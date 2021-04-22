РУС
Госдеп: США и в дальнейшем будут поддерживать Украину летальным вооружением

Соединенные Штаты намерены продолжать последовательную поддержку Украины в сфере безопасности и обороны, в том числе летальными оборонными системами.

Об этом заявил во время брифинга в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы продолжим работать над тем, чтобы обеспечить поддержку в сфере безопасности, которая так необходима Украине для того, чтобы защитить себя от российской агрессии",- отметил представитель Госдепа в ответ на просьбу прокомментировать сообщения в СМИ о возможных новых поставках американского вооружения в Украину.

Он подчеркнул, что эта поддержка "охватывает, в том числе, летальные оборонительные системы".

Прайс также напомнил, что Соединенные Штаты выделили на поддержку Украины в сфере безопасности более 2 миллиардов долларов с начала российской агрессии в 2014 году.

22.04.2021 05:52
22.04.2021 02:16
+30
********* думає, що "лєтальна" це та, що літає
22.04.2021 03:30
+25
22.04.2021 02:27
Сортировать:
********* думає, що "лєтальна" це та, що літає
22.04.2021 07:01
Причём летает и под кайфом само собой!
22.04.2021 08:03
А нелетальна зброя це зіпсована, яка вже не літає...
22.04.2021 09:13
Цікаво, що не "постачили", а просто збираються. А тутешні корисні ідіоти вже з трусів вискакують від завчасної радості. Обіцянка - цяцянка, а дурневі радість. Це про вас.
22.04.2021 14:30
Тобто тобі, дурнику, не сказали про поставку Джавелінів, що вже відбулася? Плач, дурнику, плач...
22.04.2021 09:27
США ПОСТАВЛЯЄ ОЗБРОЄНЯ ЗАВДЯКИ УКРРАЇНИ А НЕ БАРИГ ЯКИХ МИ НАОБИРАЛИ, З ПОДАЧІ ОЛІГАРХІВ.
22.04.2021 08:22
А ми піклуємось про вас,щоб вам було комфортно літати.
22.04.2021 10:29
Вони просто на дебілів не звертають уваги тому у дебілів такі висновки.
22.04.2021 10:34
Держдеп: США і надалі підтримуватимуть Україну летальним озброєнням - Цензор.НЕТ 1075
22.04.2021 12:09
От тільки я тут яким боком?
22.04.2021 14:33
Чому ж тоді Голда Меір свого часу покинула свою Батьківщину Україну - землю, де народилася і де залишилися могили її предків? Чому не залишилася, не поборола там тоталітарний режим, корупцію і "прєдатєлєй" - корупціонерів (в-основному, євреїв, доречі)?
22.04.2021 18:09
НЕ ЗАХОТІЛА З ТАИМИ ЯК ТИ ЧОМУ ГОЛОВУ МОРОЧИТИ.
22.04.2021 18:40
Потому что у Евреев есть только одна Родина-Израиль. Не зависимо в какой стране они родились и живут. Неужели до сих пор это не поняли? Зеленский в 16 лет очень хотел поехать на свою Родину в Израиль-искренне и очень хотел!. Но его отец не пустил-сказал что в Украине можно поиметь больше. И оказался прав.)) Погуглите-я ничего не придумываю!
22.04.2021 08:41
Не все так просто, но концептуально - оч верно.
22.04.2021 13:32
а ще зелені думають, що ВВП - це не валовий внутрішній продукт, двохрічне падіння якого є ознакою деградації економіки, чого вони тіпа не помічають - в них все добре.Так от, ВВП для них - це скорочено імя відомого політика. От тому і з валовим продуктом проблеми....
22.04.2021 02:52
Зэбилы, сэр...
22.04.2021 08:25
Ну если сам Прайс о поддержке штатов Украины летальным вооружением ,то тогда вс' будет хорошо и мы можем спать спокойно
22.04.2021 03:02
Можете,якщо не будете лізти в Україну політати.
22.04.2021 13:34
Летальное оружие бубочке? Вот это зеленое жабенятко на разрыв пойдет... Жду видосика типа "нам предложили получить жутко летальное оружие, но пока я мир в аналглазике тупина не увижу, мы будем консультироваться с той стороной об одностороннем прекращении огня с нашей стороны даже в ответ на потери с нашей стороны". Ну и по заведенной традиции Мендель за памперсами отправит.
22.04.2021 05:29
ЗЕлена дрысля думает, что летальное оружие летает и он на нем рванет в Оман, когда Куйло нападет.
22.04.2021 05:45
22.04.2021 05:52
22.04.2021 07:42
22.04.2021 18:50
22.04.2021 06:18
22.04.2021 05:10 Ответить
22.04.2021 06:29
22.04.2021 07:48 Ответить
22.04.2021 18:58
22.04.2021 08:06 Ответить
23.04.2021 16:15
22.04.2021 13:59 Ответить
22.04.2021 06:49
22.04.2021 03:39 Ответить
22.04.2021 09:09
Госдеп: США и в дальнейшем будут поддерживать Украину летальным вооружением - Цензор.НЕТ 7996
22.04.2021 13:38
Судя по заявлениям главы ОПы зеля в отключке. Наверное от айкосов, может от поносов (его же вынуждают путе ультиматумы ставить). Интересно он почивает в нирване в том-же шлемаке в котором красовался на передке?
22.04.2021 20:12
В цей час Укроборонпром буде на Малишева модернізувати аж 12 Т64, як це дохрена, що таке враження, що насилу "родили" цей випадок, і так срізь. Та їх 120 повинно бути в місяць. Коли буде Нептун і Вільха штук хоть по 20.
23.04.2021 07:26
Хто б сумнівався.....
22.04.2021 18:59
22.04.2021 05:45 Ответить
22.04.2021 07:06
22.04.2021 07:18
Это так точно.
22.04.2021 07:23
Это развитие идеи: У русских нет друзей, ибо весь мир для них делится на рабов и врагов.
22.04.2021 07:53
Гарпуни,Томагавки,Патріоти? Звичайно що ні,цієї зброї вони не дадуть,а армійськіми пайками та автоматами )(уйла не зупинити.
22.04.2021 14:13
До речі, з боку НАТО було б непогано провернути таємну операцію із раптовим розгортанням в Україні пускових комплексів ракет із ядерними боєголовками. Приблизно як Хрущов у 1962 зробив на Кубі, тільки в інший бік. А чому б ніт, модель ситуації в принципі подібна.

22.04.2021 08:23

І що характерно - спрацювало ))) принаймні Кубу залишили у спокої...
22.04.2021 08:34
???
Джавелины уже поставили.
22.04.2021 08:53
Томагавки нам тоже не нужны - нужно ОПЛАТИТЬ окончание разработки и поставку на вооружение наших Гром 2.
22.04.2021 13:38
У нас больше актуальной потребности в средствах связи и наблюдения, в разведданных, стволах к арте, танкам и совковых боекомплектах, высокоточных боеприпасах к беспилотникам и самих беспилотниках и т.д.
22.04.2021 14:06
О,місьє стратег,якому нічого не потрібно,та який готовий чекати стендові зразки власної які будуть готові через десять років. А кацапське )(уйло вже на кордоні.
22.04.2021 14:17
Госдеп: США и в дальнейшем будут поддерживать Украину летальным вооружением - Цензор.НЕТ 1442
22.04.2021 14:17
И вы сразу поверили?.. про вертолет я мею в виду
22.04.2021 14:30
А шо пишет твой куратор на Лахта 2? Ты еще прокукарекай, дрыщ лаптекопытные о твоем фюрере Куйле, которому анало говнет.
22.04.2021 13:38 Ответить
Меня больше впечатляет виды "Марса" на заднем плане... явно аниматоры Голивуда постарались... к вашему сведению здесь в США адекватные люди давно уже не интересуютя достижениями NASA на Марсе... это все картинки для заграничных дикарей
22.04.2021 20:12 Ответить
Не напрягайся ты так, лапоть обосранный. Надень свои бусы на шею и иди в лес, накопаешь корешков разных. Только поторопись, дрыщ, а то другие репоеды тоже жрать хотят. Только передвигайся короткими перебежками, если не хочешь стать обедом для других членов твоего племени.
23.04.2021 07:26 Ответить
Про вертолет - поверил. А вот урну уже либо сломали, либо украли и пропили.
22.04.2021 18:59 Ответить
Да разве это помощь 250 млн.?Да они папуасам больше помогали,в Штатах идет всю войну массовое перевооружение,могли бы уже и снятые с вооружения вертолеты "Апач" нам выделить за семь лет уже бы их давно освоили.А так дают крохи лишь бы мы не сдались лапотным.
22.04.2021 07:06 Ответить
А в теперішньому?
22.04.2021 07:18 Ответить
Все для кацапів,щоб літали.
22.04.2021 07:23 Ответить
Все нормально, заноза в ().() паРаші заглиблюється.
Як тільки паРаша втягнеться на Заході у війну, на Сході Китай почне повертати свої історичні землі.
22.04.2021 07:53 Ответить
Видно, Раша теж взяла курс на ЄС, тому на Сибір впустила Чайну і махнула рукою ))
22.04.2021 14:13 Ответить
Хорошо.
22.04.2021 08:23 Ответить
Зеленые утирки даже гособоронзаказ утвердить не могут.
Так что, спасибо Госдепу США за поддержку штанов!
22.04.2021 08:34 Ответить
такие слова, как "гособоронзаказ" для ЗЕтов слишком длинные, как они могут его утврдить, если облом слово до конца прочитать
22.04.2021 08:53 Ответить
Морські піхотинці ВМС ЗСУ навчаються управляти Bayraktar ТВ2

Цього року Військово-Морські Сили Збройних Сил України планують отримати розвідувально-ударні безпілотні авіаційні комплекси Bayraktar ТВ2 (БпАК) турецького виробництва з покращеними характеристиками, які будуть діяти в інтересах ВМС ЗСУ, зокрема й в інтересах української морської піхоти.Тому з метою ефективного використання в майбутньому цих комплексів у морських піхотинців відбулось інструкторсько-методичне заняття щодо їхнього бойового застосування,
Заняття з військовослужбовцями за участю командувача морської піхоти генерал-лейтенанта Юрія Содоля, начальників структурних підрозділів та офіцерів відділів проводив представник командування Повітряних Сил Збройних Сил України.
- Важливо, щоб офіцери командування морської піхоти усвідомлювали спроможності цього комплексу, розуміли особливості його застосування. У майбутньому ці безпілотні літальні апарати будуть діяти й в інтересах морської піхоти. Тому під час планування операцій ми повинні ухвалювати рішення для найбільш ефективного використання «байрактарів», - наголосив командувач морської піхоти генерал-лейтенант Юрій Содоль.
Під час заняття учасників ознайомили з тактико-технічними характеристиками не тільки самого літального апарата, а й усіх елементів комплексу.Крім того, представник командування Повітряних Сил ЗСУ довів варіанти бойового завантаження, порядок планування та застосування БпАК, особливості системи передачі даних, вимоги до місць запуску та посадки, можливості БпАК щодо ведення повітряної розвідки в інтересах артилерії морської піхоти, а також берегового ракетного комплексу «Нептун». https://**********.com.ua/2021/04/morski-pihotynczi-navchayutsya-upravlyaty-bayraktar-tv2/
22.04.2021 13:38 Ответить
Путина нужно уничтожить, как США убили иранского генерала Касема Сулеймани.
22.04.2021 14:06 Ответить
Кажуть, у пуйла кілька двійників, які на нього працюють.
22.04.2021 14:17 Ответить
Мушкети та гумові човники дійсно передаються без зупинки.
22.04.2021 14:17 Ответить
Одне непогане повідомлення:
Цими днями Ізраїль завдав удару по іранській військовій базі, яка всупереч попередженням знаходилася на території Сірії, та безпосередньо становила загрозу безпеці Ізраїля. Після удару з'ясувалося що на тій базі порвало на шматки велику кількість кацапського бидла з віськ "іхтамнет" . Після цього кацапські барани, нічого ні в кого не питаючи запустили кілька ракет великої потужності по ізраїлькій Дімоні ,але як завжди не попали бо рукосракі, і ті бахнули десь у пустошах між Дімоною, Арадом та Єрусалимом .Але є одне але...У Дімоні - заводи по виробленню різного потрібного для військово-ядерного арсеналу, а тому ніхто ніколи це місто не чіпав, побоюючись розізлити Ізраїль, та за свою шкуру насамперед. Тому ізраїльтяни "дуже засмутилися" , підняли потужні авіагрупи та вальнули по кацапам ще раз для розуму, але трішки серйозніше..Тепер кількість здохлого кацапо-лайна навіть ніхто не підрахує.. А тепер слухаємо тишу з Кремля.. Бо "їх там нєту"....
22.04.2021 14:30 Ответить
 
 