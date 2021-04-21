"Слуга народа" Гетманцев извинился перед Кошкиной за споры о правописании слова "минет": Определенные слова не должны употребляться в общении с женщинами
Нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев извинился перед шеф-редактором LB.ua Соней Кошкиной, с которой спорил накануне о правописании слова "минет".
Соответствующий пост Гетманцев опубликовал в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Друзья, хочу извиниться перед Соней Кошкиной и читателями за употребление определенного слова в одном из своих постов, в ответ на критику Соней действий коллег", - говорится в сообщении.
По его словам, он точно не хотел никого обидеть.
"Хотя согласен, что определенные слова не должны употребляться государственными чиновниками, равно как и в общении с женщинами в принципе. Приложу максимум усилий для того, чтобы соблюдение высоких стандартов дискуссии стало нормой общения и в политике, и в политической журналистике", - добавил нардеп.
Напомним, что накануне в ответ на критику шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной Гетманцев отреагировал замечанием по правописанию слова "минет".
на этом пце клейма негде ставить - такой культурный,
а вы тут за какой-то минуэт спорите
Жінка має такі само права як і чоловік
пизспильнота уже побежала заказывать футболочки с надписью " я вам недорогенькая знаю как пишется слово минет". Значит печатать уже не надо, деньги лишние смогут на армию отдать.
У семейной пары в браке появился сын по имени Иван. Он живет вместе с мамой.
Мать - Елена Дмитриевна Гетманцева, гендиректор TPG, одного из крупнейших туроператоров в Украине.
Ну если этот земинечик живет с мамой - как ему не стыдно маме в глаза теперь смотреть?
А Профессор гетьманцев с минетами- то так отвлекающий маневр от проблем вовы
Вроде о "корабельной доске"......
«минет» - minnet благодарность, признательность.
«минетар» - minnettar благодарный, признательный; обязанный (кому-л.)
http://igor-grek.ucoz.ru/publ/ehtimologija/kher_khuj/4-1-0-57
Подяка Богу(Алаху).
Думав,сперечались про те,якою неймовірною працею Оксанка Василенко заробила на свою червоненьку беху, Lexus RX і квартиру,записану на маму...
Установить, так сказать, нлвую языковую норму...
І що тоді мав робити її колега Дубінський, у якого квартир-машин більше в рази?
Як ми до такого докотилися?
Але те, що у нас - це інше. Це лютий політичний треш. Ізшльондрами, соснами, анальними табу, онаністами та ґвалтівниками собак.
"Навіщо ж вам було родного брата, слабкішого за вас своїм здоров'ям, примушувать лизати вам міньєта? От він і ї[b]анувся, бідолашний, і не дивно..."
(с) Лесь Подерв'янський "Гамлет"