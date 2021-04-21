Пандемия COVID-19: Канада продлила запрет на въезд иностранцев до 21 мая

Канада продлила запрет на въезд большинства иностранцев еще на месяц - до 21 мая.

Об этом в Твиттере сообщил министр общественной безопасности Канады Билл Блэр, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Пока количество активных случаев и вариантов коронавируса, которые вызывают беспокойство, увеличивается по всей стране, мы будем делать все необходимое для обеспечения безопасности канадцев. Ограничения на въезд иностранцев в Канаду не с территории США продлен до 21 мая 2021 года ", - отметил Блэр.

Ранее Канада продлила запрет на пересечение границы с территории США, которая так же будет действовать минимум до 21 мая.

В настоящее время на территории Канады зарегистрировано почти 88 тыс. активных случаев COVID-19. С начала пандемии в стране умерли 23 713 инфицированных.

Как сообщалось, по данным Worldometer, в мире от начала пандемии выявлено 143 564 910 случаев COVID-19, в частности 3057788 летальных, выздоровели 121 938 394 человека.