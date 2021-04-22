МИД Украины об отводе российских войск: Мониторим данную ситуацию

Министерство иностранных дел следит за информацией об отводе российских войск от границ Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "РБК-Украина" сообщил спикер МИД Олег Николенко.

По словам Николенко, в министерстве мониторят данную ситуацию.

Напомним, ранее министр обороны РФ Шойгу заявил о начале отвода войск РФ от границ Украины.

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