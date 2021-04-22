Держдеп: США і надалі підтримуватимуть Україну летальним озброєнням

Сполучені Штати мають намір продовжувати послідовну підтримку України у сфері безпеки і оборони, зокрема летальними оборонними системами.

Про це заявив під час брифінгу у Вашингтоні представник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми продовжимо працювати над тим, щоби забезпечити підтримку у сфері безпеки, яку Україна потребує для того, щоби захистити себе від російської агресії", - зауважив представник Держдепу на прохання прокоментувати повідомлення у ЗМІ про можливе нове постачання американського озброєння в Україну.

Він підкреслив, що ця підтримка "охоплює, в тому числі, летальні оборонні системи".

Прайс також нагадав, що Сполучені Штати виділили на підтримку України у сфері безпеки понад 2 мільярди доларів із початку російської агресії в 2014 році.