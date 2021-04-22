Росія для Трампа була бізнес-партнером, для Байдена - ворог, - Резніков
Світова реакція на ескалацію на Донбасі і стягування Росією військ до кордонів з Україною була дуже швидкою, тому що нове керівництво США сприймає РФ не як бізнес-партнера або конкурента, а як ворога.
Про це в інтерв'ю "УП" заявив віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.
"Трамп - він комерсант. Відповідно, для нього відносини з будь-якою країною - це бізнес-конкуренція. Тому його відносини з Росією - це були відносини з бізнес-партнерами. А відносини, наприклад, з Китаєм - це відносини з конкурентом. І він поводився як бізнесмен. Якщо я конкурую - я жорстко поводжуся, якщо я в партнерстві - я навпаки шукаю якісь можливості альянсу", - зазначив міністр.
Резніков зазначив, що нинішній президент США Джо Байден все життя в політиці.
"Він стан Холодної війни точно пам'ятає. Тому можу зробити висновок, що він ставиться до Росії як до спадкоємця СРСР, як до ворога. Це в його ментальності. Не як до конкурента в бізнесі, а як до ворога", - підкреслив він.
За словами Рєзнікова, у Байдена "зовсім інше ставлення і сприйняття ризиків, загроз, можливостей", тому США швидко засудили російську агресію. А "на них дивляться, в тому числі, і європейські партнери", тому і вони відреагували.
Міністр додав, що політика Трампа зруйнувала відносини з Європою, а з виступу Байдена на Мюнхенській конференції з безпеки стало зрозуміло, що він буде їх відновлювати.
Резніков заявив, що швидка реакція на дії Росії також пов'язана з двома посередниками, які з'явилися в 2014 році, - Німеччиною і Францією. Вони після того, як до кінця 2015 року не були виконані Мінські угоди, зрозуміли, що вірити Росії не можна. Тому сьогодні все це призвело до того, що реакція була "більш жорстка".
Сам факт, що москалі почали рух біля кордонів, свідчить про те, що їм плювати на Байдена, а Байдену плювати на те, що вони робитимуть.
Поки будемо вірити й судити по словах, а не по справах, доти й будемо в лайні жити.
Что такое Америка: это не совсем страна. Это бизнес. Америкой владеют корпорации. Даже денежная единица - доллар - печататся частной лавочкой (!) под названием ФРС.
Кто такие Трамп и Байден, и какой между ними произошёл конфликт ?
Трамп - это представитель промышленного капитала.
Байден - это представитель финансового капитала.
В чём состоит интерес промышленного капитала ? В том чтобы вытащить производство из Китая обратно в Штаты, исправив таким образом ранее допущенную ошибку. Поэтому главным врагом для людей, стоящих за Трампом, является коммунистический режим Китая. Поэтому Трамп был занят все четыре года Китаем. РФ, Украина и т.д. его интересовали не более чем деревья в лесу через который он шёл против Дракона.
А что делают с деревьями, которые мешают ? Их пытаются спилить. В качестве пилы выбран дуболомный зелёный режим, правящий в Украине.
Ну, я надеюсь я тебе всё хорошо объяснил, сынок.
Дай вгадаю, ти бушмен?
Вполне возможно что Трамп и согласится, я не исключаю. Просто против биологии воевать трудно.
Ну разве-что 3/14дорасы помельче...)))
При Байдене - 125.
Массовый ментальный случай...