РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9418 посетителей онлайн
Новости
685 3

В ходе июньского саммита НАТО обсудят агрессию РФ и усиление Китая

В ходе июньского саммита НАТО обсудят агрессию РФ и усиление Китая

Саммит стран-членов Североатлантического альянса состоится 14 июня в Брюсселе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

"Рад сообщить, что следующий Саммит лидеров НАТО состоится 14 июня 2021 года в Брюсселе. У нас есть содержательная и дальновидная повестка дня для укрепления нашего трансатлантического альянса и решения проблем сегодняшнего и завтрашнего дня", - говорится в сообщении.

В то же время пресс-служба Альянса сообщает: "Мы будем принимать решения по нашей существенной и перспективной повестке дня НАТО на период до 2030 года, чтобы противостоять вызовам сегодняшнего и завтрашнего дня: агрессивным действиям России, угрозе терроризма, кибератакам, новым и разрушительным технологиям, влияние изменения климата, на безопасность и усиление Китая".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Как минимум 3 военно-транспортных самолета НАТО прибыли в Украину за последние несколько дней

Автор: 

Брюссель (624) Китай (3194) НАТО (10360) россия (97399) Столтенберг Йенс (1620)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Для Китая и Японии сейчас самое время прирастить себе территории недогосудаства РФ, которая агрессирует постоянно по всему миру. РФ давно уже не способна удерживать такие огромные территории. В РФ сейчас меньше населения, чем в Японии, не говоря уже о Китае. Сейчас как раз есть шанс и глупо его упускать.
показать весь комментарий
22.04.2021 10:59 Ответить
Великая росия похожа на бешенную собаку которую скоро пристрелят всем селом(с)
показать весь комментарий
22.04.2021 11:00 Ответить
Їх потрібно грамотно і тонко зіцькувати. А потім розділити РФ на сфери впливу між ведучими світовими потугами. Гляди, і Україні повернуться втрачені території і землі, заселені етнічними українцями.
показать весь комментарий
22.04.2021 12:38 Ответить
 
 