Держдеп: США і надалі підтримуватимуть Україну летальним озброєнням
Сполучені Штати мають намір продовжувати послідовну підтримку України у сфері безпеки і оборони, зокрема летальними оборонними системами.
Про це заявив під час брифінгу у Вашингтоні представник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Ми продовжимо працювати над тим, щоби забезпечити підтримку у сфері безпеки, яку Україна потребує для того, щоби захистити себе від російської агресії", - зауважив представник Держдепу на прохання прокоментувати повідомлення у ЗМІ про можливе нове постачання американського озброєння в Україну.
Він підкреслив, що ця підтримка "охоплює, в тому числі, летальні оборонні системи".
Прайс також нагадав, що Сполучені Штати виділили на підтримку України у сфері безпеки понад 2 мільярди доларів із початку російської агресії в 2014 році.
Судьба «Северного потока-2» теперь в руках США и немецких «зеленых», которые могут прийти к власти в сентябре этого года. Партия «зеленых» - ярая противница и российской внешней политики, и проекта «Северный поток-2»
какие конкретные меры могут США предпринять против этого строительства?
- Санкции против всех организаций, которые в нем участвуют: страховых, сертификационных, против судов.
Единственная выгода ФРГ от него в том, чтобы плюнуть на Украину и сделать Германию пунктом распределения российского газа в Европе взамен украинского транзита. Больше никакого интереса у нее нет.
Потому что по остальным трубам: «Северный поток-1» плюс труба через Белоруссию и Польшу, Берлин может получать в полтора раза больше газа, чем он и так получает сегодня из России.
«Северный поток-2» - это просто замена украинского транзита. То есть это чисто антиукраинский шкурный интерес.
Если бы не вмешательство тогда американского Конгресса, то Меркель не только на словах, но и на деле способствовала бы прекращению украинского транзита.
- https://www.rosbalt.ru/world/2021/04/21/1898317.html
Ліпше б якісною вакциною від коронавірусу підтримали.
1962 року уряд Куби звернувся до СРСР з проханням надати їй військову допомогу, щоб захиститися від спроб США («Операція у затоці Свиней») скинути уряд Фіделя Кастро. Лідер СРСР Микита Хрущов погодився надати цю допомогу. Він разом із керівництвом Радянського Союзу дійшов висновку, що найефективнішим способом захисту буде розміщення там ядерної зброї.
І що характерно - спрацювало ))) принаймні Кубу залишили у спокої...
Джавелины уже поставили.
Гарпуны нам не нужны - нужно ОПЛАТИТЬ поставки наших Нептунов.
Томагавки нам тоже не нужны - нужно ОПЛАТИТЬ окончание разработки и поставку на вооружение наших Гром 2.
Патриоты нам не дадут в силу специфичности и уникальности. Их даже не всем союзникам по НАТО продают. Потому более актуальным есть ТВЕРДЫЕ ГАРАНТИИ и ФИНАНСИРОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ наших комплексов ПВО (есть предложения имеющие смысл).
У нас больше актуальной потребности в средствах связи и наблюдения, в разведданных, стволах к арте, танкам и совковых боекомплектах, высокоточных боеприпасах к беспилотникам и самих беспилотниках и т.д.
Як тільки паРаша втягнеться на Заході у війну, на Сході Китай почне повертати свої історичні землі.
Так что, спасибо Госдепу США за поддержку штанов!
Цього року Військово-Морські Сили Збройних Сил України планують отримати розвідувально-ударні безпілотні авіаційні комплекси Bayraktar ТВ2 (БпАК) турецького виробництва з покращеними характеристиками, які будуть діяти в інтересах ВМС ЗСУ, зокрема й в інтересах української морської піхоти.Тому з метою ефективного використання в майбутньому цих комплексів у морських піхотинців відбулось інструкторсько-методичне заняття щодо їхнього бойового застосування,
Заняття з військовослужбовцями за участю командувача морської піхоти генерал-лейтенанта Юрія Содоля, начальників структурних підрозділів та офіцерів відділів проводив представник командування Повітряних Сил Збройних Сил України.
- Важливо, щоб офіцери командування морської піхоти усвідомлювали спроможності цього комплексу, розуміли особливості його застосування. У майбутньому ці безпілотні літальні апарати будуть діяти й в інтересах морської піхоти. Тому під час планування операцій ми повинні ухвалювати рішення для найбільш ефективного використання «байрактарів», - наголосив командувач морської піхоти генерал-лейтенант Юрій Содоль.
Під час заняття учасників ознайомили з тактико-технічними характеристиками не тільки самого літального апарата, а й усіх елементів комплексу.Крім того, представник командування Повітряних Сил ЗСУ довів варіанти бойового завантаження, порядок планування та застосування БпАК, особливості системи передачі даних, вимоги до місць запуску та посадки, можливості БпАК щодо ведення повітряної розвідки в інтересах артилерії морської піхоти, а також берегового ракетного комплексу «Нептун». https://**********.com.ua/2021/04/morski-pihotynczi-navchayutsya-upravlyaty-bayraktar-tv2/
Цими днями Ізраїль завдав удару по іранській військовій базі, яка всупереч попередженням знаходилася на території Сірії, та безпосередньо становила загрозу безпеці Ізраїля. Після удару з'ясувалося що на тій базі порвало на шматки велику кількість кацапського бидла з віськ "іхтамнет" . Після цього кацапські барани, нічого ні в кого не питаючи запустили кілька ракет великої потужності по ізраїлькій Дімоні ,але як завжди не попали бо рукосракі, і ті бахнули десь у пустошах між Дімоною, Арадом та Єрусалимом .Але є одне але...У Дімоні - заводи по виробленню різного потрібного для військово-ядерного арсеналу, а тому ніхто ніколи це місто не чіпав, побоюючись розізлити Ізраїль, та за свою шкуру насамперед. Тому ізраїльтяни "дуже засмутилися" , підняли потужні авіагрупи та вальнули по кацапам ще раз для розуму, але трішки серйозніше..Тепер кількість здохлого кацапо-лайна навіть ніхто не підрахує.. А тепер слухаємо тишу з Кремля.. Бо "їх там нєту"....