Кабмин решил выдавать малообеспеченным семьям помощь на открытие бизнеса

Кабинет Министров Украины в ходе сегодняшнего заседания одобрил постановление, утверждающее порядок предоставления финансовой помощи малообеспеченным семьям на открытие собственного бизнеса с целью приобретения экономической самостоятельности.

Соответствующее постановление "Некоторые вопросы содействия экономической самостоятельности малообеспеченных семей" было принято без обсуждения, передает Цензор.НЕТ со сылкой на УНИАН.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, такой механизм предоставления помощи заработает с января следующего года.

Согласно пояснительной записке к документу, главным механизмом стимулирования граждан к возвращению на рынок труда является предоставление беспроцентной возвратной одноразовой помощи, которая будет предоставляться неработающим трудоспособным лицам из числа членов малообеспеченных семей для закупки оборудования и материалов с целью организации собственного бизнеса.

Порядок предоставления такой помощи предусматривает подачу неработающим трудоспособным лицом из числа членов малообеспеченных семей, которое изъявило желание вести предпринимательскую деятельность, заявления и самостоятельно разработанного бизнес-плана в центр занятости. Решение о предоставлении финансовой помощи принимает специальная комиссия.

В случае положительного решения, человек, подавший заявление, должен в течение 30 дней создать юрлицо или зарегистрироваться как физлицо-предприниматель, в противном случае помощь не предоставляется.

Также человек должен подать счет-фактуру на закупку необходимого оборудования и материалов, и договор с поставщиком таких материалов. Оплата затрат на оборудование и материалы проводится региональным центром занятости.

Расторжение договора и возврат финансовой помощи происходит, если человек не подал соответствующие документы, не осуществляет предпринимательскую деятельность после получения помощи или имеет задолженность по уплате налогов, сборов или ЕСВ более трех месяцев.

Финансовая помощь является возвратной и возвращается предпринимателем в течение 30 дней с момента окончания трехлетнего срока с даты ее получения. При этом сумма помощи уменьшается на сумму уплаченных налогов, сборов и ЕСВ, а если сумма таких налогов превышает размер предоставленной помощи, она не возвращается.