УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6805 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
2 733 26

Росія для Трампа була бізнес-партнером, для Байдена - ворог, - Резніков

Росія для Трампа була бізнес-партнером, для Байдена - ворог, - Резніков

Світова реакція на ескалацію на Донбасі і стягування Росією військ до кордонів з Україною була дуже швидкою, тому що нове керівництво США сприймає РФ не як бізнес-партнера або конкурента, а як ворога.

Про це в інтерв'ю "УП" заявив віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

"Трамп - він комерсант. Відповідно, для нього відносини з будь-якою країною - це бізнес-конкуренція. Тому його відносини з Росією - це були відносини з бізнес-партнерами. А відносини, наприклад, з Китаєм - це відносини з конкурентом. І він поводився як бізнесмен. Якщо я конкурую - я жорстко поводжуся, якщо я в партнерстві - я навпаки шукаю якісь можливості альянсу", - зазначив міністр.

Резніков зазначив, що нинішній президент США Джо Байден все життя в політиці.

Також читайте: Посол США в РФ Салліван перебуває на шляху до Вашингтона, - посольство

"Він стан Холодної війни точно пам'ятає. Тому можу зробити висновок, що він ставиться до Росії як до спадкоємця СРСР, як до ворога. Це в його ментальності. Не як до конкурента в бізнесі, а як до ворога", - підкреслив він.

За словами Рєзнікова, у Байдена "зовсім інше ставлення і сприйняття ризиків, загроз, можливостей", тому США швидко засудили російську агресію. А "на них дивляться, в тому числі, і європейські партнери", тому і вони відреагували.

Міністр додав, що політика Трампа зруйнувала відносини з Європою, а з виступу Байдена на Мюнхенській конференції з безпеки стало зрозуміло, що він буде їх відновлювати.

Резніков заявив, що швидка реакція на дії Росії також пов'язана з двома посередниками, які з'явилися в 2014 році, - Німеччиною і Францією. Вони після того, як до кінця 2015 року не були виконані Мінські угоди, зрозуміли, що вірити Росії не можна. Тому сьогодні все це призвело до того, що реакція була "більш жорстка".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет Сенату США затвердив законопроєкт про посилення підтримки України на тлі російської агресії

Автор: 

Байден Джо (2899) росія (68043) США (24403) Трамп Дональд (7248) Резніков Олексій (1452)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Поживем-увидим,какой враг параша для Байдена.
показати весь коментар
22.04.2021 11:17 Відповісти
+6
Трамп - моральный урод, который не видит в действиях ***** ничего плохого, более того он ими восхищается. Байден в этом плане адекватный.
показати весь коментар
22.04.2021 11:18 Відповісти
+5
Да перестаньте. Метод был придуман очень эффективный: барановирус. Снесли Трампа, чтобы сейчас раздолбать Америку в прах. Уже 300000 новых нелегалов пересекли границу; а всего-то три месяца прошло.
показати весь коментар
22.04.2021 11:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поживем-увидим,какой враг параша для Байдена.
показати весь коментар
22.04.2021 11:17 Відповісти
Трамп - моральный урод, который не видит в действиях ***** ничего плохого, более того он ими восхищается. Байден в этом плане адекватный.
показати весь коментар
22.04.2021 11:18 Відповісти
І цю люди в нас міністрами рахуються...
Сам факт, що москалі почали рух біля кордонів, свідчить про те, що їм плювати на Байдена, а Байдену плювати на те, що вони робитимуть.
Поки будемо вірити й судити по словах, а не по справах, доти й будемо в лайні жити.
показати весь коментар
22.04.2021 11:21 Відповісти
Так це й зрозуміло , дивлячись на риторику одного й другого . Для Байдена ***** - вбивця , для рудого ідіота він - хороший друг і класний парєнь . .
показати весь коментар
22.04.2021 11:21 Відповісти
Россия для Трампа была бизнес-партнером, для Байдена - враг, - Резников - Цензор.НЕТ 5206
показати весь коментар
22.04.2021 11:24 Відповісти
Россия для Трампа была бизнес-партнером, для Байдена - враг, - Резников - Цензор.НЕТ 3333
показати весь коментар
22.04.2021 11:25 Відповісти
"Необычно было еще и то, что на ту встречу Байден пришел с сыном. Такое случалось исключительно редко и было очень необычно: никто никогда не приходил на встречи с Громыко с членами своей семьи"
показати весь коментар
22.04.2021 11:26 Відповісти
Для Трампа Раша была куратором . Причины. 1) явное наличие на него компромата ( при его жизни,( поведении и менталитете это неудивительно) 2 ) возможно что он в молодые и не очень годы имел ( зафиксированные контакты) с КГБ. ( даже скорее Да чем нет) 3) Ему близок образ мыслей, методы и структура власти авторитарных режимов ( он по сути им завидовал и мечтал о чем то подобном внутри США) 4) Плюс к всему бабки не кто не отменял .. а он прожженный жулик, шулер, проходимец и игрок. К глубокому сожалению даже в США нет приемов против таких личностей. А казалось бы...
показати весь коментар
22.04.2021 11:25 Відповісти
Да перестаньте. Метод был придуман очень эффективный: барановирус. Снесли Трампа, чтобы сейчас раздолбать Америку в прах. Уже 300000 новых нелегалов пересекли границу; а всего-то три месяца прошло.
показати весь коментар
22.04.2021 11:27 Відповісти
Почетному казаку Трампопону место на электрическом стуле. Не зря же Жирик и вся рашен верхушка распивала шампанское по случаю его избрания и потом лила слезы и подвывала когда он пролетел на второй срок. ( Ну и конечно последнее , на данный момент, задание агент Трампопушка все таки успел выполнить, это штурм Капитолия ( хотя его кураторы в Раше надеялись на большую кровь и подобие гражданской войны, не оправдал доверия , хлипковат и трусоват оказался ну точно Ябукович..)
показати весь коментар
22.04.2021 11:50 Відповісти
Наивность местных комментаторов можно сравнить лишь с уверенностью 73% лохтората что квартальный клоун мог одолеть олигархат, реально владеющий и правящий Украиной.

Что такое Америка: это не совсем страна. Это бизнес. Америкой владеют корпорации. Даже денежная единица - доллар - печататся частной лавочкой (!) под названием ФРС.
Кто такие Трамп и Байден, и какой между ними произошёл конфликт ?
Трамп - это представитель промышленного капитала.
Байден - это представитель финансового капитала.
В чём состоит интерес промышленного капитала ? В том чтобы вытащить производство из Китая обратно в Штаты, исправив таким образом ранее допущенную ошибку. Поэтому главным врагом для людей, стоящих за Трампом, является коммунистический режим Китая. Поэтому Трамп был занят все четыре года Китаем. РФ, Украина и т.д. его интересовали не более чем деревья в лесу через который он шёл против Дракона.
показати весь коментар
22.04.2021 12:53 Відповісти
В чём состоит интерес финансового капитала ? В том чтобы окончательно деиндустриализовать Америку, наводнить её нелегалами, ликвидировать полицию, разоружить белое население, обанкротить как можно больше людей, и передать "ключи от мира" Китаю. Всё по программе, но тут очень мешает дерево в лесу, на котором написано: РФ. Оказывается, у дерева есть 30000 ядерных боезарядов, и оно не хочет отдавать власть над миром китайцам, особенно с учётом того что у китайцев уже карты нарисованы: какие части Сибири и ДВ должны отойти Китаю.
А что делают с деревьями, которые мешают ? Их пытаются спилить. В качестве пилы выбран дуболомный зелёный режим, правящий в Украине.

Ну, я надеюсь я тебе всё хорошо объяснил, сынок.
показати весь коментар
22.04.2021 12:54 Відповісти
А ти корінний австрієць?
Дай вгадаю, ти бушмен?
Росія для Трампа була бізнес-партнером, для Байдена - ворог, - Резніков - Цензор.НЕТ 8303
показати весь коментар
22.04.2021 12:22 Відповісти
Нет, я 100% НЕ австриец.
показати весь коментар
22.04.2021 12:31 Відповісти
А, тобто ти селюк, котрий переїхав до Києва, пожив два роки і починає копилити губу і бурмотіти ;панаєхалі тута;?
показати весь коментар
22.04.2021 12:36 Відповісти
Вообще-то я к.ф.м.н. с советским дипломом. Но, тебе это знать необязательно.
показати весь коментар
22.04.2021 12:55 Відповісти
Це алєнь гебнявий ошивається тут в надії пропихнути х@йловську мвячню....
показати весь коментар
22.04.2021 12:36 Відповісти
Типовий емігрант з совка.
показати весь коментар
22.04.2021 12:38 Відповісти
А что Резник запоет, если следующие выборы в Штатах победит Трамп?
показати весь коментар
22.04.2021 11:31 Відповісти
Трамп вряд ли будет баллотироваться (просто из-за возраста); но то что будет кто-то из молодых волков, которые всегда вместе с Трампом - это очень вероятно.
показати весь коментар
22.04.2021 11:33 Відповісти
А чем отличается возраст Байдена сейчас? Тем более, что Трамп еще не сказал слова "нет!"
показати весь коментар
22.04.2021 11:38 Відповісти
Отличие не в возрасте, а в роли: одно дело быть лидером, другое дело быть неспособным даже провести пресс-конференцию не отступая от сценария. 63 (шестьдесят три дня !) прошло от инаугурации до первой пресс-конференции Байдена. Сценарий заучивал, наверное.
Вполне возможно что Трамп и согласится, я не исключаю. Просто против биологии воевать трудно.
показати весь коментар
22.04.2021 11:42 Відповісти
Для Байдена Украина - дойная корова...
показати весь коментар
22.04.2021 11:33 Відповісти
Никто не хочет дружить с 3/14дорасами!
Ну разве-что 3/14дорасы помельче...)))
показати весь коментар
22.04.2021 11:37 Відповісти
При Трампе военная помощь Украине - 300 млн. долл.
При Байдене - 125.
показати весь коментар
22.04.2021 15:33 Відповісти
Ну канеешна! Байден перезагружался с паРашей, с Абамкой наложили эмбарго на продажу оружия Украине, если и ввели санкции, то минимальные. СП-2 при них начал строиться и не имел проблем. Трамп наконец ввёл санкции и начал продавать оружие Украине. Остановил СП-2. Но для украинцев что бы эти две администрации ни делали, Трамп будет другом паРаши а Байден - врагом. Факты тут ни при чём, это вера. Как в церкви...
Массовый ментальный случай...
показати весь коментар
22.04.2021 16:19 Відповісти
 
 