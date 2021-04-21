"Слуга народа" Гетманцев извинился перед Кошкиной за споры о правописании слова "минет": Определенные слова не должны употребляться в общении с женщинами

Нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев извинился перед шеф-редактором LB.ua Соней Кошкиной, с которой спорил накануне о правописании слова "минет".

Соответствующий пост Гетманцев опубликовал в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Друзья, хочу извиниться перед Соней Кошкиной и читателями за употребление определенного слова в одном из своих постов, в ответ на критику Соней действий коллег", - говорится в сообщении.

По его словам, он точно не хотел никого обидеть.

"Хотя согласен, что определенные слова не должны употребляться государственными чиновниками, равно как и в общении с женщинами в принципе. Приложу максимум усилий для того, чтобы соблюдение высоких стандартов дискуссии стало нормой общения и в политике, и в политической журналистике", - добавил нардеп.

Напомним, что накануне в ответ на критику шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной Гетманцев отреагировал замечанием по правописанию слова "минет".

