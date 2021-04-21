Кабмін вирішив видавати малозабезпеченим сім'ям допомогу на відкриття бізнесу
Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні схвалив постанову, яка затверджує порядок надання фінансової допомоги малозабезпеченим сім'ям на відкриття власного бізнесу з метою набття економічної самостійності.
Відповідну постанову "Деякі питання сприяння економічній самостійності малозабезпечених сімей" було ухвалено без обговорення, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, такий механізм надання допомоги запрацює з січня наступного року.
Згідно з пояснювальною запискою до документа, головним механізмом стимулювання громадян до повернення на ринок праці є надання безвідсоткової поворотної одноразової допомоги, яка надаватиметься непрацюючим працездатним особам з числа членів малозабезпечених родин для закупівлі обладнання та матеріалів з метою організації власного бізнесу.
Порядок надання такої допомоги передбачає подання непрацюючою працездатною особою з числа членів малозабезпечених родин, яка виявила бажання вести підприємницьку діяльність, заяви та самостійно розробленого бізнес-плану до центру зайнятості. Рішення про надання фінансової допомоги приймає спеціальна комісія.
У разі позитивного рішення, людина, яка подала заяву, повинна протягом 30 днів створити юрособу або зареєструватися як фізособа-підприємець, в іншому випадку допомога не надається.
Також людина повинна подати рахунок-фактуру на закупівлю необхідного обладнання і матеріалів, і договір з постачальником таких матеріалів. Оплата витрат на обладнання та матеріали проводиться регіональним центром зайнятості.
Розірвання договору та повернення фінансової допомоги відбувається, якщо людина не подала відповідні документи, не здійснює підприємницьку діяльність після отримання допомоги або має заборгованість зі сплати податків, зборів або ЄСВ більш як три місяці.
Фінансова допомога є поворотною і повертається підприємцем протягом 30 днів з моменту закінчення трирічного терміну з дати її отримання. При цьому сума допомоги зменшується на суму сплачених податків, зборів та ЄСВ, а якщо сума таких податків перевищує розмір наданої допомоги, вона не повертається.
Дати людям, що не можуть себе забезпечити, ще бабла з наших податків на власний бізнес...
Почему они до сих пор там?
Мазохисты или у них другой прибыток?
==
Запам'ятайте раз і назавжди, підприємництво - це Божий дар, дається не кожному. У кого руки й мозок не з дупи ростуть - доходи йдуть ОДРАЗУ . Тому не знавши броду не суйся у воду. Не впевнений - не обгнаняй, не впевнений в собі та якісті своєї продукції - не відкривай справу. Йди на завод! Або усвідомлюй прибутковий досвід від батьків! . Не треба скавчати що діло не пішло, в цьому винні лише ВИ. Якби я жив у вашому селі, я б точно по Польшам не вештався. У кожному селі можно знайти прибутковий напрямок! Навіть за полярним колом! Тому саме ви і є той "пук", який не знає шо робити і як жити, я в своєму селі маю свою справу, на якої заробляю більше ніж інші заробітчани на Польщі. Як казав Тарас Бульба, ОТАК!Мене все влаштовує у моїй країні!
==
ніхто такого не казав. Є підприємці, є селяни, є робочий класс.
Непонятно пока что они имеют в виду, и какие подводные камне с этим кредитером будут.