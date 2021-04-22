Россия для Трампа была бизнес-партнером, для Байдена - враг, - Резников

Мировая реакция на эскалацию на Донбассе и стягивание Россией войск к границам с Украиной была очень быстрой, потому что новое руководство США воспринимает РФ не как бизнес-партнера или конкурента, а как врага.

Об этом в интервью "УП" заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Трамп - он коммерсант. Соответственно, для него отношения с любой страной - это бизнес-конкуренция. Поэтому его отношения с Россией это были отношения с бизнес-партнерами. А отношения, например, с Китаем - это отношения с конкурентом. И он вел себя, как бизнесмен. Если я конкурирую - я жестко себя веду, если я в партнерстве - я наоборот ищу какие-то возможности альянса", - отметил министр.

Резников отметил, что нынешний президент США Джо Байден всю жизнь в политике.

"Он состояние Холодной войны точно помнит. Поэтому могу сделать вывод, что он относится к России как к наследнику СССР, как к врагу. Это в его ментальности. Не как к конкуренту в бизнесе, а как к врагу", - подчеркнул он.

По словам Резникова, у Байдена "совершенно другое отношение и восприятие рисков, угроз, возможностей", поэтому США быстро осудили российскую агрессию. А "на них смотрят, в том числе, и европейские партнеры", поэтому и они отреагировали.

Министр добавил, что политика Трампа разрушила отношения с Европой, а из выступления Байдена на Мюнхенской конференции по безопасности стало понятно, что он будет их восстанавливать.

Резников заявил, что быстрая реакция на действия России также связана с двумя посредниками, которые появились в 2014 году, - Германией и Францией. Они после того, как до конца 2015 года не были выполнены Минские соглашения, поняли, что верить России нельзя. Поэтому сегодня все это привело к тому, что реакция была "более жесткая".

