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Новости Агрессия России против Украины
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МИД Украины об отводе российских войск: Мониторим данную ситуацию

МИД Украины об отводе российских войск: Мониторим данную ситуацию

Министерство иностранных дел следит за информацией об отводе российских войск от границ Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "РБК-Украина" сообщил спикер МИД Олег Николенко.

По словам Николенко, в министерстве мониторят данную ситуацию.

Напомним, ранее министр обороны РФ Шойгу заявил о начале отвода войск РФ от границ Украины.

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Автор: 

армия РФ (19882) МИД (7030) россия (96413) Николенко Олег (301)


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Топ комментарии
+8
МИД Украины об отводе российских войск: Мониторим данную ситуацию - Цензор.НЕТ 6982
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22.04.2021 17:24 Ответить
+6
Дякую воїнам,що захищають Україну на фронті!
Дякую Українцям 25%, що захищають Україну в тилу від Зеклоунади!
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22.04.2021 17:30 Ответить
+3
Він прикинувся, що вмер...
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22.04.2021 17:26 Ответить
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МИД Украины об отводе российских войск: Мониторим данную ситуацию - Цензор.НЕТ 6982
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22.04.2021 17:24 Ответить
Він прикинувся, що вмер...
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22.04.2021 17:26 Ответить
какаяразница.
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22.04.2021 17:29 Ответить
Нічого,завтра почуємо якого геніального архістратега має Україна !!!)))
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22.04.2021 17:34 Ответить
кацапы никуда не убегают.Думаешь просто так началось нытьё узеленских, что "формула штанмаера - добро в чистом виде"? Они из Сирии уже 10 раз выводили войска.
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22.04.2021 18:18 Ответить
Думаю, але ***** видно придумало нову заподлянку.
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22.04.2021 18:23 Ответить
Знов зебіли намагаються спамити.
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22.04.2021 18:34 Ответить
Чёто грустные какие-то на фотке
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22.04.2021 17:29 Ответить
Дякую воїнам,що захищають Україну на фронті!
Дякую Українцям 25%, що захищають Україну в тилу від Зеклоунади!
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22.04.2021 17:30 Ответить
Я вчора писав що незабаром розпочнеться деескалація ,чекаємо на дифірамби ,який Віслючок видатний деескалатор !!!))))
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22.04.2021 17:32 Ответить
***** отримало відлуп. Мабуть буде план "Б" - аншлюс Білорусі на 9 травня.
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22.04.2021 17:54 Ответить
Нічого не буде ,нема сенса ,Біларуський федокруг РФіі де факто вже є ,а юридичний бік ,тобто законний,ніколи РФію не цікавив !!!)))
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22.04.2021 17:58 Ответить
Бандергоги отходят. Крыса Чучундра зассала.
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22.04.2021 18:16 Ответить
МЗС України про відведення російських військ: Моніторимо цю ситуацію - Цензор.НЕТ 454.
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22.04.2021 18:20 Ответить
Розслаблятися і зараховувати перемогу поки що ранувато, можлива воєнна хитрість (точніше, підлість) кацапів.
Хоча сподіваємось, що ***** ВСРАЛОСЯ.
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22.04.2021 19:01 Ответить
А есть чем мониторить? Большой вопрос.
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22.04.2021 19:18 Ответить
 
 