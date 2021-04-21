РУС
В созданной 2 дня назад европейской футбольной Суперлиге осталось 3 команды

Итальянские футбольные клубы "Милан" и "Интер", а также испанский "Атлетико" отказались от участия во вновь созданной Европейской суперлиге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Мы приняли приглашение поучаствовать в проектах Суперлиги с искренним намерением провести лучшие европейские соревнования для футбольных болельщиков во всем мире и в интересах клуба и наших собственных фанатов. Изменения не всегда легкие, но эволюция необходима для прогресса, а структуры европейского футболу эволюционировали и менялись на протяжении десятилетий.

Однако беспокойство болельщиков во всем мире четко показало отношение к Суперлиге, и "Милан" должен прислушиваться к голосу тех, кто любит этот замечательный вид спорта. Мы будем продолжать упорно работать над созданием стабильной модели футбола ", - говорится в заявлении на сайте "Милана". В сообщении официально не идет речь о выходе, но издание BBC Sport получило официальное подтверждение от "Милана", что он оставляет Европейскую суперлигу.

Другая миланская команда была более четкой в ​​формулировке: "Интер" подтверждает, что клуб больше не является частью проекта Суперлиги ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 12 футбольных топ-клубов заявили о создании Суперлиги Европы. УЕФА обещает "остановить этот циничный проект"

В сообщении испанцев сказано, что совет директоров "Атлетико де Мадрид", которая заседала в среду утром, решил "официально сообщить Суперлиге и остальным клубам-основателям о своем решении не оформлять окончательно участие в этом проекте". Указано, что решение о присоединении к проекту принималось в силу обстоятельств, которые на сегодня уже не действительны.

Таким образом сейчас из клубов-основателей в Европейской суперлиге остаются только итальянский "Ювентус" и испанские "Реал" и "Барселона".

Напоминаем, в ночь с 18 на 19 апреля было объявлено о создании Суперлиги, в которую вошли 12 топ-клубов Европы, всего в турнире предполагалось участие 20 лучших клубов Европы. Участие в турнире подтвердили "Реал", "Барселона", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Милан", "Арсенал", "Челси", "Атлетико", "Интер" и "Тоттенхэм".

Футбольное сообщество в своем большинстве выступила против этого проекта, осудили турнир также все европейские федерации вместе с ФИФА и УЕФА. 19 апреля УЕФА заявила, что реформирует Лигу Чемпионов и новый формат стартует в 2024 году.

20 апреля 6 английских клубов объявили о выходе из Суперлиги "Манчестер Сити", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Ливерпуль", "Тоттенхэм". После того, как половина из 12 учредителей покинула инициативу, Европейская суперлига футбола заявила, что "подумает о переформатировании турнира".

Воно-то так, але сама ідея суперліги гнила, бо там пропонується, що клуби-засновники не зможуть з неї вилетіти - такий собий закритий клуб...
21.04.2021 16:57 Ответить
Вполне достаточно, чтобы разделить 1-е, 2-е и 3-е место.
21.04.2021 17:01 Ответить
зате, більші шанси стати чемпіоном!
21.04.2021 17:07 Ответить
В період карантину грошей все менше - на всіх вже не вистачає. А футбол звик жити на широку ногу. От і віджимають вже один у одного шматки.
21.04.2021 16:55 Ответить
Воно-то так, але сама ідея суперліги гнила, бо там пропонується, що клуби-засновники не зможуть з неї вилетіти - такий собий закритий клуб...
21.04.2021 16:57 Ответить
Ского суперлига перерастет в Лигу ЄсЄнГє где будут участвовать рашистские и белорусские командьі
21.04.2021 16:57 Ответить
Вполне достаточно, чтобы разделить 1-е, 2-е и 3-е место.
21.04.2021 17:01 Ответить
Да дело в принципе не в местах, а в том, что на эти клубы будет повышенная посещаемость.
Значит, планировались большие прибыли от продажи билетов, рекламы и т.д.
21.04.2021 21:13 Ответить
зате, більші шанси стати чемпіоном!
21.04.2021 17:07 Ответить
Усьо! Бабло у небі програло баблу у руках. 😁
21.04.2021 17:27 Ответить
Пусть Реал и создаст один сам себе суперлигу) Дубль с основой будут играть. В целом не самый плохой матч может получиться.. хоть и один раз в сезоне)
21.04.2021 17:37 Ответить
Пианисту самое время тебе по башке постучать своим метрономом!
21.04.2021 18:02 Ответить
ты уже играл губами на губной гармошке, но. видать, не наигрался, шалунишка
21.04.2021 18:08 Ответить
Не-е! Губами ты играешь тут с утра и до утра! Так что ублажай дальше Пригожина! Кстати,(ты должен это знать ввиду своей профессии) у него обрез?
22.04.2021 09:01 Ответить
Можно заявить в турнир винницьку Ниву
21.04.2021 18:08 Ответить
Вот он звездный шанс для Гурия Лачхути.
https://censor.net/ru/comments/locate/3261199/0192145e-b43f-726a-9652-fb11e29a8121
21.04.2021 18:14 Ответить
У клубов уже нету денег. Барса на грани банкротства, МЮ выставили на продажу. Многие из этих клубов повторят судьбу Днепра, Металлиста, Анжи
21.04.2021 18:18 Ответить
Та прям таки. Пока толстый сохнет, то худой сдохнет.
21.04.2021 19:11 Ответить
Це - безсоромна і не прикрита жадібність .....
21.04.2021 21:24 Ответить
"48 часов Суперлиги: Звезда и смерть Флорентино Переса".
Захватывающий динамичный блокбастер. Финансовые воротилы профессионального футбола вступили в жесткую схватку за миллиардные прибыли. В лихо закрученном сюжете переплелись банкиры и спортивные чиновники, владельцы телеканалов и букмекеры, правительства стран и транснациональные корпорации. Клятвы и предательство, ложь и раскаяние, ярость футбольных ультрас и трусливое выжидание футбольных звезд. Действие стремительно перемещается по Европе. Красивейшие виды Лондона, Мадрида, Барселоны, Турина, Милана, Парижа, Мюнхена и швейцарского Ньона. Роскошные виллы, фешенебельные рестораны и закрытые клубы для избранных. Ослепительные секретарши, любовные интриги и сливы информации. Завершится ли драма устраивающей всех развязкой? И не зарыт ли у сторон топор для грядущих войн? С 19 апреля доступно без платы и регистрации. Не переключайтесь!
21.04.2021 21:59 Ответить
 
 