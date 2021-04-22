Россия для Трампа была бизнес-партнером, для Байдена - враг, - Резников
Мировая реакция на эскалацию на Донбассе и стягивание Россией войск к границам с Украиной была очень быстрой, потому что новое руководство США воспринимает РФ не как бизнес-партнера или конкурента, а как врага.
Об этом в интервью "УП" заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
"Трамп - он коммерсант. Соответственно, для него отношения с любой страной - это бизнес-конкуренция. Поэтому его отношения с Россией это были отношения с бизнес-партнерами. А отношения, например, с Китаем - это отношения с конкурентом. И он вел себя, как бизнесмен. Если я конкурирую - я жестко себя веду, если я в партнерстве - я наоборот ищу какие-то возможности альянса", - отметил министр.
Резников отметил, что нынешний президент США Джо Байден всю жизнь в политике.
"Он состояние Холодной войны точно помнит. Поэтому могу сделать вывод, что он относится к России как к наследнику СССР, как к врагу. Это в его ментальности. Не как к конкуренту в бизнесе, а как к врагу", - подчеркнул он.
По словам Резникова, у Байдена "совершенно другое отношение и восприятие рисков, угроз, возможностей", поэтому США быстро осудили российскую агрессию. А "на них смотрят, в том числе, и европейские партнеры", поэтому и они отреагировали.
Министр добавил, что политика Трампа разрушила отношения с Европой, а из выступления Байдена на Мюнхенской конференции по безопасности стало понятно, что он будет их восстанавливать.
Резников заявил, что быстрая реакция на действия России также связана с двумя посредниками, которые появились в 2014 году, - Германией и Францией. Они после того, как до конца 2015 года не были выполнены Минские соглашения, поняли, что верить России нельзя. Поэтому сегодня все это привело к тому, что реакция была "более жесткая".
Сам факт, що москалі почали рух біля кордонів, свідчить про те, що їм плювати на Байдена, а Байдену плювати на те, що вони робитимуть.
Поки будемо вірити й судити по словах, а не по справах, доти й будемо в лайні жити.
Что такое Америка: это не совсем страна. Это бизнес. Америкой владеют корпорации. Даже денежная единица - доллар - печататся частной лавочкой (!) под названием ФРС.
Кто такие Трамп и Байден, и какой между ними произошёл конфликт ?
Трамп - это представитель промышленного капитала.
Байден - это представитель финансового капитала.
В чём состоит интерес промышленного капитала ? В том чтобы вытащить производство из Китая обратно в Штаты, исправив таким образом ранее допущенную ошибку. Поэтому главным врагом для людей, стоящих за Трампом, является коммунистический режим Китая. Поэтому Трамп был занят все четыре года Китаем. РФ, Украина и т.д. его интересовали не более чем деревья в лесу через который он шёл против Дракона.
А что делают с деревьями, которые мешают ? Их пытаются спилить. В качестве пилы выбран дуболомный зелёный режим, правящий в Украине.
Ну, я надеюсь я тебе всё хорошо объяснил, сынок.
Вполне возможно что Трамп и согласится, я не исключаю. Просто против биологии воевать трудно.
