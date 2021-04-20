УКР
Бразильський штам SARS-CoV-2 удвічі заразніший за своїх попередників - дослідження

Міжнародна група дослідників виявила докази того, що варіант коронавірусу P.1, уперше виявлений у деяких частинах Бразилії, передається вдвічі краще, ніж попередні штами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Моделювання показало, що цей варіант у 1,7-2,4 раза більше трансмісивний, ніж попередні штами вірусу. Дослідники не змогли визначити, чи було це збільшення спричинено більш тривалим перебуванням вірусу в організмі або збільшенням вірусного навантаження", - йдеться в публікації Medical Xpress.

Вчені підрахували, що інфіковані в бразильському Манаусі, де був уперше виявлений цей штам, мали в 1,2-1,9 раза більше шансів померти від інфекції P.1, ніж від попередніх штамів, проте не зрозуміло, чи було це пов'язано зі змінами у вірусі або з перевантаженням системи охорони здоров'я в місті.

Крім того, дослідники з'ясували, що вірус має 17 ідентифікованих мутацій і що три мутації спайкових білка - N501Y, E484K і K417T - викликають особливу тривогу, оскільки вони, по-видимому, дозволяють вірусу більш щільно зв'язуватися з клітинами людини, а в деяких випадках допомагають ухилятися від антитіл.

"Вони також виявили докази того, що цей варіант може ухилятися від імунної відповіді на попередні штами вірусу", - йдеться в публікації.

Варіант P. 1 SARS-CoV-2 уперше був помічений у Манаусі, столиці штату Амазонас у Бразилії. Початкові дослідження показали, що вірус виник у кінці минулого року. У початковий період зараження вважалося, що приблизно 70% жителів міста були інфіковані. Варіант P.1 незабаром поширився по всій Бразилії, а потім і в інших країнах - на сьогодні він виявлений у десятках держав.

+5
Дебилоиды, это те кто носит маску идя по пустой улице, и при этом держит закрытыми окна в многоэтажном доме или на работе. Вот так вырождаються и исчезают целые нации - вследствие бесконтрольного размножения дебилоилов.
20.04.2021 12:53 Відповісти
+3
Исследователи фейков исследуют фейки
20.04.2021 12:51 Відповісти
+3
Но против всех штаммов сразу - прекрасно работают все шмурдяки: астразенекский, пфайзерский, китайский, спутник, и т.д.
Какая забавная пандемия.
20.04.2021 13:00 Відповісти
Мы от первого прививок не дождались .
20.04.2021 12:49 Відповісти
Исследователи фейков исследуют фейки
20.04.2021 12:51 Відповісти
Даа...это важная тема. Это месть за сбитую станцию. Жаль, что остановились, жаль, что не хватило смелости идти дальше.
20.04.2021 12:52 Відповісти
Теперь страны начнут меряться коронавирусами?
20.04.2021 12:53 Відповісти
Дебилоиды, это те кто носит маску идя по пустой улице, и при этом держит закрытыми окна в многоэтажном доме или на работе. Вот так вырождаються и исчезают целые нации - вследствие бесконтрольного размножения дебилоилов.
20.04.2021 12:53 Відповісти
на дорогах столько евроблях которие коптят что маска даже полезна
я уже молчу про города там где красная пиль или сажа оседает на окнах от заводов местних олигархов
20.04.2021 13:00 Відповісти
А українських штама аж 2, але про них ще ніхто не знає
20.04.2021 12:54 Відповісти
Дануна...,будем живы-не помрем...
20.04.2021 12:55 Відповісти
Но против всех штаммов сразу - прекрасно работают все шмурдяки: астразенекский, пфайзерский, китайский, спутник, и т.д.
Какая забавная пандемия.
20.04.2021 13:00 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26588888.html Новый вид кишечного паразита назовут Stepanov

Бразильский штамм SARS-CoV-2 вдвое заразнее своих предшественников - исследование - Цензор.НЕТ 8242

Итак, на сегодняшний момент:
- Кислородные концентраторы в больницы и на дом людям поставляют волонтеры и благотворительные организации
- Вакцины для нас закупает международная организация, которая занимается всеми бедными и обездоленными (а также теми, кто зарыл деньги в асфальт хренового качества с дикими откатами)
- Мобильную связь - и то оплачивают из своего кармана частные организации (операторы сотовой связи)

Нахрена нам нужен МОЗ?
https://www.facebook.com/100002283061789/posts/3960318800720850/ Анатолий Дацюк
20.04.2021 13:01 Відповісти
Все як я кажу, а далі Гондураський, а далі той який буде потрібний для того, щоб відрегулювати критичну біомасу, яка загрожує планеті. Після його маскування під "мутації" Перша всесвітня біологічна війна людства проти людства. А китайський кажанний куди подівся від якого спочатку всі повинні були вимерти? А перед цим, де дівся свинячий, пташиний смертельні? Взагалі для людей, самий страшний вірус це не вірус, а Супер Паразит той, що прямоходячий безхвостий примат.
20.04.2021 13:03 Відповісти
вы забыли еще не существовавшие искусственные эпидемии спида и геппатита С упомянуть за последние 20лет
20.04.2021 13:14 Відповісти
Я не сказав що цього не існує. Все це існує. Питання тільки хто це робить. Для чого це теж не питання воно зрозуміло.
20.04.2021 13:45 Відповісти
не было никаких этих эпидемий.. все идет по накатанной как и при спиде, когда людей залечивало воз
20.04.2021 13:51 Відповісти
Ну, можно ВИЧ и не лечить...
https://meduza.io/news/2018/05/30/v-orlovskoy-oblasti-umerla-vich-dissidentka-sofya-myaskovskaya-ranee-umerli-dvoe-ee-detey В Орловской области умерла ВИЧ-диссидентка Софья Мясковская, двое сыновей которой ранее умерли от СПИДа из-за отказа матери от их лечения. Причиной смерти самой Мясковской стала двусторонняя пневмония на фоне ВИЧ-инфекции, сообщается в группе «ВИЧ/СПИД диссиденты и их дети» во «ВКонтакте».
20.04.2021 14:23 Відповісти
"Бразильский штамм SARS-CoV-2 вдвое заразнее своих предшественников - исследование"
-прыгает на прохожих как блохи на собаку...
20.04.2021 13:14 Відповісти
На что мог бы пойти "ковидный фонд" в Украине:
Рассекречены соглашения с Pfizer и Moderna: сколько платит Израиль за дозу вакцины


Как сообщил во вторник, 20 апреля, сайт 12 телеканала, которому принадлежит честь первой публикации ранее не афишируемых подробностей соглашений Израиля с компаниями Pfizer и Moderna, общая сумма сделки - 1,7 млрд шекелей. На эту сумму будет приобретено, в общей сложности, 20 млн доз вакцины.
Если эти цифры верны, то простой расчет показывает, что средняя цена одной дозы для нашей страны - 85 шекелей.
При этом обе кампании дали Израилю гарантии, что поставляться будет самая передовая версия вакцины, эффективная против максимального числа штаммов, известных на момент поставки.
10 млн доз будет закуплено у Pfizer и еще 5 млн у Moderna. Вместе с 5 млн доз, которые компании должны поставить в Израиль по ранее подписанным договорам, к концу 2022 года объем поставок достигнет 20 млн доз. Помимо этого, Израилю гарантирована возможность приобретения еще 30 млн доз вакцины, в случае необходимости.
Обозреватели отмечают, что задержка с подписанием договоров из-за конфликта «Ликуда» с «Кахоль-Лаван» не только не принесла Израилю убытков, но и позволила сэкономить порядка 2 млрд шекелей, поскольку до этой заминки предполагалось, что Израиль приобретет намного большее количество доз, чем по подписанным договорам. Сейчас многие специалисты считают, что в таких объемах не возникнет необходимости.
В каждом из соглашений есть пункт, который допускает гибкий график поставок вакцины. В том числе, перенос части поставок на 2023 год, поскольку пока темпы расходования вакцины и потребности в ней пока неизвестны.
(с) прислали по е-почте
20.04.2021 13:19 Відповісти
"Попeрeдні" штами між собою відрізнялися за заразністю в рази. Бразильський в два рази відрізняється від якого？Бeз цього уточнeння повідомлeння має мало сeнсу.
20.04.2021 13:28 Відповісти
Це повідомлення для тупоголових коронаістериків, воно взагалі не має сенсу. Звичайна маніпуляція біомасою
20.04.2021 13:41 Відповісти
Может просто плотность населения там выше и связи между людми "ближе" /проще и интимнее/!
20.04.2021 13:29 Відповісти
Нема такого медичного терміну - "вдвое заразнее". Так на базарі продавщиці трусів говорять.
20.04.2021 16:34 Відповісти
Да вы не останавливайтесь, вирусов тип SARS еще более 1.5миллона. Рекомендую маску вообще не снимать и купить себе ОЗК.
20.04.2021 17:40 Відповісти
 
 