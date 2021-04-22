Росія для Трампа була бізнес-партнером, для Байдена - ворог, - Резніков

Світова реакція на ескалацію на Донбасі і стягування Росією військ до кордонів з Україною була дуже швидкою, тому що нове керівництво США сприймає РФ не як бізнес-партнера або конкурента, а як ворога.

Про це в інтерв'ю "УП" заявив віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

"Трамп - він комерсант. Відповідно, для нього відносини з будь-якою країною - це бізнес-конкуренція. Тому його відносини з Росією - це були відносини з бізнес-партнерами. А відносини, наприклад, з Китаєм - це відносини з конкурентом. І він поводився як бізнесмен. Якщо я конкурую - я жорстко поводжуся, якщо я в партнерстві - я навпаки шукаю якісь можливості альянсу", - зазначив міністр.

Резніков зазначив, що нинішній президент США Джо Байден все життя в політиці.

"Він стан Холодної війни точно пам'ятає. Тому можу зробити висновок, що він ставиться до Росії як до спадкоємця СРСР, як до ворога. Це в його ментальності. Не як до конкурента в бізнесі, а як до ворога", - підкреслив він.

За словами Рєзнікова, у Байдена "зовсім інше ставлення і сприйняття ризиків, загроз, можливостей", тому США швидко засудили російську агресію. А "на них дивляться, в тому числі, і європейські партнери", тому і вони відреагували.

Міністр додав, що політика Трампа зруйнувала відносини з Європою, а з виступу Байдена на Мюнхенській конференції з безпеки стало зрозуміло, що він буде їх відновлювати.

Резніков заявив, що швидка реакція на дії Росії також пов'язана з двома посередниками, які з'явилися в 2014 році, - Німеччиною і Францією. Вони після того, як до кінця 2015 року не були виконані Мінські угоди, зрозуміли, що вірити Росії не можна. Тому сьогодні все це призвело до того, що реакція була "більш жорстка".

