3 312 49

Кабмін вирішив видавати малозабезпеченим сім'ям допомогу на відкриття бізнесу

Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні схвалив постанову, яка затверджує порядок надання фінансової допомоги малозабезпеченим сім'ям на відкриття власного бізнесу з метою набття економічної самостійності.

Відповідну постанову "Деякі питання сприяння економічній самостійності малозабезпечених сімей" було ухвалено без обговорення, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, такий механізм надання допомоги запрацює з січня наступного року.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, головним механізмом стимулювання громадян до повернення на ринок праці є надання безвідсоткової поворотної одноразової допомоги, яка надаватиметься непрацюючим працездатним особам з числа членів малозабезпечених родин для закупівлі обладнання та матеріалів з метою організації власного бізнесу.

Порядок надання такої допомоги передбачає подання непрацюючою працездатною особою з числа членів малозабезпечених родин, яка виявила бажання вести підприємницьку діяльність, заяви та самостійно розробленого бізнес-плану до центру зайнятості. Рішення про надання фінансової допомоги приймає спеціальна комісія.

У разі позитивного рішення, людина, яка подала заяву, повинна протягом 30 днів створити юрособу або зареєструватися як фізособа-підприємець, в іншому випадку допомога не надається.

Також людина повинна подати рахунок-фактуру на закупівлю необхідного обладнання і матеріалів, і договір з постачальником таких матеріалів. Оплата витрат на обладнання та матеріали проводиться регіональним центром зайнятості.

Розірвання договору та повернення фінансової допомоги відбувається, якщо людина не подала відповідні документи, не здійснює підприємницьку діяльність після отримання допомоги або має заборгованість зі сплати податків, зборів або ЄСВ більш як три місяці.

Фінансова допомога є поворотною і повертається підприємцем протягом 30 днів з моменту закінчення трирічного терміну з дати її отримання. При цьому сума допомоги зменшується на суму сплачених податків, зборів та ЄСВ, а якщо сума таких податків перевищує розмір наданої допомоги, вона не повертається.

Кабмін (14386) допомога (8768) Шмигаль Денис (4823)
+7
Геніально.
Дати людям, що не можуть себе забезпечити, ще бабла з наших податків на власний бізнес...
21.04.2021 14:26
+3
Бугага, я даже знаю фамилии этих "малобеспеченых семей".
21.04.2021 14:24
+3
Ха! Дать кредит фактически НЕДЕЕСПОСОБНЫМ /людям, которые не могут содержать себя самих/ - это деньги на ветер /или сознательное вредительство/. Какой может быть "бизнес" у людей, которые дебет с кредитом не могут свести!??? Им нужно назаначать ОПЕКУНОВ /частных или госудаственных/, открыть РАБОТНЫЕ ДОМА!
21.04.2021 14:33
Прикольно . Если сдавать банки от пива - бизнес , семейный .
21.04.2021 14:22
тищенку помогут с открытием нового "велюра"..
21.04.2021 14:39
Бугага, я даже знаю фамилии этих "малобеспеченых семей".
21.04.2021 14:24
вон ленка зеленская субсидии получает на свои многочисленные квартиры. Вполне неплохой кандидат
21.04.2021 14:31
Геніально.
Дати людям, що не можуть себе забезпечити, ще бабла з наших податків на власний бізнес...
21.04.2021 14:26
Такая беспроцентная финансовая помощь есть в Австрии, причём её без проблем дают и на второй срок - её можно получить на второй день после полного возвращения предыдущей.
21.04.2021 14:28
Там взятки будут круче любых процентов ...
21.04.2021 14:28
Возмущонные каменты пишет босота, не способная организовать хоздеятельность.
21.04.2021 14:30
Ха! Дать кредит фактически НЕДЕЕСПОСОБНЫМ /людям, которые не могут содержать себя самих/ - это деньги на ветер /или сознательное вредительство/. Какой может быть "бизнес" у людей, которые дебет с кредитом не могут свести!??? Им нужно назаначать ОПЕКУНОВ /частных или госудаственных/, открыть РАБОТНЫЕ ДОМА!
21.04.2021 14:33
а ничего что Стив Джобс сын малообеспеченных?
21.04.2021 14:43
Малообеспеченный абсолютно не значит недееспособный. Они могут приобретать права и нести обязанности, в том числе открывать бизнес и осуществлять предпринимательскую деятельность. Только если б они способны были быть предпринимателями, то они давно бы уже ими были и без Кабмина. Это пустая затея. Единицы из общей массы малообеспеченных захотят/смогут предоставить центрам занятости хоть какой нибудь годный бизнес план. Поэтому, в данной ситуации, вряд ли стоит особо переживать за деньги налогоплательщиков, они останутся при Кабмине.
21.04.2021 16:45
Это бред,гже малоимущие а где бизнес ?это не сопоставимо
21.04.2021 14:35
Ты просто неудачник, оправдывающий свой пивной диван.
21.04.2021 14:46
О-Ф-І-Г-Е-Н-Н-О!!! 😁 І обкласти податками з першого ж дня! У Китаї самозайняті взагалі податками не обкладаються. У Європі таких звільняють від сплати податків на термін від 3є до 5 років. Як це Шмигаль собі уявляє? Закупив людина на пощку обладнання, матеріали, щось виготовила, але не реалізувала, бо базу клієнтів створити - потрібен час. Багато часу. А позику потрібно повертати, податки і збори заплатити. Це будуть дурних шукати?
21.04.2021 14:39
за три роки, якщо людина фах а не базіка, найде клієнтуру. Я знайшов за пів-року. Стосовно податків - якщо тупий та не вспромозі виготовити якісні речі, потрібні наріду - не випробуй борошна недолугості , йди одразу на завод. Та не скавчіть в каментах.
21.04.2021 14:53
За три роки - то ключове. Ні? А податки треба платити одразу. Це перше. І друге. Ти в карпатських селах був? Село від села - до 20 км. Часто-густо немає хороших доріг, нерідко - взагалі немає. Де клієнтурі взятися? І де вщатися заводу? Пишете комети, примірябчи на себе. От приїдь у село Багнувате колишнього Турківського району і почни бізнес. 😊 Або у Ропавське цього ж району, або у село Липовиця Рожнятівського району Івано-Франківської області. Чи у село Сянки на Ужцькому перевалі, де літо триває місяць і яблука виростають розміром з волоський горіх. Тоді будеш узагальнювати. А так коментар виглядає, як пук.
21.04.2021 15:10
"село Сянки на Ужцькому перевалі"

Почему они до сих пор там?
Мазохисты или у них другой прибыток?
21.04.2021 15:28
Напевне мазохісти. 😊 Але там прикордонники. Це на самому кордоні. І село досить давнє. Тут є могила січових стрільців, які загинули у 1915-му році, стримуючи на перевалі російську імператорську армію від кидка у Європу. За союзу це був величезний залізничний вузол з величезною нафтобазою. Самі розумієте, всього цього зараз немає. Люди в основному на заробітках у Європі. Молоді хлопці - на контракті у ЗСУ в зоні ООС. Відбудуться термін, сиають в центр зайнятості, коли закінчуються виплати - знову на контракт.
21.04.2021 15:42
А податки треба платити одразу.

==
Запам'ятайте раз і назавжди, підприємництво - це Божий дар, дається не кожному. У кого руки й мозок не з дупи ростуть - доходи йдуть ОДРАЗУ . Тому не знавши броду не суйся у воду. Не впевнений - не обгнаняй, не впевнений в собі та якісті своєї продукції - не відкривай справу. Йди на завод! Або усвідомлюй прибутковий досвід від батьків! . Не треба скавчати що діло не пішло, в цьому винні лише ВИ. Якби я жив у вашому селі, я б точно по Польшам не вештався. У кожному селі можно знайти прибутковий напрямок! Навіть за полярним колом! Тому саме ви і є той "пук", який не знає шо робити і як жити, я в своєму селі маю свою справу, на якої заробляю більше ніж інші заробітчани на Польщі. Як казав Тарас Бульба, ОТАК!Мене все влаштовує у моїй країні!
21.04.2021 15:35
От власне, сам і визнав, що всі підприємцями бути не можуть. 😁А уряд хоче, щоб були всі. Це ідея Гєтманцева.
21.04.2021 15:37
Всі не можуть! Тому не Треба узагальнювати, шо У ВСІХ НЕ БУДЕ ПРИБУТКУ ДЛЯ ОПЛАТИ ПОДАТКІВ.
21.04.2021 15:38
А уряд хоче, щоб були всі

==
ніхто такого не казав. Є підприємці, є селяни, є робочий класс.
21.04.2021 15:39
Скажіть це Гєтманцеву. 😊
21.04.2021 15:43
Тобі треба ти й кажи.
21.04.2021 16:01
Мені якраз не треба. 😊
21.04.2021 16:08
Якби було не треба, не просив би.
21.04.2021 16:19
А де я просив? 😲 У тебе галюцинації?
21.04.2021 16:25
Зніми шпакули, побачиш
21.04.2021 17:04
Може нюхнути, як ти, щоб побачити? 🤔
21.04.2021 17:18
Можеш брінцаловкі наіпнуть, як ти.
21.04.2021 17:38
Цікаве в тебе життя. 😁
21.04.2021 17:43 Відповісти
Да, не ною как ты.
21.04.2021 20:00 Відповісти
Скажіть це Гєтманцеву.
21.04.2021 20:01 Відповісти
не знаю, що Воно визнало, тільки бачу самолюбування, самовихваляння та те, що свіжий та щойно народився на форумі.
21.04.2021 16:00 Відповісти
а судді хто?
21.04.2021 16:03 Відповісти
Почему бы чиновникам не открыть инвест-банк и/или благотворительный фонд за счет СВОИХ денег, а не за счет налогоплательщиков??? Зачем этот поппулизм и извращения? Люди потому и малоимущие, что чиновники обложили всех огромными налогами и потом казнокрадят на подобных госпрограммах...
21.04.2021 14:44 Відповісти
красавцы. интересно при выдаче бабок они будут проверять на наличие недвижимости ???
21.04.2021 14:56 Відповісти
сначала они помогают создать бизнес, потом его кошмарят со всех сторон, гениально
21.04.2021 15:09 Відповісти
Если малообеспеченный не смог себе заработать денег ни головой, ни руками, то какой из него бизнесмен получится???
21.04.2021 15:12 Відповісти
Ви ж людей які втратили роботу через рік знімаєте з біржі,рахуєте що вони отримують дві мінімалки і переводите в розряд олігархів,без субсидій,малозабезпеченності та всього такого?Фізично,якій категорії підуть ці кошти?
21.04.2021 15:30 Відповісти
Во, теперь цыганва черножопая и алкашня многодетная озолотятся
21.04.2021 15:51 Відповісти
Нам з дружиною по 53 роки, до пенсії ще далеко. Дружину скоротили рік тому, мене попередили що через 3 місяця теж підпадаю під скорочення (хай йому грець тому КОВІД). Поки я ще отримую зарплатню ми не малозабезпечена родина, хоч я вже і шукаю нову роботу але в нашому містечку це не так вже і легко зробити тому через три місяця наша родина може стати малозабезпеченною. Дружина розпочала свій бізнес, поки ще неофіційно, напрацьовує клієнтську базу, створює онлайн магазин. Але коштів на обладнання та матеріали їй зараз потрібно в декілька разів більше ніж дозволяє наш бюджет. Тому їй конче потрібен кредит хочаб на рік під мінімальний відсоток. Як що ця программа запрацює - будем дуже раді.
21.04.2021 15:53 Відповісти
шановний, вам вже стільки років, а ви- байкарям вірите... Маю надію, що за Зе!Бень не голосували?
21.04.2021 16:04 Відповісти
"Бог миловал".
21.04.2021 16:26 Відповісти
цинічні потвори нами керують... Навіщо, слухати "людину", що виконує роль весільного генерала?
21.04.2021 16:45 Відповісти
Если все побежим заниматься финансовой пирамидой? Кто будет печь хлеб?.
Непонятно пока что они имеют в виду, и какие подводные камне с этим кредитером будут.
21.04.2021 21:08 Відповісти
Никто не говорит, чтобы строить финансовые пирамиды, но если есть возможность получить от государства деньги на бизнес, зачем отказываться от такой возможности? Правда пандемия внесла свои коррективы и бизнес лучше строить онлайн, имхо! Я и сама о таком думаю, и знаю, что разработка продающих интернет магазинов https://redchameleon.com.ua/individualnaya-razrabotka/internet-magaziny/ - это реальность, а не мечта. Главное доверить такую работу настоящим профессионалам своего дела, а не аматорам.
17.05.2021 22:49 Відповісти
Зелень с каждым днем все больше деградирует
17.05.2021 22:52 Відповісти
 
 