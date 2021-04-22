В ходе июньского саммита НАТО обсудят агрессию РФ и усиление Китая

Саммит стран-членов Североатлантического альянса состоится 14 июня в Брюсселе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

"Рад сообщить, что следующий Саммит лидеров НАТО состоится 14 июня 2021 года в Брюсселе. У нас есть содержательная и дальновидная повестка дня для укрепления нашего трансатлантического альянса и решения проблем сегодняшнего и завтрашнего дня", - говорится в сообщении.

В то же время пресс-служба Альянса сообщает: "Мы будем принимать решения по нашей существенной и перспективной повестке дня НАТО на период до 2030 года, чтобы противостоять вызовам сегодняшнего и завтрашнего дня: агрессивным действиям России, угрозе терроризма, кибератакам, новым и разрушительным технологиям, влияние изменения климата, на безопасность и усиление Китая".

