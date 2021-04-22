МИД Украины об отводе российских войск: Мониторим данную ситуацию
Министерство иностранных дел следит за информацией об отводе российских войск от границ Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "РБК-Украина" сообщил спикер МИД Олег Николенко.
По словам Николенко, в министерстве мониторят данную ситуацию.
Напомним, ранее министр обороны РФ Шойгу заявил о начале отвода войск РФ от границ Украины.
Топ комментарии
+8 саша паламарчук
показать весь комментарий22.04.2021 17:24 Ответить Ссылка
+6 саша паламарчук
показать весь комментарий22.04.2021 17:30 Ответить Ссылка
+3 Вальд Ще
показать весь комментарий22.04.2021 17:26 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дякую Українцям 25%, що захищають Україну в тилу від Зеклоунади!
Хоча сподіваємось, що ***** ВСРАЛОСЯ.