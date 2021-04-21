РУС
"Слуга народа" Гетманцев извинился перед Кошкиной за споры о правописании слова "минет": Определенные слова не должны употребляться в общении с женщинами

Нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев извинился перед шеф-редактором LB.ua Соней Кошкиной, с которой спорил накануне о правописании слова "минет".

Соответствующий пост Гетманцев опубликовал в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Друзья, хочу извиниться перед Соней Кошкиной и читателями за употребление определенного слова в одном из своих постов, в ответ на критику Соней действий коллег", - говорится в сообщении.

По его словам, он точно не хотел никого обидеть.

"Хотя согласен, что определенные слова не должны употребляться государственными чиновниками, равно как и в общении с женщинами в принципе. Приложу максимум усилий для того, чтобы соблюдение высоких стандартов дискуссии стало нормой общения и в политике, и в политической журналистике", - добавил нардеп.

Напомним, что накануне в ответ на критику шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной Гетманцев отреагировал замечанием по правописанию слова "минет".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Вас били?" - "слуга народа" Гетманцев, споривший накануне о правописании слова "минет", вышел из ОП с медповязкой на носу. ВИДЕО

Автор: 

Кошкина Соня (26) Гетманцев Даниил (416) Слуга народа (2670)
+34
фальшивоМИНЕТЧИКИ
21.04.2021 17:21 Ответить
+30
Даниил Александрович Гетманцев - доктор юридических наук, профессор, адвокат, собственник и почетный президент юридической компании Jurimex, эксперт TaxLink, президент Ассоциации налоговых советников, член Европейской ассоциации налоговых профессоров (EATLP).

на этом пце клейма негде ставить - такой культурный,
а вы тут за какой-то минуэт спорите
21.04.2021 17:22 Ответить
+27
Які "слуги", така й мова... Вони "академиев не кончали..."
21.04.2021 17:18 Ответить
как "порядочный мужчинка", теперь Гетманцев должен отсо%%% со всей депутатской энергей..
21.04.2021 17:14 Ответить
Даниил Александрович Гетманцев - доктор юридических наук, профессор, адвокат, собственник и почетный президент юридической компании Jurimex, эксперт TaxLink, президент Ассоциации налоговых советников, член Европейской ассоциации налоговых профессоров (EATLP).

на этом пце клейма негде ставить - такой культурный,
а вы тут за какой-то минуэт спорите
21.04.2021 17:22 Ответить
Гетманцев просто как и все остальные Слуги народа, любит минеты от мужчин
21.04.2021 17:24 Ответить
как "порядочный мужчинка", после того, что он сделал с Софой, Гетьманцев обязан жениться на ней
21.04.2021 17:25 Ответить
но вот захочет ли Кишкина замуж за такого неметкого минометчика
21.04.2021 17:59 Ответить
У Олега Валерійовича?))
21.04.2021 17:41 Ответить
еще один сосн(о)любитель
21.04.2021 17:18 Ответить
И ОПЯТЬ НЕ РЯДОВОЙ ЗЕБАРАН !
21.04.2021 17:19 Ответить
Хаму і битлоті скільки дипломів не дай він лишається хамом і бидлом.
21.04.2021 17:18 Ответить
Які "слуги", така й мова... Вони "академиев не кончали..."
21.04.2021 17:18 Ответить
Вам, ХОХЛАМ, не понять всю низость и мерзость подобного обращения. Украина такого не приемлет.
показать весь комментарий
то они кыцькину пытаются налякаты минетом,чы всю фракцию слуг вкупе с офисом?
показать весь комментарий
ЭТО ГЕТЬМАНЦЕВУ ВЫБИРАТЬ можно он мужчина , а женщине - быть молчаливой сосной ...
показать весь комментарий
Вообще омерзительно звучит.
показать весь комментарий
богема- любители анала, минета, скотоложства
показать весь комментарий
и рот у богемы, не для того, чтобы кушать
показать весь комментарий
Цьому олігархфрену треба вибачатися за підкорення постановам державі-агресора на території України.
показать весь комментарий
фальшивоМИНЕТЧИКИ
21.04.2021 17:21 Ответить
Ліл! 😂
21.04.2021 17:46 Ответить
а лёха подлещенко на заднем плане вискарь за 100 пенсий смокчет..как задолбал этот цирк подростков озабоченых
показать весь комментарий
Вважати ніби певні слова не мож використовувати у спілкуванні з жінками - це сексизм.
Жінка має такі само права як і чоловік
показать весь комментарий
Что ни Слуга урода, то животное... Хотя, чему удивляться - "лидер" сам такой
показать весь комментарий
теперь они должны поспорить о том, як пишется слово куни, высокоинтеллектуальным людям всегда есть о чем вести культурный базар
показать весь комментарий
эх, вовремя извинился, а то медиапизспильнота уже побежала заказывать футболочки с надписью "я вам недорогенька я знаю как пишется слово минет". Значит печатать уже не надо, деньги лишние смогут на армию отдать.
показать весь комментарий
Де їх деб..в буруть ?
показать весь комментарий
А носяку кто набил ? Сонин мужик ?
показать весь комментарий
Подонок, который обилетил Евробляхи. Люди которые хотят ввезти по закону, Чисто Отсосали!!
показать весь комментарий
Гетьманцев, тепер ти винен кулінгулус.
показать весь комментарий
В минете ничего плохого нет. Плохо то что ты назвал Соню шлюхой. Это то что на английском называется whoreshaming.
показать весь комментарий
Экс-супругой Данила Александровича является Татьяна Гетманцева, она так же получила образование юриста в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. На сегодняшний день работает на должности заместителя руководителя Департамента мониторинга соблюдения законодательства о конфликте интересов и других ограничений по предотвращению коррупции.
У семейной пары в браке появился сын по имени Иван. Он живет вместе с мамой.
Мать - Елена Дмитриевна Гетманцева, гендиректор TPG, одного из крупнейших туроператоров в Украине.
Ну если этот земинечик живет с мамой - как ему не стыдно маме в глаза теперь смотреть?
21.04.2021 17:36 Ответить
Висер Гетьманцева не що інше,як не дуже замаскований сексизм.До свого соратника Аналтабу він так не звернеться - тільки до жінки,як мама вчила.
показать весь комментарий
Именно так. Бабы тупые шлюхи. Ахаха.
показать весь комментарий
Во даёт! Минет можно,а слово нельзя...
показать весь комментарий
Іспанський сором. На хвилинку, уряд держави, п*здець-холодець.
показать весь комментарий
https://www.youtube.com/watch?v=q9Mjnqu9jXE Портников распушил вову в пампепрсах, молящего уХйла о встрече

А Профессор гетьманцев с минетами- то так отвлекающий маневр от проблем вовы
показать весь комментарий
Шо то я такое от зеленых уже слышал....
Вроде о "корабельной доске"......
показать весь комментарий
Это просто турецкий язык

«минет» - minnet благодарность, признательность.

«минетар» - minnettar благодарный, признательный; обязанный (кому-л.)
http://igor-grek.ucoz.ru/publ/ehtimologija/kher_khuj/4-1-0-57
показать весь комментарий
Мінарет - в цьому ряду!
Подяка Богу(Алаху).
показать весь комментарий
Тю-у-у-у...
Думав,сперечались про те,якою неймовірною працею Оксанка Василенко заробила на свою червоненьку беху, Lexus RX і квартиру,записану на маму...
показать весь комментарий
На..с..ла? Тогда можно и мягким знаком писать.
Установить, так сказать, нлвую языковую норму...
показать весь комментарий
А ви вважаєте її настільки красунею?

І що тоді мав робити її колега Дубінський, у якого квартир-машин більше в рази?
показать весь комментарий
А кто-то может обьяснить, почему в зотару зебаранов даже профессора ублюдочные собрались?
показать весь комментарий
От ви можете уявити, щоб депутати перших скликань Ради так спілкувалися? От Чорновіл, Лук'яненко, Хмара, Горинь сиділи у совєцьких таборах, але чи ми чули від них хоч один матюк, пошле чи блатне слово???

Як ми до такого докотилися?
показать весь комментарий
Насправді тренд живого, із сленгом та мемами, голосу політикуму - це в принципі нормально, треба відходити від того *******-офіціозного совкового стилю, відірваного від життя. Врешті-решт навіть американський істеблішмент використовує смайли-емодзі у своїх стейтментах на сайті.
Але те, що у нас - це інше. Це лютий політичний треш. Ізшльондрами, соснами, анальними табу, онаністами та ґвалтівниками собак.
показать весь комментарий
Видно нормально так ему объяснили в офисе у клоуна, - с перебинтованой мордой вышел. НИкак, сам Козырь объяснял=)
показать весь комментарий
Только хард, только с мужиками. Не стесняйтесь, все уже и так понимают, что вы и кто вы.
показать весь комментарий
Все проблемы Украины отошли на второй план. гетьманцев узнал про минет.
показать весь комментарий
Финансовый махинатор, специалист по переводу в офшоры украденных из казны средств,крышеватель торгашей кассовых аппаратов, главный враг малого бизнеса и любитель путинских законов не способен вести дискуссию по существу.
показать весь комментарий
Боже, яке ж воно огидне!!!
показать весь комментарий
Замечательно. Минетом отвлекли внимание от факта поездки слуги народа Шевченко в гости к диктатору-путинососу.
показать весь комментарий
Які слуги народу, лакеї Зелебенського!
показать весь комментарий
До речі, у Митця з м'яким знаком.

"Навіщо ж вам було родного брата, слабкішого за вас своїм здоров'ям, примушувать лизати вам міньєта? От він і ї[b]анувся, бідолашний, і не дивно..."
(с) Лесь Подерв'янський "Гамлет"
показать весь комментарий
Між тим, не все так сумно: данилка можна відрядити на Занзібар для перевиховання і... зміни життєвих пріоритетів .
показать весь комментарий
Как задолбал этот ИпанЫй цЫрк!
показать весь комментарий
Детворе больше нечем заняться, вот и обсуждают, потом извиняются, широкий кругозор у них в башке, а можно было бы по простому отсосал, трахнул и ..............., но хотят по грамотному, мол вумни мы.
показать весь комментарий
У нос хтось дав сьогодні, і вже бач - вибачається!
показать весь комментарий
Поговоримо про користь менуету...
показать весь комментарий
Доречі, на цому слові ще Микола Янович піарасився - "Криза мінет попізже" майже увішов, так би мовити у анали історії!
показать весь комментарий
Гетманцев! Занимайся минетом, а не экономикой, и всем лучше будет...
показать весь комментарий
теперь у него новая кликуха - миньетчик
показать весь комментарий
Т.е. этот додик допускает что в общении с мужчинами слово "минет" можно применять повсеместно? Какое дикое заблюждение. Возможно в обществе педиков, в котором обитает эта особь это и допустимо, но в обществе гетеросексуальных мужчин на подобные темы не принято общаться. Хотя кто сказал что Коня Сошкина девочка?
показать весь комментарий
показать весь комментарий
