Госдеп: США и в дальнейшем будут поддерживать Украину летальным вооружением

Соединенные Штаты намерены продолжать последовательную поддержку Украины в сфере безопасности и обороны, в том числе летальными оборонными системами.

Об этом заявил во время брифинга в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы продолжим работать над тем, чтобы обеспечить поддержку в сфере безопасности, которая так необходима Украине для того, чтобы защитить себя от российской агрессии",- отметил представитель Госдепа в ответ на просьбу прокомментировать сообщения в СМИ о возможных новых поставках американского вооружения в Украину.

Он подчеркнул, что эта поддержка "охватывает, в том числе, летальные оборонительные системы".

Также на Цензор.НЕТ: Как минимум 3 военно-транспортных самолета НАТО прибыли в Украину за последние несколько дней

Прайс также напомнил, что Соединенные Штаты выделили на поддержку Украины в сфере безопасности более 2 миллиардов долларов с начала российской агрессии в 2014 году.