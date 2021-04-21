РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5305 посетителей онлайн
Новости
3 311 49

Кабмин решил выдавать малообеспеченным семьям помощь на открытие бизнеса

Кабмин решил выдавать малообеспеченным семьям помощь на открытие бизнеса

Кабинет Министров Украины в ходе сегодняшнего заседания одобрил постановление, утверждающее порядок предоставления финансовой помощи малообеспеченным семьям на открытие собственного бизнеса с целью приобретения экономической самостоятельности.

Соответствующее постановление "Некоторые вопросы содействия экономической самостоятельности малообеспеченных семей" было принято без обсуждения, передает Цензор.НЕТ со сылкой на УНИАН.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, такой механизм предоставления помощи заработает с января следующего года.

Согласно пояснительной записке к документу, главным механизмом стимулирования граждан к возвращению на рынок труда является предоставление беспроцентной возвратной одноразовой помощи, которая будет предоставляться неработающим трудоспособным лицам из числа членов малообеспеченных семей для закупки оборудования и материалов с целью организации собственного бизнеса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Предприниматели из бывших "красных" зон могут претендовать на 8 тыс. грн помощи, - Минсоцполитики

Порядок предоставления такой помощи предусматривает подачу неработающим трудоспособным лицом из числа членов малообеспеченных семей, которое изъявило желание вести предпринимательскую деятельность, заявления и самостоятельно разработанного бизнес-плана в центр занятости. Решение о предоставлении финансовой помощи принимает специальная комиссия.

В случае положительного решения, человек, подавший заявление, должен в течение 30 дней создать юрлицо или зарегистрироваться как физлицо-предприниматель, в противном случае помощь не предоставляется.

Также человек должен подать счет-фактуру на закупку необходимого оборудования и материалов, и договор с поставщиком таких материалов. Оплата затрат на оборудование и материалы проводится региональным центром занятости.

Расторжение договора и возврат финансовой помощи происходит, если человек не подал соответствующие документы, не осуществляет предпринимательскую деятельность после получения помощи или имеет задолженность по уплате налогов, сборов или ЕСВ более трех месяцев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За день на получение "карантинной" помощи подали заявки более 116 тысяч человек, - Федоров

Финансовая помощь является возвратной и возвращается предпринимателем в течение 30 дней с момента окончания трехлетнего срока с даты ее получения. При этом сумма помощи уменьшается на сумму уплаченных налогов, сборов и ЕСВ, а если сумма таких налогов превышает размер предоставленной помощи, она не возвращается.

Автор: 

Кабмин (14121) помощь (8122) Шмыгаль Денис (2862)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Геніально.
Дати людям, що не можуть себе забезпечити, ще бабла з наших податків на власний бізнес...
показать весь комментарий
21.04.2021 14:26 Ответить
+3
Бугага, я даже знаю фамилии этих "малобеспеченых семей".
показать весь комментарий
21.04.2021 14:24 Ответить
+3
Ха! Дать кредит фактически НЕДЕЕСПОСОБНЫМ /людям, которые не могут содержать себя самих/ - это деньги на ветер /или сознательное вредительство/. Какой может быть "бизнес" у людей, которые дебет с кредитом не могут свести!??? Им нужно назаначать ОПЕКУНОВ /частных или госудаственных/, открыть РАБОТНЫЕ ДОМА!
показать весь комментарий
21.04.2021 14:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Прикольно . Если сдавать банки от пива - бизнес , семейный .
показать весь комментарий
21.04.2021 14:22 Ответить
тищенку помогут с открытием нового "велюра"..
показать весь комментарий
21.04.2021 14:39 Ответить
Бугага, я даже знаю фамилии этих "малобеспеченых семей".
показать весь комментарий
21.04.2021 14:24 Ответить
вон ленка зеленская субсидии получает на свои многочисленные квартиры. Вполне неплохой кандидат
показать весь комментарий
21.04.2021 14:31 Ответить
Геніально.
Дати людям, що не можуть себе забезпечити, ще бабла з наших податків на власний бізнес...
показать весь комментарий
21.04.2021 14:26 Ответить
Такая беспроцентная финансовая помощь есть в Австрии, причём её без проблем дают и на второй срок - её можно получить на второй день после полного возвращения предыдущей.
показать весь комментарий
21.04.2021 14:28 Ответить
Там взятки будут круче любых процентов ...
показать весь комментарий
21.04.2021 14:28 Ответить
Возмущонные каменты пишет босота, не способная организовать хоздеятельность.
показать весь комментарий
21.04.2021 14:30 Ответить
Ха! Дать кредит фактически НЕДЕЕСПОСОБНЫМ /людям, которые не могут содержать себя самих/ - это деньги на ветер /или сознательное вредительство/. Какой может быть "бизнес" у людей, которые дебет с кредитом не могут свести!??? Им нужно назаначать ОПЕКУНОВ /частных или госудаственных/, открыть РАБОТНЫЕ ДОМА!
показать весь комментарий
21.04.2021 14:33 Ответить
а ничего что Стив Джобс сын малообеспеченных?
показать весь комментарий
21.04.2021 14:43 Ответить
Малообеспеченный абсолютно не значит недееспособный. Они могут приобретать права и нести обязанности, в том числе открывать бизнес и осуществлять предпринимательскую деятельность. Только если б они способны были быть предпринимателями, то они давно бы уже ими были и без Кабмина. Это пустая затея. Единицы из общей массы малообеспеченных захотят/смогут предоставить центрам занятости хоть какой нибудь годный бизнес план. Поэтому, в данной ситуации, вряд ли стоит особо переживать за деньги налогоплательщиков, они останутся при Кабмине.
показать весь комментарий
21.04.2021 16:45 Ответить
Это бред,гже малоимущие а где бизнес ?это не сопоставимо
показать весь комментарий
21.04.2021 14:35 Ответить
Ты просто неудачник, оправдывающий свой пивной диван.
показать весь комментарий
21.04.2021 14:46 Ответить
О-Ф-І-Г-Е-Н-Н-О!!! 😁 І обкласти податками з першого ж дня! У Китаї самозайняті взагалі податками не обкладаються. У Європі таких звільняють від сплати податків на термін від 3є до 5 років. Як це Шмигаль собі уявляє? Закупив людина на пощку обладнання, матеріали, щось виготовила, але не реалізувала, бо базу клієнтів створити - потрібен час. Багато часу. А позику потрібно повертати, податки і збори заплатити. Це будуть дурних шукати?
показать весь комментарий
21.04.2021 14:39 Ответить
за три роки, якщо людина фах а не базіка, найде клієнтуру. Я знайшов за пів-року. Стосовно податків - якщо тупий та не вспромозі виготовити якісні речі, потрібні наріду - не випробуй борошна недолугості , йди одразу на завод. Та не скавчіть в каментах.
показать весь комментарий
21.04.2021 14:53 Ответить
За три роки - то ключове. Ні? А податки треба платити одразу. Це перше. І друге. Ти в карпатських селах був? Село від села - до 20 км. Часто-густо немає хороших доріг, нерідко - взагалі немає. Де клієнтурі взятися? І де вщатися заводу? Пишете комети, примірябчи на себе. От приїдь у село Багнувате колишнього Турківського району і почни бізнес. 😊 Або у Ропавське цього ж району, або у село Липовиця Рожнятівського району Івано-Франківської області. Чи у село Сянки на Ужцькому перевалі, де літо триває місяць і яблука виростають розміром з волоський горіх. Тоді будеш узагальнювати. А так коментар виглядає, як пук.
показать весь комментарий
21.04.2021 15:10 Ответить
"село Сянки на Ужцькому перевалі"

Почему они до сих пор там?
Мазохисты или у них другой прибыток?
показать весь комментарий
21.04.2021 15:28 Ответить
Напевне мазохісти. 😊 Але там прикордонники. Це на самому кордоні. І село досить давнє. Тут є могила січових стрільців, які загинули у 1915-му році, стримуючи на перевалі російську імператорську армію від кидка у Європу. За союзу це був величезний залізничний вузол з величезною нафтобазою. Самі розумієте, всього цього зараз немає. Люди в основному на заробітках у Європі. Молоді хлопці - на контракті у ЗСУ в зоні ООС. Відбудуться термін, сиають в центр зайнятості, коли закінчуються виплати - знову на контракт.
показать весь комментарий
21.04.2021 15:42 Ответить
А податки треба платити одразу.

==
Запам'ятайте раз і назавжди, підприємництво - це Божий дар, дається не кожному. У кого руки й мозок не з дупи ростуть - доходи йдуть ОДРАЗУ . Тому не знавши броду не суйся у воду. Не впевнений - не обгнаняй, не впевнений в собі та якісті своєї продукції - не відкривай справу. Йди на завод! Або усвідомлюй прибутковий досвід від батьків! . Не треба скавчати що діло не пішло, в цьому винні лише ВИ. Якби я жив у вашому селі, я б точно по Польшам не вештався. У кожному селі можно знайти прибутковий напрямок! Навіть за полярним колом! Тому саме ви і є той "пук", який не знає шо робити і як жити, я в своєму селі маю свою справу, на якої заробляю більше ніж інші заробітчани на Польщі. Як казав Тарас Бульба, ОТАК!Мене все влаштовує у моїй країні!
показать весь комментарий
21.04.2021 15:35 Ответить
От власне, сам і визнав, що всі підприємцями бути не можуть. 😁А уряд хоче, щоб були всі. Це ідея Гєтманцева.
показать весь комментарий
21.04.2021 15:37 Ответить
Всі не можуть! Тому не Треба узагальнювати, шо У ВСІХ НЕ БУДЕ ПРИБУТКУ ДЛЯ ОПЛАТИ ПОДАТКІВ.
показать весь комментарий
21.04.2021 15:38 Ответить
А уряд хоче, щоб були всі

==
ніхто такого не казав. Є підприємці, є селяни, є робочий класс.
показать весь комментарий
21.04.2021 15:39 Ответить
Скажіть це Гєтманцеву. 😊
показать весь комментарий
21.04.2021 15:43 Ответить
Тобі треба ти й кажи.
показать весь комментарий
21.04.2021 16:01 Ответить
Мені якраз не треба. 😊
показать весь комментарий
21.04.2021 16:08 Ответить
Якби було не треба, не просив би.
показать весь комментарий
21.04.2021 16:19 Ответить
А де я просив? 😲 У тебе галюцинації?
показать весь комментарий
21.04.2021 16:25 Ответить
Зніми шпакули, побачиш
показать весь комментарий
21.04.2021 17:04 Ответить
Може нюхнути, як ти, щоб побачити? 🤔
показать весь комментарий
21.04.2021 17:18 Ответить
Можеш брінцаловкі наіпнуть, як ти.
показать весь комментарий
21.04.2021 17:38 Ответить
Цікаве в тебе життя. 😁
показать весь комментарий
21.04.2021 17:43 Ответить
Да, не ною как ты.
показать весь комментарий
21.04.2021 20:00 Ответить
Скажіть це Гєтманцеву.
показать весь комментарий
21.04.2021 20:01 Ответить
не знаю, що Воно визнало, тільки бачу самолюбування, самовихваляння та те, що свіжий та щойно народився на форумі.
показать весь комментарий
21.04.2021 16:00 Ответить
а судді хто?
показать весь комментарий
21.04.2021 16:03 Ответить
Почему бы чиновникам не открыть инвест-банк и/или благотворительный фонд за счет СВОИХ денег, а не за счет налогоплательщиков??? Зачем этот поппулизм и извращения? Люди потому и малоимущие, что чиновники обложили всех огромными налогами и потом казнокрадят на подобных госпрограммах...
показать весь комментарий
21.04.2021 14:44 Ответить
красавцы. интересно при выдаче бабок они будут проверять на наличие недвижимости ???
показать весь комментарий
21.04.2021 14:56 Ответить
сначала они помогают создать бизнес, потом его кошмарят со всех сторон, гениально
показать весь комментарий
21.04.2021 15:09 Ответить
Если малообеспеченный не смог себе заработать денег ни головой, ни руками, то какой из него бизнесмен получится???
показать весь комментарий
21.04.2021 15:12 Ответить
Ви ж людей які втратили роботу через рік знімаєте з біржі,рахуєте що вони отримують дві мінімалки і переводите в розряд олігархів,без субсидій,малозабезпеченності та всього такого?Фізично,якій категорії підуть ці кошти?
показать весь комментарий
21.04.2021 15:30 Ответить
Во, теперь цыганва черножопая и алкашня многодетная озолотятся
показать весь комментарий
21.04.2021 15:51 Ответить
Нам з дружиною по 53 роки, до пенсії ще далеко. Дружину скоротили рік тому, мене попередили що через 3 місяця теж підпадаю під скорочення (хай йому грець тому КОВІД). Поки я ще отримую зарплатню ми не малозабезпечена родина, хоч я вже і шукаю нову роботу але в нашому містечку це не так вже і легко зробити тому через три місяця наша родина може стати малозабезпеченною. Дружина розпочала свій бізнес, поки ще неофіційно, напрацьовує клієнтську базу, створює онлайн магазин. Але коштів на обладнання та матеріали їй зараз потрібно в декілька разів більше ніж дозволяє наш бюджет. Тому їй конче потрібен кредит хочаб на рік під мінімальний відсоток. Як що ця программа запрацює - будем дуже раді.
показать весь комментарий
21.04.2021 15:53 Ответить
шановний, вам вже стільки років, а ви- байкарям вірите... Маю надію, що за Зе!Бень не голосували?
показать весь комментарий
21.04.2021 16:04 Ответить
"Бог миловал".
показать весь комментарий
21.04.2021 16:26 Ответить
цинічні потвори нами керують... Навіщо, слухати "людину", що виконує роль весільного генерала?
показать весь комментарий
21.04.2021 16:45 Ответить
Если все побежим заниматься финансовой пирамидой? Кто будет печь хлеб?.
Непонятно пока что они имеют в виду, и какие подводные камне с этим кредитером будут.
показать весь комментарий
21.04.2021 21:08 Ответить
Никто не говорит, чтобы строить финансовые пирамиды, но если есть возможность получить от государства деньги на бизнес, зачем отказываться от такой возможности? Правда пандемия внесла свои коррективы и бизнес лучше строить онлайн, имхо! Я и сама о таком думаю, и знаю, что разработка продающих интернет магазинов https://redchameleon.com.ua/individualnaya-razrabotka/internet-magaziny/ - это реальность, а не мечта. Главное доверить такую работу настоящим профессионалам своего дела, а не аматорам.
показать весь комментарий
17.05.2021 22:49 Ответить
Зелень с каждым днем все больше деградирует
показать весь комментарий
17.05.2021 22:52 Ответить
 
 