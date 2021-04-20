Бразильський штам SARS-CoV-2 удвічі заразніший за своїх попередників - дослідження

Міжнародна група дослідників виявила докази того, що варіант коронавірусу P.1, уперше виявлений у деяких частинах Бразилії, передається вдвічі краще, ніж попередні штами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Моделювання показало, що цей варіант у 1,7-2,4 раза більше трансмісивний, ніж попередні штами вірусу. Дослідники не змогли визначити, чи було це збільшення спричинено більш тривалим перебуванням вірусу в організмі або збільшенням вірусного навантаження", - йдеться в публікації Medical Xpress.

Вчені підрахували, що інфіковані в бразильському Манаусі, де був уперше виявлений цей штам, мали в 1,2-1,9 раза більше шансів померти від інфекції P.1, ніж від попередніх штамів, проте не зрозуміло, чи було це пов'язано зі змінами у вірусі або з перевантаженням системи охорони здоров'я в місті.

Крім того, дослідники з'ясували, що вірус має 17 ідентифікованих мутацій і що три мутації спайкових білка - N501Y, E484K і K417T - викликають особливу тривогу, оскільки вони, по-видимому, дозволяють вірусу більш щільно зв'язуватися з клітинами людини, а в деяких випадках допомагають ухилятися від антитіл.

"Вони також виявили докази того, що цей варіант може ухилятися від імунної відповіді на попередні штами вірусу", - йдеться в публікації.

Варіант P. 1 SARS-CoV-2 уперше був помічений у Манаусі, столиці штату Амазонас у Бразилії. Початкові дослідження показали, що вірус виник у кінці минулого року. У початковий період зараження вважалося, що приблизно 70% жителів міста були інфіковані. Варіант P.1 незабаром поширився по всій Бразилії, а потім і в інших країнах - на сьогодні він виявлений у десятках держав.

