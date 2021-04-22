РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5728 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
2 733 26

Россия для Трампа была бизнес-партнером, для Байдена - враг, - Резников

Россия для Трампа была бизнес-партнером, для Байдена - враг, - Резников

Мировая реакция на эскалацию на Донбассе и стягивание Россией войск к границам с Украиной была очень быстрой, потому что новое руководство США воспринимает РФ не как бизнес-партнера или конкурента, а как врага.

Об этом в интервью "УП" заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Трамп - он коммерсант. Соответственно, для него отношения с любой страной - это бизнес-конкуренция. Поэтому его отношения с Россией это были отношения с бизнес-партнерами. А отношения, например, с Китаем - это отношения с конкурентом. И он вел себя, как бизнесмен. Если я конкурирую - я жестко себя веду, если я в партнерстве - я наоборот ищу какие-то возможности альянса", - отметил министр.

Резников отметил, что нынешний президент США Джо Байден всю жизнь в политике.

Также читайте: У представителей РФ в ТКГ нет собственной позиции, они там перепуганные сидят, - Резников

"Он состояние Холодной войны точно помнит. Поэтому могу сделать вывод, что он относится к России как к наследнику СССР, как к врагу. Это в его ментальности. Не как к конкуренту в бизнесе, а как к врагу", - подчеркнул он.

По словам Резникова, у Байдена "совершенно другое отношение и восприятие рисков, угроз, возможностей", поэтому США быстро осудили российскую агрессию. А "на них смотрят, в том числе, и европейские партнеры", поэтому и они отреагировали.

Министр добавил, что политика Трампа разрушила отношения с Европой, а из выступления Байдена на Мюнхенской конференции по безопасности стало понятно, что он будет их восстанавливать.

Резников заявил, что быстрая реакция на действия России также связана с двумя посредниками, которые появились в 2014 году, - Германией и Францией. Они после того, как до конца 2015 года не были выполнены Минские соглашения, поняли, что верить России нельзя. Поэтому сегодня все это привело к тому, что реакция была "более жесткая".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Так просто воду в оккупированный Крым РФ не получит, придется пролить кровь российских солдат, - Резников

Автор: 

Байден Джо (2801) россия (97399) США (27973) Трамп Дональд (6703) Резников Алексей (1173)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Поживем-увидим,какой враг параша для Байдена.
показать весь комментарий
22.04.2021 11:17 Ответить
+6
Трамп - моральный урод, который не видит в действиях ***** ничего плохого, более того он ими восхищается. Байден в этом плане адекватный.
показать весь комментарий
22.04.2021 11:18 Ответить
+5
Да перестаньте. Метод был придуман очень эффективный: барановирус. Снесли Трампа, чтобы сейчас раздолбать Америку в прах. Уже 300000 новых нелегалов пересекли границу; а всего-то три месяца прошло.
показать весь комментарий
22.04.2021 11:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Поживем-увидим,какой враг параша для Байдена.
показать весь комментарий
22.04.2021 11:17 Ответить
Трамп - моральный урод, который не видит в действиях ***** ничего плохого, более того он ими восхищается. Байден в этом плане адекватный.
показать весь комментарий
22.04.2021 11:18 Ответить
І цю люди в нас міністрами рахуються...
Сам факт, що москалі почали рух біля кордонів, свідчить про те, що їм плювати на Байдена, а Байдену плювати на те, що вони робитимуть.
Поки будемо вірити й судити по словах, а не по справах, доти й будемо в лайні жити.
показать весь комментарий
22.04.2021 11:21 Ответить
Так це й зрозуміло , дивлячись на риторику одного й другого . Для Байдена ***** - вбивця , для рудого ідіота він - хороший друг і класний парєнь . .
показать весь комментарий
22.04.2021 11:21 Ответить
Россия для Трампа была бизнес-партнером, для Байдена - враг, - Резников - Цензор.НЕТ 5206
показать весь комментарий
22.04.2021 11:24 Ответить
Россия для Трампа была бизнес-партнером, для Байдена - враг, - Резников - Цензор.НЕТ 3333
показать весь комментарий
22.04.2021 11:25 Ответить
"Необычно было еще и то, что на ту встречу Байден пришел с сыном. Такое случалось исключительно редко и было очень необычно: никто никогда не приходил на встречи с Громыко с членами своей семьи"
показать весь комментарий
22.04.2021 11:26 Ответить
Для Трампа Раша была куратором . Причины. 1) явное наличие на него компромата ( при его жизни,( поведении и менталитете это неудивительно) 2 ) возможно что он в молодые и не очень годы имел ( зафиксированные контакты) с КГБ. ( даже скорее Да чем нет) 3) Ему близок образ мыслей, методы и структура власти авторитарных режимов ( он по сути им завидовал и мечтал о чем то подобном внутри США) 4) Плюс к всему бабки не кто не отменял .. а он прожженный жулик, шулер, проходимец и игрок. К глубокому сожалению даже в США нет приемов против таких личностей. А казалось бы...
показать весь комментарий
22.04.2021 11:25 Ответить
Да перестаньте. Метод был придуман очень эффективный: барановирус. Снесли Трампа, чтобы сейчас раздолбать Америку в прах. Уже 300000 новых нелегалов пересекли границу; а всего-то три месяца прошло.
показать весь комментарий
22.04.2021 11:27 Ответить
Почетному казаку Трампопону место на электрическом стуле. Не зря же Жирик и вся рашен верхушка распивала шампанское по случаю его избрания и потом лила слезы и подвывала когда он пролетел на второй срок. ( Ну и конечно последнее , на данный момент, задание агент Трампопушка все таки успел выполнить, это штурм Капитолия ( хотя его кураторы в Раше надеялись на большую кровь и подобие гражданской войны, не оправдал доверия , хлипковат и трусоват оказался ну точно Ябукович..)
показать весь комментарий
22.04.2021 11:50 Ответить
Наивность местных комментаторов можно сравнить лишь с уверенностью 73% лохтората что квартальный клоун мог одолеть олигархат, реально владеющий и правящий Украиной.

Что такое Америка: это не совсем страна. Это бизнес. Америкой владеют корпорации. Даже денежная единица - доллар - печататся частной лавочкой (!) под названием ФРС.
Кто такие Трамп и Байден, и какой между ними произошёл конфликт ?
Трамп - это представитель промышленного капитала.
Байден - это представитель финансового капитала.
В чём состоит интерес промышленного капитала ? В том чтобы вытащить производство из Китая обратно в Штаты, исправив таким образом ранее допущенную ошибку. Поэтому главным врагом для людей, стоящих за Трампом, является коммунистический режим Китая. Поэтому Трамп был занят все четыре года Китаем. РФ, Украина и т.д. его интересовали не более чем деревья в лесу через который он шёл против Дракона.
показать весь комментарий
22.04.2021 12:53 Ответить
В чём состоит интерес финансового капитала ? В том чтобы окончательно деиндустриализовать Америку, наводнить её нелегалами, ликвидировать полицию, разоружить белое население, обанкротить как можно больше людей, и передать "ключи от мира" Китаю. Всё по программе, но тут очень мешает дерево в лесу, на котором написано: РФ. Оказывается, у дерева есть 30000 ядерных боезарядов, и оно не хочет отдавать власть над миром китайцам, особенно с учётом того что у китайцев уже карты нарисованы: какие части Сибири и ДВ должны отойти Китаю.
А что делают с деревьями, которые мешают ? Их пытаются спилить. В качестве пилы выбран дуболомный зелёный режим, правящий в Украине.

Ну, я надеюсь я тебе всё хорошо объяснил, сынок.
показать весь комментарий
22.04.2021 12:54 Ответить
А ти корінний австрієць?
Дай вгадаю, ти бушмен?
Росія для Трампа була бізнес-партнером, для Байдена - ворог, - Резніков - Цензор.НЕТ 8303
показать весь комментарий
22.04.2021 12:22 Ответить
Нет, я 100% НЕ австриец.
показать весь комментарий
22.04.2021 12:31 Ответить
А, тобто ти селюк, котрий переїхав до Києва, пожив два роки і починає копилити губу і бурмотіти ;панаєхалі тута;?
показать весь комментарий
22.04.2021 12:36 Ответить
Вообще-то я к.ф.м.н. с советским дипломом. Но, тебе это знать необязательно.
показать весь комментарий
22.04.2021 12:55 Ответить
Це алєнь гебнявий ошивається тут в надії пропихнути х@йловську мвячню....
показать весь комментарий
22.04.2021 12:36 Ответить
Типовий емігрант з совка.
показать весь комментарий
22.04.2021 12:38 Ответить
А что Резник запоет, если следующие выборы в Штатах победит Трамп?
показать весь комментарий
22.04.2021 11:31 Ответить
Трамп вряд ли будет баллотироваться (просто из-за возраста); но то что будет кто-то из молодых волков, которые всегда вместе с Трампом - это очень вероятно.
показать весь комментарий
22.04.2021 11:33 Ответить
А чем отличается возраст Байдена сейчас? Тем более, что Трамп еще не сказал слова "нет!"
показать весь комментарий
22.04.2021 11:38 Ответить
Отличие не в возрасте, а в роли: одно дело быть лидером, другое дело быть неспособным даже провести пресс-конференцию не отступая от сценария. 63 (шестьдесят три дня !) прошло от инаугурации до первой пресс-конференции Байдена. Сценарий заучивал, наверное.
Вполне возможно что Трамп и согласится, я не исключаю. Просто против биологии воевать трудно.
показать весь комментарий
22.04.2021 11:42 Ответить
Для Байдена Украина - дойная корова...
показать весь комментарий
22.04.2021 11:33 Ответить
Никто не хочет дружить с 3/14дорасами!
Ну разве-что 3/14дорасы помельче...)))
показать весь комментарий
22.04.2021 11:37 Ответить
При Трампе военная помощь Украине - 300 млн. долл.
При Байдене - 125.
показать весь комментарий
22.04.2021 15:33 Ответить
Ну канеешна! Байден перезагружался с паРашей, с Абамкой наложили эмбарго на продажу оружия Украине, если и ввели санкции, то минимальные. СП-2 при них начал строиться и не имел проблем. Трамп наконец ввёл санкции и начал продавать оружие Украине. Остановил СП-2. Но для украинцев что бы эти две администрации ни делали, Трамп будет другом паРаши а Байден - врагом. Факты тут ни при чём, это вера. Как в церкви...
Массовый ментальный случай...
показать весь комментарий
22.04.2021 16:19 Ответить
 
 