Держдеп: США і надалі підтримуватимуть Україну летальним озброєнням

Сполучені Штати мають намір продовжувати послідовну підтримку України у сфері безпеки і оборони, зокрема летальними оборонними системами.

Про це заявив під час брифінгу у Вашингтоні представник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми продовжимо працювати над тим, щоби забезпечити підтримку у сфері безпеки, яку Україна потребує для того, щоби захистити себе від російської агресії", - зауважив представник Держдепу на прохання прокоментувати повідомлення у ЗМІ про можливе нове постачання американського озброєння в Україну.

Він підкреслив, що ця підтримка "охоплює, в тому числі, летальні оборонні системи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет Сенату США затвердив законопроєкт про посилення підтримки України на тлі російської агресії

Прайс також нагадав, що Сполучені Штати виділили на підтримку України у сфері безпеки понад 2 мільярди доларів із початку російської агресії в 2014 році.

+38
22.04.2021 05:52 Відповісти
+30
********* думає, що "лєтальна" це та, що літає
22.04.2021 02:16 Відповісти
+25
22.04.2021 03:30 Відповісти
********* думає, що "лєтальна" це та, що літає
22.04.2021 02:16 Відповісти
Причём летает и под кайфом само собой!
22.04.2021 02:27 Відповісти
А нелетальна зброя це зіпсована, яка вже не літає...
22.04.2021 07:01 Відповісти
Цікаво, що не "постачили", а просто збираються. А тутешні корисні ідіоти вже з трусів вискакують від завчасної радості. Обіцянка - цяцянка, а дурневі радість. Це про вас.
22.04.2021 08:03 Відповісти
Тобто тобі, дурнику, не сказали про поставку Джавелінів, що вже відбулася? Плач, дурнику, плач...
22.04.2021 09:13 Відповісти
США ПОСТАВЛЯЄ ОЗБРОЄНЯ ЗАВДЯКИ УКРРАЇНИ А НЕ БАРИГ ЯКИХ МИ НАОБИРАЛИ, З ПОДАЧІ ОЛІГАРХІВ.
22.04.2021 14:30 Відповісти
А ми піклуємось про вас,щоб вам було комфортно літати.
22.04.2021 09:27 Відповісти
Вони просто на дебілів не звертають уваги тому у дебілів такі висновки.
22.04.2021 08:22 Відповісти
Держдеп: США і надалі підтримуватимуть Україну летальним озброєнням - Цензор.НЕТ 1075
22.04.2021 10:29 Відповісти
От тільки я тут яким боком?
22.04.2021 10:34 Відповісти
Чому ж тоді Голда Меір свого часу покинула свою Батьківщину Україну - землю, де народилася і де залишилися могили її предків? Чому не залишилася, не поборола там тоталітарний режим, корупцію і "прєдатєлєй" - корупціонерів (в-основному, євреїв, доречі)?
22.04.2021 12:09 Відповісти
НЕ ЗАХОТІЛА З ТАИМИ ЯК ТИ ЧОМУ ГОЛОВУ МОРОЧИТИ.
22.04.2021 14:33 Відповісти
Потому что у Евреев есть только одна Родина-Израиль. Не зависимо в какой стране они родились и живут. Неужели до сих пор это не поняли? Зеленский в 16 лет очень хотел поехать на свою Родину в Израиль-искренне и очень хотел!. Но его отец не пустил-сказал что в Украине можно поиметь больше. И оказался прав.)) Погуглите-я ничего не придумываю!
22.04.2021 18:09 Відповісти
Не все так просто, но концептуально - оч верно.
22.04.2021 18:40 Відповісти
а ще зелені думають, що ВВП - це не валовий внутрішній продукт, двохрічне падіння якого є ознакою деградації економіки, чого вони тіпа не помічають - в них все добре.Так от, ВВП для них - це скорочено імя відомого політика. От тому і з валовим продуктом проблеми....
22.04.2021 08:41 Відповісти
Зэбилы, сэр...
22.04.2021 13:32 Відповісти
Ну если сам Прайс о поддержке штатов Украины летальным вооружением ,то тогда вс' будет хорошо и мы можем спать спокойно
22.04.2021 02:52 Відповісти
Можете,якщо не будете лізти в Україну політати.
22.04.2021 08:25 Відповісти
Летальное оружие бубочке? Вот это зеленое жабенятко на разрыв пойдет... Жду видосика типа "нам предложили получить жутко летальное оружие, но пока я мир в аналглазике тупина не увижу, мы будем консультироваться с той стороной об одностороннем прекращении огня с нашей стороны даже в ответ на потери с нашей стороны". Ну и по заведенной традиции Мендель за памперсами отправит.
22.04.2021 03:02 Відповісти
ЗЕлена дрысля думает, что летальное оружие летает и он на нем рванет в Оман, когда Куйло нападет.
22.04.2021 13:34 Відповісти
Меркель защищает Украину лишь на словах
Судьба «Северного потока-2» теперь в руках США и немецких «зеленых», которые могут прийти к власти в сентябре этого года. Партия «зеленых» - ярая противница и российской внешней политики, и проекта «Северный поток-2»

какие конкретные меры могут США предпринять против этого строительства?
- Санкции против всех организаций, которые в нем участвуют: страховых, сертификационных, против судов.
Единственная выгода ФРГ от него в том, чтобы плюнуть на Украину и сделать Германию пунктом распределения российского газа в Европе взамен украинского транзита. Больше никакого интереса у нее нет.
Потому что по остальным трубам: «Северный поток-1» плюс труба через Белоруссию и Польшу, Берлин может получать в полтора раза больше газа, чем он и так получает сегодня из России.
«Северный поток-2» - это просто замена украинского транзита. То есть это чисто антиукраинский шкурный интерес.

Если бы не вмешательство тогда американского Конгресса, то Меркель не только на словах, но и на деле способствовала бы прекращению украинского транзита.

- https://www.rosbalt.ru/world/2021/04/21/1898317.html
22.04.2021 03:30 Відповісти
Ангела спалилась давно. Еще при путинской крымской весне. Агент штази, которую путя за кадык держит, не зря же он там кгбееееешил.
22.04.2021 05:10 Відповісти
Та шо він там кЄгЄбєшіл. Був завклЮбом і на штазі горбативсь.
22.04.2021 07:48 Відповісти
Санкції проти потоку ВЖЕ проголосовані Конгресом. На їх імплементації наполягають республіканці. Але дєдушка жо не поспішає їх вводити. І, передрікаю, не введе. Бо, скоріш за все, грошики від куйла взяв.
22.04.2021 08:06 Відповісти
"...чисто антиукраинский шкурньій интерес". Може, й не "шкурньій", а ціль для позбавлення України "бронежилета" у вигляді газової труби, щоб звільнити руки окупантам...
22.04.2021 13:59 Відповісти
Можно Украину взять еще одним штатом. Было бы не плохо!!!
показати весь коментар
22.04.2021 03:39 Відповісти
самое интересное что у 51-го штата останется название Washington D.C., только раньше это было District Columbia, а теперь Douglass Commonwealth...))
22.04.2021 04:24 Відповісти
Судя по заявлениям главы ОПы зеля в отключке. Наверное от айкосов, может от поносов (его же вынуждают путе ультиматумы ставить). Интересно он почивает в нирване в том-же шлемаке в котором красовался на передке?
22.04.2021 05:06 Відповісти
В цей час Укроборонпром буде на Малишева модернізувати аж 12 Т64, як це дохрена, що таке враження, що насилу "родили" цей випадок, і так срізь. Та їх 120 повинно бути в місяць. Коли буде Нептун і Вільха штук хоть по 20.
22.04.2021 05:29 Відповісти
Хто б сумнівався.....
Ліпше б якісною вакциною від коронавірусу підтримали.
22.04.2021 05:45 Відповісти
22.04.2021 05:52 Відповісти
Это так точно.
22.04.2021 07:42 Відповісти
Это развитие идеи: У русских нет друзей, ибо весь мир для них делится на рабов и врагов.
22.04.2021 18:50 Відповісти
Гарпуни,Томагавки,Патріоти? Звичайно що ні,цієї зброї вони не дадуть,а армійськіми пайками та автоматами )(уйла не зупинити.
22.04.2021 06:18 Відповісти
До речі, з боку НАТО було б непогано провернути таємну операцію із раптовим розгортанням в Україні пускових комплексів ракет із ядерними боєголовками. Приблизно як Хрущов у 1962 зробив на Кубі, тільки в інший бік. А чому б ніт, модель ситуації в принципі подібна.

1962 року уряд Куби звернувся до СРСР з проханням надати їй військову допомогу, щоб захиститися від спроб США («Операція у затоці Свиней») скинути уряд Фіделя Кастро. Лідер СРСР Микита Хрущов погодився надати цю допомогу. Він разом із керівництвом Радянського Союзу дійшов висновку, що найефективнішим способом захисту буде розміщення там ядерної зброї.

І що характерно - спрацювало ))) принаймні Кубу залишили у спокої...
22.04.2021 06:29 Відповісти
???
Джавелины уже поставили.
Гарпуны нам не нужны - нужно ОПЛАТИТЬ поставки наших Нептунов.
Томагавки нам тоже не нужны - нужно ОПЛАТИТЬ окончание разработки и поставку на вооружение наших Гром 2.
Патриоты нам не дадут в силу специфичности и уникальности. Их даже не всем союзникам по НАТО продают. Потому более актуальным есть ТВЕРДЫЕ ГАРАНТИИ и ФИНАНСИРОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ наших комплексов ПВО (есть предложения имеющие смысл).
У нас больше актуальной потребности в средствах связи и наблюдения, в разведданных, стволах к арте, танкам и совковых боекомплектах, высокоточных боеприпасах к беспилотникам и самих беспилотниках и т.д.
22.04.2021 18:58 Відповісти
О,місьє стратег,якому нічого не потрібно,та який готовий чекати стендові зразки власної які будуть готові через десять років. А кацапське )(уйло вже на кордоні.
23.04.2021 16:15 Відповісти
Госдеп: США и в дальнейшем будут поддерживать Украину летальным вооружением - Цензор.НЕТ 1442
22.04.2021 06:49 Відповісти
И вы сразу поверили?.. про вертолет я мею в виду
22.04.2021 09:09 Відповісти
А шо пишет твой куратор на Лахта 2? Ты еще прокукарекай, дрыщ лаптекопытные о твоем фюрере Куйле, которому анало говнет.
22.04.2021 13:38 Відповісти
Меня больше впечатляет виды "Марса" на заднем плане... явно аниматоры Голивуда постарались... к вашему сведению здесь в США адекватные люди давно уже не интересуютя достижениями NASA на Марсе... это все картинки для заграничных дикарей
22.04.2021 20:12 Відповісти
Не напрягайся ты так, лапоть обосранный. Надень свои бусы на шею и иди в лес, накопаешь корешков разных. Только поторопись, дрыщ, а то другие репоеды тоже жрать хотят. Только передвигайся короткими перебежками, если не хочешь стать обедом для других членов твоего племени.
23.04.2021 07:26 Відповісти
Про вертолет - поверил. А вот урну уже либо сломали, либо украли и пропили.
22.04.2021 18:59 Відповісти
Да разве это помощь 250 млн.?Да они папуасам больше помогали,в Штатах идет всю войну массовое перевооружение,могли бы уже и снятые с вооружения вертолеты "Апач" нам выделить за семь лет уже бы их давно освоили.А так дают крохи лишь бы мы не сдались лапотным.
22.04.2021 07:06 Відповісти
А в теперішньому?
22.04.2021 07:18 Відповісти
Все для кацапів,щоб літали.
22.04.2021 07:23 Відповісти
Все нормально, заноза в ().() паРаші заглиблюється.
Як тільки паРаша втягнеться на Заході у війну, на Сході Китай почне повертати свої історичні землі.
22.04.2021 07:53 Відповісти
Видно, Раша теж взяла курс на ЄС, тому на Сибір впустила Чайну і махнула рукою ))
22.04.2021 14:13 Відповісти
Хорошо.
22.04.2021 08:23 Відповісти
Зеленые утирки даже гособоронзаказ утвердить не могут.
Так что, спасибо Госдепу США за поддержку штанов!
22.04.2021 08:34 Відповісти
такие слова, как "гособоронзаказ" для ЗЕтов слишком длинные, как они могут его утврдить, если облом слово до конца прочитать
22.04.2021 08:53 Відповісти
Морські піхотинці ВМС ЗСУ навчаються управляти Bayraktar ТВ2

Цього року Військово-Морські Сили Збройних Сил України планують отримати розвідувально-ударні безпілотні авіаційні комплекси Bayraktar ТВ2 (БпАК) турецького виробництва з покращеними характеристиками, які будуть діяти в інтересах ВМС ЗСУ, зокрема й в інтересах української морської піхоти.Тому з метою ефективного використання в майбутньому цих комплексів у морських піхотинців відбулось інструкторсько-методичне заняття щодо їхнього бойового застосування,
Заняття з військовослужбовцями за участю командувача морської піхоти генерал-лейтенанта Юрія Содоля, начальників структурних підрозділів та офіцерів відділів проводив представник командування Повітряних Сил Збройних Сил України.
- Важливо, щоб офіцери командування морської піхоти усвідомлювали спроможності цього комплексу, розуміли особливості його застосування. У майбутньому ці безпілотні літальні апарати будуть діяти й в інтересах морської піхоти. Тому під час планування операцій ми повинні ухвалювати рішення для найбільш ефективного використання «байрактарів», - наголосив командувач морської піхоти генерал-лейтенант Юрій Содоль.
Під час заняття учасників ознайомили з тактико-технічними характеристиками не тільки самого літального апарата, а й усіх елементів комплексу.Крім того, представник командування Повітряних Сил ЗСУ довів варіанти бойового завантаження, порядок планування та застосування БпАК, особливості системи передачі даних, вимоги до місць запуску та посадки, можливості БпАК щодо ведення повітряної розвідки в інтересах артилерії морської піхоти, а також берегового ракетного комплексу «Нептун». https://**********.com.ua/2021/04/morski-pihotynczi-navchayutsya-upravlyaty-bayraktar-tv2/
22.04.2021 13:38 Відповісти
Путина нужно уничтожить, как США убили иранского генерала Касема Сулеймани.
22.04.2021 14:06 Відповісти
Кажуть, у пуйла кілька двійників, які на нього працюють.
22.04.2021 14:17 Відповісти
Мушкети та гумові човники дійсно передаються без зупинки.
22.04.2021 14:17 Відповісти
Одне непогане повідомлення:
Цими днями Ізраїль завдав удару по іранській військовій базі, яка всупереч попередженням знаходилася на території Сірії, та безпосередньо становила загрозу безпеці Ізраїля. Після удару з'ясувалося що на тій базі порвало на шматки велику кількість кацапського бидла з віськ "іхтамнет" . Після цього кацапські барани, нічого ні в кого не питаючи запустили кілька ракет великої потужності по ізраїлькій Дімоні ,але як завжди не попали бо рукосракі, і ті бахнули десь у пустошах між Дімоною, Арадом та Єрусалимом .Але є одне але...У Дімоні - заводи по виробленню різного потрібного для військово-ядерного арсеналу, а тому ніхто ніколи це місто не чіпав, побоюючись розізлити Ізраїль, та за свою шкуру насамперед. Тому ізраїльтяни "дуже засмутилися" , підняли потужні авіагрупи та вальнули по кацапам ще раз для розуму, але трішки серйозніше..Тепер кількість здохлого кацапо-лайна навіть ніхто не підрахує.. А тепер слухаємо тишу з Кремля.. Бо "їх там нєту"....
22.04.2021 14:30 Відповісти
 
 