цей штам, мали в 1,2-1,9 раза більше шансів померти від інфекції P.1, ніж від попередніх штамів, проте не зрозуміло, чи було це пов'язано зі змінами у вірусі або з перевантаженням системи охорони здоров'я в місті.
Крім того, дослідники з'ясували, що вірус має 17 ідентифікованих мутацій і що три мутації спайкових білка - N501Y, E484K і K417T - викликають особливу тривогу, оскільки вони, по-видимому, дозволяють вірусу більш щільно зв'язуватися з клітинами людини, а в деяких випадках допомагають ухилятися від антитіл.
"Вони також виявили докази того, що цей варіант може ухилятися від імунної відповіді на попередні штами вірусу", - йдеться в публікації.
Варіант P. 1 SARS-CoV-2 уперше був помічений у Манаусі, столиці штату Амазонас у Бразилії. Початкові дослідження показали, що вірус виник у кінці минулого року. У початковий період зараження вважалося, що приблизно 70% жителів міста були інфіковані. Варіант P.1 незабаром поширився по всій Бразилії, а потім і в інших країнах - на сьогодні він виявлений у десятках держав.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
я уже молчу про города там где красная пиль или сажа оседает на окнах от заводов местних олигархов
Какая забавная пандемия.
Итак, на сегодняшний момент:
- Кислородные концентраторы в больницы и на дом людям поставляют волонтеры и благотворительные организации
- Вакцины для нас закупает международная организация, которая занимается всеми бедными и обездоленными (а также теми, кто зарыл деньги в асфальт хренового качества с дикими откатами)
- Мобильную связь - и то оплачивают из своего кармана частные организации (операторы сотовой связи)
Нахрена нам нужен МОЗ?
https://www.facebook.com/100002283061789/posts/3960318800720850/ Анатолий Дацюк
https://meduza.io/news/2018/05/30/v-orlovskoy-oblasti-umerla-vich-dissidentka-sofya-myaskovskaya-ranee-umerli-dvoe-ee-detey В Орловской области умерла ВИЧ-диссидентка Софья Мясковская, двое сыновей которой ранее умерли от СПИДа из-за отказа матери от их лечения. Причиной смерти самой Мясковской стала двусторонняя пневмония на фоне ВИЧ-инфекции, сообщается в группе «ВИЧ/СПИД диссиденты и их дети» во «ВКонтакте».
-прыгает на прохожих как блохи на собаку...
Рассекречены соглашения с Pfizer и Moderna: сколько платит Израиль за дозу вакцины
Как сообщил во вторник, 20 апреля, сайт 12 телеканала, которому принадлежит честь первой публикации ранее не афишируемых подробностей соглашений Израиля с компаниями Pfizer и Moderna, общая сумма сделки - 1,7 млрд шекелей. На эту сумму будет приобретено, в общей сложности, 20 млн доз вакцины.
Если эти цифры верны, то простой расчет показывает, что средняя цена одной дозы для нашей страны - 85 шекелей.
При этом обе кампании дали Израилю гарантии, что поставляться будет самая передовая версия вакцины, эффективная против максимального числа штаммов, известных на момент поставки.
10 млн доз будет закуплено у Pfizer и еще 5 млн у Moderna. Вместе с 5 млн доз, которые компании должны поставить в Израиль по ранее подписанным договорам, к концу 2022 года объем поставок достигнет 20 млн доз. Помимо этого, Израилю гарантирована возможность приобретения еще 30 млн доз вакцины, в случае необходимости.
Обозреватели отмечают, что задержка с подписанием договоров из-за конфликта «Ликуда» с «Кахоль-Лаван» не только не принесла Израилю убытков, но и позволила сэкономить порядка 2 млрд шекелей, поскольку до этой заминки предполагалось, что Израиль приобретет намного большее количество доз, чем по подписанным договорам. Сейчас многие специалисты считают, что в таких объемах не возникнет необходимости.
В каждом из соглашений есть пункт, который допускает гибкий график поставок вакцины. В том числе, перенос части поставок на 2023 год, поскольку пока темпы расходования вакцины и потребности в ней пока неизвестны.
(с) прислали по е-почте