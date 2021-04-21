В созданной 2 дня назад европейской футбольной Суперлиге осталось 3 команды

Итальянские футбольные клубы "Милан" и "Интер", а также испанский "Атлетико" отказались от участия во вновь созданной Европейской суперлиге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Мы приняли приглашение поучаствовать в проектах Суперлиги с искренним намерением провести лучшие европейские соревнования для футбольных болельщиков во всем мире и в интересах клуба и наших собственных фанатов. Изменения не всегда легкие, но эволюция необходима для прогресса, а структуры европейского футболу эволюционировали и менялись на протяжении десятилетий.

Однако беспокойство болельщиков во всем мире четко показало отношение к Суперлиге, и "Милан" должен прислушиваться к голосу тех, кто любит этот замечательный вид спорта. Мы будем продолжать упорно работать над созданием стабильной модели футбола ", - говорится в заявлении на сайте "Милана". В сообщении официально не идет речь о выходе, но издание BBC Sport получило официальное подтверждение от "Милана", что он оставляет Европейскую суперлигу.

Другая миланская команда была более четкой в ​​формулировке: "Интер" подтверждает, что клуб больше не является частью проекта Суперлиги ".

В сообщении испанцев сказано, что совет директоров "Атлетико де Мадрид", которая заседала в среду утром, решил "официально сообщить Суперлиге и остальным клубам-основателям о своем решении не оформлять окончательно участие в этом проекте". Указано, что решение о присоединении к проекту принималось в силу обстоятельств, которые на сегодня уже не действительны.

Таким образом сейчас из клубов-основателей в Европейской суперлиге остаются только итальянский "Ювентус" и испанские "Реал" и "Барселона".

Напоминаем, в ночь с 18 на 19 апреля было объявлено о создании Суперлиги, в которую вошли 12 топ-клубов Европы, всего в турнире предполагалось участие 20 лучших клубов Европы. Участие в турнире подтвердили "Реал", "Барселона", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Милан", "Арсенал", "Челси", "Атлетико", "Интер" и "Тоттенхэм".

Футбольное сообщество в своем большинстве выступила против этого проекта, осудили турнир также все европейские федерации вместе с ФИФА и УЕФА. 19 апреля УЕФА заявила, что реформирует Лигу Чемпионов и новый формат стартует в 2024 году.

20 апреля 6 английских клубов объявили о выходе из Суперлиги "Манчестер Сити", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Ливерпуль", "Тоттенхэм". После того, как половина из 12 учредителей покинула инициативу, Европейская суперлига футбола заявила, что "подумает о переформатировании турнира".